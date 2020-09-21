США в Международный день мира призывают РФ прекратить агрессию против Украины, - посольство. ВИДЕО

В Международный день мира Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Facebook посольства США в Украине.

"Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих дел. Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладится миром, которого заслуживают. Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно задержала в наказание за их мирное несогласие", - отметила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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