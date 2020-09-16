Зеленский обещал сажать за коррупцию, но его генпрокурор не дает ее даже расследовать, - Юрчишин, "Голос". ВИДЕО

После случая со "слугой народа" Александром Юрченко обещаниям президента Владимира Зеленского о посадках коррупционеров более нет веры.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

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Юрчишин в частности подчеркнул, что "отмена депутатской неприкосновенности была фейковой и генпрокурор не будет снимать ее с депутатов большинства".

"Как результат - нардеп Юрченко от "Слуги народа" имеет возможность уйти от ответственности. Может уже убежал, сегодня его в парламенте не было", - отметил Юрчишин.

Он убежден, что "позор для парламента в том, что по нему (Юрченко. - Ред.) даже не могут провести расследование. Потому что его блокирует Венедиктова, которой недостаточно фактов".

"Просто надо перестать воровать, господин президент. А ваши обещания "сажать" уже сгнили прошлой весной", - обратился Юрчишин к Зеленскому.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.