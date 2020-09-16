Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 4 жителей Одесской области по подозрению в разбойном нападении на дом фермера на Николаевщине. Они могут быть причастны еще как минимум к 4 эпизодам разбоя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"15 сентября около в 3:00 ночи четверо разбойников проникли в дом местного фермера во Врадиевском районе, связали всю семью, в том числе 9-летнего мальчика, избили хозяина и угрожали ножами. Злоумышленники завладели четырьмя тысячами долларов, ювелирными изделиями и скрылись", - рассказали в полиции.

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Всех четверых задержали в этот же день, 15 сентября.

"В состав группы входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Одессы, один из них, вожак - 52-летний уроженец Азербайджана", - отметили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении в разбое. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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