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Полиция в этом году арестовала почти 400 участников ОПГ и ликвидировала более 270 организованных преступных группировок, - МВД. ВИДЕО

Украинские полицейские арестовали в этом году почти 400 участников ОПГ и ликвидировали более 270 организованных преступных группировок.

Как  сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

По данным полиции в этом году увеличилось количество этнических ОПГ на 40% и в 2,5 раза возросло количество ОПГ, которые имеют межрегиональные связи.

Реагируя на ситуацию правительство одобрило специальную стратегию борьбы с организованной преступностью. По словам чиновников, это программа - это комплекс мероприятий, которые базируются на лучших европейских практиках.

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задержание (6679) МВД (9321) ОПГ (260) Нацполиция (16500)


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Топ комментарии
+13
Самая главная ОПГ сидит на Банковой. ОПГ - Офис Презедента Гнусавого
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21.09.2020 10:22
+6
400чел / 270групп = 1,48 чел в ОПГ.
Остальные свои и откупившиеся.
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21.09.2020 10:51
+3
270 преступных группировок численностью в 400 человек, мягко говоря странная математика..Такое ощущение что каждое новое сообщение транслируемое властью, это лишь очередной повод для шуток. Ну ну...
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21.09.2020 10:49
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Самая главная ОПГ сидит на Банковой. ОПГ - Офис Презедента Гнусавого
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21.09.2020 10:22 Ответить
270/400= 0,675 среднестатистического бандита на одну группировку.
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21.09.2020 10:30 Ответить
400чел / 270групп = 1,48 чел в ОПГ.
Остальные свои и откупившиеся.
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21.09.2020 10:51 Ответить
Да, верно. В любом случае веселого мало.
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21.09.2020 11:04 Ответить
Аваков молодец.
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21.09.2020 10:31 Ответить
Гарний сарказм))
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21.09.2020 11:29 Ответить
Головне це красиво відрапортувати. І покошмарити. Війна, пандемія, опг...... Так і керують баранами черех стадний страх та психоз.
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21.09.2020 10:34 Ответить
Как то фальшиво звучит
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21.09.2020 10:34 Ответить
Смешно. Если ковырнуть то в тюрьмах сидят одни курильщики плана и те кто пошел против мусоров. А настоящие преступники откупились и гуляют на свободе, а главари сидят у власти
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21.09.2020 10:34 Ответить
Я так зрозумів, що мусора зачистили ОЗУ не тільки в Україні, а й по прилеглих до нас країн-сусідів.
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21.09.2020 10:35 Ответить
Главный преступник ето Рюкзаков который и крышует всех преступников Украины
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21.09.2020 10:35 Ответить
270 преступных группировок численностью в 400 человек, мягко говоря странная математика..Такое ощущение что каждое новое сообщение транслируемое властью, это лишь очередной повод для шуток. Ну ну...
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21.09.2020 10:49 Ответить
Поскільки про всіх перечислених відсутні покарання це все описане звичайна байда.МВС вже перемогла злочинність по звітах,а я не знав, на днях Аваков отримає героя України?
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21.09.2020 11:23 Ответить
400 чоловік і 270 ОПГ... Згідно простої арифметики визначаємо, що в одній ліквідованій ОПГ було півтори людини... Півтори людини може бути злочинною групою?)))
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21.09.2020 11:28 Ответить
опущений ідіот
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22.09.2020 07:28 Ответить
Обгрунтуй, зек зебільний)) тільки не зливайся, як завжди)
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22.09.2020 07:30 Ответить
я нічого не зобов'язаний опущеним доводити, а зебільний зек твій батько, що такого ідіота в сіт випустив.
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22.09.2020 09:53 Ответить
Зебіл, якщо ти щось стверджуєш, то повинен обгрунтувати свої слова. Якщо обгрунтувати ти їх не можеш- то ти звичайнісіньке бидло, що ще не навчене життям))
Доречі, ти в якій колонії сидиш? Бо зекам заборонено ьелефони мати)))
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22.09.2020 10:14 Ответить
Наверное Верховную Раду упаковали по фракциям.
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21.09.2020 13:44 Ответить
де тут зрада?
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21.09.2020 20:29 Ответить
МЕНЬШЕ ДВУХ НА ОПГ )))))))))
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22.09.2020 01:56 Ответить
ВОр? Я на такие вапросы,атвэчать не буду)
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22.09.2020 07:46 Ответить
 
 