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Детонаторы, запалы и взрывчатку нашли в огороде у жителя Одесской области, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель г. Кодыма почти год хранил закопанным на придомовом участке арсенал оружия. Теперь ему грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает Кодымское отделения полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"44-летний правонарушитель почти год хранил закопанными на территории своего хозяйства электродетонаторы, запалы к ручной гранате, мини-детонаторы, корпуса гранат РГД-5, разнокалиберные патроны, подрывник, пороховой заряд и более 260 граммов взрывчатого вещества", - сказано в сообщении полиции.

Экспертиза показала, что все эти опасные предметы пригодны для использования.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники под Мариуполем обнаружили схрон с боеприпасами и взрывчаткой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи начали производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Детонаторы, запалы и взрывчатку нашли в огороде у жителя Одесской области, - полиция 01
Детонаторы, запалы и взрывчатку нашли в огороде у жителя Одесской области, - полиция 02

Автор: 

боеприпасы (2340) взрывчатка (844) Одесская область (3579) Нацполиция (16480)


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Топ комментарии
+3
ХЗ. Посадовив картоплю, а виросла бімба.
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17.09.2020 18:49
+2
Одесса пожарила сепаров, хотя их еще много затаилось... И от Кодымы до Одессы где-то 200 км, а до Киева 280... Бывшая Подольская губерния, самая Украина... а, может, он партизанить собралс, в случай чего?)
Оружия сейчас на руках -- немерено...
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17.09.2020 19:05
+1
Передал бы это всё в Белоруссию. А то тут такие партизаны, оппозиционные сайты и телеграм-каналы чуть не в открытую призывают к радикальным действиям. И никто ничо не хочет сделать. Диванные войска особого призначення.
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17.09.2020 19:37
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одеса - ето сепарГрад у моря
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17.09.2020 18:47 Ответить
Одесса пожарила сепаров, хотя их еще много затаилось... И от Кодымы до Одессы где-то 200 км, а до Киева 280... Бывшая Подольская губерния, самая Украина... а, может, он партизанить собралс, в случай чего?)
Оружия сейчас на руках -- немерено...
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17.09.2020 19:05 Ответить
Православные москвитяне Одессу бомбить не будут. Кремлю нужен одесский порт для доставки наркотиков с Ближнего востока в Московию. Кроме того, половина жителей Одессы - россияне, которые окают и чёкают. - Чёй-то сегодня биндеровцы активизировались? - говорят на «Привозе» понаехавшие после Голодомора из Нечерноземья. Кроме того, на 16-ой станции Большого Фонтана в апартаментах мужского монастыря проживает куратор ФСБ митрополит Агафангел, а Думе председательствует русскоязычный офицер ФСБ, мэр города, господин Геннадий Труханов.
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17.09.2020 20:18 Ответить
ПНХ...знаток одесситов
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17.09.2020 21:34 Ответить
ХЗ. Посадовив картоплю, а виросла бімба.
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17.09.2020 18:49 Ответить
В мене машінгвер на клумбі як трюфель росте, але мушу поливати мастилом.
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17.09.2020 23:45 Ответить
Думав виросте в декілька разів більше. Краще б помідори садив.
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17.09.2020 19:14 Ответить
Передал бы это всё в Белоруссию. А то тут такие партизаны, оппозиционные сайты и телеграм-каналы чуть не в открытую призывают к радикальным действиям. И никто ничо не хочет сделать. Диванные войска особого призначення.
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17.09.2020 19:37 Ответить
"Белоруссию" - а шо так?
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17.09.2020 20:31 Ответить
Беларусь, но привычней прилагательное белорусский, чем некаторые коверкают "беларуский".
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17.09.2020 20:40 Ответить
Коверкают? Вроде всё в соответствии. А вообще, вы ж литвины - оно и пишется не так заковыристо.
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17.09.2020 20:45 Ответить
Відвикайте парне Сергію від кацапізмів.
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17.09.2020 23:48 Ответить
Нехрен ментов нанимать картошку копать ....
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17.09.2020 19:44 Ответить
О! Даже снаряд от ЗУ-23 поспел!
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17.09.2020 20:43 Ответить
 
 