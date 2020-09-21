Тихановская дала белорусским силовикам гарантии безопасности: "Все, кто был уволен, будут восстановлены". ВИДЕО
Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала гарантии безопасности силовикам, которые откажутся выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов.
Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником – это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать, не губите свою жизнь и карьеру. Иногда по-настоящему офицерский поступок – это перестать на время быть офицером", - говорится в сообщении.
"В Беларуси уйдут в прошлое практики, с помощью которых система превращает служащих в рабов. Не будет отработки после обучения, не придётся платить штрафы за расторжение контракта. Все, кто был уволен или был вынужден уволиться, будут восстановлены с непрерывным стажем и выслугой. А главное – вам не придется опасаться возвращения в страну закона и действия права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - подытожила Тихановская.
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Чи ви плануєте якісь зміни ?
Вона випадкова людина.
Вже не какаєте.
Я і досі не збагнула, яка її мета.
и гарантии ее ничем не подкреплены
Бойка запитай.
Або Медведчука.
Та й від тебе https://censor.net/ru/user/386625, цікаво почути ТВОЮ відповідь, «чей Крым?»
Буде ?
відсмокчистанцюй, бо вони інакше тебе не зрозуміють
В Армении оппозиция взяла власть и тут же призналась рашке в любви и преданности
«»
Против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей Россию вывести свои войска с аннексированного Крымского полуострова, проголосовали представители 19 стран. Об этом в Facebook сообщил спикер представительства Украины в ООН https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219954239661582&set=pcb.10219954241541629&type=3&theater Олег Николаенко .
Среди этих стран: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.
Поддержали же документ делегации 63 стран. 66 - воздержались.
Напомним, https://www.5.ua/ru/polytyka/henassambleia-oon-pryniala-rezoliutsyiu-v-kotoroi-osuzhdaet-mylytaryzatsyiu-okkupyrovannoho-krima-rossyei-204376.html Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осуждает милитаризацию оккупированного Крыма Россией. В документе, в частности, содержится призыв к России воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму, и выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.»»
Тихановская ***** на один зуб.
Хто ти така, що ти щось комусь гарантуєш ?
Я вже писала: це - дуже не порядно з її боку бути в спокійній обстановці і щось вказувати / закликати / обіцяти тим, хто ризикує.
Який у неї авторитет ? За три місяці до виборів про неї раптом почули ?
Хай навіть за неї віддали більшість голосів - хоча я не можу бути в цьому впевнена - але вона нічого не знає і не вміє, просто балакаюча голова.
Обіцяла нові вибори через півроку, але протягом цього часу треба виконувати обов*язки і реально можна наробити багато шкоди. Це якщо раптом би її визнали переможцем.
Яскравий приклад - ще один такий "самоучка"-блазень в Україні. За півтора роки уже стільки накерував, що невідомо скільки і як розгрібатимемо і чим це обернеться для України.
Я розумію, що в Білорусі вже назріла частково критична ситуація з Лукашенком (за 26 років), але воно все таке сире у них.
І для України жоден їхній =опозиційний= лідер не буде добрим.
Тому я просто стежу. І переживаю. Бо наша теперішня влада безсловесна і в дипломатичному плані на останні нападки Луки, та й у військовому навряд чи щось протиставить, якщо раптом щось на північному кордону.
Ця ватна курва , називає злочинця ,вбившого тисячі людей - мудрим чєлавєком ,, вдуматись тільки .!!