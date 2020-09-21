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Банда в течение двух лет нападала на фермерские хозяйства на Днепропетровщине, двое ее участников задержаны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области во время полицейской спецоперации задержаны члены преступной группировки с межрегиональными связями. Они подозреваются в ряде вооруженных разбойных нападений на фермеров области.

Задержали двух подозреваемых 21 сентября сотрудники следственного отдела Синельниковского ОП, Департамента и управления уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Синельниково и при силовой поддержке спецподразделения КОРД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Как установили полицейские, злоумышленники причастны к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства, совершенных в течение последних двух лет. Во время нападений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием, передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками и одевались в камуфлированную одежду и балаклавы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), полицейские провели обыски по месту жительства злоумышленников, в гаражах и автомобилях. В результате правоохранители изъяли нарезное и гладкоствольное оружие, гранаты, мобильные телефоны, автомобильные номерные знаки и камуфлированная одежда.

21 сентября обоих мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас следователи собирают доказательства для установления всех фактов преступной деятельности задержанных.

Банда в течение двух лет нападала на фермерские хозяйства на Днепропетровщине, двое ее участников задержаны, - полиция 01

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Банда в течение двух лет нападала на фермерские хозяйства на Днепропетровщине, двое ее участников задержаны, - полиция 02
Банда в течение двух лет нападала на фермерские хозяйства на Днепропетровщине, двое ее участников задержаны, - полиция 03
Банда в течение двух лет нападала на фермерские хозяйства на Днепропетровщине, двое ее участников задержаны, - полиция 04

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Автор: 

Нацполиция (16501) правоохранительные органы (2970) разбой (287) силовики (2799) Днепропетровская область (4004)


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Топ комментарии
+5
2 человека - это НЕ банда, преступная группировка, картель или мафия, а просто микро-группа, которая только может быть, всего лишь из 2 человек. МВД не парьте мозги налогоплатильщикам своей сказочной арифметикой и статистикой
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21.09.2020 19:41
+4
Юзика взяли ?
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21.09.2020 19:53
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21.09.2020 19:40 Ответить
2 человека - это НЕ банда, преступная группировка, картель или мафия, а просто микро-группа, которая только может быть, всего лишь из 2 человек. МВД не парьте мозги налогоплатильщикам своей сказочной арифметикой и статистикой
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21.09.2020 19:41 Ответить
местные бандитики Судя по оружию и по окружающей среде на фото - плохо работали)
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21.09.2020 20:00 Ответить
Юзика взяли ?
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21.09.2020 19:53 Ответить
Страшная банда грабившая фермеров и живущая в каком то сарае галимом?
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21.09.2020 19:57 Ответить
Ой, аж два года нападала: нападавшим и их задержавшим, - дайте по два Ордена каждому за нападание и за задержание соответственно. Ребята то служат....
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21.09.2020 20:09 Ответить
А чего полиция тянула более 2-х лет?
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21.09.2020 20:31 Ответить
Ждала разрешения. В засаде.
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21.09.2020 20:52 Ответить
ТАК СЕЙЧАС ВО ВСЕХ СЕЛАХ УКРАИНЫ СТАРОСТЫ СЕЛА ОБМАННЫМ ПУТЕМ ОТЖИМАЮТ ЗЕМЛЮ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ !!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2020 01:18 Ответить
З такою доісторичною зброєю вони мабуть пенсіонерів грабували. Без даха в МВС вони б не пішли на діло з такою зброєю. Досить знущатись з селян досить плодити рабів, потрібно вільно дозволити громадянам купувати стрілецьку зброю, бо цим бультер'єрам бариг не буде, ні кінця, ні краю, як тільки осінь, тут і рекет. Ось як зброю купували при самодержавії 1906 рік, коли був "недемократичний" цар -

При заказахъ на револьверы и пистолеты необходимо выслать подлинное свидетельство местной полицейской власти на право пріобретенія револьвера.

Автоматическое карманное оружіе (пист. Браунингъ, Парабеллумъ, Манлихеръ, Дрейзе, Маузеръ и др.) и револьверы могутъ быть высылаемы Складомъ въ 2-хъ недельный срокъ,- время необходимое для представленія провинціальнаго полицейскаго свидетельства въ Канцелярію С.-П етербургскаго Градоначальника для полученія свидѣтельства на право отправки револьвера. Для пріобретенія охотничьихъ ружей, винтовокъ, карабиновъ и пистолетовъ для комнатной стрельбы в цель,.- свидетельствъ полиціи не требуется. Порох в провинцію не высылается.
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22.09.2020 07:09 Ответить
 
 