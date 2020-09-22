"Это просто трэш какой-то": в Минздраве ожидают вспышку COVID-19 в Запорожье после проведения фестиваля. ВИДЕО

Министерство здравоохранения обратится к органам контроля относительно массового празднования фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором собрались десятки тысяч людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото. Обязательно собирать десятки тысяч людей на концерте? У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет. Я буду обращаться к коллегам, ответственным за меры контроля, относительно соответствующих действий и протоколов", - сказал он.

"Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных COVID-19", - добавил министр.

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