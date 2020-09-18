Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

57-летний харьковчанин закрылся у себя в гараже, когда с ним попыталась поговорить жена - не стал ее пускать и заявил, что сейчас покончит с собой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - сказано в сообщении полиции.

На место выехали следователи, патрульные, спецподразделения ТОР и КОРД.

Когда они выломали двери в гараж, то обнаружили тело мужчины на заднем сиденьи автомобиля.

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