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Турчинов: Новая коалиция "Слуг народа" и "ОПЗЖ" - прямой путь к полному сворачиванию европейской интеграции. ВИДЕО

Синхронное голосование "Слуги народа" и "ОПЗЖ" в парламенте за состав комиссии по избранию главы САП - неприкрытая демонстрация создания новой коалиции между этими политическими силами.

 Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии журналистам после интервью в программе "Политклуб Виталия Портникова", сообщили в пресс-службе Турчинова.


По его словам, "договорняк" между "слугами народа" и "ОПЗЖ" свидетельствует о разделе сфер влияния и является "фактической ликвидацией независимости и беспристрастности антикоррупционных органов".

"В последнее время происходит полное системное разрушение независимых антикоррупционных институтов, которые были созданы в 2015-2018 годах. Реальную борьбу с коррупцией пытаются подменить управляемыми "междусобойчиками", цель которых - скрыть масштабные коррупционные преступления действующей власти и обеспечить заказное преследование политических оппонентов", - отметил Турчинов, подчеркнув, что это голосование показало, что "Слуги народа" и "ОПЗЖ" уже не скрывают своего объединения и "имеют полный консенсус по основным вопросам внутренней и внешней политики".

Александр Турчинов отметил, что голосование за состав комиссии по избранию главы САП стало еще одним подтверждением сворачивания европейской интеграции, и, "несмотря на жесткую реакцию наших стратегических партнеров, может завершиться в ближайшее время потерей безвиза и замораживанием финансовой поддержки".

Автор: 

Турчинов Александр (3336) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+37
А год назад зелибобы мне писали что никогда не будет зебил с зажоповцами в тандеме
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18.09.2020 15:08
+26
зелені то молоді комсомольці і жовтенята ригопартії.
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18.09.2020 15:07
+16
Турчинов: Нова коаліція "Слуг народу" та "ОПЗЖ" – прямий шлях до повного згортання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 4355
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18.09.2020 15:18
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Страница 2 из 2
О,а я с жЮлею в одній шерезі йшов в 2000 р. , "Україна без Кучми" !! Я так саме безкоштовно був членом УНА-УНСО !!!)))
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18.09.2020 18:15 Ответить
А я на УБК агітував біля намета Республіканської партії на Хрещатику. Газета тоді була популярна і гостра "Інформаційний бюлютень". Люди перед стендом юрбились. А перед тим було невелике наметове містечко на Майдані, де зараз стела. В мене плакат був свій: "Кучма, суд, тюрма".
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18.09.2020 18:22 Ответить
То ми гарантовано бачились. А може і знайомі.
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18.09.2020 18:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zerEqNB8cbA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lgMNvWJofquBqR6rRiicsjmmtxL3KBSAwkdxPOrtHEvCpDHGb5X19DBQ
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18.09.2020 16:25 Ответить
Що ще має статися щоб зебіли зрозуміли що вони накоіли?!
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18.09.2020 16:34 Ответить
Укроруссия должна случиться... + с Батьком впридачу.
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18.09.2020 16:47 Ответить
не 73% а 90%. Тому, щоби вам було гарно - їзжайте на ...
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18.09.2020 17:04 Ответить
Дивився результати деяких голосувань, так там і ПЄС з ОПЗЖ разом голосували, а іноді навіть Батьківщина з Голосом не гребували. За продаж землі СН голосували разом з ПЄСом.
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18.09.2020 17:24 Ответить
Батьківщина ні під кого не підстраюється, а голосує по переконанням. А Пєця і Зєля лише удають суперництво, а по всім головним питанням, продажі іноземцям землі і стратегічних держпідприємств, подарунок нацбанку України спекулятивному, світовому капіталу, гральних автоматах на кожному куту, вони голосують в один голос. Навіть з Вакарчуком.
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18.09.2020 19:05 Ответить
Батькивщина это карманные депутаты Бени
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18.09.2020 19:56 Ответить
Це після того, як Юля запропонувала замість "антиколомойського закону" просто прийняти окремий закон по Привату? Бо прийняли ніякий не антиколомойський закон, а антиукраїнський. Тепер якісь міжнародні спекулянти повністю володіють нашою фінансовою системою країни, контролюють наш нацбанк.
Власне не хотів відповідати росіянину Андрію, але ладно вже.
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18.09.2020 20:05 Ответить
а вот где петушки с нацжен? почему нет возмущений? да потому что нац жены , свобода финансируются с кремля. ну не на прямую конечно
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18.09.2020 18:03 Ответить
Ну так **** сидите, поднимайте задницу, из за бездействия будет беда полная ( жопа)..
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18.09.2020 18:13 Ответить
Одна надежда на Пастора.
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18.09.2020 18:57 Ответить
Есть и обратная сторона медали -- нет уже 280 членов моносброда. 80 штук куда-то делись, и не голосуют по приказам из ОПы, осталось 200 штук особо упоротых, и недостающее ОПа добирает рыгами
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18.09.2020 19:43 Ответить
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