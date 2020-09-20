На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко. ВИДЕО

Расходы "коронавирусного фонда", которые вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, оправданы.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами. То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяцы мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать", - сказал министр.

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