РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4984 посетителя онлайн
Новости Видео
37 038 265

Застрявшие на границе с Беларусью хасиды-паломники в украинских костюмах спели хором гимн Украины. ВИДЕО

Хасиды-паломники, застрявшие на белорусско-украинской границе, спели хором украинский гимн, надев вышиванки и шаровары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения гимна Украины хасидами опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсети.

"Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!", - воскликнули паломники, окончив пение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.

Автор: 

Беларусь (7896) гимн (236) хасиды (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Откуда костюмы, это что прикол, не говорите только что это не постановочное видео.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:22
+42
Рыдаю . Валите домой .
показать весь комментарий
17.09.2020 17:23
+41
Застрявшие на границе с Беларусью хасиды-паломники в украинских костюмах спели хором гимн Украины - Цензор.НЕТ 5148

...
показать весь комментарий
17.09.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
А в собезе спели гимн ссср и сказали что крым русский потому как сами захватили Палестину.
показать весь комментарий
17.09.2020 19:55 Ответить
Даже зауважал, но вот Зеленский тут был лишний. Вспомнили зеленского и всё смазали, да, что там смазали, все обгадили жидким ЗЕлёным помётом. Кстати, а костюмчики таки откуда?
показать весь комментарий
17.09.2020 19:57 Ответить
Козацтво Тель-авівського куреня завжди було запасливе.
показать весь комментарий
17.09.2020 22:11 Ответить
не еврей, но пустил бы
показать весь комментарий
17.09.2020 20:06 Ответить
Тю... ЗЕ навіть присягу на вірність Україні прийняв. І що? Як бачимо, як був антиукраїнцем так ним і залишився. Будь який "багатообіцяючий" перформанс від жида це завжди брехня.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:07 Ответить
Костюмчики небось совершенно случайно завалялись в чемоданчиках, также, как и ноты и слова песни. Кто ж будет сомневаться, что все это подготовлено заранее.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:13 Ответить
Прогиб засчитан, валите нафиг додому.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:17 Ответить
ЗЕ, забери своих родственников домой, не делай нам, в Украине, нервы!
показать весь комментарий
17.09.2020 20:23 Ответить
Гарно хлопці співають
показать весь комментарий
17.09.2020 20:27 Ответить
Треш какой-то.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:28 Ответить
Лиц, которые имеют некую "историческую родину", но с паспортом Украины в Украине
ЯВНЫЙ ПЕРЕИЗБЫТОК.

Что примечательно:
они ВСЕ регулярно поют "гимн Украины" в "национальных одеждах".
Предпочитают это делать не только с трибун, но и в оманах, липецках и прочих местах, которые явно "не "нестоль отдаленные", где им самое место...
показать весь комментарий
17.09.2020 20:30 Ответить
Кстати уточню:
хасиды куда меньшее отторжение вызывают, чем все прочие "обетованные украинцы".
Хасиды хотя бы бабло в Украину везут в отличие от пораженок и прочей зелено-косатой мрази.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:35 Ответить
нехай подрочать в присядку
ще є час
показать весь комментарий
17.09.2020 20:35 Ответить
завтра сало будуть їсти?
показать весь комментарий
17.09.2020 20:39 Ответить
Троянський кінь
показать весь комментарий
17.09.2020 20:41 Ответить
Может,тут гешефт простой - хасиды подымают хай на весь мир и зеленый ослик ,как бы для успокоения , подарит им мощи этого цадыка,получив ,конечно ,на отдельный счет сумму с многими нулями.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:41 Ответить
Запрещены у них перезахоронения. К тому же цадик похоронен согласно его завещания и никто из хасидов не будет даже говорить о переносе останков.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:37 Ответить
Эти моррды и "дойчланд дойчланд юбер аллесс" споют ,лишь бы цадика в жопу чмокнуть.
показать весь комментарий
17.09.2020 20:50 Ответить
Засланные казачки.
показать весь комментарий
17.09.2020 21:04 Ответить
Заспані
показать весь комментарий
17.09.2020 22:12 Ответить
Троянские)
показать весь комментарий
18.09.2020 12:08 Ответить
В душі люто ненавидять Неньку.
показать весь комментарий
17.09.2020 21:12 Ответить
от і думай що то було...і як воно нам аукнеться...
показать весь комментарий
17.09.2020 21:46 Ответить
Костюмы им бацка выдал в цветах триколора?
показать весь комментарий
17.09.2020 21:54 Ответить
прогиб не засчитан - не "спасібо" , а "дякую" тре казати українською...
показать весь комментарий
17.09.2020 22:13 Ответить
цирк! НАТУРАЛЬНИЙ ЦИРК!!! Ну але що ще може бути при преЗЕрваденті-клоуні???? ну не попадуть вони ОДИН рік на могилу, ну не буде один рік "щасливим" так як вони вірять, І ЩО ???
показать весь комментарий
17.09.2020 22:28 Ответить
Кстати, чтобы не рвать волосы на ... , следует вспомнить, что
"Вопросы грядущего паломничества активно обсуждались еще в августе, когда руководитель Центра по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263901/ обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное паломничество на празднование еврейского Нового года из-за рисков вспышки коронавируса".
Так что хасидам следует обращаться в первую очередь к своей власти
показать весь комментарий
17.09.2020 22:28 Ответить
минимум у 4 паломников хасидов выявили коронавирус (подтверждено тестами)
Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 3093

...
показать весь комментарий
17.09.2020 22:32 Ответить
Все концерт окончено. Отправте назад луке картоху собирвть
показать весь комментарий
17.09.2020 22:35 Ответить
Нє зачєт, фанєра. Бо Ліпи Шмельцера не було, той вміє танцювати і співати навіть з військовими вірующими "харедім" (с)
Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 4295 Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 1979
показать весь комментарий
17.09.2020 22:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G7rHdnvj5kU
показать весь комментарий
18.09.2020 10:39 Ответить
Ехайте на х....домой ехайте короче...кина не будет) В следующий раз будете не друзей в соцсетях слушать, а читать официальные решения властей о возможности или невозможности посещения страны.
показать весь комментарий
17.09.2020 22:43 Ответить
Вони і так ніде не працюють. Їхня робота молитися, за це їм платять. Майже як " солдат спить, співа, а служба йде."
показать весь комментарий
17.09.2020 22:57 Ответить
У нас есть традиция, "слов из песни не выкинить", эти начали петь ла-ла-ла-ла и вдруг переключились на Зеленского, а он тут не причем. Не запускать, пусть еще потренеруются.
показать весь комментарий
17.09.2020 22:59 Ответить
Это издевательство?
показать весь комментарий
17.09.2020 23:06 Ответить
Конечно. Создают ложный образ, что Украиной правят не Коломойский, Пинчук, Сорос и Рабинович. Политтехнологичный стеб.
показать весь комментарий
17.09.2020 23:24 Ответить
Когда было нужно подерибанить украинскую заводы и землю, они прекрасно обошлись без мнения украинцев. А здесь решили попользовать хасидов попроще для продвижения макроинтересов.
показать весь комментарий
17.09.2020 23:35 Ответить
А слабо выгнать из синагоги Беню Коломойского?
показать весь комментарий
17.09.2020 23:07 Ответить
та й самі їхні фашистські синагоги треба порозбирати по цеглині на запчастини
показать весь комментарий
18.09.2020 08:27 Ответить
Вот еще бы сала с горилкой и была бы картина маслом.
показать весь комментарий
17.09.2020 23:28 Ответить
Откуда у них костюмы? диктатор Лукашенко подвез?!.
Предлагаю перенести мощи с Умани в Израиль или в Дырляндию и ЛНр.
показать весь комментарий
17.09.2020 23:55 Ответить
Креативный и талантливый народ эти хасиды: респект за гимн Украины, акцент незначительный есть, но мелодию хорошо исполнили, музыкальный слух у хасидов отменный.
За креативное исполнение гимна можно бы их премировать доставкой в Умань спецколонной автобусов за счёт Еврейского конгресса Украины.
показать весь комментарий
18.09.2020 00:01 Ответить
Оранжировка слегка циганская, но целом не так уж и плохо.
показать весь комментарий
18.09.2020 00:11 Ответить
С хасидами лёд тронулся
Когда будет с нашими малороссами и кацапами?
Может их тоже на КПП не пропускать ?😁
показать весь комментарий
18.09.2020 00:12 Ответить
Вот если бы клована не вспомнили - может и пустили бы вас...
показать весь комментарий
18.09.2020 04:23 Ответить
+100500
показать весь комментарий
18.09.2020 08:15 Ответить
Ги
показать весь комментарий
18.09.2020 07:55 Ответить
А хто ж їм так оперативно костюмчики підігнав ?
показать весь комментарий
18.09.2020 08:11 Ответить
Скоро Хасидьска народна республика
показать весь комментарий
18.09.2020 08:23 Ответить
Зели по нраву такие приколы, думаю, сам лично пропустит!
показать весь комментарий
18.09.2020 08:41 Ответить
клоун клоунов должен "понять и пгостить"
показать весь комментарий
18.09.2020 09:01 Ответить
Ново-Иерусалимская синагога не поделила светлое будущее с Вавилонской синагогой. Да еще и нахамила.
Застряглі на кордоні з Білоруссю хасиди-паломники в українських костюмах заспівали хором гімн України - Цензор.НЕТ 6592
показать весь комментарий
18.09.2020 09:16 Ответить
Б'юсь об заклад ,що якби була реальна пропозиція перенести могилу цадика на Ізраїльщину, то самі хасиди були б рішуче проти. Їм важливий сам хадж, шлях ,перепони їх тільки збуджують, загострюють радість від круїзу. Життя їх у молитвах і обмеженнях, а тут такий фест. Сподобається --- введуть в ритуал, спочатку танці і шашлики на кордоні, а вже потім Мекка, екск'юзмі Умань.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:17 Ответить
От это по нашему От это по козацки Хоть пипки и обрезанные алэ ж як гарно спивають
показать весь комментарий
18.09.2020 09:41 Ответить
Это ж кто так подсуетился костюмировать этот импровизированный хор имени цадика нахмана? Кремль потрусил свои театральные загашники?
показать весь комментарий
18.09.2020 10:34 Ответить
ЕСЛИ Б ЗА ГИМН УКРАИНЫ ГРАЖДАНСТВО ДАВАЛИ, ТО У НАС ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ БЫЛО !)
показать весь комментарий
18.09.2020 11:14 Ответить
Нащо було таке дійство затівати? І без маскараду видно ж що не москалі!
показать весь комментарий
18.09.2020 12:19 Ответить
В вышиванках....., гимн….

И думаете это поможет? Пустят? Не-аааааа!!!! Оманский этого не понимает!

Надо хреном на рояле сбацать Мурку - вот тогда верняк!!!
показать весь комментарий
18.09.2020 12:40 Ответить
Яке огидне видовище! Тьху,пля...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:49 Ответить
Це хасиди таким чином,плюндруючи славень України своїм:"лалала",помстились Україні за те,що не дали можливість розповсюджувати хворобу.
показать весь комментарий
18.09.2020 17:05 Ответить
ДАВАЙТЕ ЧЕСТНО СКАЖЕМ, ЧТО ЛЮБВИ К ХАСИДАМ У УКРАИНЦЕВ - НЕТ !!!
показать весь комментарий
18.09.2020 21:24 Ответить
Страница 3 из 3
 
 