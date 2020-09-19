Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политика.

Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным Ирландец Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова. Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена ​​скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие столицы Украины. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил уважаемый в религиозном эпосе ангел. И на ближнем востоке, и в христианстве ", - отметил Виталий Кличко.

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В Константинополе Архистратига Михаила почитали с ИV века как покровителя Византии. И оттуда его культ попал в Киевской государства. Михаил сначала считали покровителем киевских князей и покровителем воинов. А уже с XI века Архангела называют также охранником Киева и Киевской земли. В его честь князь Всеволод Ярославич в Выдубицком монастыре возвел Михайловский собор.А князь Святополк основал Михайловский Златоверхий монастырь.





"Фигура Архангела Михаила - элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа Архангела. Установившие над Михайловским собором между его куполами.И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должно быть на Владимирской горке. У собора. Мечты воплощаются! Сегодня мы открываем очень хорошую - можно сказать - ювелирное скульптуру Архангела Михаила, которая венчает новый фонтан ", - отметил Кличко.

Мэр поблагодарил художников, которые создали фонтан, а также меценатов, на средства которых был создан скульптуру Архистратига Михаила. Город же финансировало установления чаши фонтана.

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"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет чтобы Киев был под охраной высших сил. А также - под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. - Их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан - оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день - 19 сентября - День воспоминания чуда Архистратига Михаила.И теперь Архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы! ", - подчеркнул Кличко.