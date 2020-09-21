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Полиция в этом году арестовала почти 400 участников ОПГ и ликвидировала более 270 организованных преступных группировок, - МВД. ВИДЕО
Украинские полицейские арестовали в этом году почти 400 участников ОПГ и ликвидировали более 270 организованных преступных группировок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
По данным полиции в этом году увеличилось количество этнических ОПГ на 40% и в 2,5 раза возросло количество ОПГ, которые имеют межрегиональные связи.
Реагируя на ситуацию правительство одобрило специальную стратегию борьбы с организованной преступностью. По словам чиновников, это программа - это комплекс мероприятий, которые базируются на лучших европейских практиках.
Топ комментарии
+13 Підлога Маккартні
показать весь комментарий21.09.2020 10:22
+6 Паравоз
показать весь комментарий21.09.2020 10:51
+3 Андерсен #450397
показать весь комментарий21.09.2020 10:49
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Остальные свои и откупившиеся.
Доречі, ти в якій колонії сидиш? Бо зекам заборонено ьелефони мати)))