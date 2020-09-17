Следы "Новичка" нашли на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный. ВИДЕО

На пластиковой бутылке из-под воды, которую Алексей Навальный взял в гостинице в Томске, немецкие эксперты обнаружили следы боевого отравляющего вещества "Новичок".

Об этом сообщила пресс-служба политика, передает Цензор.НЕТ.

"Это бутылка из номера томского отеля, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа", - заявляют в команде оппозиционера.

Команда политика рассказала, что 20 августа некоторые из них улетели в Москву, другие – остались в Томске доделывать видео.

После инцидента в самолете представители фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный, вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого выехал оппозиционер. Там они начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что нашли. В частности, и бутылки с водой.

Читайте также: Зеленский: Украина осуждает покушение на Навального, как и весь мир ожидаем больше деталей об этом

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дания поддержала депутатов немецкого бундестага, выступивших за прекращение строительства "Северного потока - 2"

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: В бундестаге назвали строительство "Северного потока-2" поощрением политики Путина и призвали к пересмотру отношений с РФ

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.