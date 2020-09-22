"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам. ВИДЕО

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал прямым приглашением к измене призыв Светланы Тихановской к белорусским силовикам с просьбой стать на сторону закона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров уточнил, речь идет об измене присяге и измене родине, а Тихановская, таким образом, совершает уголовное преступление.

"Тихановская делает заявление, которое вызывает огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченость ситуация, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене, измене присяге и измене родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.

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