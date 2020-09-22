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"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам. ВИДЕО

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал прямым приглашением к измене призыв Светланы Тихановской к белорусским силовикам с просьбой стать на сторону закона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров уточнил, речь идет об измене присяге и измене родине, а Тихановская, таким образом, совершает уголовное преступление.

"Тихановская делает заявление, которое вызывает огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченость ситуация, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене, измене присяге и измене родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.

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Автор: 

Беларусь (7902) Лавров Сергей (2306) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+51
Дебил бл
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22.09.2020 10:01
+45
Все правильно лавруха говорит, у них там все чотко и без оговорок
"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам - Цензор.НЕТ 882
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22.09.2020 10:04
+43
"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам - Цензор.НЕТ 7424
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22.09.2020 10:04
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Страница 2 из 2
Що стосується законів,то тут би пєчальной лошаді лаврову заткнути свою пельку,та мовчати.Бо кацапія і закони- це речі абсолютно несумістні.
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22.09.2020 10:57 Ответить
У старой лошадки конфузы все чаще и чаще звучат) не даром кляча на пенсию проситься не один год уже. но не отпустят. Заменить некому. Ну не старой же алкоголичкой.)
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22.09.2020 11:19 Ответить
Попробуй даже в кацапии найти подобного циника и брехуна!?
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22.09.2020 12:09 Ответить
Лавров - ворог цивілізованого світу. Погано, що люди ще цього не зрозуміли
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22.09.2020 11:25 Ответить
кремль - ворог Світу, лавров там проста шестерня...
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23.09.2020 13:09 Ответить
"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків - Цензор.НЕТ 7715
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22.09.2020 11:26 Ответить
Хорошие кровати, Английские, надежные...лет 100 ещё простоят.
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22.09.2020 11:33 Ответить
Были старые русские галоши ,кидал их с крыши девятиэтажки и остались целые,во раньше на Расии делали галоши.
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22.09.2020 11:42 Ответить
Хорошие кровати, Английские, надежные...лет 100 ещё простоят.
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22.09.2020 11:34 Ответить
По закону--преступление, по кремлевски--патриотично.
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22.09.2020 11:51 Ответить
печальная лошадь
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22.09.2020 11:52 Ответить
Лавруха молодець, сказав, як відрізав. Хоча вийшло, ніби в калюжу перднув. Але слово не горобець...
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22.09.2020 12:05 Ответить
А каким боком ты, протухшая лавровая погань, к высказываниям зарубежной активуистки по внутренним вопросам ее страны? Не ймется кацапам, везде свой нос всунуть им надо! И поучить жизни. Мерзость!
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22.09.2020 12:07 Ответить
Лошать уже на 2 вышки и 3 вешалки заработала.
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22.09.2020 12:07 Ответить
"Встати на бік закону - це пряме запрошення до зради", - Лавров про заклик Тіхановської до білоруських силовиків - Цензор.НЕТ 7729
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22.09.2020 12:08 Ответить
А что - кто-то сомневался , что они нассывглазамудилы ?
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22.09.2020 12:44 Ответить
Смотри в свою тарелку, а не лезь пальцами в чужую.
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22.09.2020 13:01 Ответить
Якщо білоруси не повбивають тих, хто пив народну кров то в них буде така сама фігня, як в нас. Одні продажні еліти будуть змінюватись такими самими іншими. Деградоване населення і масова еміграція.
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22.09.2020 13:03 Ответить
Ну да на кацапия 'по закону' это измена фашисткому режиму куйла
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22.09.2020 13:31 Ответить
Соблюдение закона - это уголовное преступление? Да-да, мир - это война, свобода - это рабство... Всё по канону, товарищ.
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22.09.2020 13:33 Ответить
После такой речуги можно засомневаться в здравии самого Лаврова. Может они с Путиным уже начали употреблять что-нибудь "успокоительное"??? Возраст все равно берет свое. И голова уже превратилась в какой-то кабачок, просится на отдых.
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22.09.2020 14:24 Ответить
Призыв силовиков стать на сторону закона на мордоре конечно да, это преступление...
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22.09.2020 14:46 Ответить
Это вы меня опередили , порывшись в моих мыслях... Я лишь разъясню:хромая лошадь спутала грешное с праведным, но какой спрос с амнезийника, разве шо в плане анализов.
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22.09.2020 15:18 Ответить
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22.09.2020 15:45 Ответить
Лощадь обнюхалась аргентинского кокаину.
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22.09.2020 18:14 Ответить
закон=прєступлєніє (с) цапи
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22.09.2020 19:19 Ответить
идиот.
лживая, отвратная рашистская тварь. подыхай долго и мучительно. Аминь.
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22.09.2020 19:43 Ответить
То есть по мнению Лавирова фальсификация выборов Лукашенком и его группой "это законно"?
Смотри. Первое, когда начались возмущения тысяч белорусов по поводу фальсификации выборов, власть объявила что Лукашенко якобы не набрал 84% голосов.. а всего лишь 64%. Ну надо же! Ошибочка при подсчете? (А зачем вообще тогда выборы, если результат берут с потолка?)
Второе прошло еще время, протесты возрастали и Лукашенко стал говорить, что "Да, я что то долго задержался на троне, я пересидел." Потом объявил "вот пройдет год , полтора, два и назначим досрочные выборы"
И тут, как будто ничего этого не видя, именно протестов народа , не слыша вранья Лукашенко, шельма Лавров выпустил вонючую торпеду.
Просто воры! Лукашенко вор! Лавров сообщник и вор! Одни воры.
Ворюги подлые!!! А черная сотня избивает студентов! Калечит их. Ясно, такие не станут на сторону закона, они будут защищать воров... Боже дай сил выдержать честным людям в Белоруссии, пусть эти черносотенцы сгинут.
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22.09.2020 20:18 Ответить
говорящая лошадь заржала...Не зря говорят --"бред сивой кобылы"....бред Лавруши как раз и попадает в эту категорию...
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22.09.2020 23:26 Ответить
Кацапстан должен бить разрушен!
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23.09.2020 00:26 Ответить
унылая ************** лошадь
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23.09.2020 02:03 Ответить
Оказывается не только Лукашенко и в лагере Путина боятся, что силовики станут на сторону людей - ЗНАЧИТ УЖЕ ЕСТЬ ЗВОНОЧКИ - ЭТО РАДУЕТ.
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23.09.2020 06:38 Ответить
Лошадь тоже может иметь своё мнение. Правда, уважать её мнение могут только лошади.
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23.09.2020 08:25 Ответить
Лошадь тоже может иметь своё мнение. Правда, уважать её мнение могут только лошади.
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23.09.2020 08:26 Ответить
Ну, что Тихановская, "подружилась" с россией?
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23.09.2020 09:31 Ответить
Точно ! А измена - это приглашение к соблюдению закона...
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23.09.2020 10:54 Ответить
Маразм крепчает...По логике Лаврова присягу даешь не Родине а лично Лукашенко,Путину,Зеленскому....Стать на сторону на закона значит изменить вышеназванным.Так получается?То бишь народ и закон побоку, главное верность президенту?
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23.09.2020 12:07 Ответить
Цитаты великих... бешеных говорящих лошадей:

"... призывает силовиков встать на сторону закона - это ... ... , наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.

RE: RE: "... встать на сторону закона - это ... уголовное преступление", - заявил Лавров.

Источник: https://censor.net/ru/v3220582
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24.09.2020 02:28 Ответить
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