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На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко. ВИДЕО

Расходы "коронавирусного фонда", которые вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, оправданы.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами. То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяцы мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект госбюджета-2021 предусматривает 150 млрд на строительство и ремонт дорог, - Марченко

Автор: 

дороги (2512) карантин (16729) Марченко Сергей (299) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Согласна. С учетом конечно такой мелочи как........
Статья 210 "Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины" УК Украины устанавливает ответственность за использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению

В соответствии с ч.2 ст.210 УК Украины / а тут мы имеем особо крупные размеры/ оно наказывается лишением свободы на срок до 8 лет
Ну а вообще конечно никаких возражений у меня нет. Дороги - так нехай себе строят. Откроют, ленточку перережут и в автозак.
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20.09.2020 02:18
+15
Поясни связь между ремонтом дорог и короновирусом.
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20.09.2020 01:35
+11
Поясни связь между ремонтом дорог и короновирусом.
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20.09.2020 01:39
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То є Зрада!
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20.09.2020 01:28 Ответить
В нічну зміну примусили працювати?
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20.09.2020 01:33 Ответить
Підміниш?
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20.09.2020 01:34 Ответить
Ні, я не з Зедіджітал. Просто їхати зараз треба, каву саме п'ю.
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20.09.2020 01:36 Ответить
Ну от. На педроботів ніколи покластися не можна. Це вже мав усвідомити і кучерявий мессія.
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20.09.2020 01:38 Ответить
Поясни связь между ремонтом дорог и короновирусом.
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20.09.2020 01:39 Ответить
Рабочие дышат испарениями асфальта и это предохраняет от заболевания короной. Вполне себе версия в духе ОП или Арахамии.
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20.09.2020 02:04 Ответить
По отремонтированным дорогам быстрее передвигаются скорые. И доставляются ПЦР тесты. А так же отвозятся не совсем живые граждане на кладбище.
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20.09.2020 02:10 Ответить
Согласна. С учетом конечно такой мелочи как........
Статья 210 "Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины" УК Украины устанавливает ответственность за использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению

В соответствии с ч.2 ст.210 УК Украины / а тут мы имеем особо крупные размеры/ оно наказывается лишением свободы на срок до 8 лет
Ну а вообще конечно никаких возражений у меня нет. Дороги - так нехай себе строят. Откроют, ленточку перережут и в автозак.
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20.09.2020 02:18 Ответить
Два джигита размышляют...
- Слушай, а вот если за тобой погонится медвед?
-Я его застрелю из ружья!
-Но у тебе нет ружья...
-Я его заколю кинжалом!
-Но у тебе нет кинжала...
-Я залезу на дерево!
-Но там нет дерева..
-.......ЭЭЭ, ты чей друг - мой или медведя,э?
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20.09.2020 02:16 Ответить
Могу сменить обрезанный, на нормальный от природы
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20.09.2020 02:08 Ответить
Можешь? А почему до сих пор с обрезаным бегаешь? Недоработка...
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20.09.2020 02:15 Ответить
Поясни связь между ремонтом дорог и короновирусом.
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20.09.2020 01:35 Ответить
Даже не знаю, что сказать. Это та же связь, когда провозглашают "Сделаем Америку снова великой", а потом коп придавливает насмерть коленом горло афроамериканцу. Как тебе такие алегории?
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20.09.2020 01:43 Ответить
Это все на шо ты способен? Детская истерика? Простой вопрос.....
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20.09.2020 01:49 Ответить
У меня истерик нет. Это тебе с неграми жить.
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20.09.2020 01:53 Ответить
Скинуть тебе пару баксов за повтор московитской говнопропаганды? Так шо там со взаимосвязью ремонта дорог и коронавируса, русский?
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20.09.2020 01:56 Ответить
Ничем не могу тебе помочь, предавший говнопомойку некий мурза. Я иду спать. Извини, у нас разные временные пояса.
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20.09.2020 02:00 Ответить
Я понимаю. Когда тебя ткнули в твое же зеленое дерьмо, проще всего просто уйти в нирвану
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20.09.2020 02:05 Ответить
Ты победил. В наших методичках нет ответов на твои вопросы. Выйду на работу завтра, может хоть полтос на стекломой срублю.
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20.09.2020 02:08 Ответить
Победа над руснявым? Это как раздавить вошь...
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20.09.2020 02:09 Ответить
Молодец. Теперь будешь о своей победе в интернетах писать саги и песни. Не забудь внукам рассказать.
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20.09.2020 02:12 Ответить
Ты плохо понимаешь текст? Ты зеленая слизь, ты ниже вонючей русни. Ты холоп, у тебя даже своих мыслей нет.
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20.09.2020 02:25 Ответить
Отчсутствие своих мыслей и собственных суждений - это какраз то неразрывное общее, что есть у зебилов и кацапов.
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20.09.2020 02:27 Ответить
А ви будете розповідати, як зраджували державу.
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20.09.2020 09:29 Ответить
То є злочин. Про нецільове використання коштів чув?
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20.09.2020 01:47 Ответить
Пропоную написати тобі заяву в прокуратуру. Всі докази в тебе на руках, навіть зізнання Марченко вже є. А успішно реформовані Петром суди в цьому, без сумніву, таки розберуться...
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20.09.2020 01:51 Ответить
Так прокурар то - не справжній. Писати нікуди. Не чув? 😊
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20.09.2020 08:20 Ответить
Чукча, заступило на ночную смену?
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20.09.2020 02:06 Ответить
на таких баранах зе-гниды и выезжают...
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20.09.2020 09:31 Ответить
А министр в курсе, сколько воруют на материалах при строительстве дорог?

https://golos.zp.ua/obshhestvo/237312/na-zaporozhskoj-trasse-k-morju-asfalt-vskrylsja-srazu-posle-remonta-fotofakt На запорожской трассе к морю асфальт «вскрылся» сразу после ремонта

Однако не успели рабочие нанести дорожную разметку, как асфальт вздулся и пошел трещинами в некоторых местах...
На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко - Цензор.НЕТ 1050
На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко - Цензор.НЕТ 5711
На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко - Цензор.НЕТ 992
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20.09.2020 01:52 Ответить
русский, так ты вспомнил как зовут фюрера русни?
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20.09.2020 01:57 Ответить
всё верно.
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20.09.2020 04:24 Ответить
Остальное украли
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20.09.2020 05:19 Ответить
про бюджет на 2021 - краще не скажеш... https://www.youtube.com/watch?v=zwT6uLBEY3I
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20.09.2020 05:27 Ответить
Скоммуниздили, "зеленая" власть не крадет.
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20.09.2020 06:44 Ответить
Коли вся країна на волонтерських засадах забезпечувала лікарні засобами захисту і приладами від коронавіруса зелена чума тратила гроші на дороги. Просто на житті населення і їх здоровья піарилась і піариться. Дороги можуть підождати коли населення гине від коронавіруса і інших захворювань. ІДІОТИ подивіться яка в нас смертність людей. Більшість людей вже не можуть лікуватись,бо все платне і вони просто помирають.А ви оправдуєтесь,що правильно зробили. Прийде час і будете за це відповідати згідно закону.
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20.09.2020 07:32 Ответить
Спочатку зелена чума продавала засоби захисту зі стратегічних запасів, потім за відсоток з в торгу допомагала на китайських засобах барижити Герегами і лише потім були і дотепер продовжуються махінації з антиковідним фондом.
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20.09.2020 08:23 Ответить
Витратили 10, а перерозподілили понад 30. І грошей нема. Нікому не здається, що це - явка з повинною?
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20.09.2020 08:46 Ответить
А тем временем, врачи продолжают САМИ шить себе маски из старых наволочек и использовать МУСОРНЫЕ ПАКЕТЫ вместо бахил!
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20.09.2020 08:47 Ответить
"врачи продолжают САМИ шить себе маски из старых наволочек "

Что за бред? Медицинские маски в полной доступности - от 7 грн в любом супермаркете.
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21.09.2020 00:09 Ответить
Те "за 7 грн" только и подходят, что бы в троллейбус пускали.
Да и не везде, где есть больницы - есть супермаркеты.
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21.09.2020 02:29 Ответить
Те зе 7 грн - гораздо лучше тех, что можно пошить из старых наволочек.

"не везде, где есть больницы - есть супермаркеты."

А аптеки тоже не везде есть, где есть больницы?
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21.09.2020 11:25 Ответить
Меньше - больше ,чего вы вообще в этот фонд залезли ?
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20.09.2020 09:33 Ответить
А почему, эти деньги не используются на прямую?
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20.09.2020 11:03 Ответить
Как жаль, что так мало выпало на дороги......С откатами совсем плохо !!!!!
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20.09.2020 11:40 Ответить
Птосто до влади дорвався народець який рідну маму Продасть-куПить, а Потім знову Продасть але дорожче на 3 коПи.
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20.09.2020 12:33 Ответить
Рідну маму продавали-купували ...всі без виключення народці,які були при владі після розвалу совка.І будуть продавати-купувати і після зелених.Є підстави сумніватись? Хто їм заборонить це робити? Владне " корито" "приватизовано" владою,а вибори лише покажуть,які свині з нього чавкатимуть вчергове.
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20.09.2020 23:34 Ответить
Ось чому Україна на 2му місті По смертності від короновірусу.
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20.09.2020 12:36 Ответить
Хе, так, значится, зеление использовали деньги не по назначению?!
Тюрма!
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20.09.2020 13:16 Ответить
Вай, вай, вай як страшно...Багато папередніків сидить?☺
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20.09.2020 23:24 Ответить
Поясни Баране, яке відношення має будівництво доріг до "коронавірусного фонду"? Запомніть мої слова - якраз за оце "будівництво доріг на крові епідемії" (думаю, що більшість чудово розуміє, яка це величезна афера) Клоун і буде сидіти.
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21.09.2020 10:00 Ответить
Где деньги, Зин?
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21.09.2020 10:07 Ответить
Президент Владимир Зеленский считает оправданным направление большей половины средств из Фонда по борьбе с коронавирусом на ремонт и строительство дорог. Об Зеленский заявил в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о целесообразности использования средств из Фондом по борьбе с COVID-19 на ремонт дорог.

"Что касается "ковидного фонда". У нас есть деньги в "ковидном фонде". Мне кажется, 67 миллиардов гривен, мне кажется, есть половина этих денег. Поймите, "Ковидный фонд" - это не напечатанные какие-то деньги или деньги, которые нам дали наши какие-то партнеры… Это те программы, которые были в бюджете, которые были расписаны… Мы его заблокировали, но временно, потому что нужно возобновлять работу и строить страну", - сказал президент.

По мнению Зеленского, 35 млрд грн из бюджетного Фонда борьбы с распространением COVID-19, которые направили на ремонт дорог, - это часть полученных "Нафтогазом Украины" от "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, которую НАК перечислил в госбюджет.

"Часть этих денег, кажется 33 или 35 миллиардов из этих почти 100 миллиардов - была договоренность, что мы их тратим и наконец-то в Украине делаются дороги", - сказал Зеленский.

По словам президента, большая часть этих средств пошла на "дороги к тем больницам, куда едут люди, и COVID-больные".
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20.11.2020 19:21 Ответить
 
 