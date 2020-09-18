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Новости Видео ДТП
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В Запорожье автомобиль BMW влетел в билборд и загорелся, трое погибших, - СМИ. ВИДЕО

В Запорожье автомобиль BMW врезался в рекламный щит и загорелся.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание 061.ua.

На кадрах очевидцев видно, что на месте аварии образовалась пробка, работало несколько бригад спасателей, скорая помощь и полиция.

По предварительной информации, очевидцы аварии вытащили из автомобиля парня и девушку, еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, погибли.

Сообщается, что на месте ДТП находился еще один пострадавший молодой человек.

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ДТП (7676) Запорожье (2656)


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Топ комментарии
+16
Нічого радісного не бачу. Загинуло троє молодих людей через водія...
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18.09.2020 09:56
+16
Печально другое, что вот из-за таких вот водятелов страдают нормальные люди, которые ездят по правилам и не нарушают. Едешь себе спокойно, а тут мудило вылетает на встречку, обгоняя кого-то там ибо видите ли оно спешит куда-то или пьяное как Чип (и Дейл)
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18.09.2020 10:01
+13
Нехер садиться в авто к дебилоиду! Они были такими же как водитель неадекватами!
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18.09.2020 09:57
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ВМW головного мозга
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18.09.2020 11:53 Ответить
Відкрилося третє попередження? Перше було - впав військовий, друге - у війскового з рук впав держпрапор...Назараз - аварія у борд з символікою одіозного угруповання...
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18.09.2020 12:30 Ответить
На Обозі було відео з зустрічної машини. Там видно, що перед аварією було зіткнення з іншою машиною.
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18.09.2020 12:46 Ответить
и штрафы с камерами не помогли???
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18.09.2020 12:57 Ответить
Опять BMW ? ....
Я все склоняюсь к мысли , что при покупке машины этой марки , покупатель ОБЯЗАН пройти освидетельствование в психбольнице .... ( машины-то хорошие , а вот "прокладки" за рулем полный капецЪ ).
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18.09.2020 13:01 Ответить
У Запоріжжі автомобіль BMW влетів у білборд і загорівся, троє загиблих, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7726
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18.09.2020 14:29 Ответить
бигборд про Украину бьіл?
.политика...
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18.09.2020 15:34 Ответить
БигБорд, установлен на разделительной полосе, в метре от проезжей части. Это нарушение всех норм и памятник гайцам и прочим чинушам горсовета, которые их согласовали. Таких Бордов, на Набережной магистрали Запорожья - десятки, следующие жертвы,просто дело времени. Жалко молодежь, которая погибла из за взяточников горсовета Запорожья.
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18.09.2020 21:50 Ответить
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