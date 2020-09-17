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Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз для образовательной реформы, - языковой омбудсмен Креминь. ВИДЕО

Языковой омбудсмен Тарас Креминь против отмены обязательного ВНО по украинской литературе, поскольку считает это одной из самых больших угроз и для образовательной реформы, и государственной гуманитарной политики в целом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и к государственной гуманитарной политике в целом", - написал он.

Креминь подчеркнул, что усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы - невозможно.

"Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерства образования Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или аргументирована, - добавил языковой омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике, - Центр оценивания качества образования

Напомним, ранее в УЦОКО сообщили, чо в 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе.

литература (286) украинский язык (1190) ВНО (417) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+24
А тим часом...
Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз для образовательной реформы, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 529
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17.09.2020 15:13
+17
Читать книжки то дурное занятие, лучше пойду посмотрю квартал со скотами
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17.09.2020 15:10
+15
Що тут скажеш? Зелена влада продовжує множити злочини проти України.
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17.09.2020 15:23
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Читать книжки то дурное занятие, лучше пойду посмотрю квартал со скотами
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17.09.2020 15:10 Ответить
До речі, Зеленський знімає сьомий сезон ;Сватів;. Зйомки проходять в Москві та окупованому Криму.
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17.09.2020 15:28 Ответить
воно за це відповість!!!
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17.09.2020 15:30 Ответить
Воно скоро стане депутатом Госдуми від партії ЄР.
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17.09.2020 15:32 Ответить
якщо це так, **** здохни тварюка жидоквартальна з усім своїм жидівським виводком!
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17.09.2020 16:58 Ответить
рузький все нам хочуть курви нав'язати..
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17.09.2020 15:11 Ответить
А тим часом...
Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз для образовательной реформы, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 529
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17.09.2020 15:13 Ответить
Що тут скажеш? Зелена влада продовжує множити злочини проти України.
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17.09.2020 15:23 Ответить
Під скиглення з ОПЗЖ про начебто тиск на руську культуру відновлюється повзуча русифікація України. Цікаво, на якій мові розмовляють між собою працівники міністерства освіти Україні. До речі, чому міністерство пишеться з великої літери?
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17.09.2020 16:16 Ответить
-Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели за вимогою кремля і з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбіла капитулянта проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» влада білорусів необдумано надали їй, нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів антиукраїнської ЗРади... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, самі знищили її білоруси і перетворилися у бульбашів -недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, а в даному випадку вже як бесправна кацапська колонія.
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17.09.2020 15:30 Ответить
Отож!
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17.09.2020 16:28 Ответить
сколько здесь живу, со мной на украинском еще никто вживую не разговаривал. ))))))))))) даже в киеве.
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17.09.2020 15:32 Ответить
Не там живешь.
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17.09.2020 15:38 Ответить
Це де так?На Лахті?
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17.09.2020 15:41 Ответить
смішно
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17.09.2020 16:37 Ответить
Хабаду - бути, ось девіз влади.
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17.09.2020 15:38 Ответить
Ця влада веде ціленаправлено політику "какая разница" за майже півтора року при владі ,скоротились тиражі україномовної літератури,перестали чи скоротили знімати українське кіно ,зате знову на теле екрані "шедевр" свати,вже забули що Авакову треба вивчити мову ітп.Без супротиву інтелегенції,патріотів вони і далі будуть розхитувати ситуацію за білоруським сценарієм.
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17.09.2020 15:43 Ответить
Щоб одним словом охарактеризувати те, що ми вчили по літературі, без мата, не вийде. Я просто ненавиджу шкільну программу з Української літератури якою мене мордували в школі. З величезним задоволенням можу прочитати Володаря Перстнів на одному диханні, а от Шевченка, чи Франка... Вибачайте... І це я із західної України! Таке враження що программу з Української літератури пишуть люди які мають за ціль посіяти відразу до рідної культури і мови.
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17.09.2020 16:14 Ответить
любая "литература" - самый ненужный предмет в школьной программе - анахранизм имерских амбиций или глупого пафоса, литературу из обязательной школьной программы нужно вообще исключить и оставить только в специализированныхучебных заведениях гуманитарного профиля!
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17.09.2020 16:15 Ответить
-
Немає у нас слов'ян Українців в світі більш лютого кривавого ворога як татаро -угро - фінські москалі з придуманим притому зі стелі і тільки в 18 столітті назвою хоч і не слов'ян але нiбито як росіян. Українську мову московські орди монголоїдні окупанти забороняли нам __134 рази__, не Америка, не Європа і навіть не гітлерівська Німеччина при окупації України... а кривава татаро угро - фінська Московія (Росія - Орда) ! 400 років личакові московiти - кацапи забороняли українцям їх рідну мову ... I хто ? Цей личаковий народ москалiв шибко затраханий монголо - татарами за 500 прибування в ординськiй неволі ( ярмі). Цi жахливі нащадки угро - фінських москалів -тубільців, диких куманів, і ординських татар, які придумали зі стелі у 18 столітті собi нову назву замаскувавшись під нiбито "великоросів". Московія (Москаль, Моксель..Будучи з 11ст. колонією Русі - Київської (старовинна назва України) а з 13 ст. спочатку - колонією, татаро-ординським Московським улусом Золотої Орди і потім колонією кримського ханату до 1700 року ... Тепер дійшло навіть до того що їх нащадки кремлівські фашисти )(уйла навіть злочинно вимагають щоб українці насильно вчили їх кацапську мову, мову своїх самих лютих ворогів в світі, окупантів суверенної української землі Криму і Донбасу.
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17.09.2020 16:17 Ответить
Ну-у-у,скажу так:іноземну мову,навіть мову лютого ворга, потрібно знати досконально. А от фашистів(пол. партію яких,у свій час, заснував в Італіі Бенітто Мусоліні,якому і у поганому сні не снилась перспектива світового панування) не потрібно ображати і плутати їх із націонал-соціалістами(лідером яких був біснуватий Адольф Гітлер). А от кацапороси,прадіди яких із Адіком укупі були завжди вась-вась,все своє погано-смердюче життя мріяли про світове панування і вважали себе за "пуп землі",тобто,арійців,ще й тепер хочуть панувати над усім Світом,плюючи на світове співтовариствоі його закони .А воно,погане русо(свин)нячо-смердюча фекала монголо-фіно-угротатарських народів ,тобто,диких народів Сходу.Сиди,падло,у себе вдома(юрті там,чи ін,) і сопи у дві дірки,х-х-ха,некультурне.
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18.09.2020 13:40 Ответить
Как без литературы? Без Гоголя, Булгакова в оригинале.
У Шевченко есть классные повести: Наймичка, Варнак, Капитанша ...
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17.09.2020 16:22 Ответить
Гоголя и Булгакова изучают в разделе русской литературы. Но это было 5 лет назад. Сейчас возможно вообще нет никакой "русской литературы".

https://thequestion.ru/account/6554/olena-potsipukh Olena Potsipukh 5 лет назад
Главный редактор онлайн-журнала о современном образовании Post-Ed

"Из русских авторов изучают Гоголя (хотя ведутся споры о принадлежности к русской или украинской литературе, но обычно в программе пока так), Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Фета, Тютчева, Бунина, Куприна, Чехова, Блока, Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Пастернака, Бродского, Булгакова.

В программе украинской литературы - от фольклора до современных писателей. Точно так же - до 9 класса скорее по жанрам, далее - по литературному процессу. Народное творчество (преимущественно песни), древняя литература ("Повесть временных лет", "Слово о полку Игоревем"), Григорий Сковорода, Иван Котляревский, Тарас Шевченко (изучается почти полсеместра - поэзия и поэмы), литература ХІХ века (социально-бытовая проза, поэзия, реализм, романтизм, сентиментализм и т.п.), литература модерна с анализом исторических условий и самим литературным процессом (неоромантизм, феминизм, футуризм, импрессионизм, экспрессионизм; литературные формирования, дискуссии, политика украинизации, репрессии), литература ХХ века (отдельным блоком идут писатели и поэты-эмигранты: "пражская школа" - нечто схожее с Серебряным веком, Иван Багряный, Василий Барка), шестидесятники и диссиденты, писатели 80-90-х ("БуБаБу", Оксана Забужко)."
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17.09.2020 16:36 Ответить
Для детей это треш.
Не сами произведения. Они не понимают, зачем им это в современном мире.
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17.09.2020 17:49 Ответить
а ти багато прочитав Дюма, Гегеля чи Сунь Цзи мовою оригіналу?
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17.09.2020 19:00 Ответить
Процесс очистки Украины от всего украинского идёт полным ходом!
Ви зробили це разом !!!
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17.09.2020 16:24 Ответить
Кошмар, зрада! Нет, зрадище!
Как же без самого важного предмета для любого кукариота!
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17.09.2020 16:52 Ответить
А ты лишнехромосом, свой язык знаешь? Или тоже кроме суржика монгольскоукраинского, ничего?
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17.09.2020 17:02 Ответить
Чё ты там промучало, быкоподобное существо кукариотное?
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17.09.2020 17:06 Ответить
Не смеши, кокошник ! =))))
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17.09.2020 17:08 Ответить
Не зря, в веках кровью многих народов написано: " Услужливый "слуга", опаснее врага"!!!
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17.09.2020 16:56 Ответить
Срочно ввести ВНО по криворожскому суржику.
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17.09.2020 17:08 Ответить
и сюда земрази добрались по приказам из кремля??? может сразу гимн расеи учить наголосуют???
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17.09.2020 17:17 Ответить
Херня полная , без языка и литературы , это не Украина , а территория Зеленского вместе с *********** , пора делать до свиданья
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17.09.2020 19:08 Ответить
Відразу після нападу московії на Україну треба було прийняти ряд антимосковських законів. Найперший - закон про колаборантів. Щоб ніякі медведчуки-портнови-волошини-бужанські-співаки-пальчевські-червоненки рота не могли відкрити. Зараз докотилися до визнання лугандону. До утисків української мови. Якби своєчасно були прийняті антимосковські закони, то й не було б промосковської влади.
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18.09.2020 06:53 Ответить
А чого можна було очiкувати вiд блазня, який отримав державне фiнансування на зйомки україномовного фiльму, а зняв росiйською. Йому не тiльки за це нiчого не було, так ще й президентом обрали.
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18.09.2020 07:58 Ответить
А хто був президентом, коли знімали цей фільм? Хто очолював СБУ? Хто був прем'єром? Хто був міністром культури? Хто був міністром внутрішніх справ? Міністром фінансів? Генеральним прокурором?Хто допустив нецільове використання коштів? Хто має контролювати, як використовуютья кошти платників податків? Чому СБУ відловлювала націоналістів замість ватних пропагандистів?
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18.09.2020 09:19 Ответить
Були майже такі самі мерзотники як і зараз, але стиснувши зуби, вони були вимушені триматися європейського курсу. Я не є великим прихильником особисто Порошенко, але краще свій "барига" який тримає про-європейський курс і щось робить, ніж тупорилий малорос який нас загубить. А щодо фільмів, я би взагалі прикрив лавку державного фінансування. Там можуть тільки гроші красти. Кіно хай приватні компанії знімають та конкурують на ринку, а не за мої податки тупориле кіно знімають.
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18.09.2020 10:35 Ответить
За свої гроші нехай знімають казна-що,а от цезура на українському ТБ має бути,тим більше,під час війни,аби не допустити мерзотників від культури до наших дітей,а тим більше-до онуків! Державне фінансування отаких ляпусів взагалі "перекрити",а тих,хто розікрав гроші на потреби,так би мовити,кіно-до криміналу!
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18.09.2020 13:07 Ответить
Дурня якась,і якесь дурило неотесане і безграмотне отоє придумало.Як-то не вимагати(а ми,старше покоління,маємо на те право) від підростаючого покоління українців грунтовного знання українськіої класичної літератури,без якої і Україна-не Україна?Як можна допустити таке,щоби наша молодь не знала безсмертних творів Лесі Українки,Івана Нечуй-Левицького,Тараса Шевченка,Михайла Коцюбинського,Марка-Вовчка,Зінаїди Тулуб,Івана Котляревського і багатьох-багатьох інших класиків української літератури.Про них не хотіли і не хочуть чути тільки москвокозлоординські ватники,а уся цивілізована світова громада захоплюється творами(хоча і у перекладах) українських класичних поетів і письменнків.Українська література- то є основа основ нашої духовної конституції,нашого менталітету,у кінці-кінців нашої національної самосвідомості. І молоді,як нікому,потрібно її знати!
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18.09.2020 11:57 Ответить
 
 