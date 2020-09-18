Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО
И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал информацию об обнаружении в его докторской диссертации 87,4% плагиата.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал, отвечая на вопрос нардепов в Верховной Раде.
"Что касается моего плагиата, то, вы знаете, есть два заключения профессиональных органов, профессиональных представителей, опубликованных на сайте, которые совершенно опровергают те вещи, которые вы разгоняете в сети. И я абсолютно уверен, что для абсолютно большей части ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт", - сказал он.
Напомним, по данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.
Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
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А https://censor.net/ru/news/3218815/shkarlet_zayavil_chto_objaluet_reshenie_natsagentstva_kachestva_vysshego_obrazovaniya_po_plagiatu_u - это любительский клуб наверное.
С другой стороны, если президент ЗЕ клоун с липовым дипломом юриста, то почему бы министром не быть неучу с липовой диссертацией...
Вчера два украинских учёных даже получили шнобелевскую премию за изучение поведения червяков.
Они все такие.
- п...здят пивасик;
- воруют интелектуальную собственность, например номера с дизельшоу.
- употребляют наркоту;
- стоят на каленях перед кадыровым
- дают советы по реализации домашних животных в счет уплаты за коммуналку;
- обссыкаются на скамейках (пример сивоха)
- не говорят связоной речью (любой видосик главзебила)
Я что то пропустил?
10 лет тряс со школьников "деньги на обеды".
5 лет приторговывал в общаге водкой.
3 года в лаборантской торговал дипломными работами.
Найти студентов-добровольцев, пусть проверят материал.
Всех, у кого найдут плагиат: лишить звания, вернуть оплаты, и на год улицы мести.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Плагіат у наукових роботах Шкарлета. Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам. За наполяганням президента Володимира Зеленського Шкарлета призначили в.о. міністра в обхід парламенту.