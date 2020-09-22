РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12847 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
3 138 5

Памяти воина Степана Стефурака, погибшего в поселке Пески 22 сентября 2014 года: "Со щитом или на щите" - это было его кредо". ВИДЕО

22 сентября 2014 года в поселке Пески Донецкой области погиб боец Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор"- Степан Стефурак (позывной "24"). На тот момент ему было только 19 лет.

Не зупиняючись, йдучи до певної мети,
Чи то, шукаючи у цьому пеклі раю, 
Країну вільну мрію віднайти,
А іншою я Україну і не знаю.

Степан Стефурак.

Журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман, вместе со своим фронтовым побратимом Сергеем Коновалом (Норд) нашли родных Степана, преподавателей, побратимов и на основе их воспоминаний отсняли короткий документальный фильм.

"Утром Степан успел позвонить отцу и поздравить его с днем ​​рождения, при этом семья не знала, что парень на войне. Степан хотел дозвониться брату Василию, который в то время был под Дебальцево в составе 25 батальона "Киевская Русь" и тоже праздновал свой день рождения. Но не смог этого сделать, поскольку Василий был под артиллерийским огнем русских оккупантов. А через несколько часов Степана не стало, он умер в результате разрыва мины. Вместе с ним погиб его побратим - Алексей Пинчук (Дальнобой)", - отмечает Ухман.

Родился Степан Стефурак 4 августа 1995 в селе Топоровцы Городенковского района Ивано-Франковской области. После окончания школы учился в Тернопольском национальном техническом университете на факультете экономики и предпринимательской деятельности.

Степан принимал активное участие в Революции Достоинства, где параллельно находился его брат Василий. Весной 2014 года, парень втайне от своей семьи ушел добровольцем на Восток. На фронте сильно поднимал боевой дух воинов своим пением и игрой на гитаре. Его любили побратимы, уважали и одновременно вдохновлялись оптимизмом Степана, который тот излучал даже в тяжелые жизненные минуты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": "В мой день рождения в поселке Пески погиб брат, а нас россияне бомбили под Дебальцево", - офицер 28 ОМБр ВСУ Василий Стефурак. ВИДЕО

Автор: 

память (1497) Донбасс (26956) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Памяти воина Степана Стефурака, погибшего в поселке Пески 22 сентября 2014 года: "Со щитом или на щите" - это было его кредо" - Цензор.НЕТ 8585

Вечная память погибшим!
показать весь комментарий
22.09.2020 12:37 Ответить
Пам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо" - Цензор.НЕТ 9747

Пам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо" - Цензор.НЕТ 6597
показать весь комментарий
22.09.2020 13:14 Ответить
Пам'ятаємо, Герой.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:45 Ответить
Если позволим прийти к власти пророссийским и олигархическим силам (а они уже фактически готовятся праздновать свою победу) - предадим светлую память Степы и всех, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Украины
показать весь комментарий
22.09.2020 15:06 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮПам'яті воїна Степана Стефурака, який загинув у селищі Піски 22 вересня 2014 року: "Зі щитом чи на щиті" - це було його кредо" - Цензор.НЕТ 5487
показать весь комментарий
22.09.2020 16:36 Ответить
 
 