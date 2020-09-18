Пальчевский официально заявил об участии в выборах мэра Киева: "Бл#дь, на этой машине невозможно ездить! Это п#здец... И что это, бл#дь?". ВИДЕО

Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский заявил о намерении баллотироваться на должность мэра Киева на ближайших местных выборах. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Пальчевский записал и опубликовал специальное видеообращение по этому поводу. Кроме того, будущий кандидат в мэры Киева, вероятней всего по ошибке, сначала выложил в сеть один из рабочих вариантов обращения к киевлянам. Вскоре он удалил его, но читатели Пальчевского успели зафиксировать опубликованную запись.

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