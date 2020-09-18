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Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал информацию об обнаружении в его докторской диссертации 87,4% плагиата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал, отвечая на вопрос нардепов в Верховной Раде.

"Что касается моего плагиата, то, вы знаете, есть два заключения профессиональных органов, профессиональных представителей, опубликованных на сайте, которые совершенно опровергают те вещи, которые вы разгоняете в сети. И я абсолютно уверен, что для абсолютно большей части ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт", - сказал он.

Напомним, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет заявил, что обжалует решение Нацагентства качества высшего образования по плагиату: "У меня есть много вопросов к решению"

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

плагиат (133) Минобразования (1737) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+23
есть два заключения профессиональных органов

А https://censor.net/ru/news/3218815/shkarlet_zayavil_chto_objaluet_reshenie_natsagentstva_kachestva_vysshego_obrazovaniya_po_plagiatu_u - это любительский клуб наверное.

С другой стороны, если президент ЗЕ клоун с липовым дипломом юриста, то почему бы министром не быть неучу с липовой диссертацией...
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18.09.2020 11:32
+14
Одни пивас тырят, другие - научные работы... Мощная команда у гундосого дегенерата
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18.09.2020 11:43
+12
Зебіли, то роса божа!
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18.09.2020 11:29
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Зебіли, то роса божа!
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18.09.2020 11:29 Ответить
Шкарлет про 87,4% плагіату в дисертації: "Упевнений, що для абсолютної більшості вчених України це питання вже давно закрите" - Цензор.НЕТ 1226зебіли є зебіли
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18.09.2020 12:01 Ответить
невже само придумало дисертацію...?
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18.09.2020 11:30 Ответить
Це як у москалів: "Вапрос Крима закрит!". Хоча ніхєра ні для кого нє закритий, але ж треба робити мордяку цеглиною.
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19.09.2020 10:12 Ответить
есть два заключения профессиональных органов

А https://censor.net/ru/news/3218815/shkarlet_zayavil_chto_objaluet_reshenie_natsagentstva_kachestva_vysshego_obrazovaniya_po_plagiatu_u - это любительский клуб наверное.

С другой стороны, если президент ЗЕ клоун с липовым дипломом юриста, то почему бы министром не быть неучу с липовой диссертацией...
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18.09.2020 11:32 Ответить
Ну да.
Вчера два украинских учёных даже получили шнобелевскую премию за изучение поведения червяков.
Они все такие.
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18.09.2020 11:32 Ответить
ну и жулье
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18.09.2020 11:35 Ответить
"для абсолютно большей части" ясно, что этот персонаж не на своём месте.
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18.09.2020 11:38 Ответить
Нормальных, порядочных учёных припугнули, чтобы не возмущались министром - жуликом и вором.... Остальные же липовые "учёные" считают фальшивого министра образования, жулика и ничтожество своим пацаном. таким же блатным и "козырным" , как и они....
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18.09.2020 11:42 Ответить
Одни пивас тырят, другие - научные работы... Мощная команда у гундосого дегенерата
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18.09.2020 11:43 Ответить
Вся суть рыгозебилов:
- п...здят пивасик;
- воруют интелектуальную собственность, например номера с дизельшоу.
- употребляют наркоту;
- стоят на каленях перед кадыровым
- дают советы по реализации домашних животных в счет уплаты за коммуналку;
- обссыкаются на скамейках (пример сивоха)
- не говорят связоной речью (любой видосик главзебила)
Я что то пропустил?
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18.09.2020 11:44 Ответить
Багато чого пропустив...Вони знищують Україну і українців,і обсикання Сивохо на цьому фоні просто невинний жартик...
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18.09.2020 11:58 Ответить
Я хотів підкреслити середньостатистичного зебілоіда. Звичайно, що на фоні глобальних моментів, бухий та обісцяний сівоха це так... чисто посміятися.
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18.09.2020 15:41 Ответить
А разве можно защитить диссертацию в которой 12,6% ошибок?
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18.09.2020 11:50 Ответить
Посмотрите на его рожу, там же все ясно написано:
10 лет тряс со школьников "деньги на обеды".
5 лет приторговывал в общаге водкой.
3 года в лаборантской торговал дипломными работами.
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18.09.2020 11:54 Ответить
Тепер знаємо,що "абсолютна більшість вчених" в Україні елементарно купила собі дисертаціі і тільки деякі чесні їх сплагіатили...
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18.09.2020 12:00 Ответить
Эта поразительная по бессодержательности цитата ответа Шкарлета на фактовое обвинение - есть суть никчемности его лично и его поддерживающих "от науки" в Украине. Какая мерзость руководит образованием наших детей.
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18.09.2020 12:03 Ответить
И эта мерзость могла бы и дальше тихо руководить отдельным вузом , если бы не пример клоуна с походом во власть - ведь плагиатить так плагиатить не только научные тесты, но и поступки...
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18.09.2020 12:08 Ответить
Так зЕ-віслюку теж дали диплом за папину кришу, він що вчився, все по КВНах катався
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18.09.2020 12:11 Ответить
Він правий, для наукового суспільства України питання давно закрите: Шкарлет, ти є чистим... плагиатором. Ганьба Раді, де він пройшов, ОП, які знайшли це чудо, Кабміну, який запропонував, Зеленському, якому "всьо равно".
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18.09.2020 12:13 Ответить
Нужно проверить плагиат в научных трудах за последние 20 лет!
Найти студентов-добровольцев, пусть проверят материал.
Всех, у кого найдут плагиат: лишить звания, вернуть оплаты, и на год улицы мести.
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18.09.2020 12:14 Ответить
Якби можна було безкарно привласнювати чужі роботи за кордоном то, повірте мені на слово, там всі цим би займалися. Винні в процвітанні плагіату перш за все Вчені Ради які пропускають плагіат до захисту. Корумпована або тупа вчена рада затверджує і "освячує" фальшиві дипломи та наукові ступені. У нас дуже багато вчених рад університетів складаються з відставних чиновників похилого віку які купили собі наукові ступені користуючись адміністративними посадами які займали. Це щось на зразок синекури на старість. Якби матеріальну, моральну та академічну відповідальність за плагіат несли члени вчених рад, рецензенти, опоненти, керівники наукових робіт та профільних інститутів при яких працюють вчені ради, як це є в Європі та Америці, то плагіат був би надзвичайно рідкісним явищем, а не нормою виживання в умовах відсутності фінансування науки (0,17% ВВП). ВУЗи зацікавлені в плагіаті бо для отримання акредитації 4 ступеню потрібно на 8 магістрів мати одного доктора. Якщо викладацький склад "слабкий" неможливо набрати більшу кількість студентів. А це гроші з бюджету та з контрактників. Тому за існуючої системи все абсолютно безнадійно. Ніяких перспектив. Рутина і застій. Зарплата професора в середньому 14 000 гривень. Щоб заробити просто на нормальне життя потрібно набирати "години" в різних установах, бігати між роботами і сидіти годинами в нудних вчених радах. Часу і грошей на якісь там дослідження в системі просто не передбачено. Потрібен лише результат - заламіновані диплом. А те що вони фіктивні і фальшиві по суті це таке... Головне обдерти як липку студентів та "пошуковців", а вже "одипломлені" в свою чергу намагаються компенсувати витрати обдираючи інших... Коло замикається - дурість породжую дурість... От і маємо Шкарлетів як соціальне явище і Зеленських з дипломами юристів...
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18.09.2020 12:19 Ответить
Та учасники Вченої ради ніколи не читають дисертацій, а покладаються на висновки "опонентів". А це 1-2 людини. Ось вам і відповідь як вони пропускають плагіат.
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18.09.2020 13:15 Ответить
За те щоб "не читати" вимагають гроші. Сьогодні в Києві кандидатська 20 000, а докторська 50 000 доларів. При цьому нікого з членів вченої ради взагалі ніщо крім грошей не хвилює. Дешевше отримати грант і захиститися за кордоном.
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18.09.2020 13:26 Ответить
Шкарлет про 87,4% плагіату в дисертації: "Упевнений, що для абсолютної більшості вчених України це питання вже давно закрите" - Цензор.НЕТ 4115
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18.09.2020 12:28 Ответить
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18.09.2020 12:42 Ответить
На що це він натякає? Що більшість українських вчених так само на3,14здили з інших дисертацій? Ну, тому у нас така і наука...
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18.09.2020 13:11 Ответить
Це вже дике перебільшення. Він не один - це правда, але достойних вчених в країні багато. І їх є за що поважати! Не треба узагальнювати
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18.09.2020 13:18 Ответить
Ні. Не багато. Можна перерахувати на пальцях в кожній галузі. Вченому потрібне середовище. В гнилій воді риба не живе...
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18.09.2020 13:29 Ответить
Відсоток плагіаторів видно по місці, яке займає Україна в науковому рейтингу.
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18.09.2020 14:45 Ответить
Такие дипломы пишутся на заказ, а заказчику даже впадлу потратить полчаса и проверить написанное через антипагиат.
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18.09.2020 13:32 Ответить
два доХтора наук Янукович и Добкин, после этого с украинской науки можно только ржать походу...
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18.09.2020 13:35 Ответить
Підтверджую, для більшості ******** носіїв вищої освіти плагіат давно вже не проблема. Вони сприймають його, як невід'ємний атрибут "наукової" праці. А оскільки, більшість з них знають тільки одну іноземну мову то, крадуть тексти в головному у кацапів. Така собі патріотична помста.
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18.09.2020 14:24 Ответить
там ще яник і ко у яких теж все ОК, чому хвиоюватись
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18.09.2020 16:08 Ответить
Наглая морда.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Плагіат у наукових роботах Шкарлета. Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам. За наполяганням президента Володимира Зеленського Шкарлета призначили в.о. міністра в обхід парламенту.
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18.09.2020 19:39 Ответить
 
 