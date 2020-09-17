Почти 100 кг конопли стоимостью около 18 млн грн изъяли у жителя Буковины, - полиция. ВИДЕО

Полицейские во время отработки заметили в селе Тарасовка "подозрительного прохожего". В мешке у него нашли измельченные растения конопли. На чердаке дома мужчины обнаружили почти 100 кг конопли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Нарушителем оказался 46-летний житель села Ванчиковцы, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за сбыт наркотиков. При осмотре его домохозяйства сотрудники Новоселицкого отделения полиции обнаружили на чердаке дома и изъяли около 100 килограммов измельченных растений конопли. Из этого сырья злоумышленник должен был получить не менее 60 килограммов каннабиса. Таким образом, правоохранители помешали попаданию наркозависимым гражданам 12 000 доз наркотика", - сказано в сообщении полиции.

Обнаруженное направили на экспертизу. Следователи выясняют, где мужчина взял такое количество конопли и что собирался с ней делать.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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