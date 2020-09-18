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"Истерические" ответы Резникова на мои вопросы в Раде наталкивают на мысль, что ОП что-то скрывает, - нардеп "Голоса" Бобровская. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что вице-премьер Алексей Резников "истерически и по-хамски" отвечал на ее вопросы во время заседания парламента, что наталкивает на мысль о том, Офис Президента что-то скрывает или не имеет согласованного плана действий.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вице-премьер Резников почему-то слишком истерично и по-хамски отвечал на мои вопросы в ВР на часе вопросов к правительству. Такое поведение наталкивает на мысль о том, ОП действительно что-то скрывает или не имеет согласованного плана действий и работает, как "лебедь рак и щука", - подчеркнула парламентарий.

По словам Бобровской, так и не удалось услышать ответы на вопросы что и кто обещал с украинской стороны в Берлине на встрече советников глав "нормандской четверки".

"Москва гораздо красноречивее рассказала о результатах. Также открытым остался вопрос о точках разведения войск на линии разграничения, хотя еще 20 августа украинская сторона об этом сообщила официально, но не указала какие именно. Советую президентской команде не разводить оскорбления в стенах государственных учреждений, а реагировать на ответы профессионально", - подытожила нардеп.

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Автор: 

ВР (29257) Резников Алексей (1170) Бобровская Соломия (49)


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Топ комментарии
+40
если резников скажет правду - то это станет полным зашкваром перед выборами.
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18.09.2020 13:24
+14
Так жирный Ермак пообещал - он теперь везде и за всех решает . И даже за Раду.

А депутаты с Розумковым сопли жуют - такая власть 😀
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18.09.2020 13:28
+11
Більше того, він - прокацапський адвокат.
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18.09.2020 13:30
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18.09.2020 13:22 Ответить
если резников скажет правду - то это станет полным зашкваром перед выборами.
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18.09.2020 13:24 Ответить
100 баллов
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18.09.2020 13:29 Ответить
Резников-адвокат. Так что хрен правды от него добьешься.
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18.09.2020 13:28 Ответить
Більше того, він - прокацапський адвокат.
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18.09.2020 13:30 Ответить
Так жирный Ермак пообещал - он теперь везде и за всех решает . И даже за Раду.

А депутаты с Розумковым сопли жуют - такая власть 😀
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18.09.2020 13:28 Ответить
Вчора перший раз бачив її на ПРЯМОМУ. Це говорить про те що Рєзніков теж дивиться цей канал( ай-я-яй! Шеф дасть по попі), ось тому і істерить. Спалився, поц.
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18.09.2020 13:29 Ответить
Рєзнікав хуцпи обіжрався
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18.09.2020 13:33 Ответить
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18.09.2020 15:47 Ответить
Так это ж фирменный стиль "работы" власти - напускать "оманский туман", Бобровская уже б должна это уразуметь.
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18.09.2020 13:35 Ответить
І що, мовчати про це? Дивна ваша позиція.
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18.09.2020 19:03 Ответить
Якісь конкретні дії треба починати, а не обмежуватися заявами.
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19.09.2020 07:19 Ответить
Брешуть зеболіки, брешуть і ще раз брешуть. І правильно роблять, бо вони вас вважають за бидло, бо тільки бидло може таке зробити, щоб поработити себе і своїх дітей.
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18.09.2020 13:37 Ответить
Ці обрізані лихварі і брехуни оце бидло.
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18.09.2020 14:56 Ответить
Так ему Ермак сказал держать язык за зубами. Так что не тому вопросы задавала г-жа Бобровская. А Ермак игнорит любую публичность, ибо это сущность любого схемщика и решалы.
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18.09.2020 13:47 Ответить
ОП скрывает все. Но скрывать это "все" логично. К примеру, выгодополучателем всей системы борьбы с вирусом есть сам Зеленский и ОП. И кем нужно быть, чтобы не пытаться скрыть такие факты. Со всем остальным та же история.
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18.09.2020 14:02 Ответить
хамство ,выдает рашистских подельников..
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18.09.2020 14:03 Ответить
Украинка против иудея. Украина всегда проигрывает. Почему?
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18.09.2020 14:06 Ответить
Бо українці не знають що таке хуцпа.
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18.09.2020 14:42 Ответить
Бо дурнi
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18.09.2020 16:11 Ответить
... якщо то були "істеричні відповіді" - тоді треба визнати, що пані Соломія знаходиться у "прикордонному стані". Навіть безвідносно оцінки адекватності самих запитань.
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18.09.2020 14:15 Ответить
Хамские и с конкретным сарказмом, это говорит шо лысый страдает нарцисизмом и делает одолжение говоря с трибуны.Дыма без огня не бывает, слуга народа это выблевок дохлой коровы который тупое быдло всем на бошку навыбирало.
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18.09.2020 16:14 Ответить
Чтобы не быть хамом,надо родиться у нормальных мамы с папой. Если хам,то это навсегда ,даже если он язык в задницу засунет. Вся верхушка власти и их приспособленцы в лице монобольшинства .сплошное хамство и невежество. Соломия не расстраивайтесь.Это украинская постсовковая реальность.Шариковы дали потомство.
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18.09.2020 17:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 19:14 Ответить
Відповіді--по маланські.
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18.09.2020 19:15 Ответить
 
 