На ремонт и строительство дорог из "коронавирусного фонда" потратили меньше 10 миллиардов гривен, - Марченко. ВИДЕО
Расходы "коронавирусного фонда", которые вызвали критику оппонентов нынешней власти из-за использования этих средств на другие цели, оправданы.
Об этом в интервью Радіо Свобода рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами. То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяцы мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать", - сказал министр.
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Статья 210 "Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины" УК Украины устанавливает ответственность за использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению
В соответствии с ч.2 ст.210 УК Украины / а тут мы имеем особо крупные размеры/ оно наказывается лишением свободы на срок до 8 лет
Ну а вообще конечно никаких возражений у меня нет. Дороги - так нехай себе строят. Откроют, ленточку перережут и в автозак.
- Слушай, а вот если за тобой погонится медвед?
-Я его застрелю из ружья!
-Но у тебе нет ружья...
-Я его заколю кинжалом!
-Но у тебе нет кинжала...
-Я залезу на дерево!
-Но там нет дерева..
-.......ЭЭЭ, ты чей друг - мой или медведя,э?
https://golos.zp.ua/obshhestvo/237312/na-zaporozhskoj-trasse-k-morju-asfalt-vskrylsja-srazu-posle-remonta-fotofakt На запорожской трассе к морю асфальт «вскрылся» сразу после ремонта
Однако не успели рабочие нанести дорожную разметку, как асфальт вздулся и пошел трещинами в некоторых местах...
Что за бред? Медицинские маски в полной доступности - от 7 грн в любом супермаркете.
Да и не везде, где есть больницы - есть супермаркеты.
"не везде, где есть больницы - есть супермаркеты."
А аптеки тоже не везде есть, где есть больницы?
Тюрма!
кровіепідемії" (думаю, що більшість чудово розуміє, яка це величезна афера) Клоун і буде сидіти.
"Что касается "ковидного фонда". У нас есть деньги в "ковидном фонде". Мне кажется, 67 миллиардов гривен, мне кажется, есть половина этих денег. Поймите, "Ковидный фонд" - это не напечатанные какие-то деньги или деньги, которые нам дали наши какие-то партнеры… Это те программы, которые были в бюджете, которые были расписаны… Мы его заблокировали, но временно, потому что нужно возобновлять работу и строить страну", - сказал президент.
По мнению Зеленского, 35 млрд грн из бюджетного Фонда борьбы с распространением COVID-19, которые направили на ремонт дорог, - это часть полученных "Нафтогазом Украины" от "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, которую НАК перечислил в госбюджет.
"Часть этих денег, кажется 33 или 35 миллиардов из этих почти 100 миллиардов - была договоренность, что мы их тратим и наконец-то в Украине делаются дороги", - сказал Зеленский.
По словам президента, большая часть этих средств пошла на "дороги к тем больницам, куда едут люди, и COVID-больные".