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Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 4 жителей Одесской области по подозрению в разбойном нападении на дом фермера на Николаевщине. Они могут быть причастны еще как минимум к 4 эпизодам разбоя.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"15 сентября около в 3:00 ночи четверо разбойников проникли в дом местного фермера во Врадиевском районе, связали всю семью, в том числе 9-летнего мальчика, избили хозяина и угрожали ножами. Злоумышленники завладели четырьмя тысячами долларов, ювелирными изделиями и скрылись", - рассказали в полиции.

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Всех четверых задержали в этот же день, 15 сентября.

"В состав группы входили ранее судимые за аналогичные преступления жители Одессы, один из них, вожак - 52-летний уроженец Азербайджана", - отметили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении в разбое. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 01
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 02
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 03
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 04
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 05
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 06
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 07
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 08
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 09
Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 10Межэтническая группировка занималась разбоем на юге Украины, преступников задержали 11

Автор: 

задержание (6679) Николаевская область (2130) Одесская область (3588) Нацполиция (16492) разбой (287)


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Топ комментарии
+15
Їх потрібно кінчати,щоб інші боялися.Це буде справедливо і демократично.А то задовбала ця безкарність.
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16.09.2020 16:24
+3
А ще питання,чому в місті Українка все затихло? Чи то бандюки вищі за рангом і їх чіпати не можна? Коли зі всіма бандюками будуть силою розбиратися,країну можна буде вважати повноцінною.
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16.09.2020 16:26
+3
Та по тем местам с давних лет цыганва конечно ганяет. Очередной всем нам урок по части короткого огнестрела. Пока не получим этот закон---так будет, есть, и завтра так же. В чём соль короткого огнестрела. Зайцев ружбайками ганяют---а потом держать строго в сейфе. Не успеешь по сути. А вот скромный ревнаганчик на табуреточке на ночь можно положить. И всякий. кто порог переступил, но не был тут прописан----как в той песне старой:*....а теперь маслину получай...*. А пока сын полка-НА!
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16.09.2020 16:58
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Їх потрібно кінчати,щоб інші боялися.Це буде справедливо і демократично.А то задовбала ця безкарність.
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16.09.2020 16:24 Ответить
А ще питання,чому в місті Українка все затихло? Чи то бандюки вищі за рангом і їх чіпати не можна? Коли зі всіма бандюками будуть силою розбиратися,країну можна буде вважати повноцінною.
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16.09.2020 16:26 Ответить
Так спаковали ж там какого-то овцейопа.
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16.09.2020 16:33 Ответить
Полиция вы крутые!!!! УВАЖУХА!!!!
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16.09.2020 16:30 Ответить
заметь, опять врадиевка, где проживают греко-католики...и опять николаевская полиция
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16.09.2020 16:38 Ответить
Який відсоток із вкраденої суми захотіли собі мєнтозаври за "швидке затримання"
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16.09.2020 16:30 Ответить
Вони натур продуктами візмуть )
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16.09.2020 17:02 Ответить
Та по тем местам с давних лет цыганва конечно ганяет. Очередной всем нам урок по части короткого огнестрела. Пока не получим этот закон---так будет, есть, и завтра так же. В чём соль короткого огнестрела. Зайцев ружбайками ганяют---а потом держать строго в сейфе. Не успеешь по сути. А вот скромный ревнаганчик на табуреточке на ночь можно положить. И всякий. кто порог переступил, но не был тут прописан----как в той песне старой:*....а теперь маслину получай...*. А пока сын полка-НА!
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16.09.2020 16:58 Ответить
Не огнестрел тут важно, а самооборона. Пока будет как сейчас, даже если дрыном отмахаешься - тебя же и посадят. Потому что надо было по-рыцарски им отсалютовать, потом сказать "я вызываю тебя на честный бой", и предложить противнику такой же по размерам дрын.
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17.09.2020 00:26 Ответить
Фармерам потрібно вільно дозволити купувати стрілецьку зброю, бо цим бультер'єрам бариг не буде кінця і краю, як тільки осінь, тут і рекет, хтось стоїть раком півроку для отримання врожаю, а ці кіпчаки зробли набіг все вкрали і втекли. А поліція як завжди об'явить план перехват.

Ось як зброю купляли при самодержавії 1906 рік, коли був "недемократичний" цар -
При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.
Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрей-
зе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный
срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства
въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на
право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется.
Порох в провинцію не высылается.
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16.09.2020 17:32 Ответить
І які ж саме міжетнічні громадяни те угруповання створили?
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16.09.2020 17:45 Ответить
Я зауважив неабияку любов українців до американських президентів.
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16.09.2020 17:54 Ответить
Это так положено цыган называть теперь?
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16.09.2020 18:34 Ответить
Почему лица ****** закрываете ?!
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16.09.2020 19:28 Ответить
 
 