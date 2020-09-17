Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха. ВИДЕО

Свидетель по делу Владимира Балуха, которая собственно и нашла его окровавленным в столичном Гидропарке, говорит, что он был трезв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гооворится в сюжете 5 канала.

Женщина говорит, что обратила внимание на его вышиванку и сразу поняла, что это не бомж, а человек, который стал жертвой преступления. Повреждения на голове, по ее словам, не похожи на рану от падения с небольшой высоты.

"Я была с сотрудником. Когда мы подошли, я сразу заметила на нем вышиванку, на которой был очень хороший принт. Я поняла, что этот человек не является бездомным, это человек культурный. После того, как мы вызвали "скорую", то увидели , что он избит. Левое ухо было окровавлено, выше уха не было волос и кожи. Я не могу сказать, что это было за ранение, но оно не было присуще для падения. он был в сознании, но о том, что он говорил , можно было только догадываться. Он сказал только три четкие фразы: "Дайте закурить", "У меня сломана ключица", и сказал, что при нем была сумка. Мы посмотрели вокруг, сумки не увидели", - сообщила свидетель.

И добавила: "Мы спросили, употреблял он алкоголь и или он был избит. Он не смог дать четкий ответ, но было видно, что на тот момент, когда мы его нашли, он был трезв. Мы поняли из всего, что он был избит. Из того, что он мог показать, мы поняли, что его избили".

Она также считает, что Балух не мог удариться при падении.

"Это метров 500 от моста. Я не знаю, каким образом он мог упасть с моста и оказаться там. Разве что упасть, а потом дойти своими ногами ... Нет, не мог. Мне показалось, это мое личное мнение, так упасть нельзя с высоты роста человека ", - отметила женщина.

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.