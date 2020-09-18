Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах. ВИДЕО
Почему Офис президента и генпрокурор Венедиктова отмазывали "Слугу народа" Юрченко, пойманного на взятке, и как "зеленый корабль" все быстрее тонет под тяжестью собственных ошибок и лжи?
Очередной коррупционный скандал Зе-Команды - в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
В начале недели СМИ сообщили - НАБУ разоблачило помощника нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко во взяточничестве. Еще через два дня в НАБУ заявили о срыве спецоперации "под прикрытием" и призвали генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение действующему народному депутату за "участие в преступной схеме". А после этого генпрокурор заявила, что оснований для объявления подозрения ... нет! Однако после скандала подозрение таки подписала.
Как набранные год назад "Слуги" по принципу "хоть бы и табурет, но с приставкой ЗЕ", потихоньку показывают свое мелкое и низменное нутро? Что помогло человеку, которого поймали за кражу пива, стать народным депутатом властного большинства?
Почему Гео Лерос за критику Зеленского выбрасывают из фракции сразу, а взяточника прикрывает вся властная вертикаль?
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Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Также на Цензор.НЕТ: "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов
Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.
Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.
В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.
Читайте также: Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО
17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.
Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.
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А потом сработал "социальный лифт" и они стали дУпататами от "слуг народа"!
Не тормози,
сникерсни... ****** пиво в ларьке - и станешь элитой для нарИда!
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
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.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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1. свинарчуки были но преступления там нет о чем и сказал суд
2. игральные аппараты при рыгах были официально разрешены и реально были на каждом углу. потом их запретили и они стали подпольными. просто по логике их стало гораздо меньше. ты врешь
3. бакс действительно упал до 24 только вот что интересно - рыги держали курс 8 спаливая ЗВР чисто для быдла чтобы показать что в стране "стабильность". плюс война, плюс отрыв территории. покажи мне страну которая в период военных действий укрепила бы свою валюту
вам желудкам похеру на все. вы бараны по прежнему блеете "свинарчуки, доллар, гы гы гы". полтора года прошло - как теперь? круто? нравится вам дятлам?
2. ну вот зачем п..ть? При рыгоублюдках они были ВНЕ закона также НО не в таких количествах. Какое "подполье" ? Ударься головой в стену. Банер с рекламой 2 на 3 метра. Не видно? Это про то как свыночолый "боровся" Ага
3. Теперь по "банкам". Во расскажи КУДА девали рефинанс банки? (это кредит от государства если чО). В баксы или за бугор. И пока, пока.
Теперь про "окуенные" истории. Вот возьмем говнобанк "надра", тот что ублюдка фирташа.
Так вот родной ты наш сектант, фирмы будут аж 7 в очереди за СВОИМ баблом на расчетных счетах тоесть получат хрен мертвой собаки. Это при "ПОРОХЕ" (эдакий железный мачо ага)
И расскажи КАК жидок КАЛОмойский сумел вывести баблишко на говноострова?
И да говноострова типа кипр и иже с ними до сих пор "работают" у нас.
В итоге ДО привата куча говнобанков схлопнулись, собственники не потратили НИ КОПЕЙКИ. Ах да, забыл ублюдки с надр не заплатили ни цента за ПОЛГОДА пользования чужим баблом. может твой жылезнЫй порох продал с аукциона завод фирташа и расчитался с нами? хрен.
дальше был привет-банк жида КАЛОмойши. Тоже "офигенно" - временная администрация, деньги снять нельзя, перевести нельзя. А где же два вора жида? В тюрьме? НЕТ Может арестовали их активы? КАК ? они же через шестиконечный КИПР.
И да их "вожди" до сих пор бабабанят своему жидку.
Еще раз НЕ надо агитаций.
Я не такой, я честный. Зуб даю!
Кто ж суки вас на выбирал, это ж какая жопа должна быть в голове что бы президента выбрать клоуна ????
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@durdominua
·https://twitter.com/durdominua/status/1306825163996946434 1 ч "Моя команда
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
Приходит Маша в клуб, заказала какой-то коктейль "такой шоб я еще не пробовала".
Ей приносят. Она:
- А как называется?
- "Кокосовый *уй".
- Прикольно... вкус кокоса почти не ощущается.
А эта машка действительно профессионал орального жанра, даже возникает вопрос: а фокин тоже познакомился с "внучкой" в 18 лет? А поклонская не внучка? Может ещё и Чиччёлина? PS: Эту актрису часто можно увидеть во взрослом кино и тату на левой руке совпадает, не говоря про всё остальное...
війна (щоденні обстріли і "небойові" втрати) - це мир,
свобода (безвіз) - це рабство (де, кляті єврепейці експлуатують заробітчан),
незнання (розслідування по вагнерівцям) - це сила.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.