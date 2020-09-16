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Акция в поддержку обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники акции выразили солидарность с обвиняемыми "делу Хизб ут-Тахрир" и призвали выпустить их на свободу.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Ожидается, что сегодня, в среду, 16 сентября российский суд в Ростове-на-Дону огласит приговор 8 политзаключенным, фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Имена политзаключенных - Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев, Мемет Белялов, Тимур Ибрагимов и Эрнес Аметов. Все они - крымские татары, активисты, которых ФСБ обвинила в причастности к терроризму.

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Прокуратура государства-оккупанта требует отправить их в колонии строгого режима на сроки от 15 до 21 года с последующими ограничениями свободы.

Участники акции в поддержку политзаключенных выразили солидарность с обвиняемыми "делу Хизб ут-Тахрир" и призвали выпустить их на свободу.

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Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 01
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 02
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 03
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 04
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 05
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 06
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 07
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 08
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 09
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 10
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 11
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 12
Акция в поддержку обвиняемых по делу Хизб ут-Тахрир состоялась в Киеве 13

Автор: 

крымские татары (2718) Богачук Олег (1462) Хизб ут-Тахрир (107)


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Логичнее этот митинг провести возле ростовского судилища.
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16.09.2020 15:06 Ответить
 
 