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Минские коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг": была размещена без согласования. ВИДЕО

В столице Беларуси Минске житель высотки повесил кусок ткани с надписью "Это не флаг". К дому подъехал подъемник и коммунальщики сняли его.

Кусок ткани с необычной надписью висел на балконе третьего этажа на Толбухина, 13, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Читатели уже обратили внимание, что человек, поднимавшийся на высоту, во время работы был без каски и курил.

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В ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска TUT.BY подтвердили, что ткань с балкона на Толбухина снимал представитель этой организации.

"Нарушены правила пользования жилыми помещениями - ст. 21.16 КоАП. Балкон - это инженерное оборудование жилого дома, он не входит в собственность владельца квартиры, как лоджия. Человек может пользоваться балконом, занимать его, но вывешивать за площадь балкона белье, или другие посторонние вещи, - запрещено. Просто нельзя", - сказал директор ЖЭУ № 3 Алексей Андреев.

По его словам, коммунальщики всегда "устраняют нарушения".

"Бывало, что люди вывешивали веревки, которые выдвигаются за балкон - мы тоже приезжали, это обрезали. Без разницы, какого цвета - красно-зеленое, черно-белое - на фасаде здания нельзя без согласования размещать посторонние вещи", - уточнил Андреев.

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Автор: 

Беларусь (7904) флаг (938) Минск (1562)


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Топ комментарии
+12
анекдот какой-то напоминает: жителю такого-то дома не удается высушить уже 5-ю простынь, даже после того, как он написал, что это не флаг, комунальщики с подъемником постоянно снимают его белье
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22.09.2020 16:58
+10
Паранойя в государственном масштабе !
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22.09.2020 17:21
+8
Мінські комунальники зняли з балкона тканину з написом "Це не прапор": була розміщена без узгодження - Цензор.НЕТ 2382
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22.09.2020 18:23
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Правила форума Совет форумчан
От би наступного разу вивісити брудні труселя, використані памперси і прокладки.
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22.09.2020 16:49 Ответить
был бы чел- а ст. найдется...
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22.09.2020 16:53 Ответить
единственная собственность Сябров - это таракан лука
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22.09.2020 16:52 Ответить
Краще було написати: "Четырехугольный фрагмент ткани с надписью (буквами)".
Тоді курінний отаман Очевиденко не дозволив би зняти.
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22.09.2020 16:54 Ответить
СЦУТ!!!!!Воспитание Гулаговское!!!
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22.09.2020 16:55 Ответить
анекдот какой-то напоминает: жителю такого-то дома не удается высушить уже 5-ю простынь, даже после того, как он написал, что это не флаг, комунальщики с подъемником постоянно снимают его белье
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22.09.2020 16:58 Ответить
Узурпатора к ответу!
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22.09.2020 17:04 Ответить
А директор этого жэу когда будет этот балкон ремонтировать?? Раз это не собственность жильца...значит собственность жэу...а состояние балкона такое что он вот вот обвалится....
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22.09.2020 17:20 Ответить
Паранойя в государственном масштабе !
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22.09.2020 17:21 Ответить
Сходить на пси білоруська "революція"...Якщо вже появились такі комічні інциденти то крові не варто чекати...І слава Богу...
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22.09.2020 17:37 Ответить
Смело!)
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22.09.2020 17:50 Ответить
А от портрет кабаєва , напевно засцяли би забрати .
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22.09.2020 18:09 Ответить
Мінські комунальники зняли з балкона тканину з написом "Це не прапор": була розміщена без узгодження - Цензор.НЕТ 2382
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22.09.2020 18:23 Ответить
Борьба за чистоту в действии
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22.09.2020 21:16 Ответить
 
 