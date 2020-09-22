Памяти воина Степана Стефурака, погибшего в поселке Пески 22 сентября 2014 года: "Со щитом или на щите" - это было его кредо". ВИДЕО

22 сентября 2014 года в поселке Пески Донецкой области погиб боец Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор"- Степан Стефурак (позывной "24"). На тот момент ему было только 19 лет.

Не зупиняючись, йдучи до певної мети,

Чи то, шукаючи у цьому пеклі раю,

Країну вільну мрію віднайти,

А іншою я Україну і не знаю.



Степан Стефурак.

Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман, вместе со своим фронтовым побратимом Сергеем Коновалом (Норд) нашли родных Степана, преподавателей, побратимов и на основе их воспоминаний отсняли короткий документальный фильм.

"Утром Степан успел позвонить отцу и поздравить его с днем ​​рождения, при этом семья не знала, что парень на войне. Степан хотел дозвониться брату Василию, который в то время был под Дебальцево в составе 25 батальона "Киевская Русь" и тоже праздновал свой день рождения. Но не смог этого сделать, поскольку Василий был под артиллерийским огнем русских оккупантов. А через несколько часов Степана не стало, он умер в результате разрыва мины. Вместе с ним погиб его побратим - Алексей Пинчук (Дальнобой)", - отмечает Ухман.

Родился Степан Стефурак 4 августа 1995 в селе Топоровцы Городенковского района Ивано-Франковской области. После окончания школы учился в Тернопольском национальном техническом университете на факультете экономики и предпринимательской деятельности.

Степан принимал активное участие в Революции Достоинства, где параллельно находился его брат Василий. Весной 2014 года, парень втайне от своей семьи ушел добровольцем на Восток. На фронте сильно поднимал боевой дух воинов своим пением и игрой на гитаре. Его любили побратимы, уважали и одновременно вдохновлялись оптимизмом Степана, который тот излучал даже в тяжелые жизненные минуты.

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