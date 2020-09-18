Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
57-летний харьковчанин закрылся у себя в гараже, когда с ним попыталась поговорить жена - не стал ее пускать и заявил, что сейчас покончит с собой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - сказано в сообщении полиции.
На место выехали следователи, патрульные, спецподразделения ТОР и КОРД.
Когда они выломали двери в гараж, то обнаружили тело мужчины на заднем сиденьи автомобиля.
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Я к тому шо тут мож*д быть абсолютно что угодно. Ведь и за убийство мона месть пожизненно, а мона за убийство и медаль схлопотать.)
Тільки зіпсував.
Я не засуджую, але якось це так по дурному...
Завтра міг прокинутись і подумати, що ці проблеми то єрунда.
ХАрьков, днепр, запорожье для своего благополучия должны всегда голосовать за технократа, а не за ******** тупого наркомана.И смотреть чтобы диверсанты типа уруского - новая версия диверсанта лебедева который за это медаль получил.