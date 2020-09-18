РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4616 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
2 273 11

Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук. ВИДЕО

Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил о еще одном случае COVID-19 среди нардепов.

Об этом он заявил во время заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Я уже устал повторять, что у нас тут не зона, свободная от COVID. Народные депутаты входят, пожалуй, в наибольший процент заболевших коронавирусом. К сожалению мы имее еще плюс одного коллегу, которому подтвердили COVID-19", - отметил Стефанчук.

Первый замглавы Рады обратился к присутствующим с призывом стать образцами того, как нардепы должны соблюдать санитарные требования, которые сами для себя устанавливают.

Также читайте: Кива и сториз обнаженных девушек, Яценко в гостях у "слуг народа" и шепчущий на ухо Забуранной Куницкий, - работа ВР 15 сентября. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29257) карантин (16729) Стефанчук Руслан (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5907
показать весь комментарий
18.09.2020 14:57
+5
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9004
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58
+2
зебіло-вірус страшніше за усіляки ковіди.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Юрченко?
показать весь комментарий
18.09.2020 14:53 Ответить
А говорили - зараза к заразе не пристает ?!
показать весь комментарий
18.09.2020 14:53 Ответить
зебіло-вірус страшніше за усіляки ковіди.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:53 Ответить
Если в школе, в классе хоть один ученик заболел короновирусом, то целый класс или даже всю школу отправляют на самоизоляцию.
Аналогично и в Раде должно быть, если заболел хоть один депутат то все депутаты должны самоизолироваться на 2-3 недели.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:54 Ответить
не,пожизненно...
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58 Ответить
не так - самоликвидироваться
показать весь комментарий
18.09.2020 19:08 Ответить
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5907
показать весь комментарий
18.09.2020 14:57 Ответить
Еще одному нардепу подтвердили COVID-19, Рада - не свободная от коронавируса зона, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9004
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58 Ответить
о! новой официальной фотографии *********** БЫТЬ!!!!
показать весь комментарий
18.09.2020 15:09 Ответить
Депутати самі себе не в змозі захистити себе від короновірусу. А як себе вберегти тоді учням і вчителям яких Зеленський масово загнав у школи?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:01 Ответить
Вчителя нехай скажуть спасибі за зарплату в 4000 $, за ці кошти можуть собі дозволити якісне лікування
показать весь комментарий
18.09.2020 15:03 Ответить
 
 