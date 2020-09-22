Минские коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг": была размещена без согласования. ВИДЕО

В столице Беларуси Минске житель высотки повесил кусок ткани с надписью "Это не флаг". К дому подъехал подъемник и коммунальщики сняли его.

Кусок ткани с необычной надписью висел на балконе третьего этажа на Толбухина, 13, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Читатели уже обратили внимание, что человек, поднимавшийся на высоту, во время работы был без каски и курил.

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В ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска TUT.BY подтвердили, что ткань с балкона на Толбухина снимал представитель этой организации.

"Нарушены правила пользования жилыми помещениями - ст. 21.16 КоАП. Балкон - это инженерное оборудование жилого дома, он не входит в собственность владельца квартиры, как лоджия. Человек может пользоваться балконом, занимать его, но вывешивать за площадь балкона белье, или другие посторонние вещи, - запрещено. Просто нельзя", - сказал директор ЖЭУ № 3 Алексей Андреев.

По его словам, коммунальщики всегда "устраняют нарушения".

"Бывало, что люди вывешивали веревки, которые выдвигаются за балкон - мы тоже приезжали, это обрезали. Без разницы, какого цвета - красно-зеленое, черно-белое - на фасаде здания нельзя без согласования размещать посторонние вещи", - уточнил Андреев.

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