Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз для образовательной реформы, - языковой омбудсмен Креминь. ВИДЕО

Языковой омбудсмен Тарас Креминь против отмены обязательного ВНО по украинской литературе, поскольку считает это одной из самых больших угроз и для образовательной реформы, и государственной гуманитарной политики в целом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформе, и к государственной гуманитарной политике в целом", - написал он.

Креминь подчеркнул, что усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы - невозможно.

"Готовлю обращение к премьер-министру Украины и Министерства образования Украины, чтобы эта норма была пересмотрена или аргументирована, - добавил языковой омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2021 года выпускники школ будут обязательно сдавать ВНО по математике, - Центр оценивания качества образования

Напомним, ранее в УЦОКО сообщили, чо в 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе.