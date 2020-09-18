"Куда ведет Украину команда Зеленского?": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело "вагнеровцев", выборы на Донбассе и Госбюджет-2021

Сегодня, 18 сентября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые расскажет детали истории с "вагнеровцами", что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также в студии обсудят закрытие границ Лукашенко и что это значит для Украины, а также как бюджет 2021 года скажется на жизни рядовых украинцев?

Гости студии:

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины;

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Давид Арахамия, председатель фракции партии " Слуга народа";

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь";

Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО " Батькивщина";

Ярослав Железняк, заместитель председателя фракции партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.