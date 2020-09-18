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Гражданин Украины пытался ввезти из России 200 надгробных табличек на сумму около 150 тыс. грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На границе с Россией обнаружили автомобиль гражданина Украины, пытавшегося незаконно ввезти в страну 200 надгробных табличек стоимостью более чем 150 тыс. гривен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в пункт пропуска "Меловое" на Луганщине, на автомобиле марки "Рено" прибыл наш соотечественник. Он направлялся на въезд в Украину. Внимание пограничников привлекло нервное поведение водителя. Как результат, при осмотре транспортного средства пограничники и сотрудники таможни обнаружили скрытые в конструктивных особенностях авто 200 надгробных табличек", - говорится в сообщении.

Ритуальный товар и транспортное средство изъяли сотрудники таможни. Предварительная сумма оценки имущества составила почти 150 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пытавшихся незаконно попасть в Украину хасидов задержали на Закарпатье и Львовщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6461) контрабанда (2409) ритуальные услуги (16) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+10
Вроде именные таблички с датами уже, какие 150 тысяч гривен ущерба? То мужика с марками стопнули, пограничники блин
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18.09.2020 14:51
+8
Может это он для зеленых"слуг" вез ?.. Зря погранцы изъяли, зря
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18.09.2020 14:51
+6
Це якісь некрофіл !!))
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18.09.2020 14:54
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Правила форума Совет форумчан
На металлолом сдать хотел?
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18.09.2020 14:49 Ответить
Вроде именные таблички с датами уже, какие 150 тысяч гривен ущерба? То мужика с марками стопнули, пограничники блин
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18.09.2020 14:51 Ответить
Ну разве, что кацапы делали под заказ таблички для уже представившихся. И мужик поперся туда, рискуя, с учотом шо у нас сделать дешевле получилось бы. Фантастика просто...
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18.09.2020 14:54 Ответить
Це лише імітація бурхливої діяльності !!))
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18.09.2020 14:55 Ответить
Це якісь некрофіл !!))
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18.09.2020 14:54 Ответить
а шо,нормальный пиля бизнес, с параши везти контрабандно сюда и сдать на металл...
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18.09.2020 14:55 Ответить
ты хоть знаешь сколько такая работа по металлу стоит...
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18.09.2020 17:59 Ответить
Да в курсах,шо не хило,тока ты в сарказм моего поста не въехал...
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18.09.2020 18:55 Ответить
Преступление, блин!
Контрабандист!
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18.09.2020 14:49 Ответить
Может это он для зеленых"слуг" вез ?.. Зря погранцы изъяли, зря
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18.09.2020 14:51 Ответить
Совсем обалдели, у нас что, дефицит этого барахла?
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18.09.2020 15:00 Ответить
Дефіцит мізків !!))
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18.09.2020 15:04 Ответить
Какие-то дорогие таблички ...
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18.09.2020 15:11 Ответить
А они уже шо с Хфамилиями ? И кого это он похоронил ?
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18.09.2020 15:12 Ответить
Нічого смішного. Ззовні виглядає що таблички металеві, написи тиснені, фарбування емаль. Номер вказівник на будинок за такою технологією в середньому 600грн. (розмір, кількість літер, малюнки), особливо довговічні - гарантія 20років.. Якщо хлоп по знайомству брав на рашці у знайомих просто з заводу то дуже вигідно.
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18.09.2020 15:18 Ответить
Эмальована табличка на пам'ятник з фото і текстом коштує не більше 250-300 грн. В інтернеті купа пропозицій.
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18.09.2020 23:54 Ответить
Ну делал их тут под заказ на рашку... это что незаконно ?
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18.09.2020 15:34 Ответить
150 тыщ. Наверно серебряные с позолотой.
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18.09.2020 15:56 Ответить
Необхідний, але найбільш огидний бізнес на ритуальних послугах.
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18.09.2020 15:56 Ответить
оце так улов
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18.09.2020 16:09 Ответить
Немог мужик с РФии без подарка вернуться...
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18.09.2020 17:23 Ответить
То для тех рузьге,которые сюда на "сафари" будут ехать.Для них уже всё будет готово-и яма и табличка.Молодец мужик.Полезное дело делал.
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18.09.2020 17:52 Ответить
дожили, даже толковых граверов в стране не осталось...
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18.09.2020 18:00 Ответить
Народ выживает как может.
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18.09.2020 19:09 Ответить
 
 