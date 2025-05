В белорусском Гродно ОМОН затащил в автозак женщину на позднем сроке беременности. ВИДЕО

20 сентября во время мирной акции на улице Виленской в Гродно силовики жестко задерживали людей. В автозак затащили и беременную женщину.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, что один из силовиков хватает девушку и тащит ее по дороге, информирует Цензор.НЕТ. Она кричит, что беременна, хотя это заметно, и упирается. На помощь человеку в форме подбегают еще несколько сотрудников ОМОНа, в том числе и девушка. Они все вместе тянут беременную в автозак.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.

Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.

Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t