Более 50 аниматоров из 19 стран создали мультфильм о событиях в Беларуси. ВИДЕО
Аниматор и иллюстратор Юлия Рудицкая, известная по анимационному фильму "Будзьма беларусамі", в котором история Беларуси рассказана за пять минут, инициировала новый проект Animators For Belarus/"Аніматары — Беларусі".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY.
По словам Рудицкой, и она, и ее коллеги по всему миру переживают за события в Беларуси. Поэтому у нее родилась идея сделать проект-коллаборацию и выразить языком анимации поддержку белорусам.
Юлия написала о проекте на своей странице в соцсети, разместила объявления в профессиональных группах аниматоров в социальных сетях, а некоторым знакомым написала адресно.
"Откликнулись более 50 аниматоров из 19 стран на четырех континентах (Евразия, Северная Америка, Африка и Австралия). Все работали на волонтерских началах, по велению сердца и души. Самому юному аниматору, принявшему участие в проекте, всего 12 лет", - рассказала она.
По словам Юлии, многие ее коллеги детально знали о событиях в Беларуси, некоторые — меньше, кто-то — в общих чертах, но все глубоко сопереживали белорусам.
"Я предложила общую концепцию. Мы взяли за композиционную основу исторический флаг независимой Беларуси, в нем есть белая, красная и белая полосы. Это объединяющая структура, которая позволила сделать переходы и комбинировать сцены разных художников друг с другом в единое произведение. Сами аниматоры могли интерпретировать эти цвета как им угодно: как в контексте современных белорусских событий, так и как что-то абстрактное. Я никому ничего не навязывала. Но мне кажется, что все авторы очень точно прочувствовали происходящее в Беларуси. Поэтому все сцены получились очень выразительными и абсолютно в контексте", - сообщила Юлия.
На работу ушло менее месяца. Все трудились в едином порыве. Как говорит Рудицкая, каждый автор анимировал в своей технике.
"Это была и 3D-анимация, и классическая рисованная на бумаге, и компьютерная перекладка, и живопись по стеклу, кукольная анимация из пластилина, стоп-моушен с использованием оригами, фруктов, анимация иглой на пленке и очень интересная техника пиксиляции, совмещенная с боди-артом. У аниматоров была полная творческая свобода. И, возможно, за счет этого получился интересный результат", - отметила она.
Сама Юлия выступила одним из авторов, а также монтировала фрагменты в общее целое: "Мне было интересно наблюдать, насколько есть перекликающиеся темы, как люди из разных стран выбирают созвучные моменты и интонации, метафоры. Это помогло объединить совершенно эклектичные, на первый взгляд, вещи. Поэтому фильм получился цельным произведением".
"Этот фильм не только про бело-красно-белый флаг, это еще и рассказ обо всех нас. Мы проходим эти сложные, драматичные моменты истории. Мы возрождаемся и движемся вперед", - добавила Рудицкая.
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Поэтому многие на мирные "массовые избиения" не ходят, ждем когда им в голову в прямом смысле вобьют, что нужно бороться.
Мне не понравилось!
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал
Мультик ниачем в общем.
https://twitter.com/BauldganBabukan 25Mr.Zorg
Диктаторов шизофреников иногда приятно читать, в их больном воображении мы вместе с США, прибалтами и поляками правительства свергаем, возвращаешься в реальность, а тут Зеленский
Українська правда
Лукашенко: США, Україна та Польща 10 років готували "сценарій знищення Білорусі" https://pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266647/
Напэуна па гэтаму у' чытачоу' Цэнзара столькi жоу'цi у' каментарах - гэта гаворыць рэу'насць. Разуменне i крыуда - што у' iх самiх не атрымалася.
Галоу'нае - гэта не сраку на залатым унiтазе змянiць ды запiсаць "напрамак развiцця" у канстытуцыю - як у вас.
Кансалiдацыя грамадцкага супольнiцтва у' жаданнi дэмакратычных змен - вось галоу'нае. I зарас менавiта гэтыя працэсы адбываюцца у' Беларусi.
Не слушайте чужих советов.
Не поддавайтесь на провокации.
Думайте своим умом.
Берегите свою страну.
Некалi навогул былi самай перадавой краiнай Эуропы.
Ты, калi ласка, з Масковiей лiтвiнау' не блытай.
Какой 13 век?! Последний раздел Речи Посполитой - 1795. Потом был Калиновский, Слуцк, БНР. В западную Беларусь только в 1939 пришли в результате пакта Гитлера-Сталина. Беларуский город Вильня - Вильнюс отошел Литве в 1939 и сегодня европейская столица. Белосток - пограничный город с беларуским населением.
Сильнейшие примеры и доводы в подтверждение европейского менталитета беларусов - но ты какой то упоротый.
Афганистан никто не завоевал - но это не значит, что они европейцы.
Европейский менталитет это культура общения, соблюдение законов, толерантность и порядочность. Все это в беларусах не вытравили оккупационные режимы Российской империи, СССР, лукашизма.
Знаем чего не хотим, но не знаем чего хотим!
У всего есть достоинства и недостатки. Мы от всего хотим только достоинств, а получаем только недостатки.
Муж бухает, бьет, денег нет ... - как он оказался у тебя в мужьях?
А бусел - з"їдаючий зелену жабу з трону - (якщо треба буде) може бути актуальний і в Україні
Там би більше пасував кінець казки Чуковського "Тараканище"
Разом з тим, чехи не гребують продавати Лукашенкові світлошумові гранати. Гроші не пахнуть.