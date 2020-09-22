"Встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене", - Лавров о призыве Тихановской к белорусским силовикам. ВИДЕО
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал прямым приглашением к измене призыв Светланы Тихановской к белорусским силовикам с просьбой стать на сторону закона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров уточнил, речь идет об измене присяге и измене родине, а Тихановская, таким образом, совершает уголовное преступление.
"Тихановская делает заявление, которое вызывает огромное количество вопросов. В частности, она говорила, что у нее вызывает озабоченость ситуация, когда Россия и Беларусь имеют тесные отношения. На днях она заявила о том, что призывает силовиков встать на сторону закона - это прямое приглашение к измене, измене присяге и измене родине, по большому счету. Это, наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.
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лживая, отвратная рашистская тварь. подыхай долго и мучительно. Аминь.
Смотри. Первое, когда начались возмущения тысяч белорусов по поводу фальсификации выборов, власть объявила что Лукашенко якобы не набрал 84% голосов.. а всего лишь 64%. Ну надо же! Ошибочка при подсчете? (А зачем вообще тогда выборы, если результат берут с потолка?)
Второе прошло еще время, протесты возрастали и Лукашенко стал говорить, что "Да, я что то долго задержался на троне, я пересидел." Потом объявил "вот пройдет год , полтора, два и назначим досрочные выборы"
И тут, как будто ничего этого не видя, именно протестов народа , не слыша вранья Лукашенко, шельма Лавров выпустил вонючую торпеду.
Просто воры! Лукашенко вор! Лавров сообщник и вор! Одни воры.
Ворюги подлые!!! А черная сотня избивает студентов! Калечит их. Ясно, такие не станут на сторону закона, они будут защищать воров... Боже дай сил выдержать честным людям в Белоруссии, пусть эти черносотенцы сгинут.
великих...бешеных говорящих лошадей:
"... призывает силовиков встать на сторону закона - это ... ... , наверное, уголовное преступление", - заявил Лавров.
RE: RE: "... встать на сторону закона - это ... уголовное преступление", - заявил Лавров.
Источник: https://censor.net/ru/v3220582