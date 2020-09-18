Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах. ВИДЕО

Почему Офис президента и генпрокурор Венедиктова отмазывали "Слугу народа" Юрченко, пойманного на взятке, и как "зеленый корабль" все быстрее тонет под тяжестью собственных ошибок и лжи?

Очередной коррупционный скандал Зе-Команды - в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В начале недели СМИ сообщили - НАБУ разоблачило помощника нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко во взяточничестве. Еще через два дня в НАБУ заявили о срыве спецоперации "под прикрытием" и призвали генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение действующему народному депутату за "участие в преступной схеме". А после этого генпрокурор заявила, что оснований для объявления подозрения ... нет! Однако после скандала подозрение таки подписала.

Как набранные год назад "Слуги" по принципу "хоть бы и табурет, но с приставкой ЗЕ", потихоньку показывают свое мелкое и низменное нутро? Что помогло человеку, которого поймали за кражу пива, стать народным депутатом властного большинства?

Почему Гео Лерос за критику Зеленского выбрасывают из фракции сразу, а взяточника прикрывает вся властная вертикаль?

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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

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Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

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17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.