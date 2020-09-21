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Новости Видео Агрессия России против Украины
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США в Международный день мира призывают РФ прекратить агрессию против Украины, - посольство. ВИДЕО

В Международный день мира Соединенные Штаты Америки призывают Россию прекратить оккупацию Крыма, отступить из Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице Facebook посольства США в Украине.

"Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих человеческих дел. Пока Россия не прекратит конфликт, который она спровоцировала и поддерживает на Донбассе и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут насладится миром, которого заслуживают. Россия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно задержала в наказание за их мирное несогласие", - отметила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Также читайте: У жителей Украины появилась уникальная возможность увидеть украинско-американские учения ССО, которые состоятся 22 и 23 сентября. ФОТО

Автор: 

Крым (26412) оккупация (10167) посольство (1083) россия (95687) США (26860) Донбасс (26956) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+6
Рашка ніколи в мирі не жила.
Вони постійно з кимось воюють.
Така підла недострана.
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21.09.2020 10:40
+5
США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство - Цензор.НЕТ 6125
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21.09.2020 10:54
+4
США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство - Цензор.НЕТ 9446
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21.09.2020 10:58
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Рашка ніколи в мирі не жила.
Вони постійно з кимось воюють.
Така підла недострана.
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21.09.2020 10:40 Ответить
США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство - Цензор.НЕТ 9446
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21.09.2020 10:58 Ответить
Хорошо сказали
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21.09.2020 10:40 Ответить
США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство - Цензор.НЕТ 9261
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21.09.2020 10:59 Ответить
Санкцій їм нових ще налийте, тільки так вони зрозуміють.
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21.09.2020 10:44 Ответить
США в Міжнародний день миру закликають РФ припинити агресію проти України, - посольство - Цензор.НЕТ 6125
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21.09.2020 10:54 Ответить
Это не война а " Внутренний гражданский конфликт(гражданская война). Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/ пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «Барыг необходимо мочить!»/ устроить в Украине « бессрочную общенациональную забастовку»/ Только огонь судов Линча может избавить Украину.-требуют от украинцев израильские флажки. Но: Стоит на вахте мира полтавский хлебороб. И золотом сверкая, на сноп ложится сноп. Он трудится на нивах и житницах страны, Чтоб были мы богаты, чтоб не было( гражданской) войны. Вместе с полтавским хлеборорбом на вахте мира стоит Иван Петрович Сидоров.
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21.09.2020 10:54 Ответить
Шел 7-й год как США призывали РФ прекратить агрессию против Украины.
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21.09.2020 11:08 Ответить
Сколько уже было этих призывов...Только вот толку от них никакого. Неужели непонятно что призывами расею не образумить. Она понимает только тогда когда ей дают отпор, так чтобы в следующий раз перехотелось...
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21.09.2020 11:14 Ответить
Побільше спільних військових навчань красивих і різних!
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21.09.2020 11:21 Ответить
В данном случае- это не призыв, а предупреждение! Как бы вы не относились к США - но три захода бомбадировщиков с эмитацией ударов на Крым и Черноморский- это реальная тренировка и определенный сигнал перед началом учений Кавказ - 2020 со стороны военных, а это обращение- сигнал со стороны дипломатов- " Не вздумайте начать агрессию против Украины. Иначе будет плохо и больно. И мы в этот раз- не шутим!". На самом деле, напряжение по всей границе - НАТО- Россия - Беларусь. И переброска наземных сил и средств Американцев в Польшу и страны Прибалтики- это тоже не шутки, так же как впроочем и переброска турецкой авиации в Азейрбаджан.Соседняя Армения кстати, входит в военный союз с Поссией и имеет военный Российский контингент в середине страны. В настоящее время в Черном море находятся 4 корабля НАТО с оакетным вооружением на борту, я предполагаю что и с ядерным тоже. Все очень серьозно.
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21.09.2020 11:34 Ответить
Призвали лисицу цыплят не воровать
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21.09.2020 11:54 Ответить
Пускай хоть так,чем никак..
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21.09.2020 14:12 Ответить
Шарики запустите и в ладоши похлопайте . Ах да есть еще одно смертельное для раски оружие - вывесить лгбтшный флажок над зданием посольства .
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21.09.2020 19:31 Ответить
ЭТО ХОРОШО !!! ТОЛЬКО АРГЕССИВНОГО РОССИЯНИНА СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО УДАРИТЬ, А ПОТОМ ОБЪЯСНЯТЬ !!!
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22.09.2020 00:19 Ответить
 
 