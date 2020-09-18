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Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

57-летний харьковчанин закрылся у себя в гараже, когда с ним попыталась поговорить жена - не стал ее пускать и заявил, что сейчас покончит с собой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 15:30 по спецлинии полиции 102 позвонила женщина и сообщила, что ее муж взял с собой какой-то подозрительный предмет и направился к гаражу. При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством", - сказано в сообщении полиции.

На место выехали следователи, патрульные, спецподразделения ТОР и КОРД.

Когда они выломали двери в гараж, то обнаружили тело мужчины на заднем сиденьи автомобиля.

Также на Цензор.НЕТ: На Одесчине мужчина застрелился из "ручки-пистолета". ФОТО

Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова 01
Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова 02
Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова 03
Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова 04
Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова 05
Мужчина взорвал себя в гараже в центре Харькова 06

Автор: 

взрывчатка (844) Нацполиция (16490) самоубийство (1002) Харьков (7509)


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Топ комментарии
+12
Идиот. надо было того кто тебя ввел в деприсивное состояние подорвать!
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18.09.2020 18:13
+9
Щоб винести тіло чоловіка на цвинтар потрібно 4, або 6 чоловіків. А щоб довести його до могили вистачить однієї жінки.
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18.09.2020 18:16
+7
І машина файна.
Тільки зіпсував.
Я не засуджую, але якось це так по дурному...
Завтра міг прокинутись і подумати, що ці проблеми то єрунда.
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18.09.2020 18:16
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Идиот. надо было того кто тебя ввел в деприсивное состояние подорвать!
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18.09.2020 18:13 Ответить
Если он был православным - от чего больше "грех" - от этого, или если бы подорвал того кто "ввел"? А если их двое? А если у них дети? А как же "люби врагов своих"? А если он был пьян и забыл подорвать их? А если не пьян? А может он был инвалид? А может помутнение(есть ли "грех" когда ся не контролировал?
Я к тому шо тут мож*д быть абсолютно что угодно. Ведь и за убийство мона месть пожизненно, а мона за убийство и медаль схлопотать.)
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18.09.2020 19:10 Ответить
богатые тоже плачут
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18.09.2020 18:16 Ответить
что за взрывчатка что стёкла целые у машины остались?
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18.09.2020 18:16 Ответить
РГД-5 і відкриті двері.
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18.09.2020 18:27 Ответить
Щоб винести тіло чоловіка на цвинтар потрібно 4, або 6 чоловіків. А щоб довести його до могили вистачить однієї жінки.
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18.09.2020 18:16 Ответить
І машина файна.
Тільки зіпсував.
Я не засуджую, але якось це так по дурному...
Завтра міг прокинутись і подумати, що ці проблеми то єрунда.
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18.09.2020 18:16 Ответить
Надо было вместе с собой подорвать пару депутатов а лучше 10ток!!!
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18.09.2020 18:17 Ответить
Из Слуги народа! Или с Жопоблока!
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18.09.2020 18:21 Ответить
харьковское быдло навыбирало в горсовет сотню рыгов...
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18.09.2020 18:29 Ответить
Харькову, днепру вообще нельзя выбирать президента ********.Который не интересуется военной техникой и техникой вообще.А только понтами. И коксом. Чтобы везде строить асфальт, как раз продвинутость военных технологий, сделать задание создать лучшее дорожное покрытие чем у других реализовать очень просто, и при этом намного дешевле, потому что военные технологии по всем рубежам требуют высокого уровня. И сделать для гражданки что-то более проще для военников что 2 пальца об асфальт.
ХАрьков, днепр, запорожье для своего благополучия должны всегда голосовать за технократа, а не за ******** тупого наркомана.И смотреть чтобы диверсанты типа уруского - новая версия диверсанта лебедева который за это медаль получил.
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18.09.2020 20:11 Ответить
Лауреат премії. Природний відбір.
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18.09.2020 18:19 Ответить
Депресняк надо лечить,а не **********...
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18.09.2020 18:51 Ответить
у нас после медреформы вообще смертельно опасно что то лечить!!
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18.09.2020 18:59 Ответить
А зачем? Есть корона...и больше никаких болячек...
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18.09.2020 19:06 Ответить
І тут висрався, кацап?
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18.09.2020 19:09 Ответить
был джип а он выпилился тю..мне б джип и еду с атб)
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18.09.2020 19:33 Ответить
комуфляж такой уродский тем более в городе это как корове седло ...
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18.09.2020 19:32 Ответить
 
 