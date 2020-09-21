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Тихановская дала белорусским силовикам гарантии безопасности: "Все, кто был уволен, будут восстановлены". ВИДЕО

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала гарантии безопасности силовикам, которые откажутся выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок – это перестать на время быть офицером", - говорится в сообщении.

"В Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов. Не будет отработки после обучения, не придётся платить штрафы за расторжение контракта. Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой. А главное – вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - подытожила Тихановская.

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Автор: 

Беларусь (7901) силовики (2799) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+11
Як мене дратує ця тьотка !
Хто ти така, що ти щось комусь гарантуєш ?
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21.09.2020 15:46
+9
А яка різниця, хто буде очолювати тоталітарну державу ?
Чи ви плануєте якісь зміни ?
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21.09.2020 15:28
+9
ТАК ШО , украинцы, не будьте наивными . Беларусь заточена на рашу и поддержки от них Украине не будет
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21.09.2020 15:43
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А яка різниця, хто буде очолювати тоталітарну державу ?
Чи ви плануєте якісь зміни ?
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21.09.2020 15:28 Ответить
Будет так же как в Украине. Олигархический беспредел. Но с любовью к России.))
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21.09.2020 15:31 Ответить
это вам рассказывают - прикольно))
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21.09.2020 15:48 Ответить
Шоколадный клан сменили клоуны Коломойского.))
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21.09.2020 17:13 Ответить
это и называется демократия - не кто и не чего лучше, в мире, не придумал - доказано - историей - а вы наслаждайтесь - фюрером)))
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21.09.2020 17:16 Ответить
Госпаде Чингачкук, вернись уже на землю. Сказки про демократию уже давно не актуальны.
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21.09.2020 17:22 Ответить
причинно следственные связи - не не знаешь,а жаль - в тех странах где демократия,там и люди живут как люди )))) а Иран,РФ,Саудовская Аравия - вот факты - аксиома это))
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21.09.2020 17:44 Ответить
для примера ответь себе сам- по чему 3 страны Прибалтики - минималка в два ,а в Эстонии почти в 3 раза больше чем в РФ,та мы Украина уже перегнали вас по минималке - а как кричали - у них не чего нет ,одни шпроты - меняй парадигму в голове - ту шо вложили - не работает и не правда это))
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21.09.2020 17:48 Ответить
Потому что евро это не их собственная валюта? Представь если бы в Украине пользовались долларом, а не гривной, которая дешевеет раза в три каждые 5 лет относительно евро и доллара. Какие бы афигенные были минималки. Кацапы бы плакали в углу от зависти.)
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21.09.2020 18:06 Ответить
да да, по тому, шо у них - евро ,именно по этому - вот вы смешные))))
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21.09.2020 18:08 Ответить
Кстати, если ты пользуешься деньгами чужого дяди, ты полностью зависишь от него. Во всех смыслах, я бы даже сказал, прямо конкретно, в эротическом смысле.
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21.09.2020 18:17 Ответить
какие же вы острые - как же смешно)))
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21.09.2020 18:22 Ответить
Шалун. Это как строгий брюссельский дилдо в литовской или эстонской заднице, от которого никуда не деться. Фактически потеря экономического суверенитета. Поэтому страны которые могут себе позволить не переходят на евро.
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21.09.2020 18:31 Ответить
Людина без будь-яких владних повноважень комусь щось "гарантує"... Сміяться в якому місці?
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21.09.2020 16:23 Ответить
В неї і рейтингу то немає.
Вона випадкова людина.
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21.09.2020 16:27 Ответить
Рейтингу немає, але 80% білорусів за неї віддали голоси в першому ж турі... Десь у куточку в цей час плаче "рейтинговий" Петро...
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21.09.2020 16:41 Ответить
О, ви знову мовою заговорили.
Вже не какаєте.
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21.09.2020 16:42 Ответить
Ага , какая разница как будет называться улица если она будет хорошо освещена Какая разница на коком языке говорить ..., повстанцы ,(Зе). А я то думал почему большинство за Зе голосовало .
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21.09.2020 19:56 Ответить
Різниця велика. І ця дама мусить зрозуміти, що зміною лукі все не завершиться.
Я і досі не збагнула, яка її мета.
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21.09.2020 20:13 Ответить
Пашихановская, чей Крым?
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21.09.2020 15:30 Ответить
цихановская - слабая женщина...она сама призналась в этом...
и гарантии ее ничем не подкреплены
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21.09.2020 15:39 Ответить
чєй Крим?
Бойка запитай.
Або Медведчука.
Та й від тебе https://censor.net/ru/user/386625, цікаво почути ТВОЮ відповідь, «чей Крым?»
Буде ?
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21.09.2020 16:38 Ответить
Ты вообще что такое, чтобы дяде вопросы задавать?
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22.09.2020 14:58 Ответить
У Медведчука спроси .
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21.09.2020 19:57 Ответить
ти ще цим беркутанам відсмокчи станцюй, бо вони інакше тебе не зрозуміють
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21.09.2020 15:30 Ответить
почему-то вспомнилось: "девушка Робин Гуд, у богатых брала, бедным давала".
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21.09.2020 15:35 Ответить
ага, щас, их сам Бульбофюрер хвалил
Тихановская дала белорусским силовикам гарантии безопасности: "Все, кто был уволен, будут восстановлены" - Цензор.НЕТ 116
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21.09.2020 15:32 Ответить
В Беларуси будет армянский вариант - это уже ясно

В Армении оппозиция взяла власть и тут же призналась рашке в любви и преданности
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21.09.2020 15:35 Ответить
расстреляют парламент?
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21.09.2020 15:40 Ответить
Пример как голосовала Армения , в которой оппозиция победила . И так же будет голосовать Беларусь при Тихановской или ином лидере

«»
Против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска с аннексированного Крымского полуострова, проголосовали представители 19 стран. Об этом в Facebook сообщил спикер представительства Украины в ООН https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219954239661582&set=pcb.10219954241541629&type=3&theater Олег Николаенко .
Среди этих стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Поддержали же документ делегации 63 стран. 66 - воздержались.
Напомним, https://www.5.ua/ru/polytyka/henassambleia-oon-pryniala-rezoliutsyiu-v-kotoroi-osuzhdaet-mylytaryzatsyiu-okkupyrovannoho-krima-rossyei-204376.html Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает милитаризацию оккупированного Крыма Россией. В документе, в частности, содержится призыв к России воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму, и выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.»»
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21.09.2020 15:41 Ответить
ТАК ШО , украинцы, не будьте наивными . Беларусь заточена на рашу и поддержки от них Украине не будет
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21.09.2020 15:43 Ответить
В Украине был майдан , а потом выбрали Зе .
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21.09.2020 19:58 Ответить
Лукашенко "тёртый калач".
Тихановская ***** на один зуб.
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21.09.2020 15:38 Ответить
тертый калач плотно сидит на путинской бутылке 26 лет . а теперь вообще стоит перед путиным раком .
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21.09.2020 20:59 Ответить
Як мене дратує ця тьотка !
Хто ти така, що ти щось комусь гарантуєш ?
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21.09.2020 15:46 Ответить
мене цікавить а що вона може їм дати чи навіть пообіцяти зараз, до того як вона очолить країну, і чи відбудеться це колись? Вона може й отримала якийсь там статус у Літві, а що робити звільненим силовикам? Як годувати сім'ї? Так, начебто за неї проголосувало багато людей, але це зовсім не визначає що вона має підтримку, народ здебілшь голосував проти Лукашенко.
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21.09.2020 18:44 Ответить
Так отож. Вона не має жодних повноважень. Сидить в іншій країні.
Я вже писала: це - дуже не порядно з її боку бути в спокійній обстановці і щось вказувати / закликати / обіцяти тим, хто ризикує.
Який у неї авторитет ? За три місяці до виборів про неї раптом почули ?
Хай навіть за неї віддали більшість голосів - хоча я не можу бути в цьому впевнена - але вона нічого не знає і не вміє, просто балакаюча голова.
Обіцяла нові вибори через півроку, але протягом цього часу треба виконувати обов*язки і реально можна наробити багато шкоди. Це якщо раптом би її визнали переможцем.
Яскравий приклад - ще один такий "самоучка"-блазень в Україні. За півтора роки уже стільки накерував, що невідомо скільки і як розгрібатимемо і чим це обернеться для України.
Я розумію, що в Білорусі вже назріла частково критична ситуація з Лукашенком (за 26 років), але воно все таке сире у них.
І для України жоден їхній =опозиційний= лідер не буде добрим.
Тому я просто стежу. І переживаю. Бо наша теперішня влада безсловесна і в дипломатичному плані на останні нападки Луки, та й у військовому навряд чи щось протиставить, якщо раптом щось на північному кордону.
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21.09.2020 23:53 Ответить
А Трюдо не дратуэ ? За "тетку" в среднем по стране проголосовало 68% избирателей . Она даже по лукашенковскому закону выборы выиграла .
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21.09.2020 21:01 Ответить
коза, ей богу
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21.09.2020 15:51 Ответить
зверствуйте дальше мы вас прощаем
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21.09.2020 15:54 Ответить
Lukosenko nekojim sluce nebyl proevropejskim proruski vsegda bil,kak i opozicija ona budet smotret v storonu raski,no oni xocet smotret i na zapad vot uze raznica.Lukosenko vsio prodal ruskim vsiu energetiku s trubami tam energeticeskaja nezavysimost strani davno prodano raske,vzial mnogo kreditov s raski takze,on vsio zdelal sto Belorus stala gubernijej raski.Dolgi raske trudno socytat,tolko na AES raska dala 10 miliardov evro,kotoroje uze teper jasno neokupitsia nikogda.
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21.09.2020 15:56 Ответить
По настроениям здесь, Россия воспринимается как сугубо нейтральное государство. Какой нибудь союз с Польшей и Литвой выглядит поинтересней. Люди в Беларуси осознали, что российская демократия она гнилая, включает в себя обман, фальсификации на выборах. И от этого противно.
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21.09.2020 17:07 Ответить
люди у білорасєї нічого не осозналі, як і раніше схиблені на расєї і без шуму і пилі стануть федеральним округом расєї, тому троха нормуй свою брехню...)))
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21.09.2020 17:55 Ответить
А в Украине значит большинство в Раде принадлежит Европейской Солидарности , а "за життя" и "слуги народа" набрали в сумме 3% ? или я ошибаюсь ?
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21.09.2020 21:03 Ответить
Помиляєшся)) бо ти не Bill а дебіл, якщо не помічаєш різниці між українським суспільством і білорасєйськими підлабузниками...
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22.09.2020 21:47 Ответить
Все. Протест практически завершен. Остались те кто еще не получил дубинкой взад. Но это быстро исправят беркутовцы из Макшании.
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21.09.2020 16:00 Ответить
шкварка мокшанская...нечего обсуждать.
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21.09.2020 16:01 Ответить
Мне вот интересно, каким образом тётя, имеющая влияние, сил и средств ровным счётом примерно "нихрена", собирается реализовывать свои обещания?
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21.09.2020 16:02 Ответить
Наверно также как Зе обещал закончить войну.
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21.09.2020 21:04 Ответить
куйло твой кумир, моцный беларус, уродка.
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21.09.2020 16:03 Ответить
Ну вот и приехали - видать тете по телику из Литвы понравилась работа ОМОНА...
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21.09.2020 16:11 Ответить
Ona Briusele segodnia s ES rukovodstvom vstretilas.Jesli jedyt i govorit s ES mozet netu takaja uz proruskaja kak Lukosenko
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21.09.2020 16:14 Ответить
Тихановская ни разу не проруская . Как политик ведет себя совершенно правильно . Я не слышал что бы европейские президенты называли путина уйлом , мерзавцем и негодяем . Сначала надо убрать путинского холуя лукашенко , а потом можно решать другие вопросы . здешним росийским троллям на это плевать им бы создать фон негативной информации в сторону Беларуси . Украинцы категорически думать отказываюця чем умело путин пользуеться .
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21.09.2020 21:09 Ответить
"Заводы рабочим, землю крестьянам каждой бабе по мужику, каждому мужу по бабе!"

Тіхановська дала білоруським силовикам гарантії безпеки: "Усі, хто був звільнений, будуть поновлені" - Цензор.НЕТ 3316
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21.09.2020 16:16 Ответить
Путин уже все распланировал. Он 4 часа в Сочи инструктировал своего агента, проходящего по документам как "Лука". Суть плана - плавная передача власти пророссийскому агенту "Банкир"у от нынешнего президента ("Лука") под гарантии личной безопасности и сохранения пророссийского вектора внешней политики. Роль Тихановской в этом плане, к сожалению, не прописана.
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21.09.2020 16:23 Ответить
Вон оно шо. А зачем тогда Лука агента "Банкир" не допустил до выборов и в тюрьму посадил? Ослушался инструкций *****. А-я-яй, такая стройная версия рухнула...
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21.09.2020 16:39 Ответить
Лукашенко думал, что он будет вести свою игру бесконечно, у американцев нефть покупали? Путин принудил его к сотрудничеству. Посмотрите как Лукашенко мягко уступит власть прокремлевскому ставленнику.
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21.09.2020 23:10 Ответить
Или не мягко. Или не прокремлевскому.
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21.09.2020 23:31 Ответить
Не пойму смысл этого послания : те, кто уже был уволен, возможно и верят Тихановской, им, собственно, терять нечего, восстановят - хорошо, нет - ну значит нет... Действующие же сотрудники силовых органов на эту замануху не поведутся, а стало быть все эти призывы Тихановской - пустейшее сотрясание воздуха.
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21.09.2020 16:27 Ответить
Те кто уволен, теперь заинтересован в свержении Лукашенко и большинство присоединятся к протестующим, а те кто пока не уволен не будут слепо прислуживать режиму. Очень умный ход
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21.09.2020 17:59 Ответить
Все що характеризує тіхановську в цих словах - " путіін мудрий руководітєль . " . Тобто - розв'язавши війну з Україною , він вчинив мудро .! Це повний звіздєц ...

Ця ватна курва , називає злочинця ,вбившого тисячі людей - мудрим чєлавєком ,, вдуматись тільки .!!
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21.09.2020 16:36 Ответить
Не помнишь кто там в глазах путина увидел добро , справедливость и желание мира с Украиной ? Я тебе открою первые две буквы Зе****
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21.09.2020 21:11 Ответить
Вот оно ключевое заблуждение. Мы тоже в этом завязли. Не столько Бацька - олицетворение русского мира, сколько менты, прокуроры, судьи, КГБ-шники, налоговики, таможенники и олигархи. И без поражения в правах этих упырей не обойтись. Иначе будет как в Украине
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21.09.2020 16:49 Ответить
То есть ты предлагаешь сразу без остановки вести борьбу на три фронта ? Требовать убрать лукашенко и всех чиновников с ментами ? Тогда они обьединяться и никто эту мафию с места не сдвинет .
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21.09.2020 21:13 Ответить
Как минимум, публично не заявлять о лояльном отношении к представителям мафии
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22.09.2020 10:57 Ответить
прокацапня
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21.09.2020 17:31 Ответить
Правильный ход в отличие от украинской власти начала 2014 года, которая не имея реальной власти, тогда только ляпала языком и пугала силовиков, и как закономерный результат - потеря Крыма и Донбасса. Если бы не добровольцы, то развал бы дошел до Киева.
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21.09.2020 17:58 Ответить
Нехай краще розповість,як приготувати картопляні деруни. Драники,якщо на білоруській мові...
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21.09.2020 18:51 Ответить
Не мечтай , Ванятко , ешь блины с лопаты .
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21.09.2020 21:14 Ответить
Кацапюра! В нємитую расею - шагом марш!
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21.09.2020 21:58 Ответить
 
 