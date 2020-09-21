Полиция в этом году арестовала почти 400 участников ОПГ и ликвидировала более 270 организованных преступных группировок, - МВД. ВИДЕО

Украинские полицейские арестовали в этом году почти 400 участников ОПГ и ликвидировали более 270 организованных преступных группировок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

По данным полиции в этом году увеличилось количество этнических ОПГ на 40% и в 2,5 раза возросло количество ОПГ, которые имеют межрегиональные связи.

Реагируя на ситуацию правительство одобрило специальную стратегию борьбы с организованной преступностью. По словам чиновников, это программа - это комплекс мероприятий, которые базируются на лучших европейских практиках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Группировка криминального авторитета Князя терроризировала три области, ее участников задержали, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж