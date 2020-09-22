Сакварелидзе - Верещук: "Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо и не занять позорное 3-4 место". ВИДЕО
Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе показал, каким "не должен быть ролик политика идущего в мэры", прикрепив ролик кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирины Верещук.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сакварелидзе сообщил на странице в сети Facebook.
"Для учебников будущих специалистов "каким не должен быть ролик политика, идущего в мэры". Вижу, главного консультанта по избирательной кампании госпожи Ирины все еще не уволили... такого уничтожения своего не самого худшего кандидата я пока еще не видел", - говорится в сообщении.
"Снимайтесь с гонки, пока еще можно сохранить лицо и не занять позорное 3-4 место", - добавил экс-замгенпрокурора.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский официально представил депутата партии "Слуга народа" Ирину Верещук в качестве кандидата на должность киевского городского главы.
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