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Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Наемники Российской Федерации за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Утром, в районе населенного пункта Марьинка, противник совершил выстрелы в сторону позиций украинских защитников из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2", - сообщила капитан Юлия Пампуха в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, враг применил стрелковое оружие во время обстрела позиций украинских военных неподалеку н.п. Водяного.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. Учитывая провокационный характер обстрелов, воины огонь в ответ не открывали.

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Минобороны (9368) обстрел (27379) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+7
А давайте Фокина им в заложники отдадим что-бы не стреляли! Можно даже с Ермаком и внучкой!
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21.09.2020 13:17
+7
Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6986
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21.09.2020 13:37
+6
Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1762
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21.09.2020 13:19
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А давайте Фокина им в заложники отдадим что-бы не стреляли! Можно даже с Ермаком и внучкой!
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21.09.2020 13:17 Ответить
То ополченец случайно на курок нажал, а так канешна перемирие
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21.09.2020 13:17 Ответить
Наемники РФ с начала суток дважды нарушили режим тишины на Донбассе, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1762
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21.09.2020 13:19 Ответить
Бандформування під командуванням твоїх землячків.
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21.09.2020 13:28 Ответить
Это роССССийские оккупанты.
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21.09.2020 13:39 Ответить
Ой, как быстро закончился разговор с ордынцем. Названный брат, ты куда?
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21.09.2020 13:41 Ответить
Вітром здуло.
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21.09.2020 13:42 Ответить
Учитывая провокационный характер обстрелов, воины огонь в ответ не открывали,а если б попали был бы не провокационным,и тогда открыли бы? И поздно не было бы
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21.09.2020 13:35 Ответить
Найманці РФ від початку доби двічі порушили режим тиші на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6986
показать весь комментарий
21.09.2020 13:37 Ответить
 
 