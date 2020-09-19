"Путин - старичок, выпей "Новичок": Жители Хабаровска в 71-й раз вышли на протест. ВИДЕО

В субботу, 19 августа, жители российского Хабаровска, несмотря на плохую погоду, в 71-й раз вышли на улицы своего города в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, вышедшие на митинг требуют открытого суда над чиновником и выражают недоверие власти.

Отмечается, что нынешний митинг в поддержку Фургала на площади Ленина в Хабаровсве оказался необычным, поскольку внезапно городские власти устроили на площади концерт классической музыки к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, хотя композитор и родился в декабре.

Не знаем, кому пришла в голову идея сорвать митинг музыкой Бетховена, но гениальность этого человека не знает границ pic.twitter.com/QcKFsOevHW — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

"Жулики и воры — пять минут на сборы" pic.twitter.com/USzyBNpNNr — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Музыка раздавалась из всех динамиков, однако это не помешало участни кам акции в защиту Фургала озвучивать свои лозунги. Они скандировали: "20 лет доверия нет", "Путина в отставку" и "Хабаровск, выходи". Несмотря на сильный дождь и то, что часть улиц оказалась затоплена, протестующие прошлись шествием по центру города. Горожане также скандировали: "Путин - старичек, выпей "Новичек".

Удивительным образом митинг совпал с днём рождения Бетховена. Поэтому правительство включило музыку на полную мощь, видимо пытаясь классикой перебить протест pic.twitter.com/T70B1T8WTa — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Провокатор из Челябинска уговаривает граждан разойтись и провести "собрание" вместо митинга pic.twitter.com/xKGox740bH — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Бетховен добавляет +1000 к драматизму pic.twitter.com/ZTPrOJxHoe — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020

Местная администрация оценила численность акции в 600 человек, однако местные журналисты называют цифры от нескольких сотен до 2 тысяч протестующих.

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Состоявшаяся акция в поддержку Фургала была уже 71-й по счету.

Перед ее началом активисты собирали подписи за отставку мэра Хабаровска Сергея Кравчука. По данным местных СМИ, собрано около двух тысяч подписей.