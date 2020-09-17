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"Дали мешок с ногами на плечи": медики на Николаевщине заставили женщину забрать ампутированные конечности мужа. ВИДЕО

В Николаевской области женщину из районного центра Новый Буг заставили забрать из больницы ампутированные ноги ее мужа. Врачи заявили, что у больницы не было средств на утилизацию медицинских отходов.

Как информирут Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня".

После этого случая вспыхнул скандал, который обсуждали на сессии районного совета сообщает Тут.інфо.

Перед депутатами выступила подруга женщины, Оксана Киричишина, которая рассказала, что ее знакомую, страдающую эпилепсией, заставили забрать ноги мужа – их вынесли в мешке прямо из операционного блока.

"Ей сказали в больнице – придешь с утра, посидишь, пока закончится операция, и заберешь ноги с собой. И дают ей этот мешок с ногами на плечи… Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах", – рассказала женщина.

Также она призвала депутатов решить вопрос с утилизацией медицинских отходов, поскольку мэр города сообщил ей, что по закону родственники должны забирать подобные вещи из больниц.

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В свою очередь главный врач больницы, присутствовавший на встрече, обвинил женщину в том, что она не попыталась разобраться в ситуации, не обратилась за помощью ни к кому из руководства больницы.

"Вы взяли этот мешок на плечи… Зачем вы это сделали? По утилизации. Наше учреждение поднимало этот вопрос неоднократно. У нас был центр утилизации, который благополучно на территории ветслужбы местные жители разворовали, разобрали на металлолом, и оно стоит раскуроченное", - объяснил он.

Также главврач добавил, что восстановление пункта обойдется в немалую сумму.

"Возобновить это удовольствие не дешево – по ценам 2-3-летней давности сама установка стоила 300 тысяч. А плюс нужно ее еще установить и получить лицензию. Утилизация – удовольствие крайне дорогое", – сказал он.

Врач добавил, что, если не предусмотрена утилизация, то родственники должны заниматься захоронением. Если этого сделать они не могут, то этим вопросом занимается руководитель общины.

медицина (2524) Николаевская область (2132)


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Топ комментарии
+23
Це жах!!! Дореформувались...
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17.09.2020 14:53
+19
Мені здається що таких історій набагато більше. просто ця отримала висвітлення.
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17.09.2020 14:54
+19
не, твои зебильные мародеры. ЗЕпокращення!
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17.09.2020 15:00
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Хоть это и звучит дико - но это уже давно стало обычной практикой. Я тоже вёз ногу отца с больницы в село в обычной клетчатой сумке в рейсовом автобусе полном людей. Ещё переживал, если вдруг полиция остановит и заглянет в сумку - проблем не оберёшся. В больнице сказали - или забираешь ногу, или мы выбрасываем её в мусорный бак и собаки будут её по городу таскать... Я офигел...
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17.09.2020 20:28 Ответить
это где и когда такое было?
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17.09.2020 21:41 Ответить
2 года тому назад в Тернопольской области. Но это не сейчас началось. Соседке моего отца лет 10 назад ногу отрезали - тоже сыну ногу отдали. И, наверное, так по всей стране, просто пока с этим не столкнёшься ничего об этом не знаеш.
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18.09.2020 02:01 Ответить
В шоке...
В жизни бы не взяла в руки... потому что еще и посадят или в психушку отправят, если обнаружат такое на руках или дома.
Документов же наверняка никаких нет
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18.09.2020 03:25 Ответить
НИКОЛАЕВЩИНУ ДАВНО ПОРА ЗАЧИСТИТЬ ОТ БАНДИТОВ-СЕПАРАТИСТОВ "РАСКАЧИВАЮЩИХ ЛОДКУ" !!!! АВАКОВ ЧТО СЛЕПОЙ !!!???
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18.09.2020 11:55 Ответить
Потрібно не на камеру - а в какмеру за це. Чому люди мають бігати і щось шукати? У нас є влада, є міністр пан Степанов і його цеф Володя. Я вважаю, що це вони дали той мішок жіночці. І мені страшно слухати цього дядьку - як це хоронити на цвинтарі? Що виходить людина живе, а вже половину її захоронили? Ти себе чув дядьку? Немає коштів? Бігморди з крадіжними і тупими морадами зелених по всій країні. Перестаньте витрачати людські гроші, направте їх в діло.
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18.09.2020 14:06 Ответить
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