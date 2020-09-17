Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Более десятка нарушителей украинского законодательства разоблачили правоохранители на Столичном рынке в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
По данным ведомства, проверку законности пребывания иностранцев на территории Украины осуществляла межведомственная группа в составе пограничников оперативного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и работников Центрального межрегионального управления ГТС в г. Киеве и Киевской области.
Всего правоохранители проверили более 150 человек, среди которых выявлено 18 нарушителей - это выходцы из Азербайджана, Узбекистана и других стран.
15 иностранцев привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП, шестеро из которых принудительно покинут Украину. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 тыс. гривен.
Трое правонарушителей в ближайшее время будет перемещено к временному пункта содержания иностранцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потом везут свою родню из аулов , покупают им ВНЖ ИЛИ ПАСПОРТА и чувствуют себя в шоколаде
А украинцы как всегда от кормушек отжаты
ВОПРОС - КУДА ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ? НИКУДА !
Украинцы 10000 лет умеют выращивать зерно
А кавказцы и евреи ( бывший хазарский каганат) научились брать подешевле и продавать подороже . А украинцы за все платят и молчат . Гнать надо без документов кавказцев - пусть освободят торговые места для украинцев
Украина пока крайне слаба, и не способна переварить эти инвазии. Пусть азербайджанцы в Армению едут на рынках торговать, если такие талантливые и непревзойдённые коммерсанты. Это ближе, чём Украина.
Пусть дивут в своём Азербайджане
Сколько государство потратило на поимку одного нарушителя?
міжвідомча група видоїть чушок як козлів, підстриже під нуль, і знову випустить на українські ринки до наступної зустрічі)