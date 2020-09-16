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Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - Юрчишин, "Голос". ВИДЕО

После случая со "слугой народа" Александром Юрченко обещаниям президента Владимира Зеленского о посадках коррупционеров более нет веры.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

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Юрчишин в частности подчеркнул, что "отмена депутатской неприкосновенности была фейковой и генпрокурор не будет снимать ее с депутатов большинства". 

"Как результат - нардеп Юрченко от "Слуги народа" имеет возможность уйти от ответственности. Может уже убежал, сегодня его в парламенте не было", - отметил Юрчишин.

Он убежден, что "позор для парламента в том, что по нему (Юрченко. - Ред.) даже не могут провести расследование. Потому что его блокирует Венедиктова, которой недостаточно фактов".

"Просто надо перестать воровать, господин президент. А ваши обещания "сажать" уже сгнили прошлой весной", - обратился Юрчишин к Зеленскому.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Зеленский Владимир (20493) коррупция (8562) Юрчишин Ярослав (158) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+24
Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 61
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16.09.2020 15:53
+17
зеленский Звиздун просто и он вам ничего не должен
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16.09.2020 15:40
+17
https://twitter.com/Vidsich

https://twitter.com/Vidsich Відсіч



Зеленські депутати знову хочуть пропхати навчання російською для іноземних студентів - щоб Україна задурно допомагала Кремлю робити те, на що Кремль витрачає мільярди
https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/ https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/

Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6348
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16.09.2020 15:41
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зеленский Звиздун просто и он вам ничего не должен
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16.09.2020 15:40 Ответить
Ага, должно это животное каломойше и путлеру.
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16.09.2020 15:42 Ответить
Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 61
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16.09.2020 15:53 Ответить
та він виявився тупий як валянок насправді, він і раніше ні хрена не бачив і не чув, він просто тупо читав те що йому напишуть, інколи вдало застосовував інтонацію тільки й того, наразі сценаристи змінились, і насправді країна опинилась у величезній дупі через такий нерозумний вибір.
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16.09.2020 19:17 Ответить
Увы нам.
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16.09.2020 15:41 Ответить
Зеленский = коррупция
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16.09.2020 15:41 Ответить
Как сказал депутат Лерос - "Вы не стали воевать со старой системой, вы просто с ней слились". Зеленский и его вся команда срослась с коррупцией!
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16.09.2020 21:34 Ответить
https://twitter.com/Vidsich

https://twitter.com/Vidsich Відсіч



Зеленські депутати знову хочуть пропхати навчання російською для іноземних студентів - щоб Україна задурно допомагала Кремлю робити те, на що Кремль витрачає мільярди
https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/ https://www.facebook.com/227610024313904/posts/881864408888459/

Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 6348
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16.09.2020 15:41 Ответить
уже провалили это голосование
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16.09.2020 15:49 Ответить
Зеленский недавно сказал, что хочет отвечать за всё что происходит в стране. Смотрю - клоун хочет отвечать за все преступления самостоятельно, вместо того чтобы свалить всё на плохих "бояр".
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16.09.2020 15:42 Ответить
Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - нардеп "Голоса" Юрчишин - Цензор.НЕТ 1552
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16.09.2020 15:42 Ответить
Зеленского на кол посадят даже без обещаний.
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16.09.2020 15:42 Ответить
Даже не знаю....... нам плакать или смеяться.
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16.09.2020 15:43 Ответить
трагически хохотать.
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16.09.2020 15:45 Ответить
Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни, И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что бермудский многогранник - незакрытый пуп земли.
Что там было, как ты спасся? Каждый лез и приставал, Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
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16.09.2020 15:54 Ответить
Володя вечен, как оказалось. Многие его песни о нас, нынешних.
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16.09.2020 15:58 Ответить
То він тоді з чимось її переплутав.
Корупція для нього, то була Армія, Томос, Безвіз.
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16.09.2020 15:43 Ответить
коррупция, это наше национальное достояние..как ее трогать?
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16.09.2020 15:44 Ответить
таке відчуття,що ми в радянському союзі.райком скаже-прокурор виконає
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16.09.2020 15:44 Ответить
Скоріш, у майбутній Бєларусі.
***** скаже, Клоун виконає.
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16.09.2020 15:47 Ответить
Ну оно ведь обещало сажать а не расследовать!
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16.09.2020 15:47 Ответить
Так Бігус обісрався, а на «1+1» сказали, що інформація про вбивство Порошенком свого брата, то була «шутка»...
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16.09.2020 15:49 Ответить
"Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать" - А то! Для этого преступникам и нужен свой генпрокурор.
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16.09.2020 15:54 Ответить
а пэця вроде всех пересажал?
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16.09.2020 15:59 Ответить
Це таке виправдання для зеленського?
Чому зебіли такі тупі?
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16.09.2020 16:35 Ответить
иди оправдуй пэцю
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16.09.2020 17:02 Ответить
Аргумент зебіла, все ясно.
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16.09.2020 17:21 Ответить
Якщо ти пороху лайно смоктав, то вважаєш для себе крутим смоктати при зеленському?
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16.09.2020 21:44 Ответить
Зеленський і його тупа команда просто весь час вам брехали і на брехні прийшли до влади. Але прийде час коли туман розвіється і ви побачите правду. Туман починає розвіюватися, дивіться від побеченого не зійдіть з розуму, що ж ви натворили, бо це не піддіється логіці.
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16.09.2020 16:02 Ответить
Бессовестный!
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16.09.2020 16:02 Ответить
Зеленський обіцяв саджати за корупцію, але його генпрокурор не дає її навіть розслідувати, - нардеп "Голосу" Юрчишин - Цензор.НЕТ 2291
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16.09.2020 16:08 Ответить
Почему никто не говорит о недоверии президенту ? Время прошло немало для обещаний. Неужели даже клоунов выгонять нужно с кровопролитиями ? !
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16.09.2020 16:08 Ответить
Берите выше - недоверие к государству. Ведь сколько не выбирали, лучше не становится...
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16.09.2020 16:14 Ответить
Так Зеля же не обещал расследовать коррупцию!
Он обещал просто сажать за коррупцию!
Вот и сажают.
На кого укажет Зеля того и сажают.
Без всякого расследования.
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16.09.2020 16:21 Ответить
Что за народ глупый. Пообещаешь им "сажать за коррупцию" а они уши развесят и фантазируют будто кто-то что-то расследовать будет.
Вот, есть Стерненко, Федына, Звиробий и Рифмастер, их и будут сажать.
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16.09.2020 16:23 Ответить
Кто руки уже рубал. По-моему на букву П
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16.09.2020 16:35 Ответить
Нагадай, зебіле, кого главзебіл посадив за корупцію? Він же не такий, як П, правда ж?
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16.09.2020 16:36 Ответить
Так і П не був прокурором.
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16.09.2020 17:09 Ответить
Так казав же що рубатиме руки у тих хто краде у армії! А сам призначив заступником голови РНБО по оборомпрому свого кума, голову корпорації Богдан Свинорчука, який у 2014 році змінив фамілію з Гладковського, тому що володіє активами на паРашці.
От яким чином пов'язана корпорація Богдан и Укроборонпром?
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16.09.2020 17:16 Ответить
Так і главзебіл казав, що саджати буде. А сам призначив венедіктову, яка своїх не саджає (та і не своїх також). Навіть свинарчуків главзебіл не хоче саджати.
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16.09.2020 17:20 Ответить
https://twitter.com/CommanderAntiZe

https://twitter.com/CommanderAntiZe CommanderX



Г. Москаль звернувся до Вишу, в якому нібито отримав освіту юриста пан Зеленський, з проханням надати копію його дипломної роботи. "Якщо диплому нема, його затопило, він згорів, його з*їли миші або ще щось подібне - мені особисто буде все зрозуміло".
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16.09.2020 16:36 Ответить
Москаль старый, а ума нет. Это что научная диссертация, чтобы ее вечно хранили.
Помню в институте подпрягли хлам таскать, так эти дипломные работы как мусор валялись, некоторые себе даже что-то выбирали. А еще было что покупали старые дипломные работы и передирали для дипломирования.
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16.09.2020 16:48 Ответить
Зеленский - это собачка олигарха ручная и он не президент. Он просто актер и брехун, а на деле страной управляет организованная преступность, которая все органы поджала под себя, прямо, как в фильмах про мафию. Олигархи - это Доны мафиозных семей. Они полностью всю власть оккупировали, все службы, все органы, все гос предприятия отжали, все в стране принадлежит им. И нет тех организаций или тех группировок армейских или активистов или т.п. которые готовы взять на себя ответственность и пойти против олигархов и уничтожить их физически! А пока нет таких людей, которые готовы взять на себя ответственность и стать героями для страны, но в тоже время возможно нести ответственность, то до тех пор олигархи со своими бандами будут править всей страной. А русская и украинская мафии - это одна мафия по сути - это все русская мафия считается. А все эти группировки - солнцевские и т.п. - они все крепко связаны с властью также и России и спецслужбами РФ. Могилевич по соседству с Путиным живет. Фирташ - это водитель Могилевича был. Ахметов вообще родом с Татарстана и завязан еще с СССР на КГБ был и с власть Татарстана там крепкие были контакты и также он не служил и без связей с КГБ тогда такого не могло прокатить. Новинский - это шестерка из РФ - Усманова. Та короче все переплетено и все и вся связаны - это и Зе и Путин и олигархи и т.д. - это все одна русская мафия. Почти все партии - Юли, Рыгов, Единая Россия, у Жириновского в ЛДПР - из солнцевской группировки Михась. Все эти бандиты связаны в одно целое. Мафию по закону невозможно победить, потому что она строит тюрьмы и она и есть закон! Мафию только можно замочить. Но готовых это сделать нету. А покуда нет тех, кто возьмет ответственность и будет готов вершить Суды Линча, и покуда люди будут думать, что за них - это сделает кто то, то олигархи будут себя шикарно чувствовать и это будет их приватизированная страна с рабами и они будут истощать ресурсы и обогащаться! Была надежда, что когда был Майдан, что народ пойдет мочить этих олигархов и тогда никто бы не понес ответственность, если бы их всех перебили. А так все, время упущено. Или ждать новую революцию масштабную или смериться и быть рабами олигархов!
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16.09.2020 17:41 Ответить
Хотел обжаловать в суде постанову гаи на 425 грн, пыхтел, составил позовну заяву, отнес в суд запись авто видеорегистратора, которая принимается ТОЛЬКО на компакт диске , купил диск, скачал для записи древнюю прогу неро, которая попутно мне все прелести маил ру насрала в копм, и спустя всего 3 недели получил письмо с отказом. С 20.04.20, что бы обжаловать постанову гайца на 425 грн, нужно заплатить судебный сбор 420 грн. Раньше административка рассматривалась бесплатно. Вот так мелкими шажочками идем в русский мир.
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16.09.2020 17:51 Ответить
 
 