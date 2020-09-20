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На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городах Беларуси проходят многотысячные марши солидарности. Силовики применяют водометы и другую спецтехнику, пытаются разделить колонны и проводить точечные задержания.

Как пишет TUT.BY, в акции в Минске принимают участие десятки тысяч людей, информирует Цензор.НЕТ.

При этом центр частично перекрыт силовиками. Когда колонны людей подходят к оцеплению, их пытаются разделить, кроме того пресекаются попытки скрыться во дворах. После столкновений протестующие возвращаются в колонны.

Также смотрите: Лукашенко готовится к оппозиционному Маршу справедливости - в центр Минска стягивают спецтехнику. ВИДЕО

На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 01
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 02
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 03
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 04
Фото: TUT.BY
 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская

На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 05
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 06
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 07
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 08
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 09
Фото: TUT.BY
 

Также читайте: В Беларуси "кибер-партизаны" слили в интернет данные 1000 силовиков. МВД страны угрожает наказать

На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 10
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 11
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 12
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 13
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 14
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 15
Фото: TUT.BY
 

Смотрите также: Белорусский ОМОН окружает и применяет силу к женщинам. ВИДЕО

На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 16
Фото: TUT.BY
 
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания 17
Фото: TUT.BY
 

Повсеместно проходят задержания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шестилетнего сына беларуской активистки увезли в приют, когда задержанная мать не смогла забрать его из школы. ВИДЕО

Жесткие столкновения ОМОНа с протестующими произошли в Бресте. В милицию полетели бутылки. Начались жестокие задержания, толпа пытается защитить людей. По сообщению местной газеты Бинокль, милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.

В Лиде люди в балаклавах и форме милиции пытались задержать протестующих. В какой-то момент на них двинулось несколько десятков человек, люди в форме убежали, так никого и не задержав.

Правозащитная организация "Весна" опубликовала имена более 70 задержанных по стране.

Смотрите также: Бело-красно-белый флаг развернули на Майдане в Киеве в День белорусской символики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Беларусь (7900) задержание (6679) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) силовики (2799)


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Топ комментарии
+19
Терпить терпили !!!))
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20.09.2020 19:05
+13
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания - Цензор.НЕТ 6864
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20.09.2020 19:20
+10
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 8725
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20.09.2020 21:14
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Терпить терпили !!!))
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20.09.2020 19:05 Ответить
Свого часу так діяла «Солідарність» Лєха Валенси.
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20.09.2020 19:11 Ответить
Мова не про особисті зв"зки , а про тактику досягнення мети !!))
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20.09.2020 19:34 Ответить
Не в коня корм .
Вже те, як він написав імя Валенси - Лёха, розуміємо, що то ординарний лахтинський пропагандон з масовки.
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20.09.2020 19:41 Ответить
Живе Беларусь!
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 8847
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20.09.2020 19:40 Ответить
Та не, уже здохла судя по жалкой кучке людей отмудоханных без ответки...
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20.09.2020 20:28 Ответить
На маршах солидарности в разных городах Беларуси силовики применяют водометы, слезоточивый газ, проводят жесткие задержания - Цензор.НЕТ 6864
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20.09.2020 19:20 Ответить
ага терпить терпилы украинцы на все издевательства которые с вами творит Зебил
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20.09.2020 19:24 Ответить
лукамудищев накаляет обстановку...
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20.09.2020 19:06 Ответить
26 лет назад избрали популиста-"антикоррупционера", а 22 года назад руский государственний...
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20.09.2020 19:06 Ответить
Садо-мазо. Получают удовольствие от дубинки.
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20.09.2020 19:06 Ответить
Велика депресія в Белорусі.
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20.09.2020 19:07 Ответить
Вже всім ясно, що білоруси не будуть чинити опір. Цікаво тільки скільки часу ще вони будуть ходити на мітинги.
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20.09.2020 19:07 Ответить
в Хабаре уже который день?
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20.09.2020 19:15 Ответить
71.
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20.09.2020 19:30 Ответить
Лука умножает народную ненависть к себе, бульбашский чивокуня.
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20.09.2020 19:09 Ответить
А толку? Без політичних партій, без політиків ці ходіння - пук у в повітря. Та і наявності партій замало, потрібна депутатська недоторканність.
Майдан переміг тому, що були недоторканні координатори та організатори - Депутати. Можна було поставити на Майдані намет, оголосити його "громадською приймальнею" і фіг хто міг до нього доторкнутися! Але нарід переконали, що недоторканність зло і її відмінили чергові народні обранці.
Тепер депутата можна причинити чи посадити під домашній арешт, а отже можна прибрати координаторів і організаторів, а без них будь який протест або перетвориться у безглуздий бунт, або в те, що ми бачимо у білорусів. Барани самі дали різникам у руки ножі.
Недоторканність була інструментом. Політичним інструментом. І як всякий інструмент його можна було використати і во зло і на благо. З допомогою сокири можна і людину зарубати і церкву збудувати, і мені чомусь здається, що церков збудували на кілька порядків менше, як зарубали людей. Але! Ні хто від сокири, як від корисного і потрібного інструмента не відмовляється
А мудрий нарід відмовився від депутатської недоторканності. От цікаво, як тепер "снесуни", які кричали: "Як що не так ми єво снєсьом!" Зєєєлю зносити збираються?
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20.09.2020 19:12 Ответить
Неприкосновенность и есть зло. Это только на постсовке она есть. Не путать с дипломатической неприкосновенностью. Политик должен быть обычным гражданином а не каким нибудь барином которому море по колено.
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20.09.2020 19:28 Ответить
Не так уже й багато злочинів вчинили депутати, не тим вони заробляють. Просто після Майдану 2004 стало зрозуміло, що депутатська недоторканність не дає встановити в Україні диктатуру і почали у ЗМі кампанію по дискредитації цього державного інституту.
Нарід переконали що все зло від неї, так само, як у телемаркеті переконують лоха, що всі його промблеми від поганого сну і треба купити матрас. Потім лох розуміє, проблеми не у сні і матрас йому до лампочки, але грошики уже тю-тю!
Але того, що саме депутатська недоторканність рятувала Україну від диктатури, лохи й досі не зрозуміли. А коли зрозуміють буде вже надто пізно.
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20.09.2020 21:23 Ответить
И неприкосновенность так и не отменили, бот. Имитация отмены была, но не отмена неприкосновенности.
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20.09.2020 19:30 Ответить
Я з вами горілку не пила!
Як ви думаєте, скільки секунд потрібно буде бєнєдіктовій, щоб за наказом Зєл підписати "підозру" депутату, і, якщо реально засмердить смаленим? Якщо ситуація буде як наприкінці 2013?
Чи думати це не для вас, ви більше по жіночому, на емоціях?
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20.09.2020 21:21 Ответить
вторая россосия терпели терпим и будем терпеть где настоящие патриоты там с коктейлями?
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20.09.2020 19:12 Ответить
Лука задирається, але сциться.
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20.09.2020 19:14 Ответить
В нас все по іншому було.Пів України ненавиділа Яника,з самого початку його правління.
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20.09.2020 19:15 Ответить
«20 сентября 2020
Пригнанный для разгона протестующих белорусов водомет сломался.

https://lenta.ru/auth/

В Минске сломался водомет, пригнанный для разгона участников акции протеста. Об этом сообщает TUT.by.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова. Под водометом образовалась лужа из жидкости оранжевого цвета. Силовики пытались починить водомет. Через некоторое время его отогнали.»

Водомьот обісцявся.
«Бєлорусскоє, значит, отлічноє !»
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20.09.2020 19:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nt9WJjfTzfw&list=RDNt9WJjfTzfw&start_radio=1 Песня сойки
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20.09.2020 19:17 Ответить
Вату і ********** ковбасить нерозуміння: «Ну что ім єщє надо? Дорогі, єсть, одється єсть, жрать єсть ?»
А білорусам треба, щоб їх не хєрачили гумовим кийком, по свистку колгоспного бригадіра.
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20.09.2020 19:20 Ответить
Трусы с оружием против безоружных.
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20.09.2020 19:26 Ответить
Кровь уже лилась ручьями
- Так о чём же речь-то? "Бей братьёв!"

Но вдруг с братьями Сотворилось нечто:

Братьев как бы подкосило

- Стали братья отступать,

Будто вмиг лишились силы...

Мужичьё их попросило

Больше бед не сотворять.

...Долго думали-гадали,

Что блаженный им сказал.

Но, как затылков ни чесали,

Ни один не угадал.

И решили: он заклятьем

Обладает, видно...

Ну а он сказал лишь:
"Братья, Как же вам не стыдно!"
(с)
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20.09.2020 19:37 Ответить
Маловато народа дляч свержения. Дайте им Парасюка с ботинком
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20.09.2020 19:28 Ответить
...грёзы, позы и слёзы...
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20.09.2020 19:33 Ответить
Лукашеску уже утомил
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20.09.2020 19:42 Ответить
Я так понял белоруским ментам платят за манифестанта 5 баксов ..Они их как живодеры собак ловят
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20.09.2020 19:49 Ответить
стадо!
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20.09.2020 19:53 Ответить
Та пох на Бульбароссию. Новые власти продадут госпредприятия России, вот и весь смысл протестов. У нас своих проблем хватает, зебил на дворе.
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20.09.2020 20:04 Ответить
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 4895

Зелені, болотно-мокшанські зелені чоловічки.
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20.09.2020 20:18 Ответить
Мусора-дубасят ! Терпилы-терпят ! Бацьке- пофиг !!!!
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20.09.2020 20:25 Ответить
Протест ффсе! Козу водить надоедает, ряды редеют. Бацька вам не овощ сраный, мандюлей отгребают по полной. Тихановская, зажигай!
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20.09.2020 20:26 Ответить
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 7826
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20.09.2020 21:40 Ответить
Представьте ситуацию - несколько десятков тысяч украинцев митингуют к ним подбегает сотня людей в форме без опознавательных знаков и масках и начинают паковать в бусы без номеров и опознавательных знаков ....
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20.09.2020 20:33 Ответить
Через кілька хвилин - навколо палаючих бусів без розпізнавальних знаків валяється сотня самогубців у формі без розпізнавальних знаків.
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20.09.2020 21:24 Ответить
Барабан в протестуючих на фотках побачив, а кулемета поки що ні.
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20.09.2020 20:34 Ответить
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 8725
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20.09.2020 21:14 Ответить
Бульбаши придумали доселе невиданный вид защиты, криком ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
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20.09.2020 22:14 Ответить
пукін-шеломов дивитись і обсирається від страху... тому і послав своїх "слабовиків" на "допомогу"!!! РОЗВАЛ КАЦАПІЇ ПРИБЛИЖАЄТЬСЯ!!!!
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21.09.2020 04:30 Ответить
На маршах солідарності в різних містах Білорусі силовики застосовують водомети, сльозогінний газ, проводять жорсткі затримання - Цензор.НЕТ 1295Белорусы сняли маску с этого старого мира , загнивающего мира Путлер-Лукашенко.
Да вор Лука своровавший голоса избирателей, голоса своего народа опозорен и унижен людьми. Вместе с ним унижен и его дружок Путлер, правда этот ******** давно оскорблен и унижен но ему по барабану, все равно ни совести ни души у Президента России нет.
Правильно сказал про этих уголовнфх фигурантов, а именно о воре Лукашенко и убице Путине, а так же об их жертвах белорусском народе и Навальном Евгений.
https://youtu.be/Gytum6jCkXY "Лавров vs Риббентроп: найти девять отличий"
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21.09.2020 09:05 Ответить
 
 