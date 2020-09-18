РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11847 посетителей онлайн
Новости Видео Взяточники
12 521 55

Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах. ВИДЕО

Почему Офис президента и генпрокурор Венедиктова отмазывали "Слугу народа" Юрченко, пойманного на взятке, и как "зеленый корабль" все быстрее тонет под тяжестью собственных ошибок и лжи?

Очередной коррупционный скандал Зе-Команды - в фокусе свежего выпуска "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

В начале недели СМИ сообщили - НАБУ разоблачило помощника нардепа "Слуги народа" Александра Юрченко во взяточничестве. Еще через два дня в НАБУ заявили о срыве спецоперации "под прикрытием" и призвали генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение действующему народному депутату за "участие в преступной схеме". А после этого генпрокурор заявила, что оснований для объявления подозрения ... нет! Однако после скандала подозрение таки подписала.

Как набранные год назад "Слуги" по принципу "хоть бы и табурет, но с приставкой ЗЕ", потихоньку показывают свое мелкое и низменное нутро? Что помогло человеку, которого поймали за кражу пива, стать народным депутатом властного большинства?

Почему Гео Лерос за критику Зеленского выбрасывают из фракции сразу, а взяточника прикрывает вся властная вертикаль?

Что думаете обо всей этой истории. Оставляйте комментарий под этим видео, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления!

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также на Цензор.НЕТ: "Слугу народа" Юрченко в 2009-м поймали на краже 4 бутылок пива, потом сработал "социальный лифт", - Бутусов

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Читайте также: Помощник нардепа Юрченко Фищенко внес залог 1,5 млн грн и вышел из СИЗО

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Автор: 

взятка (6165) ВР (29250) Зеленский Владимир (20444) Слуга народа (2631) Буткевич Богдан (433) Юрченко Александр (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах - Цензор.НЕТ 342
показать весь комментарий
18.09.2020 09:31
+24
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:41
+23
не звизди
1. свинарчуки были но преступления там нет о чем и сказал суд
2. игральные аппараты при рыгах были официально разрешены и реально были на каждом углу. потом их запретили и они стали подпольными. просто по логике их стало гораздо меньше. ты врешь
3. бакс действительно упал до 24 только вот что интересно - рыги держали курс 8 спаливая ЗВР чисто для быдла чтобы показать что в стране "стабильность". плюс война, плюс отрыв территории. покажи мне страну которая в период военных действий укрепила бы свою валюту

вам желудкам похеру на все. вы бараны по прежнему блеете "свинарчуки, доллар, гы гы гы". полтора года прошло - как теперь? круто? нравится вам дятлам?
показать весь комментарий
18.09.2020 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах - Цензор.НЕТ 342
показать весь комментарий
18.09.2020 09:31 Ответить
Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарниці. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах - Цензор.НЕТ 8401
показать весь комментарий
18.09.2020 09:36 Ответить
Не дарма петуШарій за нього топив.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:04 Ответить
Вот как слуги уродов прячут своих воров https://censor.net/ru/news/3220243/zelenskiyi_podpisal_zakon_ob_otmene_spravki_o_nesudimosti_dlya_kandidatov_na_mestnyh_vyborah
показать весь комментарий
19.09.2020 13:08 Ответить
Поначалу они воровали пиво в магазинах, отжимали мелочь на завтраки у школьников и снимали порнушки...
А потом сработал "социальный лифт" и они стали дУпататами от "слуг народа"!
Не тормози, сникерсни ... ****** пиво в ларьке - и станешь элитой для нарИда!
показать весь комментарий
18.09.2020 13:35 Ответить
ЗеДно!!!
показать весь комментарий
18.09.2020 09:32 Ответить
Проект "Без цензуры": От пацанки до взяточницы. Как Зеленский и Ко скрывают мелких воришек, ставленников мутных "решал" и коррупционеров в своих рядах - Цензор.НЕТ 9717
показать весь комментарий
18.09.2020 09:33 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:41 Ответить
не звизди
1. свинарчуки были но преступления там нет о чем и сказал суд
2. игральные аппараты при рыгах были официально разрешены и реально были на каждом углу. потом их запретили и они стали подпольными. просто по логике их стало гораздо меньше. ты врешь
3. бакс действительно упал до 24 только вот что интересно - рыги держали курс 8 спаливая ЗВР чисто для быдла чтобы показать что в стране "стабильность". плюс война, плюс отрыв территории. покажи мне страну которая в период военных действий укрепила бы свою валюту

вам желудкам похеру на все. вы бараны по прежнему блеете "свинарчуки, доллар, гы гы гы". полтора года прошло - как теперь? круто? нравится вам дятлам?
показать весь комментарий
18.09.2020 09:44 Ответить
1. Ну да. Ну да. Святе. Хер на них.
2. ну вот зачем п..ть? При рыгоублюдках они были ВНЕ закона также НО не в таких количествах. Какое "подполье" ? Ударься головой в стену. Банер с рекламой 2 на 3 метра. Не видно? Это про то как свыночолый "боровся" Ага
3. Теперь по "банкам". Во расскажи КУДА девали рефинанс банки? (это кредит от государства если чО). В баксы или за бугор. И пока, пока.
Теперь про "окуенные" истории. Вот возьмем говнобанк "надра", тот что ублюдка фирташа.
Так вот родной ты наш сектант, фирмы будут аж 7 в очереди за СВОИМ баблом на расчетных счетах тоесть получат хрен мертвой собаки. Это при "ПОРОХЕ" (эдакий железный мачо ага)
И расскажи КАК жидок КАЛОмойский сумел вывести баблишко на говноострова?
И да говноострова типа кипр и иже с ними до сих пор "работают" у нас.
В итоге ДО привата куча говнобанков схлопнулись, собственники не потратили НИ КОПЕЙКИ. Ах да, забыл ублюдки с надр не заплатили ни цента за ПОЛГОДА пользования чужим баблом. может твой жылезнЫй порох продал с аукциона завод фирташа и расчитался с нами? хрен.
дальше был привет-банк жида КАЛОмойши. Тоже "офигенно" - временная администрация, деньги снять нельзя, перевести нельзя. А где же два вора жида? В тюрьме? НЕТ Может арестовали их активы? КАК ? они же через шестиконечный КИПР.
И да их "вожди" до сих пор бабабанят своему жидку.
Еще раз НЕ надо агитаций.
показать весь комментарий
19.09.2020 08:02 Ответить
нахер ты мне этот поток воспаленного сознания накатал?
показать весь комментарий
19.09.2020 08:14 Ответить
Русские хвастаются тем, что у них больше хромосом, чем нужно. Ты только что поставил себе диагноз дефицита хромосом. Я так полагаю, и избыток и дефицит хромосом являются неизлечимым явлением.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:46 Ответить
Удивительно, но 73% устраивало то же, что и *****.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:00 Ответить
СН--це зборище болтунів,піарщиків,неудачників ,неучів,хабарників,брехунів малоросів і просто лохів. Тільки такі могли зійтись в цю зелену зграю. Біда в тому,що таких багато хто їх і вибирав.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах - Цензор.НЕТ 7630

Я не такой, я честный. Зуб даю!
показать весь комментарий
18.09.2020 09:37 Ответить
Уже устаёшь каждый день читать эту ересь ....
Кто ж суки вас на выбирал, это ж какая жопа должна быть в голове что бы президента выбрать клоуна ????
показать весь комментарий
18.09.2020 09:38 Ответить
Зебіли ще не те можуть вчудити.
показать весь комментарий
18.09.2020 09:45 Ответить
Выбирали меньшее зло... Просто и выбора то особо и не было
показать весь комментарий
19.09.2020 08:03 Ответить
Дурак "меньшее зло" это тоже тебе рыговский телевизор нажужжал на ушко? Своих мозгов не имеешь?
показать весь комментарий
19.09.2020 13:12 Ответить
А получил ,гораздо большее ЗЛО , позорище , иуду , и мразь на мрази 🤢🤡🎪💩🐲👃🏻🎹🤮🤮🤮🤮👃🏻
показать весь комментарий
20.09.2020 08:15 Ответить
Это меньшее зло?Выбора у вас,баранов,из 29 кандидатов не было?
показать весь комментарий
20.09.2020 08:11 Ответить
он почему пиво раньше воровал? потому шо депутатом небыл! а теперь он пиво уже не крадёт. буржуйский элитный вискас ворует, шоб удачные откаты обмывать )
показать весь комментарий
18.09.2020 09:44 Ответить
прикольно будет скрестить взяточника Юрченко с генпрокурором Венедиктовой
показать весь комментарий
18.09.2020 09:52 Ответить
Лучше бы их стерилизовать
показать весь комментарий
18.09.2020 11:56 Ответить
Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах - Цензор.НЕТ 4845
показать весь комментарий
18.09.2020 09:53 Ответить
Не украл к зеленым не попал.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:00 Ответить
https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua

@durdominua

·https://twitter.com/durdominua/status/1306825163996946434 1 ч "Моя команда

Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах - Цензор.НЕТ 5238
показать весь комментарий
18.09.2020 10:01 Ответить
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:04 Ответить
Анекдот про Машу Фокину:
Приходит Маша в клуб, заказала какой-то коктейль "такой шоб я еще не пробовала".
Ей приносят. Она:
- А как называется?
- "Кокосовый *уй".
- Прикольно... вкус кокоса почти не ощущается.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:06 Ответить
В каждом анекдоте и шутке есть только маленькая частица шутки! =)
А эта машка действительно профессионал орального жанра, даже возникает вопрос: а фокин тоже познакомился с "внучкой" в 18 лет? А поклонская не внучка? Может ещё и Чиччёлина? PS: Эту актрису часто можно увидеть во взрослом кино и тату на левой руке совпадает, не говоря про всё остальное...
показать весь комментарий
18.09.2020 12:19 Ответить
як швидко зелена бидлота перейшла до заповіту дідуся Оруелла:
війна (щоденні обстріли і "небойові" втрати) - це мир,
свобода (безвіз) - це рабство (де, кляті єврепейці експлуатують заробітчан),
незнання (розслідування по вагнерівцям) - це сила.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:09 Ответить
Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах - Цензор.НЕТ 5226
показать весь комментарий
18.09.2020 10:19 Ответить
Очень просто, они ж заносят десятину.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:23 Ответить
Це невеличка подорож у часі, кому цікаво, як більшовики захопили владу і ким вони були. Що потім було ми знаємо.
показать весь комментарий
18.09.2020 10:35 Ответить
ответ простой - так делают все и всегда...просто этот лох попался
показать весь комментарий
18.09.2020 10:41 Ответить
да, но никто так палевно как Зельцман лоха не покрывал
показать весь комментарий
18.09.2020 11:31 Ответить
более того... такой шантрапы беспардонной никто и никогда туда так не заводил, ка зе...
показать весь комментарий
18.09.2020 11:56 Ответить
Ну ніякої " Америки " Бодя тут не відкрив ,, все це ( хто такі "слуги" і що вони таке ) , хоч більш-менш адекватним людям , давним- давно було зрозуміло ( ще навіть до виборів ) ,, а от що з усим цим робити тепер ( як привести зелених ушльопків - до тями ) , зовсім не зрозуміло . ! .
показать весь комментарий
18.09.2020 12:07 Ответить
Вже досить,невігласам до рівня гіпоталамусу невже цього часу замало,щоб зрозуміти,яке лайно вони обрали два роки тому.Невже оком не видко оце ******** навколо.Українцю схаменися,ти розмовляєш за межами Батьківщини з таким же українцем на "скоторилому язику".Які потрібно ще знамення та прямі дії щоб українці схаменулися, звертаюсь не до хахлов,малоросів,чи рускіх украинцев,звертаюсь до Українців,невже українців так мало залишилось=13% з сорока мільйонів.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:14 Ответить
Проєкт "Без цензури": Від пацанки до хабарянки. Як Зеленський і Ко приховують дрібних злодіїв, ставлеників мутних "рішал" та корупціонерів у своїх лавах - Цензор.НЕТ 4941
показать весь комментарий
18.09.2020 14:59 Ответить
--- Яке пливло таке й здибало ... Питання в іншому : А виборці хто ж ??? При нагоді запитую про враження щодо сьогодення у вчорашніх фанатів - ЗЕ- пропихонів----- мовчать /ані слова з вуст/ і хутчіш втікають жалюгідні ЗЕ--пігмеї/ .щоб їм пусто було . до скону !!! /
показать весь комментарий
19.09.2020 18:57 Ответить
Проблема не в Зеленському. Він слабкий. Його вже давно можа і треба було відправити у добровільну відставку. Проблема у російському шпигуні Порошенку. Цей мерзотник очолив протести проти Зеленського і переважна більшість протестного електорату гидує сатавати поруч з ним. Так само і я. Тобто я вважаю, що Пєця має першим потрапити за грати, а вже потім треба судити Зєлю. І Пєця це все прекрасно розуміє і нахлобучує собі на голову фурашку головного опозиціонера. Хоч насправді Пєця Зєлю і привів до влади. Бо люди голосували не за Зєлю, а проти Пєці. Насправді Пєця і Зєля - одна шобла. Юля - їхній спільний ворог. Юля б посадила їх обох.
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
показать весь комментарий
20.09.2020 08:40 Ответить
 
 