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"Это просто трэш какой-то": в Минздраве ожидают вспышку COVID-19 в Запорожье после проведения фестиваля. ВИДЕО

Министерство здравоохранения обратится к органам контроля относительно массового празднования фестиваля Khortytsia Freedom в Запорожье, на котором собрались десятки тысяч людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе традиционного брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я увидел фото с празднования в Запорожье Khortytsia Freedom, на котором собрались десятки тысяч людей, исходя из фото. Обязательно собирать десятки тысяч людей на концерте? У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет. Я буду обращаться к коллегам, ответственным за меры контроля, относительно соответствующих действий и протоколов", - сказал он.

"Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в Запорожской области. Понятно, что после проведения таких массовых мероприятий будет увеличение количества больных COVID-19", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 372, Тернопольщина - 293 и Львовщина - 275

карантин (16729) концерт (401) Запорожская область (3126) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Причем особо устают те, кто ни к войне, ни к борьбе с вирусом никакого отношения не имеют.

Бухать и тусить не устают, а от войны и эпидемии устали очень.
А потом эти же добо...бы бдут ходить без масок в общественных местах и разносить заразу.

Тут как бы выбор каждого

Вот поэтому таки рулит естественный отбор.
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22.09.2020 10:24
+11
А они жалуются на выбросы в атмосферу в ихнем газтауне)))
"Это просто трэш какой-то": в Минздраве ожидают вспышку COVID-19 в Запорожье после проведения фестиваля - Цензор.НЕТ 1863
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22.09.2020 10:12
+9
А то, что большинство жителей Запорожья, вследствие выбросов заводов, имеют и будут иметь кучу болезней, от которых умирают, минздрав не интересует, да? Ковид наше фсьо!.
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22.09.2020 10:18
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Та хрен бы там!
Сидели дома 2 месяца. Все равно был рост.
А насчет концерта... значит, на концерте все не соблюдают соц. дистанции...а в магазине типа соблюдают))) Не знаю как в НЛ, но в Украине - нет.
Маски носят почти все. Таких как я... в Киеве на митинге собралась едва ли сотня.
Вы правда думаете, что это все из-за нас?)
Кроме того - нас запомнить не сложно в силу малого кол-ва. На митингах одни и те же лица.
Здоровые. Хотя должны заразиться первыми. И давно уже сдохнуть.
Вот кстати да. Почему мы не сдохли как те работяги на стройке?))
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22.09.2020 16:11 Ответить
В средние века сидением дома победили эпидемию чумы без всяких медикаментов.

Поэтому повторюсь:
""Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують спалах COVID-19 у Запоріжжі після проведення фестивалю - Цензор.НЕТ 9101 https://censor.net/ru/user/95438
Мосьпан, я уже выше писал, мне лениво доказывать что-то упоротым адептам шария "Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують спалах COVID-19 у Запоріжжі після проведення фестивалю - Цензор.НЕТ 9101. Это зря потраченное время. Вы победили, коронавируса нет. Можете в награду поцеловать ручку двери в инфекционке "
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22.09.2020 16:49 Ответить
В средние века чуму победили тем что начали мыться - презрев религиозные запреты.
Я там видосик Вам скинул - Вам понравится. В тему об... упоротых адептах.
Насколько упоротым адептом надо быть... чтоб носить маску - когда главный гуру, пропагандирующий их ношение - ее НЕ НОСИТ))
Носите маску. Только если вдруг все же заболеете - подайте в суд на производителя. А еще на ВООЗ - что их меры Вам не помогли))
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22.09.2020 17:02 Ответить
"В средние века чуму победили тем что начали мыться"
Я хоть и думал, что хватит на тебя тратить время, но ты опять меня смог насмешить . Если бы чуму можно было победить простым мытьём рук (или что там начали по твоей версии мыть в средние века), то она бы не уложила в могилу пол Европы .
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22.09.2020 18:30 Ответить
Задумайся, почему она не бушевала на территории Руси.
Не потому ли, что мыться в Европе запрещалось на уровне религии, а на Руси не сходил в баньку на неделе - получика-розог)?
Почитай о путях передачи... в общем почитай матчасть. Там столько всего забавного)))
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23.09.2020 09:58 Ответить
Возможно, в тоталитарной клоаке все возможно.
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22.09.2020 15:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/405946 Ці всі тести не точні.Раз показують позитивний результат.раз негативний.
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22.09.2020 17:09 Ответить
Коллективный иммунитет только так и вырабатывается. Не благодаря стараниям министра Степанова, а вопреки им.
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22.09.2020 12:07 Ответить
Так не вырабатывается ж иммунитет. Уже во всём мире подтвердили. Или под иммунитетом вы имели ввиду вымирание дебилов?
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22.09.2020 12:22 Ответить
Надо ждать две недели, пока точно сказать не могу.
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22.09.2020 12:30 Ответить
Швеция.
РБ.
Во всем мире, который к рекомендациям ВООЗ прислушивается - начинается "вторая волна".
Две страны послали ВООЗ нахер.
У них от 80 до 200 с небольшим плюсом случаев (скачущая динамика, в среднем чуть менее 200).
У остальных, да и у нас...

К слову. Почитайте инструкции CDC, это аналог нашей СЭС в США. Они прямо приказали врачам квалифицировать ВСЕ случаи, имеющие симптомы ковид (т.е. пневмония, грипп, простуда...) - как ковид. По их логике мои жена и дочь, болевшие бактериальной пневмонией, с отрицательными тестами (по 3шт. делали, экспресс, ПЦР и третий, вечно забываю какой именно, а гуглить лень) - считались бы как ковид. Которого у них не было).
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22.09.2020 12:35 Ответить
Швеция имеет статистику в три раза худшую чем все соседние страны, в РБ просто отменили ковид президентским указом . Но мне лениво вам разжёвывать и показывать графики. Вы же всё знаете лучше всех . На том и порешим, ковид - выдумка жидомасонов а почти лимон трупов за пол года =- это всё от ДТП
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22.09.2020 12:39 Ответить
Серьезно?
Ну тогда это тоже выдумка жидомасонов:
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/7/7114068/
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22.09.2020 12:46 Ответить
Я вам в другой теме написал список что гуглить. Просвещайтесь. И да, это не Шарий, но вы справитесь.
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22.09.2020 12:50 Ответить
А при чем тут Шарий к Европейской правде, собственником которой является Алена Притула. Основавшая её вместе с некоим Георгием Гонагдзе, Вы, возможно, слышали о нем.
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22.09.2020 13:01 Ответить
Слышал. Вы хотите о нём поговорить?
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22.09.2020 13:03 Ответить
Нет. А Вы о Шарие? Лично мне он нафиг не сдался, но Вы его упомянули - подумал: неужели я где-то на него сослался. Проверил. Нет.
Я хотел Вам показать... что слова наших (и не только) политиков зачастую расходятся с реальной ситуацией. А Вы продолжаете им верить...
На что еще Вы согласитесь, не задумываясь, просто потому что Вам скажут? МММММ? Просто подумайте...

Ваш выбор. Только не заставляйте ему следовать - меня. ОК?
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22.09.2020 13:08 Ответить
Вы транслируете все те аргументы, которые выдаёт шарий. Так что если вы не его адепт, ну значит просто так совпало . И вообще, может это шарий - ваш адепт. Откуда я знаю?
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22.09.2020 13:09 Ответить
)). Было бы забавно, наверное...))
Стройка метро к которой я аппелирую - у меня рядом с домом. Вижу лично каждый день.
Все остальное - из открытых источников. Вплоть до официальных типа ВООЗ, американской CDC (там есть ОЧЕНЬ инетересная статистика судебных исков по вреду нанесенному вакцинами) и т.п.
По Беларусам - тоже из открытых источников и отнюдь не правительственных. Оппозиция сама все показывает))
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22.09.2020 13:15 Ответить
Тебе рассказать как подается иск по "вреду нанесенному вакцинами"?
Мне стало херово. Пошел, провакцинировался. Потом стало еще хуже.
Вывод - вакцина сделала хуже. Получайте иск.
Вакцины ТАК НЕ РАБОТАЮТ. Это не симптоматическое лекарство, это способ натренировать иммунную систему бороться с вирусом, а не средство лечения уже имеющегося в человеке вируса. Большинство населения Земли - идиоты. Американцы это, или украинцы, не важно. Равняться нужно не на идиотов, а на тех, кто дружит с головой и достигает определенных результатов не продавая свою жопу ворам миллиардерам, а тяжелым трудом и стараниями. Именно благодаря им ты в XXI веке строчишь на смартфоне, а не выливаешь говно из горшка на головы своих соседей в окошко, потому что нет канализации.
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22.09.2020 15:25 Ответить
Не надо рассказывать. Там есть списочек критериев и четкие нормы. Благо, язык выучил в свое время. Все несколько не так.
И о разнице между вакциной и лекарством мне тоже рассказывать не стоит. Знаю.
И вы вот твердо уверены, что вакцины безопасны? Т.е. от неких болезней они может и лечат (от многих из которых есть сыворотки или же они лечатся симптоматически - например корь, дифтерия, столбняк). Но не наносят ли они куда как большего вреда...
Ответ могло бы дать рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с двойным слепым контролем... но вот беда. Для большинства вакцин в качестве плацебо используется не плацебо а другая вакцина (сайт CDC - кладезь знаний... да только немногие хотят искать).

Задумайтесь над главным. Цель фармкомпании, как любого предпринимательского предприятия - прибыль. Она зависит от блезней людей. Нет болезней - они безработные. Утрирую, конечно, но так нагляднее виден общий принцип.
Будут ли они продвигать нечто, что теоретически уменьшит болезни - т.е. сделает их беднее? Я вот уверен, что если я завтра приду к работодателю и скажу что-то вроде "я придумал как нам сделать нашу компанию беднее" - то меня уволят.
Благодаря "техническому прогрессу" я могу не только пользоваться айфоном. Я могу потреблять синтетическую наркоту... та и многое другое.
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22.09.2020 16:23 Ответить
Задумайтесь над главным. Цель производителей одежды, как любого предпринимательского предприятия - прибыль. Она зависит от износа одежды. Нет износа - они безработные. Утрирую, конечно, но так нагляднее виден общий принцип.

Так что выращивайте лен и ходите в надежной и неприхотливой домотканной одежде. Обувь - носите на палке через плечо. Вперед - назад к натуральному хозяйству!
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22.09.2020 22:45 Ответить
Знали бы Вы, Антип, насколько сильно в плане цены отличается рубашка ручной работы из натурального льна... от какой-нить турецкой в магазе... Вы б стаким апломбом не постили бы херню. Интересно, почему - так? Видимо, какой-то вселенский заговор))
К слову и изнашивается она ... медленнее.
По существу: одежда нужна всем. А лекарства только больным.
Больше здоровых людей - больше потребителей одежды.
Больше больных людей... продажи одежды не изменятся, но вот продажи лекарств...
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23.09.2020 10:04 Ответить
В натуральном хозяйстве понятия цены нет. Только затраты времени. Но самостоятельное изготовление одежды или лекарств или автомобилей (телег) - это тупиковый путь. Мир пошел по принципу рахделения труда и там прибыль практически везде. В том числе и в изготовлении лекарств и вакцин. Что вовсе не исключает разорения фирм, выпускающих некачественный товар.
ПС то что одежда из льна медленнее изнашивается подразумевалось в моем посте. Но Вы то ли не хотели подумать, то лизакосили под недалекого умом человека...
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23.09.2020 13:29 Ответить
Ну как это "нет"? Вы на ярмарку сходите да поинтересуйтесь... ну или к мастеру какому.
Вполне себе есть.
Речь у меня в посте шлан несколько о другом.
О том, что компании, чей бизнес = болезни - выгодно чтобы люди болели. Иначе... они разорятся. Ну или даже их прибыли просто снизятся. Их владельцев это не устроит. Вот никак.
Вы в ответ привели пример с рубашкой... и некоторый смысл в нем есть.
Скажите: если я завтра изобрету секретную вакцину от всех болезней. Один раз вколол - здоров всю жизнь. Исполню мечту проваксеров.
Меня владельцы фармкомпаний на руках носить будут?
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23.09.2020 14:36 Ответить
А если Вы на разработку такой вакцины потратите усилия коллектива в 300-500 человек лет в 20-30 с *********** оборудованием и требованиями к безопасноти. Вы эту вакцину бесплатно раздавать будете, а расходы из своего кармана покроете?
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23.09.2020 16:59 Ответить
ПС Вы в школе учили что такое "натуральное хозяйство"? Какие там к херам ярмарки?
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23.09.2020 17:00 Ответить
Вы не поняли. Вы правда считаете, что я потрачу 20-30 лет помноженные на усилия 300-500 человек и массу денег - на то, чтобы в будущем лишить себя работы / прибыли? Я ж зарабатываю на болезнях, а тут средство, их ликвидирующее. Ну ОК, отобью я стоимость этих исследований. За год-два перевакцинирую всех. А ДАЛЬШЕ?
Живу я - отнюдь не 20 или 30 лет. Люди здоровы, мои препараты им более не требуются.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Теперь.
Ах, вы об этом. Каюсь, понял не сразу в контексте мирового заговора производителей рубашек).
Поинтересуйтесь:
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-36798142
Допускаю, для конкретно рубашек оно может и не работает. Но примеры такой стратегии есть и придуманы, а также успешно реализованы они не вчера.
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23.09.2020 17:37 Ответить
Это Вы не поняли. "если я завтра изобрету секретную вакцину от всех болезней" - это не научная фантастика, это просто наивная фантазия. Такие изобретения сидя на диване не делаются.
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23.09.2020 20:03 Ответить
Я Вам на этом примере показал логику процесса.
Не будет никто изобратать что-то, вкладывать в это кучу денег - если не планирует в будущем извлечь из этого прибыль.
Прибыль фармкомпаний - болезни.
Они будут вкладываться только в то, что им приносит прибыль.
Вывод?
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24.09.2020 10:05 Ответить
Вывод хочешь жить долго - веди здоровый образ жизни и зарабатывай деньги. А если заболел - покупай деньги у фармкомпаний и лечись. А хочешь оставить производителей фармкомпаний, одеждыи еды без прибылей - веди натуральное хозяйство и лечись подорожником.
ПС Вы свой труд по себестоимости продаете? Или, может, бесплатно работаете?
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24.09.2020 12:01 Ответить
И не поспоришь.
Я только откорректирую: лечись - когда заболел. И не коли сомнительную хрень заради профилактики болезни, от которой есть лекарство.
З.Ы.: Ну... скажем так. Прибыль от заключенных мной сделок распределяется крайне непропорционально в сторону собственника компании))). Так что можно сказать что и по себестоимости)
Другое дело... что если я изобрету что-то, что сделает невозможным бизнес моего шефа... он меня уволит.
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24.09.2020 12:06 Ответить
Если Вы просто изобретете и разболтаете шефу, то шеф Вас может сразу и не уволит, а стырит Ваше изобретениеи уж потом уволит. А вот если Вы запатентуете на себя (если конечно, это не служебное изобретение, там через суд шеф может нагнуть), то это уже товар, кторый Вы можете предложить и шефу и его конкурентам. Или послать шефа и конкурентов и под бизнес-план брать кредит и мутить свое дело.
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24.09.2020 21:32 Ответить
Это-то так... но если это изобретение обанкротит не только его, но и его конкурентов (которые как правило на бумаге конкуренты а картельный сговор никто не отменял)... то меня по-быстрому прикопают где-нить в посадке или же отправят в увлекательную экскурсию по киевскому водохранилищу в тазике с бетоном.
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25.09.2020 09:54 Ответить
Эдисона за электролампу прикопали? А ведь газовые компании тогда весь мир в кулаке держали. Или может, изобретателя транзистора прикопали производители ралиоламп? Или изобретателей или производителей этромобилей прикапывают владельцы автоконцернов?
Откуда эти конспирологические страшилки?
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25.09.2020 15:23 Ответить
Они и сейчас держат, изобретение Эдисона (его ли) их отнюдь не убило. Нафтогаз живет и здравствует и премии своим сотрудникам точнее руководителям выписывает)). Сам принцип не изменился (освещать комнату), его не исключили из необходимых.
Ведущие конценры имеют собственные модели электоромобилей, или разрабатывая их... Сам автомобиль не поменелся, саму возможность (продавать средство передвижения) не исключили

Тут иной принцип. Изобретение некоего вещества, которое ... в принципе сделает фармкомпании бесполезными.
Ну или вот к примеру. Обрел я способность целительства. Представим. На минуту. Не нужны все эти ваши... фуфломицины и дорогая медтехника. Наложение рук, мягкий свет и... вуаля. Минус рак. Просто на минуту, пофантазируем. Я могу этому обучить любого. Безплатно, вот такой вот я ... добрый. Прям мать Тереза.
Как думаете. Как оно будет:
1) Владельцы фармкомпаний... скинутся... и я проживу ... ну сутки.
2) Они с радостью станут банкротами и пойдут по миру... лишь бы миллионы "нелохов" были здоровыми.
Просто логически подумайте: что им ближе. Ваше здоровье или собственный кошелек.
Так и тут. Вы просто посчитайте шансы заразиться... ну скажем полио, который передается орально-фекальным путем.
По данным ВООЗ кстати,
Полиомиелит поражает главным образом детей в возрасте до 5 лет.

Дикий полиовирус (ДП) попадает в организм через рот с водой или пищей, которые были загрязнены фекалиями зараженного лица.

Часто... потребляете фекалии зараженного полиомиелитом лица - ртом?))

Я молчу уже о кори, которая лечится вообще симптоматически. И о дифтерии, столбняке от которых есть сыворотки.
Зато... почитайте на досуге отчеты ... всяких там CDC и ВООЗ о росте аллергий на все что только можно. А от них уже... средства продаются в каждой аптеке.
Плюс банальная математика.
Больных полио было в Украине до 10ка в год, что-то такое по цифрам. Могу поднять точные данные если надо. Не суть. Всего было закуплено что-то около 100-200 доз сыворотки. по 1000 каждая баксов. Цифры примерные, есть точные, если нужно.
Допустим, мы перестали вакцинироваться и кол-во кушающих фекалии в детском возрасте увеличилось в 10 раз, то есть их не 10 а 100. Мы оба понимаем что это невозможно, слишком много но пусть. Итого... допустим нам надо купить... на не 200 а 400 доз, ну чтоб с запасом.
То есть потратить 400 000. Много?
Та вроде да.
Вакцина стоит пусть 10 баксов. Но умножить на 40 миллионов.... оу, тут уже сооовсем другие цифры))
Вот Вам и вся математика.
А теперь представьте... я, своим изобретением перекрываю эту всю лавочку.
Не меняю одну лампу (то есть вакцину) на другую, нееееет.
Я просто перекрываю канал. Точка.
ЧТо со мной будет?
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25.09.2020 16:07 Ответить
То есть Эдисон лишил монополии газовых компаний на освещение всех жилищ и улиц, а они не то что убить, даже крупных неприятностей не оранизовали... Пробуксовует Ваша модель... Ну, еще скажите мне где могила изобретателя цифрового фотаппарата. Кодак, Агфа, Фуджи, Поляроид и иже с ними были гигантами фотоиндустрии и никого не убили за это изобретение.

Что с Вами будет есла научитесь лечить рак наложением рук? Откроете клинику и будете лупить бешеные деньги с богатых больных, а учить забесплатно последователей Вас жаба задавит. И один из клентов, кого не успеете вылечить таки Ввс и пристрелит.
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25.09.2020 20:49 Ответить
Я Вам могу показать свой цифровой фотоаппарат Фуджи. Чтоб Вы увидели, что изобретение цифрового фотоаппарата не вывело их из бизнеса фототехники.
Газовые компании с изобретением лампы Эдисона не исчезли а лишь перепрофилировали бизнес... на то же газоснабжение жилых домов. Они не стали en masse какими-нить... поставщиками пряников... сфера их деятельности осталась той же. Они как продавали газ, так и продают. Просто раньше продавали для освещения, теперь для иных нужд...
Ну... Вы говорите за себя. Если я так сделаю, то действительно, бизнесу крупных фармкомпаний я не наврежу... сколько там тех больных... основная масса придет к ним, как и приходила ранее.
А вот если массово... то думаю картинка будет иной.
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28.09.2020 10:18 Ответить
Какая разница -подумали запорожцы , и пошли на фестиваль.
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22.09.2020 12:16 Ответить
Фестиваль??? )) Да они ****лись .

"**лы **дь" (С) Лавров
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22.09.2020 12:21 Ответить
це не треш?

"Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують спалах COVID-19 у Запоріжжі після проведення фестивалю - Цензор.НЕТ 91
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22.09.2020 13:26 Ответить
Людям нравится
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22.09.2020 15:01 Ответить
людям подобається
"Це просто треш якийсь": у МОЗ очікують спалах COVID-19 у Запоріжжі після проведення фестивалю - Цензор.НЕТ 6568
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22.09.2020 15:09 Ответить
Ні, людям не подобається. А "людям - нравится". Ви погано знаєте населення Запоріжжя.
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22.09.2020 15:26 Ответить
Настоящий "треш" это то что по факту в стране есть отдельно законы для обычных людей и для касты неприкасаемой "элиты".
Почему он без маски? Почему под шевой было сборище слуг народа, они были без масок и он об этом молчит? Почему на день независимости был конерт для президента и никого не наказали за отсутвие масок?
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22.09.2020 14:35 Ответить
А на них не действует.
Чего уж там. Видел фотку. Принцеса Швеции в больнице (она там работает, молодец), помогает лечить больных коронавирусом. Фотка в помещении больницы. С коллегами. Все без масок. Жива-здорова.
А помните... та даже Байден повзолял себе в больницы без масок захаживать? Тоже вроде как живой.
На политиков оно не действует.
Иначе бы они давно сидели бы в каком-нить бункере и мы бы их видели на фоне госфлага только.
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22.09.2020 16:27 Ответить
А, так это виноват тот, кто ради "мирской наживы", негодяй, собирал концерт, а не блаженные органы контроля, которые вообще не при делах и получают бабки за красивые глаза?
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22.09.2020 15:01 Ответить
Непопулярна думка: а якщо нічого страшного після фестивалю не відбудеться, епідемічного спалаху не буде, що будемо думати?
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22.09.2020 16:02 Ответить
А об этом все тактично умолчат.
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22.09.2020 16:27 Ответить
В воскресенье в Запорожье прошел и гейпарад,или как там их сейчас называют.
Претензий к этим персонажам нет?
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22.09.2020 18:06 Ответить
ну и шо?
мы идем в Европу, но да, эти парады как бы... ну, не буду ничего говорить, но кому нафиг надо оно?
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22.09.2020 18:25 Ответить
Фи, как Вы нетолерантны))
Этих ковид не берет, им можно.
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23.09.2020 10:05 Ответить
Настоящий трэш, когда казнокрад и бенина подстилка степашка во время чумы в депутаты Одессы лезет
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22.09.2020 21:21 Ответить
Мне фестиваль понравился. Я был в маске, на входе и в др. местах были санитайзеры, иеряли температуру. Можно было выбрать музыку по вкусу, было три локации-джаз, этно и люкс фм. Я был на этно сцене - ДахаБраха, плач Єремії, KHORTA, Karna, Krutь, Wahomo, Banderstadt.
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22.09.2020 21:50 Ответить
Вас уже ні в що не ставлять.
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23.09.2020 09:07 Ответить
А шо, невже на фесті сцену не застлали таким собі жовто -блакитним? Нє ? Ну тоді дійство оголошується ковідним і некошерним. Всякий фест не під контролем , то є бацильний армагідець, а от під патронатом --- очиснооздоровчолікувально чудо.
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23.09.2020 09:24 Ответить
Стесняюсь спросить, а что, уголовное дело за массовое нарушение карантина на организаторов сего мероприятия уже завели?
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23.09.2020 10:14 Ответить
А кто дал разрешение на такой митинг во время эпидемии?, понятно организаторы бывшие Рыги и они сейчас в опозиции, а куда смотрит теперешняя власть или они будут а кивать друг на друга.
Хасидов не пустили и это правильно, а здесь организовали массовое заражение.
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23.09.2020 11:34 Ответить
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