На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городах Беларуси проходят многотысячные марши солидарности. Силовики применяют водометы и другую спецтехнику, пытаются разделить колонны и проводить точечные задержания.

Как пишет TUT.BY, в акции в Минске принимают участие десятки тысяч людей, информирует Цензор.НЕТ.

При этом центр частично перекрыт силовиками. Когда колонны людей подходят к оцеплению, их пытаются разделить, кроме того пресекаются попытки скрыться во дворах. После столкновений протестующие возвращаются в колонны.

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Повсеместно проходят задержания.

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Жесткие столкновения ОМОНа с протестующими произошли в Бресте. В милицию полетели бутылки. Начались жестокие задержания, толпа пытается защитить людей. По сообщению местной газеты Бинокль, милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.

В Лиде люди в балаклавах и форме милиции пытались задержать протестующих. В какой-то момент на них двинулось несколько десятков человек, люди в форме убежали, так никого и не задержав.

Правозащитная организация "Весна" опубликовала имена более 70 задержанных по стране.

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