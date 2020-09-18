20-летний шведский спортсмен Дюплантис побил рекорд Бубки, который держался 26 лет. ВИДЕО

20-летний швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом на открытом воздухе, который держался 26 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Дюплантис преодолел отметку в 6,15 метра на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме в четверг.

В феврале этого же года Дуплантис побил еще и мировой рекорд француза Рено Лавиллени по прыжкам с шестом в помещении, преодолев отметку 6,17 м. После этого прыгун смог подняться еще на один сантиметр.

До Лавиллени этот рекорд также принадлежал Бубке и продержался 20 лет.

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На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис со второй попытки прыгнул на 6,15 метра.

Побитый шведом рекорд Сергей Бубка установил в 1994 году - на турнире в итальянском городке Сестриере. Этот результат уже называли вечным рекордом.