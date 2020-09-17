"Окопная война": "Если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую", - комбат 1 батальона 24 бригады ВСУ Сергей Мазорчук. ВИДЕО

Рубрика "Окопная война" и ее собеседник, командир 1 батальона 24 Королевской бригады имени Данила Галицкого - Сергей Мазорчук. На данный момент его батальон находится непосредственно в районе Светлодарской дуги, где российские оккупанты любят проявлять активность, поэтому украинским воинам приходится постоянно быть настороже, даже во время так называемого "перемирия".

Бригада пользуется особой непопулярностью у кремлевских террористов. Во время общения журналиста Цензор.НЕТ Михаила Ухмана с бойцами 24 бригады ему показывают радиоперехват от оккупантов, которые рассказывают, что: "Еті галічанє жосткіє рібята, оні нікогда не молчат, а всігда дают ответку. Я помню іх, когда оні стоялі здесь в 2018 году. Очінь много руских рібят погібло тогда. Гудзь, комбріг іхній – обезбашенный, послє ніво – земля горіт. Єслі б всє такії брігади билі у етіх укропов, нам би нє жить. Так что берегітесь ребята, вас ждут тяжолиє времена.."!

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Прочитав такие слова, иду общаться с командиром первого батальона, а самого гордость распирает за нашу армию, по крайней мере, за ее отдельные подразделения. Сергей - молодой офицер, который с 2015 года воюет против российских оккупантов, поэтому знает цену российским словам. Мы садимся в простом "шалаше" для курения и начинаем наш разговор.

- Я попал на фронт в 2015 году в вышеупомянутую 24 бригаду ВСУ. Меня отправили в роту, которая недавно вернулась из-под Дебальцево, поскольку она была прикомандирована к 30 бригаде. Командир роты был ранен, большинство бойцов тоже ранены... Чтобы вы понимали, из 99 человек в строю было только 26 и это вместе с прикомандированными.

- Вас готовили к такому в военной академии, говорили, что возможны форс-мажоры?

- Нам говорили, что там есть повсюду контрактники и они все умеют. На деле оказалось, что в роте был только один боец, который подписал контракт, все остальные - мобилизованы. Люди разного возраста, разных взглядов, с которыми мне нужно было находить хоть какие-то контакты, чтобы продолжить совместно воевать и стать своим.

- Есть секрет успеха, как нужно преодолевать эти барьеры между бойцами? Как становятся командиром роты, затем батальона?

- Здесь нет какой-то последовательности. В 2015 году нас завели в Крымское, где продолжались довольно-таки жесткие бои. Там приходилось учиться непосредственно под обстрелами. Командира роты ранили из АГС и я стал временно исполнять обязанности командира подразделения. Первые бои - непонятные, не знаешь, что тобой овладевает: страх, адреналин, неизвестность. Впоследствии решения принимаются быстрее, ты ориентируешься на месте и становишься частью войны, частью коллектива.

После я стал начальником штаба одного из батальонов, начал приспосабливаться к новым обязанностям. Когда в первом батальоне комбат не смог выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, комбриг спросил меня, смогу ли я командовать батальоном. А потом позвал и в таком "принудительном" порядке попросил возглавить батальон.

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Смотрите видео до конца и узнаете, как нужно разговаривать с простыми бойцами, чтобы решать конфликты, почему мир невозможен без победы и многое другое.

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