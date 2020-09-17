Почти 100 кг конопли стоимостью около 18 млн грн изъяли у жителя Буковины, - полиция. ВИДЕО
Полицейские во время отработки заметили в селе Тарасовка "подозрительного прохожего". В мешке у него нашли измельченные растения конопли. На чердаке дома мужчины обнаружили почти 100 кг конопли.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Нарушителем оказался 46-летний житель села Ванчиковцы, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за сбыт наркотиков. При осмотре его домохозяйства сотрудники Новоселицкого отделения полиции обнаружили на чердаке дома и изъяли около 100 килограммов измельченных растений конопли. Из этого сырья злоумышленник должен был получить не менее 60 килограммов каннабиса. Таким образом, правоохранители помешали попаданию наркозависимым гражданам 12 000 доз наркотика", - сказано в сообщении полиции.
Обнаруженное направили на экспертизу. Следователи выясняют, где мужчина взял такое количество конопли и что собирался с ней делать.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Также на Цензор.НЕТ: "Наше право - жить без боли": активисты вышли к Офису Президента на акцию за легализацию медицинского каннабиса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот тут пожалуйста поподробнее, чето кака-то дичь
я очень злой на зелю и особенно на тех персонажей, которые за него голосовали, хотя в принципе они выгребают больше всех)
По іхнім розрахунками кілограм коноплі коштує аж 180.000 гривень?
Це в якому стані конопля стільки коштує? Просто порізана конопля стільки коштувати не може.
хотя откуда такая в селе...
Не знаю, как на ваших сраных замкадных дяревнях, а в Украине повсеместно растет прекрасная конопля, любых сортов и видов.
а то недолугим кацапським суржиком- дявчонкі, дярьовня і все таке інше.)