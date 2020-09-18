Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о еще одном случае COVID-19 среди нардепов.

Об этом он заявил во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже устал повторять, что у нас тут не зона, свободная от COVID. Народные депутаты входят, пожалуй, в наибольший процент заболевших коронавирусом. К сожалению мы имее еще плюс одного коллегу, которому подтвердили COVID-19", - отметил Стефанчук.

Первый замглавы Рады обратился к присутствующим с призывом стать образцами того, как нардепы должны соблюдать санитарные требования, которые сами для себя устанавливают.

Также читайте: Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября. ФОТОрепортаж