Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские задержали 4 жителей Одесской области по подозрению в разбойном нападении на дом фермера на Николаевщине. Они могут быть причастны еще как минимум к 4 эпизодам разбоя.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"15 сентября около в 3:00 ночи четверо разбойников проникли в дом местного фермера во Врадиевском районе, связали всю семью, в том числе 9-летнего мальчика, избили хозяина и угрожали ножами. Злоумышленники завладели четырьмя тысячами долларов, ювелирными изделиями и скрылись", - рассказали в полиции.
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Всех четверых задержали в этот же день, 15 сентября.
"В состав группы входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Одессы, один из них, вожак - 52-летний уроженец Азербайджана", - отметили в полиции.
Задержанным сообщили о подозрении в разбое. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрей-
зе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный
срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства
въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на
право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
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