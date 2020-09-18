В Запорожье автомобиль BMW влетел в билборд и загорелся, трое погибших, - СМИ. ВИДЕО
В Запорожье автомобиль BMW врезался в рекламный щит и загорелся.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание 061.ua.
На кадрах очевидцев видно, что на месте аварии образовалась пробка, работало несколько бригад спасателей, скорая помощь и полиция.
По предварительной информации, очевидцы аварии вытащили из автомобиля парня и девушку, еще трое молодых людей, которые сидели на заднем сидении, погибли.
Сообщается, что на месте ДТП находился еще один пострадавший молодой человек.
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Я все склоняюсь к мысли , что при покупке машины этой марки , покупатель ОБЯЗАН пройти освидетельствование в психбольнице .... ( машины-то хорошие , а вот "прокладки" за рулем полный капецЪ ).
.политика...