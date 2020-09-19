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Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политика.

Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным Ирландец Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова. Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена ​​скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие столицы Украины. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.

Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке Владимирская горка 01

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил уважаемый в религиозном эпосе ангел. И на ближнем востоке, и в христианстве ", - отметил Виталий Кличко.

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В Константинополе Архистратига Михаила почитали с ИV века как покровителя Византии. И оттуда его культ попал в Киевской государства. Михаил сначала считали покровителем киевских князей и покровителем воинов. А уже с XI века Архангела называют также охранником Киева и Киевской земли. В его честь князь Всеволод Ярославич в Выдубицком монастыре возвел Михайловский собор.А князь Святополк основал Михайловский Златоверхий монастырь.

Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке Владимирская горка 02
Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке Владимирская горка 03

"Фигура Архангела Михаила - элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа Архангела. Установившие над Михайловским собором между его куполами.И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должно быть на Владимирской горке. У собора. Мечты воплощаются! Сегодня мы открываем очень хорошую - можно сказать - ювелирное скульптуру Архангела Михаила, которая венчает новый фонтан ", - отметил Кличко.

Мэр поблагодарил художников, которые создали фонтан, а также меценатов, на средства которых был создан скульптуру Архистратига Михаила. Город же финансировало установления чаши фонтана.

Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке Владимирская горка 04

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"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет чтобы Киев был под охраной высших сил. А также - под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. - Их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан - оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день - 19 сентября - День воспоминания чуда Архистратига Михаила.И теперь Архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы! ", - подчеркнул Кличко.

Автор: 

Киев (25575) Кличко Виталий (4644) фонтан (28)


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Топ комментарии
+43
И ещё потролил Верещучку

Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка" - Цензор.НЕТ 190
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19.09.2020 17:23
+16
Хз.
Мабуть на Путєна мєдітіруєт.
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19.09.2020 17:29
+14
Молодец наш мєр.
К слову, ЗеДятлы, вы не подскажите, а сколько фонтанов и парков со скверами,в городе Рва Руская, было создано, построено и открыто во времена руководства им некое Иркой Жопинс, пардон, Иркой Попинс, опять прошу пардону, Иркой Верещащей, шо снова мимо? Ну, как её там, ну, той, что землю в Раве руской своей родне пораспределяла вместо школы и т.д. Десять фонтанов? Пять? Ну хотябы один? А спросим ка мы за то, ну и за неё, у жителей города Рава Руская, что они думают про ирку Зонтик.
https://www.youtube.com/watch?v=0UBqVo2MMjo&vl=uk

https://www.youtube.com/watch?v=mU-4y_KQPTk

https://www.youtube.com/watch?v=OXMzQTaszP4

Теперь вопрос, - на к..я мне в городе Киеве такая мерзота, да ещё ЗЕлёная мерзота?
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19.09.2020 18:10
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тому кто выложил неудачную фотку со стропой - 3 года безвиза...
ну в конце то концов, башка же на плечачах должна быть?
даже у отвязаного племени програмюг....
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19.09.2020 18:53 Ответить
тупо без обьяснений уволить.
"спасибо, вы нам не подходите" - либо дурак либо сволочь...
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19.09.2020 19:01 Ответить
Киев сейчас как Масквабад лет 20 назад.
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19.09.2020 18:58 Ответить
сосите свой масвабад скока хотите - он в Украине рассматривается тока как мишень.

и если президент у нас предатель - всегда есть вилы ....
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20.09.2020 00:20 Ответить
Дождь идёт, а мы скирдуем. Дождь прошёл - домой ... шагаем (с)
Бери вилы и ступай солому ворошить. До перевыборов вашего рыжего клоуна время есть
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20.09.2020 02:18 Ответить
закол номер раз нарисовался....
кокошник не забудь одеть когда в Украине будешь - ну шо бы без ошибок.
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20.09.2020 02:36 Ответить
хотя тeбя повесят тока за одно твое "ступай"
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20.09.2020 02:38 Ответить
то ваша рязань як масквабад 20 років тому
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22.09.2020 06:57 Ответить
Нюю..
Вакцина від COVID..
Хлєбаємо!!
🤣
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19.09.2020 19:31 Ответить
Строить и управлять городом педалик явно не умеет. (Ну не дано Богом тупому боксёришке иметь семь пядей во лбу)
Зато педалик хорошо научился воровать и брать с откатов. Тоже наука...
Киевляне, я и так о вас не очень высокого мнения, но если вы выберете этого тупого дИбила на второй срок управлять вами - я вас нх прокляну!
Ну, или вы сами желаете сами себе бед и стихийных бедствий...
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19.09.2020 19:32 Ответить
Мнение донбасянского ватника киевлянам очень ценно.
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20.09.2020 08:20 Ответить
Сиди на бутылке ровно, не отвлекайся на киевлян
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20.09.2020 11:34 Ответить
Так мало гарних емоцій. А тут ... Дуже гарно. Дякую !!!

Як тебе не любити, Києве мій !!!
Кличко відкрив новий фонтан зі скульптурою Архангела Михаїла в парку "Володимирська гірка" - Цензор.НЕТ 63
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19.09.2020 20:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ld10dPBaFvs
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19.09.2020 20:31 Ответить
Дякую.
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19.09.2020 20:43 Ответить
нас уже трое
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19.09.2020 21:02 Ответить
а почему бэз дефиле ..???
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19.09.2020 20:14 Ответить
на безіменній вулиці, що іде паралельно вулиці Ващенко на Осокорках, люди роками за власні кошти дорогу ремонтують..там з добрих пів км певно буде..а тут таке щастя - хвантан..
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19.09.2020 21:09 Ответить
це мабуть приватний сектор? Так там і будинки люди самі собі будують подекуди
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22.09.2020 06:38 Ответить
Никто не знает: будут ли теледебаты Виталика Кличка с Порошенчихой?
На такое событие опять стадион соберется.Билеты можно продавать
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19.09.2020 21:14 Ответить
Придурку! По-перше - Марина Порошенко, по-друге, невігласе, вона не балотується в мери Києва, а йде в Київраду.
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19.09.2020 23:37 Ответить
и онуфрий там, и епифаний там. то есть кличку пофиг, что московский патриархат это неканонические раскольники
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19.09.2020 23:08 Ответить
Ні. Це говорить про вміння когось домовитися. А ще про великі плани Кличка. Поживемо, побачимо
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19.09.2020 23:38 Ответить
Які великі плани? Перетворити всю Україну на таке ж лайно, на яке він перетворив Київ за 6,5 років? Вперше в історії Києва не побудовано жодної нової станції метро за 6,5 років. Тротуари всі розбиті і заставлені автівками, тому що Кличко не будує парковки. Великий громадський транспорт не закуповується, всіх загоняють в говновозки під назвою маршрутки. Київ за час правління Кличка опустився нижче плінтуса.
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20.09.2020 09:18 Ответить
фантазер набутылочный - ты в Киеве вообще был за последние годы?
ни при одном мэре город так не преображался в лучшую сторону.
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20.09.2020 11:36 Ответить
Мракобесие рулит.
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20.09.2020 02:18 Ответить
это ж надо поставить такое у....ще.
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20.09.2020 08:36 Ответить
Замість того, щоб побудувати хоча б одну нову станцію метро за 6,5 років, цей дурко набудував якогось непотребу. Наступному меру все одно доведеться цей непотріб зносити.
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20.09.2020 09:06 Ответить
в Києві достатньо станцій метро
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22.09.2020 06:41 Ответить
Наваять такое на сегодняшний день -это безумие ! Ведь мне кажется , скульптуры должны соответствовать эпохе .Ватаааааааааааааа!
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20.09.2020 15:20 Ответить
ЛУЧШЕ Б МУЗЕИ ПОРЕМОНТИРОВАЛ !!!
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20.09.2020 17:56 Ответить
Псевдокультура, а не пам'ятник.
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20.09.2020 22:41 Ответить
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