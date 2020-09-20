В белорусском Гродно ОМОН затащил в автозак женщину на позднем сроке беременности. ВИДЕО

20 сентября во время мирной акции на улице Виленской в Гродно силовики жестко задерживали людей. В автозак затащили и беременную женщину.

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, что один из силовиков хватает девушку и тащит ее по дороге, информирует Цензор.НЕТ. Она кричит, что беременна, хотя это заметно, и упирается. На помощь человеку в форме подбегают еще несколько сотрудников ОМОНа, в том числе и девушка. Они все вместе тянут беременную в автозак.

Гродно. Омоновец тащит по асфальту беременную женщину.

Я не могу ничего сказать, я в ярости. пожалуйста, просто репост.

Hrodna, Belarus. A policeman is hurting a pregnant woman. Please share this pic.twitter.com/e3ZhBxKC0t — Doctor Nika🤍❤️🤍 (@dr__nika) September 20, 2020

Пострадавшая, которую зовут Вероника, уже дома. Она рассказывает TUT.BY, что вышла на улицу, "чтобы мирно отстоять свой голос", и сейчас переживает, чтобы для ее семьи не было никаких последствий - у Вероники есть еще старший ребенок, малышка в то время, когда родители пошли в город, была у родственников.

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В это воскресенье в Гродно на мирную акцию протеста собралось около 500 человек. Силовики перекрыли пешеходную улицу Советскую, и люди двинулись по Большой Троицкой, а потом вышли на перекресток с Виленской - там и начались задержания. Вероника вместе с мужем в это время были на тротуаре. Когда здесь появились силовики, девушка выбежала на проезжую часть, где ее стали задерживать.

Мужу повезло уйти, женщину же посадили в автозак. В отсеке, где она находилась, в тот момент было еще три женщины. По словам девушки, они начали стучать в стенку и кричать о том, что с ними есть беременная и ей не хватает воздуха. Тогда Веронику пересадили в отсек, где она была одна.

"Мы проехали совсем немного, метров 50. Ко мне зашел сотрудник ОМОНа, спросил, есть ли в машине мои вещи. Я хотела забрать свой флаг, но мне его не отдали. Милиционер сказал, что могу выходить. Я вышла. Через какое-то время нашла мужа. Сейчас я дома", - рассказала изданию Вероника.

Она говорит, что "никогда раньше не видела, как задерживают людей, - и для нее это стало шоком". Чувствует она себя нормально.

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