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Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Более десятка нарушителей украинского законодательства разоблачили правоохранители на Столичном рынке в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

По данным ведомства, проверку законности пребывания иностранцев на территории Украины осуществляла межведомственная группа в составе пограничников оперативного подразделения Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", сотрудников ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и работников Центрального межрегионального управления ГТС в г. Киеве и Киевской области.

Всего правоохранители проверили более 150 человек, среди которых выявлено 18 нарушителей - это выходцы из Азербайджана, Узбекистана и других стран.

15 иностранцев привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП, шестеро из которых принудительно покинут Украину. Общая сумма наложенных штрафов составила более 75 тыс. гривен.

Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба 01

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Трое правонарушителей в ближайшее время будет перемещено к временному пункта содержания иностранцев.

Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба 02
Фото: сайт Госпогранслужба

Госпогранслужба (6471) мигранты (982)


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Топ комментарии
+12
Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5424
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17.09.2020 10:31
+12
И полиция их покрывает . На оптовом Троещины тоже немеряно кавказцев

Украинцы 10000 лет умеют выращивать зерно
А кавказцы и евреи ( бывший хазарский каганат) научились брать подешевле и продавать подороже . А украинцы за все платят и молчат . Гнать надо без документов кавказцев - пусть освободят торговые места для украинцев
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17.09.2020 10:39
+11
А когда будет рейд этих самых правоохранителей по Конча-Заспе и другим элитным поселениям ворья с вопросом - ДЕ ВЗЯВ? Там десятки бюджетов Украины... Хватит на тысячи танков и самолетов...
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17.09.2020 10:41
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Во время рейда правоохранители обнаружили на Столичном рынке в Киеве почти два десятка мигрантов-нарушителей, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5424
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17.09.2020 10:31 Ответить
думки "слуг"
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17.09.2020 10:36 Ответить
Обилетили?
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17.09.2020 10:31 Ответить
Рынки вообще подгребли под себя кавказцы
Потом везут свою родню из аулов , покупают им ВНЖ ИЛИ ПАСПОРТА и чувствуют себя в шоколаде
А украинцы как всегда от кормушек отжаты
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17.09.2020 10:33 Ответить
Вот на трассе Одесса Киев под Одессой кавказцы вообще оккупировали дорогу - сплошные торговые точки фруктами и овощами.

ВОПРОС - КУДА ОНИ ПЛАТЯТ НАЛОГИ? НИКУДА !
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17.09.2020 10:35 Ответить
И полиция их покрывает . На оптовом Троещины тоже немеряно кавказцев

Украинцы 10000 лет умеют выращивать зерно
А кавказцы и евреи ( бывший хазарский каганат) научились брать подешевле и продавать подороже . А украинцы за все платят и молчат . Гнать надо без документов кавказцев - пусть освободят торговые места для украинцев
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17.09.2020 10:39 Ответить
Предалаю тебе встать лично за прилавок и продавать, и дай перечень, лично будем покупать у тебя.
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17.09.2020 10:43 Ответить
И с документами тоже.
Украина пока крайне слаба, и не способна переварить эти инвазии. Пусть азербайджанцы в Армению едут на рынках торговать, если такие талантливые и непревзойдённые коммерсанты. Это ближе, чём Украина.
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18.09.2020 00:27 Ответить
Какие кавказцы? Раньше их называли закавказскими татарами, а с 1936 года - азербайджанцами. Если люди ничего другое не умеют, им что, с голоду помирать?
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17.09.2020 23:32 Ответить
А при чем здесь Украина ?

Пусть дивут в своём Азербайджане
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17.09.2020 23:39 Ответить
Кем и чем отжаты? Что мешает селянам киевщины или тебе лично начать торговать?
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17.09.2020 10:42 Ответить
долго такие селяне потом не живут.
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17.09.2020 18:03 Ответить
А когда будет рейд этих самых правоохранителей по Конча-Заспе и другим элитным поселениям ворья с вопросом - ДЕ ВЗЯВ? Там десятки бюджетов Украины... Хватит на тысячи танков и самолетов...
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17.09.2020 10:41 Ответить
их надо ловить и арестовывать тех, кто за бабло их тут селит...
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17.09.2020 10:49 Ответить
18 нарушителей.
Сколько государство потратило на поимку одного нарушителя?
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17.09.2020 11:12 Ответить
что за расизм? прекратите кошмарить людей с другим цветом кожи (шутка).

міжвідомча група видоїть чушок як козлів, підстриже під нуль, і знову випустить на українські ринки до наступної зустрічі)
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17.09.2020 13:15 Ответить
ну не просто так они тут появились кто то же их сюда пропустил и пригрел. вот от этого надо начинать. мусора крышуют эту тему в первую очередь.
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17.09.2020 13:29 Ответить
Развезите их по семьям толлерастов, они их любят, они их и ублажат.
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17.09.2020 13:48 Ответить
Они забыли уплатить дань местным мусорам.
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17.09.2020 16:14 Ответить
А адміністрацію ринку накажуть якось чи ні?
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17.09.2020 17:44 Ответить
Кордон на замку. Слава прикордонникам.
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17.09.2020 21:26 Ответить
 
 