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В белорусском Гродно ОМОН затащил в автозак женщину на позднем сроке беременности. ВИДЕО

20 сентября во время мирной акции на улице Виленской в Гродно силовики жестко задерживали людей. В автозак затащили и беременную женщину.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, что один из силовиков хватает девушку и тащит ее по дороге, информирует Цензор.НЕТ. Она кричит, что беременна, хотя это заметно, и упирается. На помощь человеку в форме подбегают еще несколько сотрудников ОМОНа, в том числе и девушка. Они все вместе тянут беременную в автозак.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.
Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.
Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t

— Doctor Nika🤍❤️🤍 (@dr__nika) September 20, 2020

Пострадавшая, которую зовут Вероника, уже дома. Она рассказывает TUT.BY, что вышла на улицу, "чтобы мирно отстоять свой голос", и сейчас переживает, чтобы для ее семьи не было никаких последствий - у Вероники есть еще старший ребенок, малышка в то время, когда родители пошли в город, была у родственников.

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В это воскресенье в Гродно на мирную акцию протеста собралось около 500 человек. Силовики перекрыли пешеходную улицу Советскую, и люди двинулись по Большой Троицкой, а потом вышли на перекресток с Виленской - там и начались задержания. Вероника вместе с мужем в это время были на тротуаре. Когда здесь появились силовики, девушка выбежала на проезжую часть, где ее стали задерживать.

Мужу повезло уйти, женщину же посадили в автозак. В отсеке, где она находилась, в тот момент было еще три женщины. По словам девушки, они начали стучать в стенку и кричать о том, что с ними есть беременная и ей не хватает воздуха. Тогда Веронику пересадили в отсек, где она была одна.

"Мы проехали совсем немного, метров 50. Ко мне зашел сотрудник ОМОНа, спросил, есть ли в машине мои вещи. Я хотела забрать свой флаг, но мне его не отдали. Милиционер сказал, что могу выходить. Я вышла. Через какое-то время нашла мужа. Сейчас я дома", - рассказала изданию Вероника.

Она говорит, что "никогда раньше не видела, как задерживают людей, - и для нее это стало шоком". Чувствует она себя нормально.

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Автор: 

Беларусь (7900) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+38
Білоруси ще нічого не зрозуміли?
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20.09.2020 22:03
+25
Кацапи в Бєслане, школу з дітьми розстріляли...
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20.09.2020 22:06
+24
Если главная оппозиционерка заявляет, что Путин мудрый руководитель, то до понимания очень далеко. И будет ли оно?
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20.09.2020 22:09
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от нехорошая какая женщина, да?
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21.09.2020 12:01 Ответить
При чем тут хорошая или нехорошая.... это понятие чисто субъективное. Я написал что она неумная.
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21.09.2020 16:40 Ответить
от неумная, не додумалась, что беременную могут затолкать в автозак
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22.09.2020 06:54 Ответить
Мусора мрази
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21.09.2020 11:17 Ответить
ОМОН, это д-мо по умолчанию и ждать от него чего то хорошего не стоит.
А вот люди, которые это видели и вместо того, что бы избить мусоров и освободить девушку, снимали "видосик", что они за люди?
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21.09.2020 17:33 Ответить
Есть люди, которые вынуждены служить верой и правдой невежеству Тьмы - такова у них судьба. В противостояния таким людям, есть люди, которые также вынуждены верой и правдой служить знанию Света. Что и подтверждает Библия: «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будите исполнять вожделение плоти; Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете , что хотели бы». Эти свойства человеческого бытия, лукавый, с помощью своих подручных, и использует для свержения богоугодной власти. Не смотря на то, что в Библии однозначно сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» Рым. 13:1. Поэтому не следует судить, чтобы самому не быть судимым. Ибо сказано: «Не судите, да не судимы будите; Ибо каким судом судите, таким будите судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» Мф.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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21.09.2020 21:07 Ответить
Белорусы - бери те на митинги вилы и колите фашистов-мусоров!
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30.09.2020 08:31 Ответить
Мужу повезло уйти? ... Подонок бросил в беде жену на последнем месяце беременности... А эта дура пошла на митинг в таком положении... Точно, беларуская оппозиция состоит из подонков и дураков!
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12.03.2021 23:06 Ответить
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