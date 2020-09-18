"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021
Сегодня, 18 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Также в студии обсудят закрытие границ Лукашенко и что это значит для Украины, а также как бюджет 2021 года скажется на жизни рядовых украинцев?
Гости студии:
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Сергей Марченко, министр финансов Украины;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Давид Арахамия, председатель фракции партии " Слуга народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО " Батькивщина";
Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Нині це актуальна річ.
Савік застаріле Г.
Про те, що це "ковід" краде гроші та зжирає економіку України. Олігархи зеленського, зеленський і їх "слуги", будівництво " великий дерибан", ні до чого.
Розслідування по "вагнерівцям" проводити не можна, бо це державна таємниця. Тим більше, що розслідувати, якщо та таємниця вже злита кцапам. І взагалі ... " А вы докажите"
Не зрозуміло, що там буде робити завхоз. Та то таке ...
Він вже не такий актуальний. І помітно, що проплачений.
Частенько галасливі особини, як то міністерка юстиції часів овоча, заважають донести глядачам правду про події. Бутусов вже не одноразово старждав від проплачених запрошенців.
А Бутусов, гадаю, переживе. Не хлопчик бо.
НЕВЖЕ Станіслав Шушкевич працював в Верховній Раді України? Цензор, Україна та Білорусія- це різні держави!
Джерело: https://censor.net/ua/v3220071
Помилка, такого не було. Пошукайте хто такий Шушкевич!