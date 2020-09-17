Следы "Новичка" нашли на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный. ВИДЕО
На пластиковой бутылке из-под воды, которую Алексей Навальный взял в гостинице в Томске, немецкие эксперты обнаружили следы боевого отравляющего вещества "Новичок".
Об этом сообщила пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ.
"Это бутылка из номера томского отеля, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - заявляют в команде оппозиционера.
Команда политика рассказала, что 20 августа некоторые из них улетели в Москву, другие – остались в Томске доделывать видео.
После инцидента в самолете представители фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого выехал оппозиционер. Там они начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что нашли. В частности, и бутылки с водой.
Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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а подполковника чму дали уже в запасе.
знаєш таких в оточенні гризуна - назви
ти трохи підгальмовуєш?
Смотрел американское кино? Адвокат ставит перед свидетелем ещё пять точно таких же бутылок и просит найти именно ту, которая была в номере Навального.
КАК "несколько человек подтверждают, что предметы были собраны в номере в определенное время" если все бутылки ОДИНАКОВЫЕ?
И положили в этот пакет пистолет, из которого горничная хотела застрелить Навального...
Конечно-конечно, скажи еще, что это Навальный бутылку с водой отравил, а не она его...
Обмазать именно эту бутылку могли только его пламенные спутники-однопартейцы.
***** приходило, или только члены съемочной группы?
На пластиковой бутылке из-под воды, которую Алексей Навальный взял в гостинице в Томске, немецкие эксперты обнаружили следы боевого отравляющего вещества "Новичок". Источник: https://censor.net/ru/v3219823
Если ее упаковать без защитного костюма, то половина народу лежали бы вместе с Навальным!
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
https://twitter.com/Anakoyher @Anakoyher
- Изя, а что это такое - политизация отравления Навального?
- Ну, это когда Кремль обвиняют, что он якобы отравил Навального специально, а не просто так.
вы бы взяли такой яд по которому определят заказчики
в большей степени это фейки журналистов
есть о чем писать
і правильно зроблять
Хотя может вообще ни о чем не говорить.
Есть ключевые вопросы:
- отпечатки ли Навального на бутылке, или там не было отпечатков; - а на остальных вещах; - а кто с ним здоровался?
Хотя какое нам дело до ордынской политической "жизни"