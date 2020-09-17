Детонаторы, запалы и взрывчатку нашли в огороде у жителя Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель г. Кодыма почти год хранил закопанным на придомовом участке арсенал оружия. Теперь ему грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает Кодымское отделения полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"44-летний правонарушитель почти год хранил закопанными на территории своего хозяйства электродетонаторы, запалы к ручной гранате, мини-детонаторы, корпуса гранат РГД-5, разнокалиберные патроны, подрывник, пороховой заряд и более 260 граммов взрывчатого вещества", - сказано в сообщении полиции.

Экспертиза показала, что все эти опасные предметы пригодны для использования.

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Следователи начали производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.



