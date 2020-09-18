Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. ВИДЕО
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин заявил, что "формула Штайнмайера" будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО.
Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы согласились на то, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права", - сказал Костин.
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+123 Олег Тихонов #116267
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+72 aquarius580 #416927
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(верившие в зарплату в 4000& думать про формулу Штайнмайера ?
Вова помни: ето привело януковоща до цугундера!
Будапештские соглашения? говорящая лошадь забыл.
Повторяю - нация баранов, которая допускает вожаку стада, козлу делать все, что ему угодно.
Какое нахрен отношение в законотворчеству имеет эта ТКГ, чтобы даже обсуждать изменения в законы Украины. Зебилы убогие - удосужтесь прочитать Конституцию Украины и спросите школьную училку, шо воно такэ!
Хватить неньку плюндрувать малолетным прыщавым недорослям - вечным двоечникам...
Мінську змову про "Особливий бандитский статус" формула кремлівських холуїв ШВАЙНмайера і Кравчука під редакцією кривавого фашиста )(уйла яку підтримують продажні Іуди (ЗЕбіли і ексРиги) з кремлівської 5 колони яничарів в поки ще не кацапській колонії а в державі Україні.
-Деякі обов'язкові пункти цієї злочинної мінської змови для особливого порядку самоврядування в країні ОРДЛО включають таке:
- вибори за законами держави ордло - лугандонії (під дулами автоматів російських фашистів окупантів і терористів ) наглядає ворожа нам ОБСЄ.
- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації всіх осіб, (кривавих нелюдей, вбивць, бандитів, фашистів, терористів) пов'язаних з подіями (окупацією), що мали місце на Донбасі (окупована кремлем бандитська резервація (ордло);
- право на мовне самовизначення (повне знищення української і заміна на мову кривавого ворога - окупанта);
- участь органів місцевого самоврядування (з кривавих бандитів сепаратистів, терористів) в призначенні окупантами бандитських глав органів, силових структур, прокуратури і судів;
- держава надає беззастережну підтримку (від пуза годує вбивць - терористів, кремлевских- окупантів, колаборантів, бандитів - сепаратистів) соціально-економічного розвитку;
- визнання з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва (повністю відкритий кордон з проклятої ворожої фашистської РФ);
-представники депутатів вбивць -бандитів з окупованої кремлем ордло у Верховній Раді можуть накладати вето на будь-які рішення і навіть про вступ України в ЄС і НАТО.
- офіційну згоду на створення терористичний загонів (з кривавих нелюдей убивць, бандитів - бойовиків) народної міліції і всього силового блоку за рішенням місцевих бандитських рад;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на їх бандитських виборах (з будь-якої прокремлівської бандитської зграї), призначених цим законом, ні ким не можуть бути достроково припинені (навіть за їх найстрашніші важкі злочини) .
А питання знищення суверенітету і територіальної цілісності України начебто б тут і не обговорюються, але вони заплановані на потім.
І це вже все приїхали,далі вже нікуди,це кінцева, для держави. Тепер тільки протестний Майдан або повне знищення державності України НА НАШ ВИБІР !
не олігархи і ніякі інвестори не будуть туди вкладати кошти це за рахунок рядових українці мають утримувати той анклав ,я вже не кажу що сепаратиська чума буде розповзатись Україною ,займітся Україною не готова Україна до так званого "об'єднання" але зелена чума ні на що не здатні окрім як створити хаос.
Ну вот вам и разница.
Порошенко закреплял в законах сотрудничество с ЕС и НАТО, Зеленский закрепляет в законах капитуляцию перед Роисей.
Впрочем, их ему ЕС и подсунул на подпись фактически.
вернее уже думаю настал,
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1306820807679791104 1 ч У ЗЕ намагаються "ВПИХНУТИ" в закон-ство "Формулу Шнайнмаєра"
Саме цього добивається Кремль -Проведення місцевих виборів під наглядом ОБСЄ -За підсумками виборів на непідк\Україні території -Після доповіді ОБСЄ -Надання Постійн\Особливого Статусу ОРДЛО
слова, митинги, мирные протесты придают элитным зебилам только обманчивое ощущение их собственной важности - а вот сломаный нос, с рефлекторным выделением разнообразных жидкостей из организма, или банальный бланш под глазом возвращают любого элитного зебила из ИХ космоса в реальный мир..
https://twitter.com/toluarenko
Darrell Dj
@toluarenko
·https://twitter.com/toluarenko/status/1306779357076217857 4 ч
В ответ
https://twitter.com/EspresoTV @EspresoTV
Ви зі своім Штанмаєром носитесь як з Енштейном, ще один винахідник. Скажіть по простому, коли з донбасу виведуть красножопих із Пскоава?
Хто був за Україну, той виїхав в Україну, хто за Росію - подався в Росію, залишилися самі відморожені фанатики ДНР!!!!
Навіщо цей Донбас зеленим? Як їхні потенційні виборці ? Але ці 200 тис. клали на цього клоуна з його зеленим шапіто....... у них є свої доморощені днрівські політики, плюс гастролери-росіяни.... Ба навіть гірше.... Такий аншлюс на умовах Москви, просто розколить країну..... Львів, Київ, Полтава інші не буде платити за цю НЬЮ-ЧЕЧЕНІЮ, з багатьма Кадирчиками.... Варіант, завалити ДОТАЦІЯМИ ДОНБАС, а вони роблять що заманеться Україні не підходить.......
PS... Вибори в США, Навальний, Білорусь.... все говорить про те, що не потрібно чіпати цей Донбас.... Донбас, Крим... потрібно вирішувати після Путіна....
Це що?
Нам продали маленькі штани, зараз ми під них будемо пристосовувати наші ноги?
Це що?:
1. Безглуздя?
2. Дали хабаря?
3. Зрада ?
4. 1+2+3
Костин, Ермак, Портнов, Демченко, медведчук, бойко, бужанский, Александр Качура, новинский,
ВСЕ это предатели, подстилки путина, и российская агентура.
Пішли ви на Х*Й зі своєй формулой Штангенциркуля, і з Донбасом у тому числі - хай Кацапія платить контрибуцію за розбомблений ії зброєю і ії мінами Донбас
А доти хай буде в стороні, мене не гріє що розбомблені сепарські частини Донбасу будуть уведені до складу України
Если этот закон будет изменён, тогда Зеленский должен быть казнён вместе с Костиным, и остальной бандой депутатов, кто за этот антиукраинский, антигосударственный закон проголосует!