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Новости Видео Революция в Беларуси
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Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы. ВИДЕО

Активистка Елена Лазарчик была задержана минской милицией. Ее продержали в отделении до 23 часов, и женщина не смогла забрать сына из школы. Ребенка отвезли в приют, а отдали только когда к зданию приюта пришли около 300 оппозиционеров.

Об этом сообщила в Фейсбуке белорусская журналистка Ирина Халип, информирует Цензор.НЕТ.

Елену Лазарчик задержали в четверг, 17 сентября. Ей не предъявили никаких обвинений и просто продержали в отделении милиции до 23 часов.

"А когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги средней школы №126, где в первом "Б" классе учится Артем ..., после того как в положенное время - до 18.00 - мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района. ... . Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и непосредственно у классного руководителя", - написала журналистка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Белорусский ОМОН окружает и применяет силу к женщинам. ВИДЕО

На следующий день к оппозиционерке Елене пришли сотрудники опеки. Они проверили условия жизни ее сына и остались очень довольны. Но когда Елена приехала в приют забирать ребенка, руководство учреждения отказалось отдавать мальчика - мол, у матери нет документа, на основании которого можно это сделать.

В субботу к приюту вместе с Еленой пришли около 300 человек, пишет "МБХ медиа". Увидев такую группу поддержки, руководитель приюта вернула сына матери.

Белорусские органы опеки вернули активистке Елене Лазарчик ее сына. Видео: "МБХ медиа" pic.twitter.com/DMkgFxiT5W

— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 19, 2020

"Сегодня мы освободили одного шестилетнего мальчика. Завтра освободим всех политзаключенных", - подытожила Халип.

Также на Цензор.НЕТ: Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская

Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы 01
Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы 02
Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы 03
Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы 04

Автор: 

Беларусь (7900) дети (6522) приют (39)


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Топ комментарии
+10
Как то дико это звучит.
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20.09.2020 15:29
+10
Милиция Беларуси потомок НКВД. У них даже символика почти одинакова.
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20.09.2020 15:29
+9
Шестилетнего сына Минской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы - Цензор.НЕТ 3742
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20.09.2020 15:30
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Как то дико это звучит.
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20.09.2020 15:29 Ответить
А для любітєлєй дєдушкі Сралєна, це прямо восторг.
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20.09.2020 15:38 Ответить
на жаль це правда, таких виродків серед нас українців трохи є. на перший погляд це абсолютно різні люди проте щось їх поєднує і обєднує. і досі не збагну що саме. раніше думав що це "возрастне" а як зясувалось це передається з покоління в покоління. руками і ногами цих "сочуствующих" нищилась українська інтелегенція, незалежність і самостійність. твердо переконаний трапиться нагода і вони дадуть про себе знати.
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20.09.2020 16:58 Ответить
Милиция Беларуси потомок НКВД. У них даже символика почти одинакова.
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20.09.2020 15:29 Ответить
Шестилетнего сына Минской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы - Цензор.НЕТ 3742
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20.09.2020 15:30 Ответить
А ведь у мусоров тоже дети есть...
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20.09.2020 15:34 Ответить
Першим ділом,
Першим ділом - лєворюція!
Ну а діточки?
А діточки потом.
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20.09.2020 15:35 Ответить
Ну не те що заботлівий сєм'янін Мудіщєв:
«Ранее сообщалось, что внучки Александра Лукашенко ушли из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), как и его младший сын Николай.
Колю Лукашенко «переправили в Москву в обстановке секретности» и на первое время поселили в белорусском посольстве. Он будет учиться под чужой фамилией, возможно, в гимназии при https://lenta.ru/tags/organizations/mgu/ МГУ имени М.В.Ломоносова . Там https://lenta.ru/news/2020/09/17/son/ заявили , что такого ученика у них нет.
Лукашенко.
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20.09.2020 15:41 Ответить
А наши дети по ночам шастают, пока их мамы "грибы" собирают...., бухают, блудят....Молодцы сябры!
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20.09.2020 15:35 Ответить
Многим тут присутствующим очень нравится жизнь в Беларуси, та и лукавого они лобызат
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20.09.2020 15:39 Ответить
Та вони ж 6 років фапали на Луку, а тут, на тобі, білоруси його гонять нахєр.
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20.09.2020 15:43 Ответить
Подаруйте ментам квіточки за це)))
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20.09.2020 15:59 Ответить
по дві
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20.09.2020 16:06 Ответить
Детей нельзя из дому отпускать. Какая нах может быть школа, пока этот таракан ещё не раздавлен.
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20.09.2020 16:03 Ответить
Педагоги сволочи. Ничего другого не скажешь.
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20.09.2020 16:04 Ответить
В данном контексте слово " педагог" даже неуместно.
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21.09.2020 05:03 Ответить
Нелюди.
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20.09.2020 16:20 Ответить
А что, у ребенка нет отца, бабушки, дедушки? Если она мать одиночка маленького ребенка, то ей не следует отвлекаться от ребенка.
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20.09.2020 16:21 Ответить
Статью прочтите, ребёнок был в школе, а маму задержали. Кто мог подумать, что ************ начнёт задерживать мирно протестующих женщин?
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20.09.2020 16:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6qCfDZR7eZo&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=6qCfDZR7eZo&feature=emb_logo



Почему у Вас могут отобрать Вашего ребёнка в РБ.
Ни одна семья с детьми в Беларуси не гарантированна от этого.
Узаконенный ублюдком правительственный киднеппинг, как средство управления людьми.
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20.09.2020 21:14 Ответить
Простите, но это просто звиздец! Не знала об этом. Даже не знаю, как такое назвать, и как такое может быть в наше время.
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20.09.2020 21:36 Ответить
Большинство украинце ничего (вернее так: НИЧЕГО) не знают о реалиях жизни в РБ. Но тем охотнее раздают нам советы и тем охотнее вешают нам ярлыки...
Это не упрёк. Это просто констатация факта.
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20.09.2020 22:49 Ответить
Эти украинцы, которые дают вам советы ничего не знают о системе власти в Украине. Они думают, что живут при демократии. Но здесь только внешняя имитация демократии. Здесь всем управляют олигархические кланы, конкурирующие между собой. Дикий капитализм. Поэтому не советую беларусам нам завидовать. И следите, чтобы в результате "революции" вас не подвели к тому что у нас. Я уверен, что в Беларуси есть много таких, которые действуют в таком направлении. Если паразиты раздерибанят Беларусь, то возврата не будет. Частная собственность неприкосновенна.
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21.09.2020 10:44 Ответить
... Если паразиты раздерибанят Беларусь...
-------------------------
Одно из многих заблуждений украинцев состоит в уверенности, что Беларусь до сих пор не раздерибанена.
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21.09.2020 12:22 Ответить
Причем здесь заблуждение, если я достоверно знаю, что заводы-гиганты в гос собстенности. А это главное. Конечно часть акций нефтеперерабатывающих заводов вынужденно проданы московии.
Завод Беларусь калий в госсобственности и он бастует или бастовал. Как отреагируют его работники, когда пройдет "революция", которую они жаждут, затем приватизация и они узнают, что хозяином их завода стал, например, украинский олигарх беня коломойский.
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21.09.2020 12:47 Ответить
Ещё добавлю, что именно заводы гиганты это то на чем держится украинская олигархия. Поэтому смотрите, чтобы ваша "революция" не принесла горьких разочарований и чтобы не стало ещё намного хуже. Насколько я знаю, что риторика главных революционеров держится на негативе к Лукашенко и что надо делать реформы. Но они не говорят о подробностях реформ. Полагаю что кто-то у вас обзавидовался украинским олигархам и дурят народ. Надо понимать, что далеко не всегда происходит борьба между добром и злом. Чаще всего между злом и ещё бОльшим злом.
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21.09.2020 13:01 Ответить
В первом квартале этого года четверть всех организаций страны работала с убытками.
Беда большинства беларуских предприятий-гигантов, это производство неконкурентной продукции, на них используются устаревшие технологии, работа на склад, все стоянки забиты техникой, которая никогда не будет продана., избыточная занятость, высокая закредитованность и неспособность рассчитываться с долгами.
Без понимания, для чего что-то делается, только за счет внутренних ресурсов, как показывает опыт модернизации деревообработки, результата может не быть вообще. Несмотря на вливаемые в них деньги. Так В топ-25 убыточных ОАО, несмотря на проведенную модернизацию, попали и все три цементных завода - Кричевцементношифер (7-е место, рост убытков в 3,3 раза), Белорусский цементный завод (минус 330 млрд против скромного плюса в 2014-м, 10-е место), Красносельскстройматериалы (15-е, минус 250 млрд также против скромного плюса в 2014-м). Совокупный убыток цементных предприятий превысил 1 трлн рублей.
А в пятерке самых убыточных заводов-гигантов - БМЗ и машиностроительные гиганты «Гомсельмаш», МАЗ и МТЗ, а также Светлогорский ЦКК.
За последние семь лет задолженность по просроченным кредитам и займам госпредприятий https://news.tut.by/economics/680755.html увеличилась в 10 раз, достигнув 2% ВВП.
1.Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга Белорусской металлургической компании - 2624 млрд руб. убытков.
2.«Гомсельмаш» - 1922 млрд руб. убытков.
3.Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат - 982 млрд руб. убытков.
4.МАЗ - управляющая компания холдинга
5.«БЕЛАВТОМАЗ» - 970 млрд руб. убытков.
6.Минский тракторный завод - 879 млрд руб. убытков.
7.Гомельский завод литья и нормалей - 562 млрд руб. убытков.
8.«Кричевцементношифер» - 486 млрд руб. убытков.
9.«Гомельстекло» - 471 млрд руб. убытков.
И т.д.
Только благодаря бюджетной поддержке некоторым предприятиям удается сводить концы с концами. Без нее они не смогли бы рассчитываться с банками по взятым ранее кредитам, платить зарплаты, закупать продукцию и комплектующие для производства. И в итоге были бы вынуждены закрыться.
Но такая система "поддержания штанов" не может существовать вечно.
И я думаю, что условному Васе-шахтёру с Беларуськалия будет абсолютно всё равно, кто по документам является хозяином его завода, если это предприятие находится на территории его страны, наполняет бюджет его страны и платит этому Васе достойную зарплату. И дай-то Бог, что бы после ухода агрофюрера нашлись инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие Беларуси.
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21.09.2020 15:21 Ответить
дай-то Бог, что бы после ухода агрофюрера нашлись инвесторы
------------------
Не будет никаких чудесных инвесторов. Нас в Украине почти 30 лет заморачивают инвесторами. А в результате простой дерибан паразитами и олигархия. В результате ВВП на душу населения в мире - Украина 111 место, Беларусь 55 место. Смотрите здесь.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення
И у вас под словоблудия под древним флагом об чудесных инвесторах, раздерибанят свои, те кто стоит за этими протестами. И получите олигархию типа как в Украине. Эти кто стоят на трибунах марионетки которые получат кость от будущих хозяев. Нас очень обманули и дальше обманывают и я не хотел бы, чтобы такое произошло с братскими беларусами.
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22.09.2020 13:25 Ответить
А много чего наверно купят московиты. Это был бы огромный вред Беларуси. Все что покупают московиты в наших странах это не бизнес, а ползучая оккупация. А часто и уничтожают купленные предприятия для разрушения наших экономик. Всех московитов покупающих предприятия в наших странах привлекает ФСБ к сотрудничеству. Московиты настырно хотели купить Беларуськалий и другие стратегичные предприятия, но Лукашенко отказал.
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22.09.2020 14:38 Ответить
... Московиты настырно хотели купить Беларуськалий и другие стратегичные предприятия, но Лукашенко отказал...
-------------------------
Зато теперь он готов оптом отдать расеянам всю Беларусь со всеми потрохами, лишь бы остаться у власти, хотя бы расейским гауляйтером.
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22.09.2020 19:36 Ответить
Я уже много лет слышу о том что Лукашенко все отдал московии. И даже что Беларусь уже в составе московии. Но ничего такого не произошло и Беларусь имеет полноценную государственность. И даже нефтеперерабатывающие заводы в основном в гос собственности. И Украина имея свои нефтеперерабатывающие заводы, которые в основном не работают, закупает нефтепродукты в Беларуси. Я прекрасно понимаю и прогнозирую действия Лукашенко. Поэтому я 100 проц уверен, что то о чем вы говорите не произойдет.
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27.09.2020 12:50 Ответить
Беларуская промышленность погрузилась во мрак.

В 2020 году чиновники занимаются только тем, что рефинансируют долги промышленных предприятий. Однако на счетах все равно остаются миллиарды токсичных долгов, пишет сайт https://banki24.by/news/4390-belorusskaya-promyshlennost-pogruzilas-vo banki24.by .
Промышленность охватывает почти половину просроченных долгов всех крупных и средних предприятий Беларуси.
На 1 августа совокупный «мусорный» долг составил 10,154 млрд BYN. (это новыми)
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22.09.2020 21:12 Ответить
2624 млрд руб. убытков.
-------------
Это 2,624 триллиона руб. или около 1 триллиона долларов. Это на порядки больше ВВП трёх стран вместе - Беларуси, Украины и России.
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22.09.2020 13:42 Ответить
Я посмотрела внимательнее статью, из которой брала данные. Статья за 2015 год. Это цифры до очередного обрезания нолей.
А вот более свежие цифры.
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам первого квартала 2020 года. Из представленныхhttps://portal.gov.by/PortalGovBy/resourceproxy/~.portletId~3D~252Foracle~252Fadf~252Fportlet~252FscopedMD~252Fs8bba98ff_4cbb_40b8_beee_296c916a23ed~252Fportlets~252Fpfipublicportlet_6741dc72_78ed_4651_800a_5a5abe842b6c~26clientId~3D78307871~26resourceId~3Dwsrp-url~25253D~252526wsrp-resourceID~25253DpdfPreviewFile~252526wsrp-preferOperation~25253Dtrue~252526wsrp-requiresRewrite~25253D~252526wsrp-resourceState~25253DeJyLL07OL0i1zc1PSQ0GsVLUiooKbNXSc-KTEnNsAbM4C0U~252526wsrp-resourceCacheability~25253Dpage~252526wsrp-navigationalValues~25253D~252526oracle~2525253Arunnable-attribs~25253Doracle.adf.portlet.Stretched~2525253Dtrue~26baseUrl~3Dhttps~253A~252F~252Fportal.gov.by~252FPortalGovBy~252Fadfportlet~253F_adfp_request_id~253D5b8eaf13-7***-407b-a970-542d9bd16685~2526_adfp_icr~253D1~26locale~3Dru~26checksum~3Dfe195a6db589bb2f42963d84e893ebee6a7912dc/pdfPreviewFile?fileId=71137 данных следует, что только за первые три месяца текущего года Белорусский металлургический завод получил убыток в сумме 122,5 млн рублей (55.5 млн $). Ну, а про сейчас я вообще молчу.
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22.09.2020 18:44 Ответить
И ещё. В украинском парламенте в правящей партии есть такие что имеют по 10 квартир в Киеве. Наверно просто деньги вложили. А есть депутат тоже правящей партии, который при СССР был осуждён за групповое изнасилование девушки которую они поймали на улице и затащили в машину. Но с него ещё при СССР судимость снята, так как он и его сообщники были хможоры (дети высокопоставленных людей города). Вы такое хотите Беларуси?
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22.09.2020 16:42 Ответить
... Вы такое хотите Беларуси?...
----------------------


В Беларуси закона нет от слов "вообще" и "абсолютно". Если у Вас ещё кого-то за что-то, возможно, и судят, то у нас только фальсифицируют уголовные дела, когда надо наказать неугодных или отобрать успешный бизнес.
Вы действительно предполагаете, что подобных явлений у нас нет???
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22.09.2020 19:30 Ответить
И ещё раз.
Большинство украинце ничего (вернее так: НИЧЕГО) не знают о реалиях жизни в РБ. Но тем охотнее раздают нам советы и тем охотнее вешают нам ярлыки...
Это не упрёк. Это просто констатация факта.
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22.09.2020 19:38 Ответить
Беларусы ничего не знают о том что происходит в Украине и поэтому могут вляпаться.
Группа олигархов вывели (украли) за границу более 6 млрд дол. денег вкладчиков своего банка. Их банк национализировали и заполнили деньгами из бюджета, а ворюгам как с гуся вода. Вот такой у нас капитализм. Подозреваю, что люди которые стоят за протестами у вас, хотят такой же капитализм построить под себя. Например подвинут Лукашенко используя народ, а потом не спросят народ, а будут делать из страной, что захотят. Как произошло у нас.
У нас строили капитализм, а потом депутаты, бывшие диссиденты СССР и патриоты Украины говорят, что они не знают где эти олигархи взялись. И главное кто они. Полагаю что они имели в виду что среди них не было ни одного этнического украинца, а люди с несколькими гражданстами, в том числе Кипра и Израиля. Меня беспокоит чтобы и в братской Беларуси подобного не произошло. А таких олигархов мы избавиться не сможем никогда. Так как частная собственность неприкосновенна. И эти олигархи у нас ещё и управляют политиками.
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25.09.2020 23:43 Ответить
... Меня беспокоит чтобы и в братской Беларуси подобного не произошло...
---------------------------
Дорогой Олег Васильченко, не беспокойтесь за нас. Поздно. В Беларуси уже всё украли и уже всё вывезли ещё до протестов. Здесь остались только долги тех самых государственных заводов-гигантов, которыми Вы так восхищаетесь...
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25.09.2020 23:55 Ответить
Я беспокоюсь, потому что я прекрасно вижу соотношения положения Беларуси и Украины. Например украинские нефтеперерабатывающие заводы раздерибанены (в том числе и московитами) и в основном стоят. А Украина покупает нефтепродукты в Беларуси, где нефте заводы большинство акций в руках государства. И как я показал выше, что и дальше Лукашенко будет держаться такой же позиции. И Беларусь московии не отдаст.
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27.09.2020 13:01 Ответить
И ещё. В Украине с демократией ещё хуже чем Беларуси. Только имитация демократии. Но всем правят несколько олигархов. Они все проплачивать - политиков, суды, все СМИ, всех блогеров,аналитиков, политологов, политтехнологов. Все они действуют только по эскизу олигархов. А акже мощные ботофермы. 90 проц людей думают не головами, а зомбоящиками. Посмотрел я опрос на улице "блогера" Тихановского. Примитивная постановочная манипуляция. Беларусы насмотрятся такого и выходят на протесты. И явно что это всё управляется людьми, которые очень хотят стать олигархами. В основном это номенклатура бывшего ссср. То что люди в Беларуси выходят это не проявление воли народа, а в первую очередь действие зомбирования через интернет. Хотя и можно понять беларусов, которым надоел один президент, который конечно и не без недостатков.
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27.09.2020 13:38 Ответить
Господи, какой бред из советского телевизора! И, ведь, ничего Вас не берёт! Даже если он начнёт в прямом эфире младенцев жрать, он всё равно будет для Вас батька родны и крепкий хозяйственник.
Вы хоть помните, о чём была эта страница, на которой Вы убеждаее меня-беларуску, живущую в Беларуси, как хорошо мы живём при этом ублюдке.
Олег, здесь власти крадут детей и шантажируют ими родителей!
Не пишите мне больше.
Если я захочу послушать эту галиматью, я включу БТ прямо дома в Минске.
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27.09.2020 19:30 Ответить
Пишу последнее. Так и знал, что вы вследствие отсутствия аргументов перейдете на хамство. То ли не понимаете простых вещей, то ли пишите по методичке.
Я не говорю что у вас все хорошо. Я только предупреждаю, что те люди которые у вас стоят за событиями, хотят сделать как у нас. А у нас по сути ещё хуже чем у вас. Это я достаточно аргументировал ранее. Сметая Лукашенко народу надо предусмотреть чтобы народ не обманули. Я закончил.
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30.09.2020 17:04 Ответить
Статтю прочитайте уважніше, у дитини є і мама, і тато, сестра(23 роки), бабуся, їх неповідомили навмисно, щоб забрати дитину в притулок.
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20.09.2020 17:38 Ответить
Мама повинна була розуміти куди йде, тому мала комусь доручити забрать дитину.
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21.09.2020 10:29 Ответить
В 1001-й раз убедился что учителя - самая ватная вата.
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20.09.2020 16:25 Ответить
_Они максимально зависимы. От власти. Максимально несвободны, минимум степеней свободы (=0).
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20.09.2020 16:39 Ответить
Брехня: совести у них нет.
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20.09.2020 18:48 Ответить
_Одно отнюдь не исключает другое, разумеется. Одни из страха, другие отождествляют себя с людоедской системой и служает ей не за страх, а за совесть, по своей воле.
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20.09.2020 19:10 Ответить
Какое неслыханное скотство, шантажировать ребёнком
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20.09.2020 16:26 Ответить
Бацка лучше этого ребитенка воспитает на картошке, на колорадском жуке, на медведке и на тростянике 😁😁😁😁
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20.09.2020 16:34 Ответить
Доки білоруси будуть дозволяти знущатись над собою?
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20.09.2020 16:36 Ответить
Нашли слабое место у протестующих. Учителя - они вообще дружат с совестью?
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20.09.2020 16:49 Ответить
Звичайний фашизм у кацапському виконанні. Німцям і не снилось таке варварство як у орди.
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20.09.2020 16:58 Ответить
Каратели есть, гауляйтер есть, гестапо есть., заложники есть...... пора появляться партизанам.
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20.09.2020 17:06 Ответить
ЛУКАШЕНКО БЕЛАРУСЬ В СКОТОБАЗУ ПРЕВРАТИЛ !!!
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20.09.2020 17:28 Ответить
Изверги! Директор школы должен был дитё к себе домой забрать
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20.09.2020 18:08 Ответить
"Європейська Білорусь". Виявляється така група існує. І це тішить, що білоруси розуміють з ким їм по дорозі.
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20.09.2020 18:08 Ответить
Учителя - это именно те, кто все эти 26 лет фальсифицировал выборы на местах. На них и держится вся система фальсификаций. Так что протесты многие из них воспринимают, как атаку на себя.
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20.09.2020 18:41 Ответить
Geheime Staatspolizei
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20.09.2020 21:40 Ответить
 
 