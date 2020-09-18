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Пальчевский официально заявил об участии в выборах мэра Киева: "Бл#дь, на этой машине невозможно ездить! Это п#здец... И что это, бл#дь?". ВИДЕО

Глава украинской партии "Перемога Пальчевського", бизнесмен, телеведущий и кандидат в российскую Госдуму в 1995 году от "Партии любителей пива" Андрей Пальчевский заявил о намерении баллотироваться на должность мэра Киева на ближайших местных выборах. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Пальчевский записал и опубликовал специальное видеообращение по этому поводу. Кроме того, будущий кандидат в мэры Киева, вероятней всего по ошибке, сначала выложил в сеть один из рабочих вариантов обращения к киевлянам. Вскоре он удалил его, но читатели Пальчевского успели зафиксировать опубликованную запись.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Я встречался с Ермаком! А кто такой Бутусов? Это "партия войны"! Он "качает зелёных", - Пальчевский. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) мэр (1648) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+90
пальчевский сепаратюга х#йловська,не быльше, але й не меншеПальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?". ВІДЕО - Цензор.НЕТ 4295
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18.09.2020 16:35
+75
и тут я решил, я иду.. уже 3 месяца весь Киев в твоих бордах и тут ты внезапно решил
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18.09.2020 16:28
+66
Еще одно зегамно лезет
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18.09.2020 16:25
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а слэнг у пальчевского - чисто гэбистско-казарменный... ФУ... лаптеунт.
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18.09.2020 20:18 Ответить
Радует только одно , что в Киеве ВАТА то конечно есть куда ж без нее , но ее не так много , 10-15 % , а учитывая что она еще и конкурирует между собой , то у этой кацапской кегебстской прокладки которую Мертветчук раскручивает результат будет ну 3-5% . Да и киевляне хоть с Леней Космосом наступили два раза на одни и те же грабли , и очень хотели увидеть новые зебильные морды , но с тех пор начали умнеть на глазах и поняли , что лучше мер , который может и херовый оратор , но хоть что то делает , чем тупорылая Мери Попинс которая только говно на вентилятор в состоянии кидать или кацапские прихвостни.
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18.09.2020 20:19 Ответить
Опорный электорат Лёни Космоса в большинстве своём уже должен был на концерт к кобзону отправиться.
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18.09.2020 20:38 Ответить
таких мессий проходили, Кравчук, Кучма, особая пчелиная мессия Ющенко, тупая мессия Янукович, вороватая мессия Порошенко, тупая мессия Зелинский
еще будут ?
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18.09.2020 21:02 Ответить
Может прекрасная и великая короновирусоборческая, чудомомолодившаяся поклонница Луи Виттона? Все не теряем надежды увидеть бабулю у недостижимого руля?
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18.09.2020 21:34 Ответить
чем тебе Янукович не угодил, по пунктам?
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19.09.2020 18:27 Ответить
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19.09.2020 18:42 Ответить
Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?" - Цензор.НЕТ 5577
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20.09.2020 11:17 Ответить
зато ваше месія х..ло і йому молитесь, в спам тварино
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20.09.2020 08:01 Ответить
І за кого ж ти тоді голосував у 2-му турі?!
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20.09.2020 11:13 Ответить
Этот пидарок чувствует *** в его зелёной жопе.
И да я так понимаю, что 73% зелёных избирателей увидят в холодильнике от *** уши.

Ну как говориться вы это сделали,,,,,--- сказочные идиоты.
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18.09.2020 22:02 Ответить
Порохо-путинские боты работают на раскол украинского общества.
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19.09.2020 18:43 Ответить
У него на лице написано что он агент Кремля.
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18.09.2020 22:29 Ответить
Пальчевський офіційно заявив про участь у виборах мера Києва: "Бл#дь, на цій машині неможливо їздити! Це п#здець ... І що це, бл#дь?" - Цензор.НЕТ 2218
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19.09.2020 02:07 Ответить
Пальчевський розповів, що він дуже багато бився в юному віці, за словами політика, його "виховала вулиця". Кожен раз, коли він бачив конфлікт чоловіки і жінки, який переростав у бійку, він втручався. Але, як іронізує Пальчевський, майже завжди отримував на горіхи відразу від обох... ХЛОПЧИСЬКУ ДЛЯ ПОБИТТЯ - МАРГIНАЛЬНЕ ПОЛЕ
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19.09.2020 02:30 Ответить
що він дегенерат
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20.09.2020 08:02 Ответить
А что - конкретный пацан, народу такие нравятся! Не бот в очках! Не , оазве я не прав? Вы никогда не задумывались почему за 29 лет из Украины навсегда выехало 10 миллионов человек! Нас было 52 миллиона в 1992 году. Сейчас 42 с учетом Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.Разница- 10 млн. Умных, обоазованных, рукастых, молодых и сильных, которые нашли себя в других странах Европы , Латинской Америки, Северной Америки, Южной Америки, Австралии и даже Азии и России. Удивительно, правда? Этнических украинцев за рубежом больше или примерно столько же, сколько и в Украине. Прчему? Они не патриоты? Да нет, многие из нас помогали и помогают своей бывшей Родине чем могут. Тогда в чем проблема? Я предлагаю реально и серьозно обсудить это. Подавляющее большинство нашло себя на чужбине, они реализовали свой потенциал, они стали успешными людьми и влились в западные общества без особых проблем- чужие языки, культура и традиции, но они приняли эти вызовы. Многие позабирали свои семьи сюда, как я например, забрал свою мать, несмотря на то, что здесь она не имеет ни Пенсии ни пособий, я взял обязательство перед государством, что мы не будем претендовать ни на какие то бенефиты! Навеное все эти люди отнюдь не самые плохие, и не самые тупые, если смогли найти себя в чужих странах?
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19.09.2020 00:00 Ответить
уж сколько раз объясняли - в Украину съехались бывшие военные со всего Союза, после дембеля поближе к солнышку, к морю, или в пригороды Киева. Любой ценой к теплу.
В Расею , Сибирь не поехали - все поближе к фруктам, морю, на юг Украины.
уже прошло 30-40 лет и уже давно ушли в мир иной, затем эмигранты-евреи рванули, и просто богатенькие олигархи и их дети, жены, отсюда и убыль населения.
Это не "умные, образованные, рукастые, молодые и сильные", а глубокие пенсионеры ушли в мир иной. Отсюда и перекос русских на юге и Лугандоне.
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19.09.2020 00:29 Ответить
При чому тут це?Було -авезено ще в 3- роки море рюзького сміття 7а Схід і Південь. І ще-русифікація і «окультурення» населення цих регіонів кремлівськими каналами 24 години на добу. Та купа ще різних технологій для ідейної, моральної окупації України козломордими.
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19.09.2020 01:14 Ответить
Це також було, додатково до вище сказаного.
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19.09.2020 14:57 Ответить
ви кажете 10 мільйонів на завжди виїхало,так "флаг" їм у дупу,завжди казав і не втомлюсь повторювати,нехай краще 10 мільйонів в країні всього залишиться людей,але патріотів і тих людей які ******* свою землю,******* Україну!!!!
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19.09.2020 07:01 Ответить
хм, а работать, особенно тяжелым физтрудом тоже патриоты будут?
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20.09.2020 08:58 Ответить
Пальчевский, ты?
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19.09.2020 08:32 Ответить
-10млн я б объяснил все же уменьшением рождаемости и увеличением смертности в основном, хотя понятно что и проблема эмиграции присутствует
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20.09.2020 08:54 Ответить
10 миллионов олигархов и евреев? Ты нормальный? Я не олигарх и не еврей, я выиграл грин карту в лотерею, почему? Я знаю почему. Мы уехали в 2006 году, на 14 году Независимости. Абсолютно осознанно. Мне было 35 лет, уехали все- моя жена и двое детей, с 2000 тысячами баксов в кармане.
Сейчас у меня два дома общей стоимостью в пол миллиона долларов и долг банку на сумму 170 тысяч. Два трака на которых я зарабатываю деньги, две машины. Моя старшая была первой в школе и сейчас замужем ей 24. Она закончила в США колледж по профессии програмист. Ее контракт сейчас больше чем у меня- 55 тысяч долларов в год. То что я пишу, правда! Я не лгу.
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19.09.2020 00:47 Ответить
Добра и процветания Вашей семье
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19.09.2020 01:11 Ответить
Благодарю вас! И вам тоже!
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19.09.2020 01:22 Ответить
Таким ненужно ничего рассказывать они нищеброды .по жизни
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19.09.2020 01:29 Ответить
Ти, лошара, або ****** .Два троки в рік повинні приносити дохід мінімум чистими $200000 ну хіба що в тебе кончені джонки які постійно в ремонті.
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19.09.2020 05:39 Ответить
О еще один! Отвечаю, лошара ты! У меня два трака выкупленных, но я не имею второго водителя- две "волвачки" одна 670 рабочая лошадка, другая 880 классика- держу для души. Работаю один, в среднем остается доллар с мили. Работаю три недели в месяц- наезжаю свои 10-12 тысяч миль, мне хватает.
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19.09.2020 06:41 Ответить
"Сейчас у меня два дома общей стоимостью в пол миллиона долларов"

В глуши где-то живете? (вопрос без иронии)
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19.09.2020 14:49 Ответить
Сан Антонио , Техас, Вехар коунти.
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19.09.2020 20:33 Ответить
И как вам там нравится, в частности погода? И какое там качество школьного образования?
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19.09.2020 23:51 Ответить
Здравия вам. Погода отличная. Зимы нет. Летом жарковато, но климат сухой, поэтому жара переносится нормально, в отличии от Хьюстона, где большая влажность. С запада город защищен старыми разрушенными горами, поэтому у нас нет харикейнов, максимум сильные субтропические дожди в виде штормов. Зимой бывают заморозки и даже падает град, но очень редко. В основном, я хожу в джинсах и в футболках с длинным рукавом. У меня даже теплых курток нет, нет необходимости, максимум- осенне- весенний вариант. И то одеваю очень редко.
Образование, как по мне, недостаточное как для средней школы. Учиться начинают с колледжей! Но это проблема не только Техаса но и всей Америки. Есть открыты специальные программы, например инженерные, но они сотрудничают не со всеми. Прейднтся возить детей в эти школы.
Высшее образование на уровне. В Техасе есть университеты которые по рейтинну входят в 10- ку лучших. Скажу так, если вы являетесь сторонником консервативных взглядов на семью, почитаете какие то традиции и уклад жизни - Техас- это ваше место. Минимальное влияние государства, капиталистическо- рыночный подход к социальным проблемам- по принципу- Хочешь нормально жить и иметь медицину и социальную защиту- иди работать! Мы не обязаны тратить налоги на бездельников, пьяниц и тунеядцев.
Техас в прошлом году обогнал Калифорнию по ВВП и стал самым экономически развитым штатом в США, при этом сохранив средний и вполне доступный уровень цен за счет большой конкуренции в различных областях и секторах экономики. Даже на продукты питания- мясо, молоко, хлеб и т.д. цены чуть ниже чем в других штатах. Рынок недвижимости продолжает небольшой рост, оставаясь при этом доступным для доходов среднего класса. Либеральная система налогоблажения, здесь нет давления на бизнесс за счет местных налогов. Ставка налога с продаж- 8.25%. Но прямые налоги достаточно высокие- я например за свой дом 3000 скверо фит в хорошем районе при рыночной стоимости 320- 350 тысяч долларов плачу годовую таксу в районе 8000 долларов.
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20.09.2020 14:22 Ответить
Спасибо, и за подобный рассказ в том числе. Я сейчас в сильно синем штате проживаю и рассматриваю переезд в перспективе, т.к. слишком много снежинок и прочего левацтва вокруг. Подумываю о более республиканском месте обитания и Техас среди кандидатов.
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25.09.2020 14:16 Ответить
Да еще дополнительно забыл уточнить, в Техасе курение марихуаны- запрещено, хотя многие курят. Но это незаконно, можно получить и срок.Запрещен игральный бизнесс- здесь нет казино и игральных домов. Естественно, проституция. Оазрешено свободное хоанение оружия, для свободного ношения надо закончить курсы сдать тест и получить лицензию. В Техасе действует Закон о защите Жизни и собственности. В отличие от многих штатов ты можешь применять оружие не только в Доме, но и на своем ярде и в машине. Машина тоже считается твоей частной территорией. У меня был случай у знакомого, когда машина стояла перед домом на открытой площадке и кто то пытался ограбить или угнать. Он не долго думая вышел из дома с пистолетом и без всяких разговоров открыл огонь на поражение. Грабитель так и остался в машине с тремя пулями в теле. Приехал шериф и сказал- " Молодец, правильно сделал что убил!". Ему ничего за это не было. Да было расследование, но прокурор отказался от обвинений в убийстве, на этапе досудебного оасследования. Его действия были признаны абсолютно законными.
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25.09.2020 20:07 Ответить
Скоро калифорнийцы превратят Тексас в помойку .
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20.09.2020 00:59 Ответить
Да есть такая угроза, но по моему мнению сюда выезжают калифорнийцы, которые разделяют республиканские взгляды, которым невозможно жить в этом вертепе под названием Калифорния.
Политика штата такова, что делает невозможным проживанию черным- здесь не платят велфоры. Хочешь жить- иди работать, и через систему добровольного страхования ты получишь доступ к социальным выплатам. Вы же знаете, что Техас - это основной штат который послал нахер Обаму вместе с Обамакеир.
Кроме того в штате запрещены- марихуана, игорный бизнесс и проституция!
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20.09.2020 14:41 Ответить
домики наверно из дерева и фанеры, с гипсокартоном на стенах по канадской технологии - там все такие.
типа как у нас "Евродом" называется. В таком же живет в "своем" доме Елена Соловей, уехавшая еще в 90-годы.
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19.09.2020 15:03 Ответить
Если кратко-из говна и палок.
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20.09.2020 08:30 Ответить
Та,то у тебя не домики - скворечники.И из-за этого стоило уезжать?
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19.09.2020 18:28 Ответить
Вы никогда не задумывались почему за 29 лет из Украины навсегда выехало 10 миллионов человек!
ххххххххххххххххххх
Мы уехали в 2006 году, на 14 году Независимости. Абсолютно осознанно.
Ххххххххххххххххххх
Ну вот и хотелось бьі послушать причиньі почему лично вьі уехали. Абсолютно осознанно. Вьіиграли грин карту? Ок. Какие причиньі подвигли вас учавствовать в етой лоторее?

А думаем мьі что из десяти миллионов примерно половина мигрировала из Украиньі по своим родинам сразу после обьявления независимого государства. Да-да, бьіли такие что не мьіслили себя без своей родиньі.
Остальньіе 5 миллионов - результат превьішения смертности над рождаемостью. Вот тут и хотелось бьі усльішать причиньі подачи документов на грин карт
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20.09.2020 07:24 Ответить
Це щось на кшталт відео з Добкіним. Є !!!
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19.09.2020 01:11 Ответить
Этот еврей походу тоже наркоман .как и зеля конченый
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19.09.2020 01:27 Ответить
иЗ ВИДЕО УК СТАТЬЕ ВИДНО , КАК пАЛЬЧЕВСКИЙ СКВЕРНОСЛОВИТ.... А ЗДЕСЬ ОН ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ ДВУЛИЧНОСТЬ - "Я за те, щоб наші чоловіки пам'ятали, на хамство і грубість можна отримати збройну відсіч", СКАЗАЛ пАЛЬЧЕВСКИЙ.
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19.09.2020 02:14 Ответить
все , що потрiбно знати про дiловi якостi Пальчевського... Йому пiдфортило знайти роботу в лондонськiй компанii... але ж бо, в нiй Пальчевський , як професiонал, довго не затримався. За його словами, він з групою однодумців з 5 осіб, покинув компанію, але вдалося це зробити з великим скандалом... Після цього Пальчевський потрапив на телебачення, де не треба фiзично працювати, головне , щоб язик був пiдвiшаний в потрiбному напрямку...
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19.09.2020 02:24 Ответить
А ось як Пальчевський вiдгукнувся про iнститут пам`ятi:"Я сьогодні послухав керівника Інституту пам'яті. Зміст його промови зводився до двох божевільних слів, які, мені здається, придумали ще в епоху Порошенка, і продовжують успішно просувати. Називається це "пам'ятаємо, перемагаємо". Півлітри горілки треба випити, щоб розібратися, що ми "пам'ятаємо" . Це огидне гасло, яке нав'язуються молодим людям, ще більш огидне на тлі того, як цей Дробович каже, що СРСР і фашистська Німеччина були однаково погані для України. У всього є межа, в тому числі у дипломатичності", - азначив Пальчевський.
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19.09.2020 02:28 Ответить
Скромный вопрос... - Пальчевский способствовал приходу Зеленского к власти(всячески его расхваливал - тобто умняк из себя корчил). Сейчас Пальчевский поливает Зеленского грязью, предвещает ему нулевой рейтинг этой осенью - тоже умняк из себя корчит... Зачем пальчевский так поступает, на фоне попытки Путина посеять хаос в Украине, когда можно будет легко еще оттяпать часть нашей территории?
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19.09.2020 02:42 Ответить
поливает, потому что никуда не прошел, никуда не взяли. как и Червоненко - тоже никуда не взяли, вот они и истерят
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19.09.2020 15:06 Ответить
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrwBpW4RmVf8qUAGBffzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzUEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1600501560/RO=10/RU=https%3a%2f%2faif.ua%2fopinion%2fsmi_partiya_palchevskogo_proekt_kievskogo_zastroyshchika_vadima_stolara/RK=2/RS=4_04rUvz.wjpjpZxfzrmZBfKSAI- Партия Пальчевского - проект киевского застройщика Вадима Столара | Мнения ...
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19.09.2020 02:51 Ответить
кто за этого кацапа хочет голосовать?
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19.09.2020 04:23 Ответить
падение нравов? нет... отсутствие мозгов...
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19.09.2020 06:23 Ответить
Неужели это добкин по киевски?
Жаль его фразы на цитаты нельзя взять.
Мельчают "кондидаты"
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19.09.2020 07:27 Ответить
Мда... И это жыдовское быдло матюкливое еще хочет стать мэром???
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19.09.2020 08:09 Ответить
еще один рассейский фсб шник в мэры подался
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19.09.2020 09:07 Ответить
типичное рагульное *****.1 тушка.
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19.09.2020 09:15 Ответить
А як гарно починався відосик! З театральними паузами, співпереживанням в голосі, з пристрасним диханням в кінці слів. Ось він, борець за справедливість, рятівник Києва і всєя Малоросіії! А в кінці відосика всрався, бо на поверхню раптом вилізла гнила суть цього москальського виродка. Сволота звикла тріпати своїм брехливим язиком, сидячи на антикварних кріслах у комфортних кондиціонованих віллах, в очікуванні ласк пишногрудих ******, що томно ніжаться в саунах. Шоп тобі кремлівський член в дупі став комфортним сидінням до кінця твоїх днів, мерзота рашистська!
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19.09.2020 09:18 Ответить
Щось в Україні стало забагато Żydów, які пїнуться до влади...
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19.09.2020 09:24 Ответить
Каким пальцем сделан этот Пальчевский, что он думает, что он кому-то нужен ?
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19.09.2020 10:00 Ответить
В Україні вибори - давно перетворилися в наi.....ку, як би ви не прогосовалі на результат це не вплине.
Особисто я більше ні на які вибори не піду. Нехай що хочуть роблять з бюлетенем. Йти на вибори це допомога гнидам.
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19.09.2020 10:12 Ответить
Рішення НЕ йти на вибори теж помилкове, бо ваш голос вкрадуть і припишуть якомусь опзж, чи іншим виродками. Найкращий варіант - це прийти і зіпсувати бюлетень, написавши на ньому похабні слова))
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19.09.2020 10:45 Ответить
И ЗАЧЕМ КИЕВУ ТАКОЙ МЭР У КОТОРОГО ЧЕРЕЗ СЛОВО МАТЕРЩИНА? ПАЛЬЧЕВСКИЙ НАВЕРНОЕ СЧИТАЕТ, ЧТО ОН С ПОМОЩЬЮ НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ НАВЕДЁТ В КИЕВЕ ПОРЯДОК!?.
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19.09.2020 11:25 Ответить
сам родом из Данецка и набирася ума-разума в Институте военных переводчиков, которых как известно готовили для КГБ (Жириновский тоже его закончил). Этот институт - сборище продажных гэбистских евреев.
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19.09.2020 14:56 Ответить
Той випадок, коли боксер Віталя набагато культурніший за філолога-перекладача Пальчевського))
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19.09.2020 23:52 Ответить
Ви мене не зовсім зрозуміли.
Все вирішується ще до того, як громадяни проголосували.
І тому зіпсували ви бюлетень чи ні - не важливо! Результат вже відомий (:
Просто своєю участю в "виборах" ви як би даєте цим шакалам легітимність
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19.09.2020 11:33 Ответить
блевотина...
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19.09.2020 11:47 Ответить
Это чмо с матерщиной хочет в меры?Хотя он прекрасно понимает.что никуда он не пройдет,но конечно получит свои дивиденты.
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19.09.2020 11:55 Ответить
Фраер.
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19.09.2020 12:06 Ответить
ватный гандон
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19.09.2020 12:19 Ответить
кацапсина
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19.09.2020 12:59 Ответить
Судя по базару, ему в кацапских сериалах 90-х играть.
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19.09.2020 13:02 Ответить
Киевляне, неужели вы хотите себе в мэры это прокремлевское лайно?
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19.09.2020 15:08 Ответить
Кацап як кацап. І розмовляє відповідно...
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19.09.2020 15:38 Ответить
вообще кто это такой ******* этими фамилиями дворник какой то?
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19.09.2020 15:45 Ответить
очередное быдло
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19.09.2020 16:07 Ответить
Елітне schweine
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19.09.2020 18:36 Ответить
- Алло, это прачечная?
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
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19.09.2020 16:31 Ответить
Пальчик, вертайся в Лаос піднімати колишню славу "Золотого трикутника", бо кацапня з талібаном на Афгане зациклилась.
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19.09.2020 16:48 Ответить
вот и показала себя москальная свиня Пальчевский во всей красе
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19.09.2020 17:26 Ответить
пархато-обрезанное существо
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19.09.2020 18:34 Ответить
Пальчевский идет на выборы от ГРУ ГШ РФ. А кто идет на выборы от ФСБ РФ? И кто от СВР РФ?
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19.09.2020 21:24 Ответить
Куда идёт палчевский? Конечно же *****!


https://www.youtube.com/watch?v=PN7RNXJZ39M
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19.09.2020 22:50 Ответить
Пусть в Кнессет баллотируется, козлина! И так уже куда пальцем не ткни одни зе-жиды. Какой смысл менять Этинзона на Пальчевского если их нужно гнать обоих?
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20.09.2020 05:06 Ответить
В період зебилізма, що тільки не вспливає. Ці Авгієві конюшні ще чистити і чистити, мабуть не одно покоління і не лопатою, а бульдозером.
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20.09.2020 07:22 Ответить
І чубчика налакував як Кучма. І материться, як Кучма. Еліта наша. Російський агент у всій красі. Вислати до росії. Хай там заробляє, хай там насолоджується життям.
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20.09.2020 09:50 Ответить
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