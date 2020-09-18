Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал информацию об обнаружении в его докторской диссертации 87,4% плагиата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал, отвечая на вопрос нардепов в Верховной Раде.

"Что касается моего плагиата, то, вы знаете, есть два заключения профессиональных органов, профессиональных представителей, опубликованных на сайте, которые совершенно опровергают те вещи, которые вы разгоняете в сети. И я абсолютно уверен, что для абсолютно большей части ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт", - сказал он.

Напомним, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

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Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.