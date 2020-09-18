"Истерические" ответы Резникова на мои вопросы в Раде наталкивают на мысль, что ОП что-то скрывает, - нардеп "Голоса" Бобровская. ВИДЕО

Нардеп "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что вице-премьер Алексей Резников "истерически и по-хамски" отвечал на ее вопросы во время заседания парламента, что наталкивает на мысль о том, Офис Президента что-то скрывает или не имеет согласованного плана действий.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вице-премьер Резников почему-то слишком истерично и по-хамски отвечал на мои вопросы в ВР на часе вопросов к правительству. Такое поведение наталкивает на мысль о том, ОП действительно что-то скрывает или не имеет согласованного плана действий и работает, как "лебедь рак и щука", - подчеркнула парламентарий.

По словам Бобровской, так и не удалось услышать ответы на вопросы что и кто обещал с украинской стороны в Берлине на встрече советников глав "нормандской четверки".

"Москва гораздо красноречивее рассказала о результатах. Также открытым остался вопрос о точках разведения войск на линии разграничения, хотя еще 20 августа украинская сторона об этом сообщила официально, но не указала какие именно. Советую президентской команде не разводить оскорбления в стенах государственных учреждений, а реагировать на ответы профессионально", - подытожила нардеп.

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