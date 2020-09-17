Застрявшие на границе с Беларусью хасиды-паломники в украинских костюмах спели хором гимн Украины. ВИДЕО

Хасиды-паломники, застрявшие на белорусско-украинской границе, спели хором украинский гимн, надев вышиванки и шаровары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения гимна Украины хасидами опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсети.

"Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!", - воскликнули паломники, окончив пение.

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Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.