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Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха. ВИДЕО

Свидетель по делу Владимира Балуха, которая собственно и нашла его окровавленным в столичном Гидропарке, говорит, что он был трезв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гооворится в сюжете 5 канала. 

Женщина говорит, что обратила внимание на его вышиванку и сразу поняла, что это не бомж, а человек, который стал жертвой преступления. Повреждения на голове, по ее словам, не похожи на рану от падения с небольшой высоты.

"Я была с сотрудником. Когда мы подошли, я сразу заметила на нем вышиванку, на которой был очень хороший принт. Я поняла, что этот человек не является бездомным, это человек культурный. После того, как мы вызвали "скорую", то увидели , что он избит. Левое ухо было окровавлено, выше уха не было волос и кожи. Я не могу сказать, что это было за ранение, но оно не было присуще для падения. он был в сознании, но о том, что он говорил , можно было только догадываться. Он сказал только три четкие фразы: "Дайте закурить", "У меня сломана ключица", и сказал, что при нем была сумка. Мы посмотрели вокруг, сумки не увидели", - сообщила свидетель.

И добавила: "Мы спросили, употреблял он алкоголь и или он был избит. Он не смог дать четкий ответ, но было видно, что на тот момент, когда мы его нашли, он был трезв. Мы поняли из всего, что он был избит. Из того, что он мог показать, мы поняли, что его избили".

Она также считает, что Балух не мог удариться при падении.

"Это метров 500 от моста. Я не знаю, каким образом он мог упасть с моста и оказаться там. Разве что упасть, а потом дойти своими ногами ... Нет, не мог. Мне показалось, это мое личное мнение, так упасть нельзя с высоты роста человека ", - отметила женщина.

Как сообщалось, об избиении Балуха во вторник сообщил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов. По его словам, Балух находится в сознании, у него сломана рука и ключица, угрозы его жизни нет.

В полиции Киева сообщили, что 49-летнего пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями из киевского Гидропарка, у него обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты.

Позже Геращенко сообщила, что Балух находится в реанимации.

Автор: 

избиение (9800) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+21
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 7068
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17.09.2020 19:26
+21
Не грабували, вбивали.
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17.09.2020 19:29
+20
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 1422
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17.09.2020 19:17
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Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 2804
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17.09.2020 19:17 Ответить
Трансляція буде?
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17.09.2020 19:41 Ответить
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 1422
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17.09.2020 19:17 Ответить
Коли його знайшли - все говорило про жорстоке побиття, - свідок у справі Балуха - Цензор.НЕТ 275
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17.09.2020 20:29 Ответить
Когда его нашли - все говорило о жестоком избиении, - свидетель по делу Балуха - Цензор.НЕТ 7068
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17.09.2020 19:26 Ответить
Нам кажется, что тут слишком дохера представителей Лахтьі-2, и Лугандона.
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17.09.2020 19:30 Ответить
Тільки що я хотів це написати!
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17.09.2020 19:48 Ответить
со скальпированім участком кожи за ухом, проломленным черепом, сотрясением, переломами... хочу увидет того. кто даст четкие ответы, даже Рембо будет путаться в ответах...
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17.09.2020 19:53 Ответить
Не грабували, вбивали.
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17.09.2020 19:29 Ответить
Сепары в Киеве.
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17.09.2020 20:05 Ответить
Що зробить авков,як прелставник влади ЗЕ?
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17.09.2020 20:13 Ответить
эта кровь Балуха и других патриотов Украины, сейчас и позже, - на руках криворожского обмылка - кумира одноклеточных зебилов - вы сделали это вместе, дебилы-экспериментаторы
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17.09.2020 20:22 Ответить
Якщо у вишиванці то 150% що замах на вбивство з політичних мотивів. При ЗЄлі вата не те що попіднімала хвости, а взагалі знахабніла та оборзіла. При Пороху такойї +уйні не було
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17.09.2020 20:55 Ответить
Ось вам і яка різниця.........
Тут альбо живе і процвітає незалежна Україна--- альбо беснує московська орда --зайди!!!!!!!!!
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17.09.2020 21:05 Ответить
ОПЗЖ, Портнов , Беня и зелена мразота - це найлютіші вороги Украіни , бо за цими покидьками стоіть кремлівська , гебістська
шушера !
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17.09.2020 23:04 Ответить
Балух уже столько натерпелся в плену, а тут среди своих... Дай Бог ему силы выкарабкаться!
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18.09.2020 07:21 Ответить
 
 