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На обжалование меры пресечения Колесниковой в минский суд пришли послы стран ЕС, ее оставили под стражей. ВИДЕО+ФОТО

Минский городской суд отклонил жалобу защиты Марии Колесниковой о применении к ней данной меры пресечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY, поддержать Марию Колесникову и ее отца в Минский городской суд, где рассматривалась жалоба, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии.

На обжалование меры пресечения Колесниковой в минский суд пришли послы стран ЕС, ее оставили под стражей 01
Фото: TUT.BY
 

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Заседание было закрытым, люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов. В итоге суд отклонил жалобу защиты, Колесникова остается под стражей. В заседании она участвовала по видеосвязи, и когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех ожидающих под дверью людей, Колесникова помахала им и показала фирменный знак "Сердце". Люди встретили ее аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но люди не ушли, и судья зачитала решение при них.

Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко будут обжаловать решение суда.

Жалобу защитников Ильи Салея также отклонили, он тоже остается под стражей.

Также читайте: СК Беларуси обвинил Колесникову в призывах к захвату власти: она остается под стражей

Ранее суд отклонил аналогичную жалобу защиты Максима Знака. Знак содержится в СИЗО № 1 Минска, Мария Колесникова вечером 11 сентября оттуда была переведена в следственный изолятор в Жодино.

Напомним, 8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.

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9 сентября отец Марии Колесниковой заявил, что его дочь арестована и находится в СИЗО. Оппозиционерку подозревают в публичных призывах к захвату власти. Колесниковой грозит до 5 лет тюрьмы. Она обратилась в Следственный комитет Беларуси с заявлением о попытке силовиков ее похитить.

Автор: 

Беларусь (7902) Лукашенко Александр (3614) репрессии (2767) Колесникова Мария (36)


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Топ комментарии
+4
Какая разница, что творится в этом пуйловском курятнике? Нам своих проблем не хватает?
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21.09.2020 19:00
+3
Но роися друг и брат как и у подруги сраной курицы тихановской...
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21.09.2020 18:50
+2
А ведь могли и расстрелять...Но Бацька вождь гуманный...
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21.09.2020 18:57
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Но роися друг и брат как и у подруги сраной курицы тихановской...
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21.09.2020 18:50 Ответить
бульбу бацка по осени считат
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21.09.2020 18:51 Ответить
а где гордый наш посол ,самостоятельный до усрачки?
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21.09.2020 18:53 Ответить
А ведь могли и расстрелять...Но Бацька вождь гуманный...
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21.09.2020 18:57 Ответить
Это твой папаша ? Интересно насколько ты на него похож , лахта скрепная .
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21.09.2020 19:25 Ответить
Какая разница, что творится в этом пуйловском курятнике? Нам своих проблем не хватает?
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21.09.2020 19:00 Ответить
И правда , послы ЕС такие курицы глупые , а ты лахтинский весь в белом .
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21.09.2020 19:27 Ответить
Вони не «глупие» вони всь час або стурбовані або дуже стурбовані , і під час аннексіі Криму були стурбовані і 6 років війни на Донбасі теж стурбовані іноді дуже іноді не дуже . Ну й зараз під час цієі кумедноі рєволюціі у Біларусі теж приступ стурбовнсті
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21.09.2020 20:23 Ответить
Думал в конце будут кричать "пазор", но даже этого не смогли из себя выдавить.
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21.09.2020 19:15 Ответить
Ага... а по почках получити ?)9
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21.09.2020 20:24 Ответить
Позор кричати - мають місцеві
А справа послів - донести це все "з перших вух та очей" до керівництва своїх країн , в ЕС та в ООН !
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22.09.2020 12:27 Ответить
Судья похожа на гестаповку
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21.09.2020 21:00 Ответить
Такие же судьи и в Украине и в России.
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22.09.2020 13:30 Ответить
 
 