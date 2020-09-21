Банда в течение двух лет нападала на фермерские хозяйства на Днепропетровщине, двое ее участников задержаны, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области во время полицейской спецоперации задержаны члены преступной группировки с межрегиональными связями. Они подозреваются в ряде вооруженных разбойных нападений на фермеров области.

Задержали двух подозреваемых 21 сентября сотрудники следственного отдела Синельниковского ОП, Департамента и управления уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Синельниково и при силовой поддержке спецподразделения КОРД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Как установили полицейские, злоумышленники причастны к ряду разбойных нападений на домовладения и фермерские хозяйства, совершенных в течение последних двух лет. Во время нападений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием, передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками и одевались в камуфлированную одежду и балаклавы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), полицейские провели обыски по месту жительства злоумышленников, в гаражах и автомобилях. В результате правоохранители изъяли нарезное и гладкоствольное оружие, гранаты, мобильные телефоны, автомобильные номерные знаки и камуфлированная одежда.

21 сентября обоих мужчин задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении и избрании меры пресечения. Сейчас следователи собирают доказательства для установления всех фактов преступной деятельности задержанных.

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