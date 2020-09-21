Тихановская дала белорусским силовикам гарантии безопасности: "Все, кто был уволен, будут восстановлены". ВИДЕО

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала гарантии безопасности силовикам, которые откажутся выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок – это перестать на время быть офицером", - говорится в сообщении.

"В Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов. Не будет отработки после обучения, не придётся платить штрафы за расторжение контракта. Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой. А главное – вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - подытожила Тихановская.

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