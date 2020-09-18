20-летний шведский спортсмен Дюплантис побил рекорд Бубки, который держался 26 лет. ВИДЕО
20-летний швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом на открытом воздухе, который держался 26 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Дюплантис преодолел отметку в 6,15 метра на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Риме в четверг.
В феврале этого же года Дуплантис побил еще и мировой рекорд француза Рено Лавиллени по прыжкам с шестом в помещении, преодолев отметку 6,17 м. После этого прыгун смог подняться еще на один сантиметр.
До Лавиллени этот рекорд также принадлежал Бубке и продержался 20 лет.
На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме Дюплантис со второй попытки прыгнул на 6,15 метра.
Побитый шведом рекорд Сергей Бубка установил в 1994 году - на турнире в итальянском городке Сестриере. Этот результат уже называли вечным рекордом.
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палкужердину по-длиннее и вот тебе новый рекорд
И странное дело, домбаситы, так ненавидящие англосаксов, живут в нем и не дохнут от одной мысли за то.
https://www.youtube.com/watch?v=SgUHrvdQGSM&ab_channel=%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3
А можно сказать донбабвийцам, шо Бубка допрыгнул до Солнца.
А Бубка славился своей нестабильностью, то бьет рекорды, то не может пройти обычную квалификацию.....
Человек если не будет заниматься делом он будет заниматься херней тогда
Слід розвиватися.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTPoH-JfbQ