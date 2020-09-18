Турчинов: Война не закончится, пока хоть один российский солдат будет на территории Донбасса или Крыма. ВИДЕО

Главная опасность заключается в том, что президент Владимир Зеленский и его команда смотрят на ситуацию с оккупированными территориями через призму своих пиар-мероприятий и рейтингов, а не национальной безопасности Украины.

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью на телеканале "Эспрессо".



По словам Турчинова, Путин считается только с силой, а когда видит какие-либо компромиссы и уступки, начинает наглеть, продвигая все более и более жесткие требования. "Прошло уже более полутора лет, чтобы понять, что переговорная позиция россиян похожа на морковь, которую держат перед ослом, чтобы он бежал, куда им надо".



"Как только состоялась предательская уступка по "инспектированию" наших позиций морской пехоты в Шумах, на следующий день уже было 10 "новых требований", где убийцы наших воинов должны "проверять и контролировать", - сказал он.



"К большому сожалению, действующая власть не знает или не хочет знать законодательных основ, которые четко регулируют возвращение оккупированных территорий", - добавил Турчинов, объяснив, что закон, принятый в 2018 году "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", полностью регламентирует деятельность, в том числе, Вооруженных Сил и деятельность других силовых органов в вопросах деоккупации Донбасса.



Экс-секретарь СНБО Украины подчеркнул, что любое отведение войск противоречит закону о деоккупации. "В этом законе Россия четко определена как страна агрессор, а не как "та сторона". То, что власть сейчас называет "ЛНР, ДНР" - определяется как "оккупационные администрации", - напомнил он, - добавив, что именно поэтому "сажать за стол переговоров представителей оккупационных администраций, а тем более, пропускать их на украинские позиции - является преступлением, за которое придется отвечать".



"Хочу донести до действующего президента, который пообещал в своем интервью закончить войну до конца текущего года: война не закончится, пока хоть один российский солдат будет на территории Донбасса или Крыма", - резюмировал он.