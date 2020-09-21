На обжалование меры пресечения Колесниковой в минский суд пришли послы стран ЕС, ее оставили под стражей. ВИДЕО+ФОТО
Минский городской суд отклонил жалобу защиты Марии Колесниковой о применении к ней данной меры пресечения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, поддержать Марию Колесникову и ее отца в Минский городской суд, где рассматривалась жалоба, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии.
Заседание было закрытым, люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов. В итоге суд отклонил жалобу защиты, Колесникова остается под стражей. В заседании она участвовала по видеосвязи, и когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех ожидающих под дверью людей, Колесникова помахала им и показала фирменный знак "Сердце". Люди встретили ее аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но люди не ушли, и судья зачитала решение при них.
Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко будут обжаловать решение суда.
Жалобу защитников Ильи Салея также отклонили, он тоже остается под стражей.
Ранее суд отклонил аналогичную жалобу защиты Максима Знака. Знак содержится в СИЗО № 1 Минска, Мария Колесникова вечером 11 сентября оттуда была переведена в следственный изолятор в Жодино.
Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.
9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.
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А справа послів - донести це все "з перших вух та очей" до керівництва своїх країн , в ЕС та в ООН !