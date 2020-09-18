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20-летний шведский спортсмен Дюплантис побил рекорд Бубки, который держался 26 лет. ВИДЕО

20-летний швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом на открытом воздухе, который держался 26 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Дюплантис преодолел отметку в 6,15 метра на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме в четверг.

В феврале этого же года Дуплантис побил еще и мировой рекорд француза Рено Лавиллени по прыжкам с шестом в помещении, преодолев отметку 6,17 м. После этого прыгун смог подняться еще на один сантиметр.

До Лавиллени этот рекорд также принадлежал Бубке и продержался 20 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бубка переизбран президентом Национального олимпийского комитета Украины еще на 4 года

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис со второй попытки прыгнул на 6,15 метра.

Побитый шведом рекорд Сергей Бубка установил в 1994 году - на турнире в итальянском городке Сестриере. Этот результат уже называли вечным рекордом.

Бубка Сергей (50) рекорд (246) спорт (2429)


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Топ комментарии
+45
А кто побьет рекорд бубочки по ***********?
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18.09.2020 09:13
+36
А основал Юзовку какой-та пендос - Джон Юз. Разве за это дидываивале ?
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18.09.2020 09:18
+35
Молодец. Ни, что не вечно в этом мире. И больше всего радует то, что и ЗЕленая плесень не вечна, а так сказать скоротечна, но дерьма от нее много.
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18.09.2020 09:08
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Правила форума Совет форумчан
1 сантиметр длинною в 26 лет
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18.09.2020 09:08 Ответить
просто человеческие возможности в таких видах спорта уже на пределе
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18.09.2020 09:22 Ответить
Надлюські можливості є тільки у росіянців - треба взяти росіянина і влити в нього мельдонія і вєлічіє з рекордами забеспечено.
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18.09.2020 09:31 Ответить
Головне, потім не забути замінити пробірки з сечею мельдонієвих сцикунів на сечу нормальних людей
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18.09.2020 09:39 Ответить
"Новичок" будет эффективнее.
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18.09.2020 15:03 Ответить
это технический вид, а не на выносливость. Тут допинг не поможет.
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18.09.2020 18:45 Ответить
Та ладно. *********** клизму и без шеста на 6м прыгнешь . Главное кацапам этот секрет не рассказывать.
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18.09.2020 18:51 Ответить
Та ладно, просто взять спортсмена по-выше и палку жердину по-длиннее и вот тебе новый рекорд
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18.09.2020 09:43 Ответить
Вот только шеста нет предела предела усовершенствования, шест как те костюмы для плавания ******, очередное усовершенствовать те приводит к новым рекордам
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18.09.2020 10:30 Ответить
Тем не менее, 1 сантиметр за 20-25 лет, говорит о том, что тут мало помогают даже современные технологии.
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18.09.2020 10:40 Ответить
Вы видели с каким запасом он прыгнул? Этот швед ещё лет десять будет бить рекорды.
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18.09.2020 14:41 Ответить
Спочатку хай попісяє в баночку. А потім уже будем радіти.
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20.09.2020 09:29 Ответить
Та ні. Просто придумали кращий матеріал для жердини. Оті все.
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19.09.2020 20:25 Ответить
Та ні. Просто придумали кращий матеріал для жердини. Оті все.
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19.09.2020 20:28 Ответить
Молодец. Ни, что не вечно в этом мире. И больше всего радует то, что и ЗЕленая плесень не вечна, а так сказать скоротечна, но дерьма от нее много.
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18.09.2020 09:08 Ответить
От Донецка уже ничего не осталось,одно прежнее названия Юзовка с её достижениями.
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18.09.2020 09:11 Ответить
А основал Юзовку какой-та пендос - Джон Юз. Разве за это дидываивале ?
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18.09.2020 09:18 Ответить
)) а ещё и нью-йорк с кучей старинных немецких колоний по округе и рядом с юзовкой до "1951" разлагал безумие понавозженной на на шахты предбурятской братвы. места моего децтва.
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18.09.2020 09:41 Ответить
Який ЮЗ? Мої пращури прийшли на Донбас ще за часів блудниці катерини. Прийшли з півдня і називали їх там ,,тавричанами,, Займалися виключно с/г. Про це розповідала мені моя прабабця1886 р.н.яка пам*ятала все про своїх пращурів з кінця18-ст.Розмовляла виключно українською і з презирством відносилася до,,капацви,,-так вона називала рюзькіх,пАнаЄхавших на Донбас за ,,бАльшой дЯньгой,,Вийти заміж за ,,чорноокого крота,,так вони називали шахтарів,вважалось повністю ганебним.Ще на початку 20 ст Юзівка ,на відміну від Макеївки, .не мала статусу міста та складалась з невеличких нас.пунктів,що були розташовані біля щахт Частина Юзівки,що знаходилася на лівому березі Кальміусу,відносилася до ,,Області Войска Донского,,Права відносилась до якогось здається,,Бельгійського акціонерного......,,,точно вже не пам*ятаю Щоб краще зрозуміти ,що таке Донбас,його історію,раджу прочитати роман С Калінічєва ,,Нєвєнчанная губернія,, Він є у Інтернеті.
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18.09.2020 15:43 Ответить
Не пиндос, а англосакс Юз.
И странное дело, домбаситы, так ненавидящие англосаксов, живут в нем и не дохнут от одной мысли за то.
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18.09.2020 11:01 Ответить
Джон ЮЗ Донбасс и мутная история
https://www.youtube.com/watch?v=SgUHrvdQGSM&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
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18.09.2020 11:43 Ответить
Там відразу чутно, шо поцанчик то ріальна с Данєцка панімаєш.
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18.09.2020 12:19 Ответить
А кто побьет рекорд бубочки по ***********?
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18.09.2020 09:13 Ответить
Обрати внимание на Арахамию. Чувак реально не бывает в контексте. Все время вырван.
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18.09.2020 09:17 Ответить
Да там вся свора шмыгалей и дерьмаков какждый день бьет собственные рекорды.
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18.09.2020 09:37 Ответить
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18.09.2020 10:32 Ответить
долго думал как увязать?
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18.09.2020 09:18 Ответить
Для начала, нужно чтобы Бубочка остановился и можно было зафиксировать отметку, но пока что Бубочка ежедневно бьет собственные рекорды
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18.09.2020 10:38 Ответить
Петр Алексеевич идет с ним примерно вровень.... может и побьет!
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18.09.2020 17:30 Ответить
Памятник Бубке в Донецке можно сносить.

А можно сказать донбабвийцам, шо Бубка допрыгнул до Солнца.
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18.09.2020 09:16 Ответить
Да эта бубка - ватник прорашистский еще тот...
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18.09.2020 10:01 Ответить
И тем не менее, этот черт обзавелся недвижимостью, бизнесом в Европе - т.е. все , как у рыгов и донецкой наволочи: говорят о "любви к родине, радному дамбасу", а сами стараются держатся от него подальше.
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18.09.2020 10:37 Ответить
То характерна риса усіх "чєртєй".
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20.09.2020 09:31 Ответить
Бубка рассказывал, что на тренировках прыгал и 6.23.. И не хотел официально поднимать планку мирового рекорда, чтобы в этом виде спорта не наступил застой из-за того, что такую высоту будет трудно взять кому-либо.
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18.09.2020 09:24 Ответить
Конечно-конечно... Бубка не полетел на солнце потому что просто не захотел
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18.09.2020 09:26 Ответить
Он реально прыгал и выше. Для рекорда помниться необходимо повторить 2 раза подряд!
А Бубка славился своей нестабильностью, то бьет рекорды, то не может пройти обычную квалификацию.....
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18.09.2020 10:41 Ответить
PS Уверен что и этот шведский спортсмен так же берет большую высоту. Но что не зафиксировано, то не зафиксировано (Бубки это тоже касается)
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18.09.2020 10:44 Ответить
20-річний шведський спортсмен Дюплантіс побив рекорд Бубки, який тримався 26 років - Цензор.НЕТ 9313
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18.09.2020 09:36 Ответить
Ты тоже можешь рассказывать, а еще ,что по 10 раз на день женщин окучиваешь,и все время разных....
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18.09.2020 10:03 Ответить
та мне 50 лет, мне бы одну в день окучить, уже хорошо.)
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18.09.2020 11:38 Ответить
раньше боялся шо девки не дадут, а теперь боюсь шо дадут...
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19.09.2020 13:55 Ответить
Где "те девки, шо ..."? Че их бояться?
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20.09.2020 09:37 Ответить
та причём тут девки , не в девках дело....
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20.09.2020 11:17 Ответить
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18.09.2020 13:29 Ответить
Подейкують ,що на зорі стрибучої кар'єри, Бубка на тренуваннях залітав куди як вище. Але не афішував, мовляв, ну рекорд, а далі шо? А так довжелезне спортивне життя, маса медалей. Але спортивні боги за це в олімпійці його не пустили.
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18.09.2020 09:27 Ответить
На тренуваннях багато хто перекриває світові рекорди, і це також мало хто афішує, тому що мають значення лише рекорди на офіційних змаганнях.
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18.09.2020 09:37 Ответить
На тренуванні немає такої нервової обстановки. Ти просто робиш те, що робиш. А на змаганнях у тебе зобов'язання, от і нерви і зриви.
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20.09.2020 09:35 Ответить
Щас Бубка скажет, что он это делал с закрытыми глазами или читал при этрм стихотворние.
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18.09.2020 09:28 Ответить
Ага, во врємя прижка "дєржал в руках томікЪ стіховЪ Пушкіна і пєл Божецаряхрані"
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18.09.2020 09:58 Ответить
Секрет в горохе чтобы во время прыжка получить ускорение
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18.09.2020 09:32 Ответить
Не вижу смысла во многих видах профспорта, предел, в сущности, уже достигнут.
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18.09.2020 09:42 Ответить
В 18**каком-то году в Англии, один из лордов, предложил закрыть патентное агентство потому что все изобретения уже придуманы и придумывать больше нечего...
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18.09.2020 09:46 Ответить
Не надо путать интенсивное и экстенсивное развитие.
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18.09.2020 09:48 Ответить
Не надо фигню предлагать
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18.09.2020 10:01 Ответить
Ну, если ты хочешь потратить кучу времени на тренировки, чтобы в итоге прыгнуть на сантиметр выше, то флаг тебе в руки и барабан на плечо
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18.09.2020 10:06 Ответить
Мне что занять нехер чем? Ну кто то может хочет... пусть прыгает...
Человек если не будет заниматься делом он будет заниматься херней тогда
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18.09.2020 10:10 Ответить
Вот видишь, нормальный же человек, не страдаешь ерундой, осознавая тщетность приложения столь больших усилий для достижения столь сомнительных результатов, а притворялся что в домике
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18.09.2020 10:19 Ответить
Почему именно выше? Просто, чтобы быть первым. Этот "закон джунглей" никто не отменял. Кто-то гордится, что сделал что-то полезное. А кто-то - что он первее всех. У каждого свои тараканы.
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20.09.2020 09:40 Ответить
Почекайте, он Ілон Маск скоро синтезує ГМО-спарцменів із чіпом замість моску і турбонаддувом в джьопі та логотипом SpaceX на мошонці
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18.09.2020 09:50 Ответить
На здоровье, вот пусть специально синтезированные и бегают-прыгают, ставя рекорды, а я с удовольствием прочту об этом в новостях.
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18.09.2020 09:52 Ответить
Там свиню недавно чіпували. Так от куди вона втекла.
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18.09.2020 12:21 Ответить
Дальше мясокомбината не убежит, знать судьба такая.
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18.09.2020 15:06 Ответить
Не видишь ,вставь в оправу очков линзы от мелкоскопа...
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18.09.2020 10:06 Ответить
Дюплантис, перелогинься)))
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18.09.2020 10:07 Ответить
а весь профессиональный спорт построен только на том, чтобы зарабатывать деньги. Это только бизнес.
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18.09.2020 10:39 Ответить
Ничего, Бубка себя еще покажет!
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18.09.2020 09:58 Ответить
Установит рекорд по прыжкам в ширину?
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18.09.2020 10:19 Ответить
Раньше гордились Бубкой. Теперь будем придется гордиться Бубочкой.
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18.09.2020 09:59 Ответить
Что поделаешь - процесс перерождения.
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18.09.2020 15:08 Ответить
Мало того, що Бубка так стрибнув так він щей курив.
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18.09.2020 10:00 Ответить
Мало того,що бубка курив,він ще й хряцав горілку
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18.09.2020 10:09 Ответить
І бабів мацяв після того, як хряцне.
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18.09.2020 10:27 Ответить
Прямо в польоті з шестом.
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20.09.2020 09:42 Ответить
Аа бубка ватник .теперь уже и не вспомнят о нем
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18.09.2020 10:19 Ответить
А еще куда то пропал его брат - вусык.
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18.09.2020 10:21 Ответить
Поклоны бьет Гундяю.
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18.09.2020 15:10 Ответить
Так то оно так - рекорд Бубки побит. Вот только кто его побил - спортсмен или технологии - это ещё вопрос. Дело в том, что в прыжках с шестом кроме спортсмена немаловажную роль играет шест. Вряд ли производство легкоатлетических шестов 26 лет стояло на месте. Если бы шведскому рекордсмену дать в руки шест, произведённый по технологии 26-летней давности, то результат мог бы быть и поскромнее.
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18.09.2020 10:24 Ответить
Бубка как любой чемпион и рекордсмен вошел в историю, и его из истории не выбросили после преодоления рекорда другим спортсменом. Например, Бубка навсегда останется первым прыгуном в высоту, которому покорились 6 м. К тому же Бубка был хитер, он каждый новый рекорд бил по сантиметрику, и в итоге является примерно 30-кратным мировым рекордсменом. Есть вообще другой спортсмен, который три десятка раз устанавливал мировые рекорды? Кем бы ни был Бубка по жизни, как спортсмен он - выдающийся, это факт.
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18.09.2020 11:06 Ответить
как и тот факт, что он ватный *******
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18.09.2020 11:29 Ответить
супер ) красиво!
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18.09.2020 11:11 Ответить
Бубка фсьо. Іщо аднім гєроєм Данбаса меньше. Походу залишається Стаханов...
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18.09.2020 11:15 Ответить
ТАК ПЛАНКА ПРОВИСТЛА НА 2 СМ !)
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18.09.2020 11:36 Ответить
Во времена Бубки не было таких препаратов, как сейчас.
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18.09.2020 11:56 Ответить
Життя не стоїть на місці. І всі наші, українські здобутки (на нашу думук - здобутки) з часом будуть покращені або знівельовані.
Слід розвиватися.
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18.09.2020 12:09 Ответить
Не виключно, що 26 років і 9 місяців тому Бубка здійснив стрибок у гречку зі шведкою... І шест там був трохи інший...
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18.09.2020 12:13 Ответить
Коли переглядаєш стару хроніку з рекордами Бубки то видно,що в нього був реальний півметровий запас...Але це була така тактика - потроху,сантиметр за сантиметром ставити рекорди...А потім раз - і все...пішло в другу сторону...Не розрахував...
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18.09.2020 12:14 Ответить
Химия становится все совершеннее. Каждое десятилетие уровень спортсменов повышается на порядок.
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18.09.2020 13:31 Ответить
еще в 14 году побили
https://www.youtube.com/watch?v=2sTPoH-JfbQ
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18.09.2020 14:44 Ответить
Ну тепер https://tyzhden.ua/Society/187723 ватні погляди донечанина Бубки нікого не будуть хвилювати
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18.09.2020 15:30 Ответить
И никто не напишет что Бубка нарабатывал свои рекорды ещё в СССР...
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18.09.2020 17:31 Ответить
Господа знатоки, а там шест фиксированной длинны или можно взять подлиннее?
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18.09.2020 18:53 Ответить
Ну и по теме - молодец, чувак! Мои поздравления! Так сигануть не каждый может.
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18.09.2020 18:59 Ответить
я рад что рекорд упоротого рыга с даунбаса наконец перепрыгнули ..У Бубки забрать нах все медали грамоты и квартиру и гражданство
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18.09.2020 21:50 Ответить
ещё и с запасом прошел
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19.09.2020 09:55 Ответить
рекорд наверное не последний...там по видео видно шо у него запас ещё сантиметров пять над планкой ...
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19.09.2020 14:07 Ответить
 
 