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"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021

Сегодня, 18 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии обсудят закрытие границ Лукашенко и что это значит для Украины, а также как бюджет 2021 года скажется на жизни рядовых украинцев?

Гости студии:

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии " Слуга народа";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО " Батькивщина";

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Автор: 

выборы (24733) госбюджет (1186) Лукашенко Александр (3613) Шустер Савик (681) ЧВК Вагнер (1332) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+7
зебіли вони такі :"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 1148
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18.09.2020 13:02
+5
3300 переводи, а то комиссию банк снимет сумма будет меньше 3000 и выигрыш не получишь.
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18.09.2020 13:04
+4
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 7883
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18.09.2020 13:08
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зебіли вони такі :"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 1148
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18.09.2020 13:02 Ответить
3300 переводи, а то комиссию банк снимет сумма будет меньше 3000 и выигрыш не получишь.
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18.09.2020 13:04 Ответить
це ти зебілів інструктуй, це їм таке "щастя" валить.
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18.09.2020 13:12 Ответить
культурно выражаясь.... мы все идет в кабинет проктолога....
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18.09.2020 13:15 Ответить
а мені про какао сподобалось, та щось нагадало
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18.09.2020 13:16 Ответить
А хасидов что, оставим в стороне от обсуждения.
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18.09.2020 13:03 Ответить
Ведут в кучу фекалий под названием "рюскемир".
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18.09.2020 13:04 Ответить
А кто Ермаку оппонировать будет?опять теплая ахметовская ванна?
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18.09.2020 13:05 Ответить
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 7883
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18.09.2020 13:08 Ответить
Це на ванна, це вагани з "божою росою"...
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18.09.2020 13:14 Ответить
"Свобода славика шустрого"-она такая.
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18.09.2020 13:23 Ответить
От того "базара-вокзала" мутит как от "Сватов", польза только Шустрому, денежки текут.
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18.09.2020 13:42 Ответить
Они сами не знают. времненщики урвать, скрысить пока есть время. ставленники олигархов, случайные особи, соросята, поросята, безработные домработницы, насильники, свадебные фотографы........
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18.09.2020 13:06 Ответить
Цікаво, а чому не улюбленець мільйонів "слуга народа"?
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18.09.2020 13:32 Ответить
Комусь це цікаво?
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18.09.2020 13:07 Ответить
Он рекламирует Шустера, а у Шустера на экране реклама цензора.
Они - партнёры...
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18.09.2020 13:11 Ответить
Може Бутусову варто податись в блогери, якщо він відчуває в собі досить харизми, почуття гумору, гостре та влучне слово.
Нині це актуальна річ.
Савік застаріле Г.
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18.09.2020 14:01 Ответить
А Бутусов будет?
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18.09.2020 13:10 Ответить
в рояль ведет... что ложить на клавиши - уже есть...
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18.09.2020 13:12 Ответить
Як то "куди"? Туди, куди хотіли оті 73% на виборах... Щоправда, скоро багато хто з них захоче їстоньки (можливо, навіть з контейнерів зі сміттям), бо у Бюджеті 2021 УДВІЧІ ЗМЕНШЕНО СУМУ НА СУБСИДІЇ порівняно з Бюджетом 2018. Та то таке... Бо "Бачили очі, що купували" - нехай їдять...
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18.09.2020 13:13 Ответить
Узеленські ведуть Україну туди, куди Гола бородька послала МВФ.
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18.09.2020 13:15 Ответить
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 4234
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18.09.2020 13:15 Ответить
Шустрик будут отрабатывать покатушки на велике за 40 штук в день.
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18.09.2020 13:21 Ответить
ввечері у шустера відбудется черговий сеанс урінотерапії для зебобобіків з презентацією нью-васюків
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18.09.2020 13:37 Ответить
Команда Зе веде народ під дику і відсталу орду.
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18.09.2020 13:40 Ответить
Ну, судячи по складу запрошених, планують втирати про правильність курсу зЕзідента на "мир з усіма" та "братськінаріди".
Про те, що це "ковід" краде гроші та зжирає економіку України. Олігархи зеленського, зеленський і їх "слуги", будівництво " великий дерибан", ні до чого.
Розслідування по "вагнерівцям" проводити не можна, бо це державна таємниця. Тим більше, що розслідувати, якщо та таємниця вже злита кцапам. І взагалі ... " А вы докажите"
Не зрозуміло, що там буде робити завхоз. Та то таке ...
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18.09.2020 13:49 Ответить
Для мене особисто Шустрер це немов би включення в минуле десятиліття.
Він вже не такий актуальний. І помітно, що проплачений.
Частенько галасливі особини, як то міністерка юстиції часів овоча, заважають донести глядачам правду про події. Бутусов вже не одноразово старждав від проплачених запрошенців.
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18.09.2020 13:58 Ответить
Він комерціалізований, але навряд чи проплачений.
А Бутусов, гадаю, переживе. Не хлопчик бо.
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19.09.2020 10:36 Ответить
Тобто кожна партія має там свою частку, згідно якої отримують симпатії від ведучого і час на промову.
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19.09.2020 11:04 Ответить
Щось таке. Напевно, там задіяні різні форми спонсорування. Але воно не є системним.
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19.09.2020 11:14 Ответить
Подбор кадров слуг народа и куда они ведут с таким подбором

"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 2760
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18.09.2020 14:22 Ответить
Куди ведуть нас зелені? Куди Єрмак скаже, туди і ведуть. Звісно, що в рашу, а куди ще?
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18.09.2020 14:23 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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18.09.2020 14:24 Ответить
Ти зробив це разом!
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18.09.2020 15:10 Ответить
Пєцю на довічне з конфіскацією
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18.09.2020 16:15 Ответить
В психлікарню тебе не Порошенко запроторив, а твоя хвороба.
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18.09.2020 19:22 Ответить
Ну, ви разом гарно попрацювали над розколом патріотичних сил. Он, націоналісти і досі не можуть оклигати. То ж, тепер у вас серьйозні проблеми з союзниками. Своїх сил у вас недостатньо, а хто піде з вами в коаліцію? Назвіть, яку політичну силу ви не облили лайном?
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18.09.2020 16:33 Ответить
Обливати лайном- це саме те чим займалися юльки та опоблоківці зі свободівцями.
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18.09.2020 17:00 Ответить
Ну, у вас, як у однієї відомої країни- навколо всі вороги.
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18.09.2020 17:08 Ответить
Наголосував- тепер жери мовчки.
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18.09.2020 17:39 Ответить
одни упыри в студии
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18.09.2020 14:49 Ответить
"Куди веде Україну команда Зеленського?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять справу "вагнерівців", вибори на Донбасі і Держбюджет-2021 - Цензор.НЕТ 2619
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18.09.2020 14:54 Ответить
представників Європейської Солідарності не запросили?
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18.09.2020 15:06 Ответить
Скоріше вони самі не погодилися. Пам'ятаю, як Порошенко Шустеру обіцяв свободу слова в 2014-му.
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18.09.2020 16:35 Ответить
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994)Джерело: https://censor.net/ua/v3220071
НЕВЖЕ Станіслав Шушкевич працював в Верховній Раді України? Цензор, Україна та Білорусія- це різні держави!
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18.09.2020 15:43 Ответить
Почули Арестовича і вирішили покращити комунікації з суспільством. Вибори на носі, а рейтинг рухнув знатно. Вже відчувають дихання Рабіновича в спину. Ще трохи і з Порошенко будуть змагатися за друге місце.
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18.09.2020 16:29 Ответить
Только коалицию ЗаЖОПУ и "Слуги", почему не пригласили Голос, ЕС, по вагнеровцам Бутусова? Что бы гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю было комфортно?
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18.09.2020 19:19 Ответить
> Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Української РСР (1991-1994) ?

Джерело: https://censor.net/ua/v3220071
Помилка, такого не було. Пошукайте хто такий Шушкевич!
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19.09.2020 18:45 Ответить
 
 