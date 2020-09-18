Гражданин Украины пытался ввезти из России 200 надгробных табличек на сумму около 150 тыс. грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На границе с Россией обнаружили автомобиль гражданина Украины, пытавшегося незаконно ввезти в страну 200 надгробных табличек стоимостью более чем 150 тыс. гривен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в пункт пропуска "Меловое" на Луганщине, на автомобиле марки "Рено" прибыл наш соотечественник. Он направлялся на въезд в Украину. Внимание пограничников привлекло нервное поведение водителя. Как результат, при осмотре транспортного средства пограничники и сотрудники таможни обнаружили скрытые в конструктивных особенностях авто 200 надгробных табличек", - говорится в сообщении.

Ритуальный товар и транспортное средство изъяли сотрудники таможни. Предварительная сумма оценки имущества составила почти 150 тыс. гривен.

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