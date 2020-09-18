Формула Штайнмайера будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО, - Костин. ВИДЕО

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Андрей Костин заявил, что "формула Штайнмайера" будет включена в закон про особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО.

Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы согласились на то, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон про особый порядок местного самоуправления. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права", - сказал Костин.

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