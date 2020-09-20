Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы. ВИДЕО

Активистка Елена Лазарчик была задержана минской милицией. Ее продержали в отделении до 23 часов, и женщина не смогла забрать сына из школы. Ребенка отвезли в приют, а отдали только когда к зданию приюта пришли около 300 оппозиционеров.

Об этом сообщила в Фейсбуке белорусская журналистка Ирина Халип, информирует Цензор.НЕТ.

Елену Лазарчик задержали в четверг, 17 сентября. Ей не предъявили никаких обвинений и просто продержали в отделении милиции до 23 часов.

"А когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги средней школы №126, где в первом "Б" классе учится Артем ..., после того как в положенное время - до 18.00 - мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района. ... . Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и непосредственно у классного руководителя", - написала журналистка.

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На следующий день к оппозиционерке Елене пришли сотрудники опеки. Они проверили условия жизни ее сына и остались очень довольны. Но когда Елена приехала в приют забирать ребенка, руководство учреждения отказалось отдавать мальчика - мол, у матери нет документа, на основании которого можно это сделать.

В субботу к приюту вместе с Еленой пришли около 300 человек, пишет "МБХ медиа". Увидев такую группу поддержки, руководитель приюта вернула сына матери.

Белорусские органы опеки вернули активистке Елене Лазарчик ее сына. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/DMkgFxiT5W — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2020

"Сегодня мы освободили одного шестилетнего мальчика. Завтра освободим всех политзаключенных", - подытожила Халип.

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