Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политика.
Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным Ирландец Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова. Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.
По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие столицы Украины. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.
"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил уважаемый в религиозном эпосе ангел. И на ближнем востоке, и в христианстве ", - отметил Виталий Кличко.
В Константинополе Архистратига Михаила почитали с ИV века как покровителя Византии. И оттуда его культ попал в Киевской государства. Михаил сначала считали покровителем киевских князей и покровителем воинов. А уже с XI века Архангела называют также охранником Киева и Киевской земли. В его честь князь Всеволод Ярославич в Выдубицком монастыре возвел Михайловский собор.А князь Святополк основал Михайловский Златоверхий монастырь.
"Фигура Архангела Михаила - элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа Архангела. Установившие над Михайловским собором между его куполами.И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должно быть на Владимирской горке. У собора. Мечты воплощаются! Сегодня мы открываем очень хорошую - можно сказать - ювелирное скульптуру Архангела Михаила, которая венчает новый фонтан ", - отметил Кличко.
Мэр поблагодарил художников, которые создали фонтан, а также меценатов, на средства которых был создан скульптуру Архистратига Михаила. Город же финансировало установления чаши фонтана.
"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет чтобы Киев был под охраной высших сил. А также - под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. - Их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан - оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день - 19 сентября - День воспоминания чуда Архистратига Михаила.И теперь Архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы! ", - подчеркнул Кличко.
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ну в конце то концов, башка же на плечачах должна быть?
даже у отвязаного племени програмюг....
"спасибо, вы нам не подходите" - либо дурак либо сволочь...
и если президент у нас предатель - всегда есть вилы ....
Бери вилы и ступай солому ворошить. До перевыборов вашего рыжего клоуна время есть
кокошник не забудь одеть когда в Украине будешь - ну шо бы без ошибок.
Вакцина від COVID..
Хлєбаємо!!
🤣
Зато педалик хорошо научился воровать и брать с откатов. Тоже наука...
Киевляне, я и так о вас не очень высокого мнения, но если вы выберете этого тупого дИбила на второй срок управлять вами - я вас нх прокляну!
Ну, или вы сами желаете сами себе бед и стихийных бедствий...
Як тебе не любити, Києве мій !!!
На такое событие опять стадион соберется.Билеты можно продавать
ни при одном мэре город так не преображался в лучшую сторону.