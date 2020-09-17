РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11050 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
13 473 49

Более 50 аниматоров из 19 стран создали мультфильм о событиях в Беларуси. ВИДЕО

Аниматор и иллюстратор Юлия Рудицкая, известная по анимационному фильму "Будзьма беларусамі", в котором история Беларуси рассказана за пять минут, инициировала новый проект Animators For Belarus/"Аніматары — Беларусі".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY.

По словам Рудицкой, и она, и ее коллеги по всему миру переживают за события в Беларуси. Поэтому у нее родилась идея сделать проект-коллаборацию и выразить языком анимации поддержку белорусам.

Юлия написала о проекте на своей странице в соцсети, разместила объявления в профессиональных группах аниматоров в социальных сетях, а некоторым знакомым написала адресно.

"Откликнулись более 50 аниматоров из 19 стран на четырех континентах (Евразия, Северная Америка, Африка и Австралия). Все работали на волонтерских началах, по велению сердца и души. Самому юному аниматору, принявшему участие в проекте, всего 12 лет", - рассказала она.

По словам Юлии, многие ее коллеги детально знали о событиях в Беларуси, некоторые — меньше, кто-то — в общих чертах, но все глубоко сопереживали белорусам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ

"Я предложила общую концепцию. Мы взяли за композиционную основу исторический флаг независимой Беларуси, в нем есть белая, красная и белая полосы. Это объединяющая структура, которая позволила сделать переходы и комбинировать сцены разных художников друг с другом в единое произведение. Сами аниматоры могли интерпретировать эти цвета как им угодно: как в контексте современных белорусских событий, так и как что-то абстрактное. Я никому ничего не навязывала. Но мне кажется, что все авторы очень точно прочувствовали происходящее в Беларуси. Поэтому все сцены получились очень выразительными и абсолютно в контексте", - сообщила Юлия.

На работу ушло менее месяца. Все трудились в едином порыве. Как говорит Рудицкая, каждый автор анимировал в своей технике.

"Это была и 3D-анимация, и классическая рисованная на бумаге, и компьютерная перекладка, и живопись по стеклу, кукольная анимация из пластилина, стоп-моушен с использованием оригами, фруктов, анимация иглой на пленке и очень интересная техника пиксиляции, совмещенная с боди-артом. У аниматоров была полная творческая свобода. И, возможно, за счет этого получился интересный результат", -  отметила она.

Сама Юлия выступила одним из авторов, а также монтировала фрагменты в общее целое: "Мне было интересно наблюдать, насколько есть перекликающиеся темы, как люди из разных стран выбирают созвучные моменты и интонации, метафоры. Это помогло объединить совершенно эклектичные, на первый взгляд, вещи. Поэтому фильм получился цельным произведением".

"Этот фильм не только про бело-красно-белый флаг, это еще и рассказ обо всех нас. Мы проходим эти сложные, драматичные моменты истории. Мы возрождаемся и движемся вперед", - добавила Рудицкая.

Беларусь (7900) мультфильм (54)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Вместо постройки баррикад и реального сопротивления омоновцам они мультики рисуют и цветочки дарят))))
показать весь комментарий
17.09.2020 08:41
+12
илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
показать весь комментарий
17.09.2020 08:46
+8
А мона ще балет поставити про омон та рєволюціонєрів
показать весь комментарий
17.09.2020 08:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вместо постройки баррикад и реального сопротивления омоновцам они мультики рисуют и цветочки дарят))))
показать весь комментарий
17.09.2020 08:41 Ответить
можно еще песенку спеть
показать весь комментарий
17.09.2020 08:44 Ответить
А мона ще балет поставити про омон та рєволюціонєрів
показать весь комментарий
17.09.2020 08:47 Ответить
Ця анімація та ж сама барикада, і вона приведе на ті ж барикади багато людей якщо не сьогодні, то завтра.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:17 Ответить
Ну да: а резиновая женщина - та же настоящая, а игрушечная машинка - та же настоящая, а посмотрел по телеку Бали - считай что там отдохнул.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:14 Ответить
Анімаційна підтримка думок величезної кількості людей ! Це сприяє об'єднанню в національну ідею , та спротив старим порядкам речей в образі Лукашенко- Пу ...
показать весь комментарий
17.09.2020 11:06 Ответить
Ну на мультиках же показывают, что бросают бутылки с зажигательной смесью,что то палят.В Беларуси толку не будет, они ментальные рабы как кацапы.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:37 Ответить
И в ролике преподают это как феминисткое движение... У нас в большинстве своем глупые овцы на заклании, которые живут в вымышленном мире с единорогами, которые верят что просто походить с флагами и все изменится, а если не дай бог камень кинешь в мусоров то тебя назовут провокатором и сами тебя же им выдадут.
Поэтому многие на мирные "массовые избиения" не ходят, ждем когда им в голову в прямом смысле вобьют, что нужно бороться.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:41 Ответить
мультик ужаса и депрессии
показать весь комментарий
17.09.2020 08:44 Ответить
Весь мультик сделан на ассоциациях с бело красным флагом. Из концепции мультика, красная полоса, типа кровавого следа от побоев белорусов. А сам флаг теперь можно называть "флаг терпил".
Мне не понравилось!
показать весь комментарий
17.09.2020 09:13 Ответить
Так а що там зараз ? Протести вже закінчилися ? Тре мультики знімати
показать весь комментарий
17.09.2020 08:45 Ответить
Класс!
показать весь комментарий
17.09.2020 08:45 Ответить
илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
показать весь комментарий
17.09.2020 08:46 Ответить
Гут)
показать весь комментарий
17.09.2020 08:48 Ответить
Краткая суть всех мультов: нас бьют, калечат, убивают - мы грустим
показать весь комментарий
17.09.2020 08:49 Ответить
Посмотрел...о событиях в Беларуси в этой мультипликации отсилы 10% и то, ничего не поясняющих. Все остальное - просто обыгрывание бело-красно-белого флага.
Мультик ниачем в общем.
показать весь комментарий
17.09.2020 08:53 Ответить
Яка ліваруція, такий і мультік.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:04 Ответить
А в Білорусі є чоловіки?
показать весь комментарий
17.09.2020 09:03 Ответить
Шикарна анимация!
показать весь комментарий
17.09.2020 09:10 Ответить
Головне не майданьте! Більше мультиків і квітів!
показать весь комментарий
17.09.2020 09:19 Ответить
пусть ещё мульт по совецкой легенде о белорусах, как прирождённых и массовых партизанах снимут )
показать весь комментарий
17.09.2020 09:24 Ответить
Ну, пришла пора слезу пустить! Про '' Живе Беларусь"?
показать весь комментарий
17.09.2020 09:25 Ответить
https://twitter.com/BauldganBabukan

https://twitter.com/BauldganBabukan 25Mr.Zorg

Диктаторов шизофреников иногда приятно читать, в их больном воображении мы вместе с США, прибалтами и поляками правительства свергаем, возвращаешься в реальность, а тут Зеленский

Українська правда

Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі" https://pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266647/

Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі - Цензор.НЕТ 8694
показать весь комментарий
17.09.2020 09:29 Ответить
Какой-то суицидальный мульт. Сплошной депресняк.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:33 Ответить
Увесь Сьвет неяк салiдарны з беларускiм народам - у захапленнi i надхненнi ад мiрных пратэстау', ад культуры ды крэатыву, ад эу'рапейскага менталiтэту беларусау'. Эу'развяз разгедзеу' у кансалiдацыi беларускага грамадства на шляху да дэмакратыi - пау'напрау'ных членау' сваей сям'i. I я з поу'най упэу'ненасцю кажу - шлях да Эу'развязу будзе у' беларусау' карацейшы за у'краiнскi. Будзе нават "план Маршала".
Напэуна па гэтаму у' чытачоу' Цэнзара столькi жоу'цi у' каментарах - гэта гаворыць рэу'насць. Разуменне i крыуда - што у' iх самiх не атрымалася.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:35 Ответить
з початку Лукашенко зніміть, а потім будете розповідати і про свій шлях, і який він короткий чи навпаки.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:42 Ответить
"Скора толькi кошкi народзяцца"
Галоу'нае - гэта не сраку на залатым унiтазе змянiць ды запiсаць "напрамак развiцця" у канстытуцыю - як у вас.
Кансалiдацыя грамадцкага супольнiцтва у' жаданнi дэмакратычных змен - вось галоу'нае. I зарас менавiта гэтыя працэсы адбываюцца у' Беларусi.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:54 Ответить
тобі щось не подобається як у нас, так тебе ніхто сюди звав, а поки Лукашенко сидить і на вас плює
показать весь комментарий
17.09.2020 09:58 Ответить
Не ждите ни от кого похвалы.
Не слушайте чужих советов.
Не поддавайтесь на провокации.
Думайте своим умом.
Берегите свою страну.
показать весь комментарий
17.09.2020 09:53 Ответить
Це схоже на те, якби вагітна жінка ходила і розказувала, що в неї роди пройдуть не так як у всіх інших жінок, що вона народить гарно і спокійно а не так як інші, з кров'ю, потом і гівном. Жінку можна зрозуміти, психологічно вона згладжує майбутній стрес. Але реальність з першими переймами все повертає на свої місця: діти, як і нації не народжуються без крові, поту і гівна.
показать весь комментарий
17.09.2020 11:04 Ответить
Як в нас кажуть "не кажи гоп доки не перестрибнеш..". Дай Бог чтоб обошлось без большой крови. Но Европа может быть только там, где есть ментальные европейцы, а у вас их нет. Проблема всех постсоветских стран в том у нас нет демократическких традиций. Европа эволюционировала столетиями. А на землях бывшей российской империи рабство отменили только в 1861м и то только до прихода большевиков в 1917. Должно сменится поколение рабов, чтобы зайти в землю обетованную.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:07 Ответить
Ты мусiць нейкi чалавек непiсьменны - зусiм не чуу' пра Вялiкае Князства Лiтоу'скае, пра Рэч Паспалiтую. У беларусау' навогул вялiкiя дэмакратычныя традыцыi, на 100% эу'рапейскi менталiтэт.
Некалi навогул былi самай перадавой краiнай Эуропы.
Ты, калi ласка, з Масковiей лiтвiнау' не блытай.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:44 Ответить
Когда это было? В 13м веке? Ты серьезно? У нас тоже и Русь была и ВКЛ и Сич, но мертвые ничего не решают, а совковая вата она живет среди нас здесь и сейчас. И вата очень даже решает судьбу страны. Украина тому пример. Достаточно посмотреть рейтинги политиков. Если Беларуси удасться сбросить диктатора то путь по граблям в Европу у вас только начнется.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:16 Ответить
Ты реально такой необразованный или прикидываешься?!
Какой 13 век?! Последний раздел Речи Посполитой - 1795. Потом был Калиновский, Слуцк, БНР. В западную Беларусь только в 1939 пришли в результате пакта Гитлера-Сталина. Беларуский город Вильня - Вильнюс отошел Литве в 1939 и сегодня европейская столица. Белосток - пограничный город с беларуским населением.
Сильнейшие примеры и доводы в подтверждение европейского менталитета беларусов - но ты какой то упоротый.
показать весь комментарий
17.09.2020 18:45 Ответить
Сними розовые очки.. Менталитет европейский, но почему то Путин у москалей сидит на троне меньше,чем Лукашенко у беларусов.
показать весь комментарий
17.09.2020 19:02 Ответить
Ты не сравнивай теплое с зеленым.
Афганистан никто не завоевал - но это не значит, что они европейцы.
Европейский менталитет это культура общения, соблюдение законов, толерантность и порядочность. Все это в беларусах не вытравили оккупационные режимы Российской империи, СССР, лукашизма.
показать весь комментарий
17.09.2020 19:23 Ответить
Литвинам успіхів,мультик ніякий...
показать весь комментарий
17.09.2020 09:48 Ответить
Странные мы, Славяне.
Знаем чего не хотим, но не знаем чего хотим!
У всего есть достоинства и недостатки. Мы от всего хотим только достоинств, а получаем только недостатки.
Муж бухает, бьет, денег нет ... - как он оказался у тебя в мужьях?
показать весь комментарий
17.09.2020 10:30 Ответить
А мені сподобалося, як бусел зелену жабу з'їв.
показать весь комментарий
17.09.2020 10:48 Ответить
Також !
А бусел - з"їдаючий зелену жабу з трону - (якщо треба буде) може бути актуальний і в Україні
Там би більше пасував кінець казки Чуковського "Тараканище"
показать весь комментарий
17.09.2020 12:00 Ответить
не смотрел и не хочу. Одно видео как в ОМОН летят бутылки с коктейлем Молотова, перевесит 1000 таких мультиков.
показать весь комментарий
17.09.2020 12:01 Ответить
Чертей цветам и танцами из своей жизни не уберёшь.Большинство уже начинает понимать , мирными акциями с карателями не прокатит, мрази понимают только силу.
показать весь комментарий
17.09.2020 13:09 Ответить
Краще б карикатури намалювали на Лукашенко та Пукіна
Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі - Цензор.НЕТ 730
показать весь комментарий
17.09.2020 13:36 Ответить
Понад 50 аніматорів із 19 країн створили мультфільм про події в Білорусі - Цензор.НЕТ 6685
показать весь комментарий
17.09.2020 13:37 Ответить
Украинцы тоже мультики про Зе делают. Как они погонят его до Ростова. В мечтах.
показать весь комментарий
17.09.2020 15:11 Ответить
Ну, протести все ще тривають, вже почали дикламувати "Не бути скотами" і зривати з мусорів маски. Цікава реакція мусорні, коли з них зривають маски, здорові бовдури починаюють закривати руками лиця і тікати.
Разом з тим, чехи не гребують продавати Лукашенкові світлошумові гранати. Гроші не пахнуть.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:42 Ответить
 
 