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Новости Видео Местные выборы-2020
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Сакварелидзе - Верещук: "Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо и не занять позорное 3-4 место". ВИДЕО

Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе показал, каким "не должен быть ролик политика идущего в мэры", прикрепив ролик кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сакварелидзе сообщил на странице в сети Facebook.

"Для учебников будущих специалистов "каким не должен быть ролик политика, идущего в мэры". Вижу, главного консультанта по избирательной кампании госпожи Ирины все еще не уволили... такого уничтожения своего не самого худшего кандидата я пока еще не видел", - говорится в сообщении.

"Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо и не занять позорное 3-4 место", - добавил экс-замгенпрокурора.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально представил депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук в качестве кандидата на должность киевского городского главы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не хаміть, будь ласка. Без парасольки сьогодні?", - "Це дотепно, ви вважаєте?" - словесная перепалка кандидата в мэры Киева от "СН" Верещук и нардепа Ирины Геращенко. ВИДЕО

Автор: 

местные выборы (2752) Сакварелидзе Давид (318) Слуга народа (2632) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+34
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 9216
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22.09.2020 15:52
+28
Верещук глупая ,черноротая хобалка ,она никуда не снимется самостоятельно ,её место на рунке - БЫЧКИ ,БЫЧКИ ,КАМБАЛА ...
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22.09.2020 15:40
+23
Куда сниматься, её уже зонтик понес в заоблачные высоты.
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22.09.2020 15:39
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Баба базарная,у зедебилов ,эта истеричка считается одной из самых умных сосен. Да же вспомнила СЛАВА Украине! Вот мерзота.
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22.09.2020 16:36 Ответить
Рава-Руську не потягла як мер-завалила все що можна -ще й зухвалості вистачає пертися в мери Києва! Одна пиха-гординя та пуста черепна коробка!
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22.09.2020 16:39 Ответить
зелещук ---- ехай до дому !!!!
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22.09.2020 16:39 Ответить
кажуть - Заліщук нормально пристроєна - заміж вийшла , наче , в Іспанії .
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22.09.2020 17:02 Ответить
кажуть - Заліщук нормально пристроєна - заміж вийшла , наче , в Іспанії .
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22.09.2020 17:03 Ответить
В звании, почитай внимательнее кто ее муж, и как он ей помогал силой уничтожать людей.
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23.09.2020 13:44 Ответить
Нет уж пусть остается и получит свои показательные 0.73%
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22.09.2020 16:41 Ответить
А где ролик когда эта чувырла на метле летала
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22.09.2020 16:42 Ответить
Даже для кандидата в мэры Коцюбинского ролик слабоват...
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22.09.2020 16:42 Ответить
Да дело ведь в не в ролике,а ПОЛЕ кандидата!!!!Ведь как правило, большинство молодух и бабушек голосуют За двухметрового мужика или молодого красавчика и "живчика"!!! А к особе своего пола,как правило испытывают неприятие и зависть!!!
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22.09.2020 19:55 Ответить
сакварелідзе бери верещук, забирайте карлсона і давай досвіданія вже... як ви вже всі набридли зебіли, карлсоненята і прочая муйня
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22.09.2020 16:51 Ответить
чого вчепиласяього грузина?
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22.09.2020 16:58 Ответить
Сакварелидзе, а что такое?
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22.09.2020 17:04 Ответить
каким дыбилом надо быть, чтобы за эту шаболду Медведчука проголосовать.
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22.09.2020 17:11 Ответить
Верещук - Карлсон в юбке? Или что грузина возмутило?
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22.09.2020 17:14 Ответить
Для этого чувырла 3-4 место будет почетным.
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22.09.2020 17:20 Ответить
в давнину, коли на чолі сталінських репресій в Україні в 1030-1938 р стояв Каганович, в нього була "бойова подруга" така собі Николаєнко. Вона приходила то на Пленум міському, то на пленум райкому то на пленум ЦК і завжди польцями показувала на ворогів народу. Хрущов разом з НКВД Серовим відправили її в Ташкент, щоб вона там вийшла заміж, однак там її визнали полуумною, назад вона в Київ не вернулась. Каганович жалівся Сталіну на Хрущева, що вони загубили таку жінку. Так і наша пані Верещук, ходить бреше та пальцями крутить біля скроні щодо інших людей. Один її коментар як заступника голови ТСК по підриву складів, свідчить, що вона ....... Кияни на виробах поприколюються з зеленого. Одним словом, їх мала батьківщина - це Лобкова балка, а вони там ...... ну мікроби, та ще зелені.
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22.09.2020 17:26 Ответить
"Буду кандыдуваты" Что это за перл?? Это от слова "кандыдоз"? Грибок у нее, что ли?
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22.09.2020 17:26 Ответить
Неужели среди киевлян найдутся люди готовые проголосовать за эту неадекватную, черноротую истеричку и дуру Верещук!! Не верю!! Были у киевлян мерами .и наркоман Чернивецкий и бездарь ПОПОВ и другие, но такого кандидата , с метлой, как верещук , надо гнать в три шеи!! Иначе киеву и киевлянам прийдёт пипец!
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22.09.2020 17:43 Ответить
Селючка черноротая
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22.09.2020 17:52 Ответить
Эта гнусь в 2015 году ездила в Москву и вместе со своей подружкой - российской пропагандисткой получала премию "за правдивое освещение войны на Донбассе". В нашей стране, конечно, много ватников, но уж если человек с Западной Украины умудрился стать ватником, то это самый мерзкий из ватников, предатель высшей степени. И то, что наш президент ее выдвинул, и его характеризует как предателя.
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22.09.2020 17:57 Ответить
І в Галичині немало було і є таких верещучок і герман, які в післявоєнні роки здавали своіх ровесників -односільчан НКВД і отримували за це премію у жінночими трусами і відрізами сиитцю на плаття. Я читав протокол допиту лідчих СБ ОУН, де в цьму признавалась така ганька.
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23.09.2020 18:27 Ответить
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 793
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22.09.2020 18:21 Ответить
Особенным дермом во фракции оказался Лерос!))
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22.09.2020 23:55 Ответить
Сенсей, кого ты учишь, если сам БЕЗГРАМОТНЫЙ? Даже списать слово правильно не в состоянии.
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23.09.2020 13:42 Ответить
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 7063
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22.09.2020 18:22 Ответить
Вже не маскуються))
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22.09.2020 19:55 Ответить
вєрєщук, вєрєщук... як воно остогидло! нехай вже обіср*ться ваша вєрєщук
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22.09.2020 19:06 Ответить
верещук это юля в молодости
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22.09.2020 19:31 Ответить
Ватниця. Адепт руського миру. Якби не страх перед патріотами - вже давно зустрічала Моторилу з хлібом-сіллю.
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22.09.2020 19:46 Ответить
Зн1матись н1 в якому випадку, ки1вляни мають право показати народним холуям 1х м1сце п1д лавкою.
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22.09.2020 20:23 Ответить
Овец в мэры не берут!
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22.09.2020 21:34 Ответить
Сакварелидзе? Кто он такой что бы раздавать советы? В Грузию пусть ездует!
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22.09.2020 23:56 Ответить
вас смутил случай нелестных отзывов насчет мымры... Дык, аминазинчику тяпнуть, как профи...
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23.09.2020 02:41 Ответить
Шо-та Юлю никто не трогает... Помолодела чертовка, после больничной койки.
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23.09.2020 02:42 Ответить
У меня одного при ее виде возникает желание перемантулить ее битой по черепку так чтобьі ето животное навеки перестало верещать?
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23.09.2020 06:06 Ответить
3-4 место для Мєри зе-Верещук очень даже прилично будет
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23.09.2020 12:54 Ответить
А слов-то каких прекрасных сколько набросала! Не убедительно. Вот, если бы из машины в прыжке сальто мортале забацала, тогда можно в мэры выбирать.
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23.09.2020 13:24 Ответить
І в Галичині немало було і є таких верещучок і герман, які в післявоєнні роки здавали своіх ровесників -односільчан НКВД і отримували за це премію у жінночими трусами і відрізами сиитцю на плаття. Я читав протокол допиту лідчих СБ ОУН, де в цьму признавалась така ганька.
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23.09.2020 18:30 Ответить
Сакварелідзе - Верещук: "Знімайтеся з перегонів, поки ще можна зберегти обличчя і не посісти ганебне 3-4 місце" - Цензор.НЕТ 2339 Евгения Кулеба: Кличко должен уступить Верещук. У нее Cистемное видение ,

Видения !!!

Кандидат в мэры Киева "пролетала" с зонтиком над столицей: и начались Видения !!!
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25.09.2020 06:41 Ответить
Сакварелидзе - Верещук: "Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо

Кандидат в мэры Киева "полетала" с зонтиком над столицей: и начались ВИДЕНИЯ

Евгения Кулеба: Кличко должен уступить Верещук. У нее системное видение или видения ?

Виде́ния - литературный средневековый жанр, характеризующийся, с одной стороны, наличием образа «ясновидца / ы /» в центре повествования и, с другой....

разъехаться бы ВАМ меры и мерухи НА Приорку !!!
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25.09.2020 07:00 Ответить
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