РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10235 посетителей онлайн
Новости Видео
2 782 22

Почти 100 кг конопли стоимостью около 18 млн грн изъяли у жителя Буковины, - полиция. ВИДЕО

Полицейские во время отработки заметили в селе Тарасовка "подозрительного прохожего". В мешке у него нашли измельченные растения конопли. На чердаке дома мужчины обнаружили почти 100 кг конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Нарушителем оказался 46-летний житель села Ванчиковцы, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за сбыт наркотиков. При осмотре его домохозяйства сотрудники Новоселицкого отделения полиции обнаружили на чердаке дома и изъяли около 100 килограммов измельченных растений конопли. Из этого сырья злоумышленник должен был получить не менее 60 килограммов каннабиса. Таким образом, правоохранители помешали попаданию наркозависимым гражданам 12 000 доз наркотика", - сказано в сообщении полиции.

Обнаруженное направили на экспертизу. Следователи выясняют, где мужчина взял такое количество конопли и что собирался с ней делать.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: "Наше право - жить без боли": активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (897) наркотики (2145) Нацполиция (16484) марихуана (135)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Не трожьте будущего преЗЕдента!
показать весь комментарий
17.09.2020 23:34
+2
Так, що тепер і бомжів ніззя ганять, бо можливо це наступний **********?
показать весь комментарий
17.09.2020 23:37
+2
Не 25% а 73%. Хотя мож и наоборот🤣
показать весь комментарий
17.09.2020 23:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не трожьте будущего преЗЕдента!
показать весь комментарий
17.09.2020 23:34 Ответить
Так, що тепер і бомжів ніззя ганять, бо можливо це наступний **********?
показать весь комментарий
17.09.2020 23:37 Ответить
Если не ********** будущий, так точно представитель наріда 73% в верховной сраде или зраде или дупе
показать весь комментарий
18.09.2020 00:09 Ответить
Эээх, а как он шикарно мог пыхнуть!
показать весь комментарий
17.09.2020 23:43 Ответить
Тоже мне "преступник".
показать весь комментарий
17.09.2020 23:45 Ответить
душат малый бизнес.пусть ее уже легализуют и упорядочат торговлю этой дурью.все равно процентов 20-25 населения время от времени ее употребляет
показать весь комментарий
17.09.2020 23:49 Ответить
Не 25% а 73%. Хотя мож и наоборот🤣
показать весь комментарий
17.09.2020 23:57 Ответить
То была фирма *Винни -пых и Пыхтачок*. Йа,йа. Дас ис фантастиш
показать весь комментарий
17.09.2020 23:55 Ответить
О каких наркозависимых идет речь?
показать весь комментарий
18.09.2020 00:02 Ответить
Легалайз! Мажоры людей пачками по асфальту размазывают, и по улицам ходят. А укурки, бедные, шифруются. Лучше всё разрешить(в том числе и жриц любви) и ужесточить ответственность за преступления под кайфом. И прицепом, курящих в общественных местах дрючить со страшной силой.
показать весь комментарий
18.09.2020 00:12 Ответить
из видео "Після надання ним добровільної згоди на огляд житлового приміщення..."
вот тут пожалуйста поподробнее, чето кака-то дичь
показать весь комментарий
18.09.2020 00:21 Ответить
Почему не лигализовать ее мать вашу и не получать море бабла в бюджет пустой! Тем более разгрузятся суды в которых за травку судят - это вообще сюр в 21-ом столетии за травку судить. Это какой то тираническо-больной правовой механизм из какого то царства зла и мракобесия. Трава такой же наркотик, как сигареты или алкоголь. За травку судить, а тем более сажать в тюрьму - это как за выпитую бутылку пива сажать в тюрьму. Ну это полный бред просто! Давным-давно пора легализовать все! Это привлечет туристов в будущем, когда коронавирус закончится. Это принесет деньги в бюджет страны. Тюрьмы и суды разгрузятся! Полиция будет ловить настоящих бандитов, а не тех, кто косяк выкурит. Пора Украине становиться цивилизованнее и свободнее. И бордели тоже легализовать надо и делать их крутыми и с документами и справками. Порнобизнес легализовать. Все нужно легализовать, что только можно! Оружие легализовать! Прямую демократию внедрить, чтобы люди сами принимали местные законы на местах и сами управляли бюджетами и строили необходимое и разрешали все, что считают приемлемым большинству, кроме суверенитета или отделения и т.п. все нужно разрешить! Строить кофешопы с коноплей или бордели и парки развлечений и т.д.
показать весь комментарий
18.09.2020 01:33 Ответить
да зеля с аваковым решили, что чем меньше свободы - тем лучше. идёт беспрецедентное наступление на права исвободы граждан. закручивают гайки по полной. полиция оxренела в корень - останавливают без причины, людей и автомобили, осматривают без согласия и понятых. а потом поди знай, сколько настоящих преступлений -а сколько нарисованных. камеры эти *бучие - смертность на дорогах выросла в разы.

я очень злой на зелю и особенно на тех персонажей, которые за него голосовали, хотя в принципе они выгребают больше всех)
показать весь комментарий
18.09.2020 09:45 Ответить
чувак, ты не в курсе, он мусарам цены демпингует, кто такое потерпит
показать весь комментарий
18.09.2020 13:52 Ответить
Такой бред пишут,чувак м мешком конопли по улице зная что у тебя дома такой ****** лежит
показать весь комментарий
18.09.2020 01:37 Ответить
по закону, они его вообще не имели права останавливать
показать весь комментарий
18.09.2020 09:39 Ответить
Предотвратили 12 000 доз ..я ржу не магу ...Голландцы там вообще приуныли
показать весь комментарий
18.09.2020 02:31 Ответить
Щось вони не те нарахували...

По іхнім розрахунками кілограм коноплі коштує аж 180.000 гривень?

Це в якому стані конопля стільки коштує? Просто порізана конопля стільки коштувати не може.
показать весь комментарий
18.09.2020 06:54 Ответить
товарищ, вы не знаете, сколько может стоить конопля. есть такая конопля, где с одной затяжки улетаешь, в девченки не могут идти и садятся на шпагат.

хотя откуда такая в селе...
показать весь комментарий
18.09.2020 09:48 Ответить
А девчЕнки это таки где? на ваших сранях-рязанях,лапоть виталик? ваши матрехи, девчонки в какашниках, что ли?

Не знаю, как на ваших сраных замкадных дяревнях, а в Украине повсеместно растет прекрасная конопля, любых сортов и видов.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:56 Ответить
шо ты мне рассказываешь. якусь дичку зі Сквирського району не порівняти з прекрасним ганджубасом, який вирощують кримські татари наприклад у Херсонській області, але і їхня ганджа не йде в ніяке порівняння з ретельного дібраними сортами конопель, вирощеними на гідропоніці, шишки якої заражено спеціальним грибком.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:13 Ответить
ось це зовсім інша справа.)
а то недолугим кацапським суржиком- дявчонкі, дярьовня і все таке інше.)
показать весь комментарий
18.09.2020 11:08 Ответить
 
 