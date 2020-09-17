Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Более десятка нарушителей украинского законодательства разоблачили правоохранители на Столичном рынке в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

По данным ведомства, проверку законности пребывания иностранцев на территории Украины осуществляла межведомственная группа в составе пограничников оперативного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и работников Центрального межрегионального управления ГТС в г. Киеве и Киевской области.

Всего правоохранители проверили более 150 человек, среди которых выявлено 18 нарушителей - это выходцы из Азербайджана, Узбекистана и других стран.

15 иностранцев привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП, шестеро из которых принудительно покинут Украину. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 тыс. гривен.

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Трое правонарушителей в ближайшее время будет перемещено к временному пункта содержания иностранцев.



Фото: сайт Госпогранслужба