Застрявшие на границе с Беларусью хасиды-паломники в украинских костюмах спели хором гимн Украины. ВИДЕО
Хасиды-паломники, застрявшие на белорусско-украинской границе, спели хором украинский гимн, надев вышиванки и шаровары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись исполнения гимна Украины хасидами опубликовал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсети.
"Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!", - воскликнули паломники, окончив пение.
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Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября со стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи". По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.
Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.
Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.
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ЯВНЫЙ ПЕРЕИЗБЫТОК.
Что примечательно:
они ВСЕ регулярно поют "гимн Украины" в "национальных одеждах".
Предпочитают это делать не только с трибун, но и в оманах, липецках и прочих местах, которые явно "не "нестоль отдаленные", где им самое место...
хасиды куда меньшее отторжение вызывают, чем все прочие "обетованные украинцы".
Хасиды хотя бы бабло в Украину везут в отличие от пораженок и прочей зелено-косатой мрази.
ще є час
"Вопросы грядущего паломничества активно обсуждались еще в августе, когда руководитель Центра по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/22/7263901/ обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в этом году традиционное паломничество на празднование еврейского Нового года из-за рисков вспышки коронавируса".
Так что хасидам следует обращаться в первую очередь к своей власти
...
Предлагаю перенести мощи с Умани в Израиль или в Дырляндию и ЛНр.
За креативное исполнение гимна можно бы их премировать доставкой в Умань спецколонной автобусов за счёт Еврейского конгресса Украины.
Когда будет с нашими малороссами и кацапами?
Может их тоже на КПП не пропускать ?😁
И думаете это поможет? Пустят? Не-аааааа!!!! Оманский этого не понимает!
Надо хреном на рояле сбацать Мурку - вот тогда верняк!!!