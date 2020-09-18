Пальчевский официально заявил об участии в выборах мэра Киева: "Бл#дь, на этой машине невозможно ездить! Это п#здец... И что это, бл#дь?". ВИДЕО
Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский заявил о намерении баллотироваться на должность мэра Киева на ближайших местных выборах. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, Пальчевский записал и опубликовал специальное видеообращение по этому поводу. Кроме того, будущий кандидат в мэры Киева, вероятней всего по ошибке, сначала выложил в сеть один из рабочих вариантов обращения к киевлянам. Вскоре он удалил его, но читатели Пальчевского успели зафиксировать опубликованную запись.
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еще будут ?
И да я так понимаю, что 73% зелёных избирателей увидят в холодильнике от *** уши.
Ну как говориться вы это сделали,,,,,--- сказочные идиоты.
В Расею , Сибирь не поехали - все поближе к фруктам, морю, на юг Украины.
уже прошло 30-40 лет и уже давно ушли в мир иной, затем эмигранты-евреи рванули, и просто богатенькие олигархи и их дети, жены, отсюда и убыль населения.
Это не "умные, образованные, рукастые, молодые и сильные", а глубокие пенсионеры ушли в мир иной. Отсюда и перекос русских на юге и Лугандоне.
Сейчас у меня два дома общей стоимостью в пол миллиона долларов и долг банку на сумму 170 тысяч. Два трака на которых я зарабатываю деньги, две машины. Моя старшая была первой в школе и сейчас замужем ей 24. Она закончила в США колледж по профессии програмист. Ее контракт сейчас больше чем у меня- 55 тысяч долларов в год. То что я пишу, правда! Я не лгу.
В глуши где-то живете? (вопрос без иронии)
Образование, как по мне, недостаточное как для средней школы. Учиться начинают с колледжей! Но это проблема не только Техаса но и всей Америки. Есть открыты специальные программы, например инженерные, но они сотрудничают не со всеми. Прейднтся возить детей в эти школы.
Высшее образование на уровне. В Техасе есть университеты которые по рейтинну входят в 10- ку лучших. Скажу так, если вы являетесь сторонником консервативных взглядов на семью, почитаете какие то традиции и уклад жизни - Техас- это ваше место. Минимальное влияние государства, капиталистическо- рыночный подход к социальным проблемам- по принципу- Хочешь нормально жить и иметь медицину и социальную защиту- иди работать! Мы не обязаны тратить налоги на бездельников, пьяниц и тунеядцев.
Техас в прошлом году обогнал Калифорнию по ВВП и стал самым экономически развитым штатом в США, при этом сохранив средний и вполне доступный уровень цен за счет большой конкуренции в различных областях и секторах экономики. Даже на продукты питания- мясо, молоко, хлеб и т.д. цены чуть ниже чем в других штатах. Рынок недвижимости продолжает небольшой рост, оставаясь при этом доступным для доходов среднего класса. Либеральная система налогоблажения, здесь нет давления на бизнесс за счет местных налогов. Ставка налога с продаж- 8.25%. Но прямые налоги достаточно высокие- я например за свой дом 3000 скверо фит в хорошем районе при рыночной стоимости 320- 350 тысяч долларов плачу годовую таксу в районе 8000 долларов.
Политика штата такова, что делает невозможным проживанию черным- здесь не платят велфоры. Хочешь жить- иди работать, и через систему добровольного страхования ты получишь доступ к социальным выплатам. Вы же знаете, что Техас - это основной штат который послал нахер Обаму вместе с Обамакеир.
Кроме того в штате запрещены- марихуана, игорный бизнесс и проституция!
типа как у нас "Евродом" называется. В таком же живет в "своем" доме Елена Соловей, уехавшая еще в 90-годы.
ххххххххххххххххххх
Мы уехали в 2006 году, на 14 году Независимости. Абсолютно осознанно.
Ххххххххххххххххххх
Ну вот и хотелось бьі послушать причиньі почему лично вьі уехали. Абсолютно осознанно. Вьіиграли грин карту? Ок. Какие причиньі подвигли вас учавствовать в етой лоторее?
А думаем мьі что из десяти миллионов примерно половина мигрировала из Украиньі по своим родинам сразу после обьявления независимого государства. Да-да, бьіли такие что не мьіслили себя без своей родиньі.
Остальньіе 5 миллионов - результат превьішения смертности над рождаемостью. Вот тут и хотелось бьі усльішать причиньі подачи документов на грин карт
Жаль его фразы на цитаты нельзя взять.
Мельчают "кондидаты"
Особисто я більше ні на які вибори не піду. Нехай що хочуть роблять з бюлетенем. Йти на вибори це допомога гнидам.
Все вирішується ще до того, як громадяни проголосували.
І тому зіпсували ви бюлетень чи ні - не важливо! Результат вже відомий (:
Просто своєю участю в "виборах" ви як би даєте цим шакалам легітимність
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
https://www.youtube.com/watch?v=PN7RNXJZ39M