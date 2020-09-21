"Окопная война": "В мой день рождения в поселке Пески погиб брат, а нас россияне бомбили под Дебальцево", - офицер 28 ОМБр ВСУ Василий Стефурак. ВИДЕО

В сегодняшнем выпуске рубрики "Окопная война", мы поговорим с офицером 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода - Стефураком Василием, который начал свой боевой путь еще в далеком 2014 году. Однако уникальность этого воина, заключается в его жизненном военном пути, семейной трагической истории, которая не сломила его, а наоборот - закалила.

"22 сентября 2014 Василий был под Дебальцево. Именно тогда он праздновал свой день рождения, однако вместо праздничных огней на торте он получил "подарок" от российских оккупантов, которые обстреляли его подразделение из артиллерии", - отмечает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Василий выжил, однако два дня не выходил на связь и не знал, какая трагедия произошла в тот день в поселке Пески. Там находился его младший брат Степан, который воевал в рядах Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Степан пошел на войну втайне, так, чтобы не знали родители.

22 числа он позвонил папе, у которого тоже был день рождения, поздравил его, сказал, что находится на учебе, хотя именно в тот момент Степан выполнял боевую задачу. К Василию он не смог дозвониться, а через несколько часов Степан погиб от разрыва мины... Василий обо всем узнал через день, когда позвонила мама и сказала, что Степана убили.

Василий мечтатель и реалист одновременно, поэтому ему моментами трудно бывает на войне. Ведь воевать на фронте, он начал рядовым солдатом, однако впоследствии пошел учиться на офицера, чтобы закрыть отсутствие профессиональных командиров, которых очень часто не хватало в 2014 году. Закончив учебу, он возглавил один из взводов вышеупомянутой бригады, где продолжил борьбу с российскими оккупантами, притом, не прекращая нести свои идеалы в массы. А реальность фронтовая у нас намного жестче, наполненная цинизмом, попыткой просто выжить и нажиться. Героизм и любовь к Украине не всегда стоят на первом месте. И очень хорошо, что в нашей стране, нашей армии есть такие, которым действительно не безразлична судьба Родины.

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- Слава Украине!



- Героям Слава!



- Стандартный вопрос, как началась твоя борьба за свободу нашей страны?



- С Майдана, после того, как были избиты студенты. Я в то время находился в рядах ВСУ, однако тайно приходил в центр столицы, чтобы поддержать ребят. Когда началась аннексия Крыма, оккупация Донбасса, начал просить командование, чтобы отпустили на фронт. Мне не хотели идти навстречу, поэтому я вынужден был звонить на горячую линию Министерства обороны. Прошло не много времени, когда я уже отправлялся под Дебальцево в составе 25 батальона "Киевская Русь". Несмотря на то, что там продолжались боевые действия, нам было хорошо служить, ведь преимущественно на фронт все поехали добровольцами, поэтому на фронте не было этого "совкового дебилизма", который присущ линейным частям ВСУ.



- Параллельно на фронте находился твой брат Степан, который воевал в составе Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Ты знал об этом на тот момент?



- Я знал, что он должен учиться в Тернополе, но все получилось иначе. Начиная с Майдана, его подхватил водоворот борьбы. Все продолжалось до 22 сентября 2014 года, когда Степа погиб в поселке Пески Донецкой области. Это произошло в день рождения нашего папы и мой день рождения, которые совпадают. Степан еще успел поздравить отца, ко мне не дозвонился, ведь в тот день нас чрезвычайно сильно обстреливали российские войска. О смерти брата, я уже узнал на следующий день, когда мне позвонила мама...

Что было дальше с Василием? Как ему удалось вырваться живым из российской ловушки под Дебальцево зимой 2015 года? Чтобы узнать это - смотрите наше видео до конца в рубрике "Окопная война".

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