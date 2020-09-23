РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4268 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
12 624 26

Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики". ВИДЕО

Российское Минобороны выдало прошлогодние учения артиллеристов за отработку новых тактик ведения огня из крупнокалиберных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с отработкой новой тактики опубликована 17 сентября 2020 года.

Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за отработку новой тактики 01

Видеозапись с проведения учений опубликовано на youtube-странице телеканала "Звезда" 6 сентября 2019 года.


Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за отработку новой тактики 02
Видеозаписи практически идентичны и отличаются только длиной видеоряда. Видео от Минобороны длительностью 1 минута 25 секунд, прошлогодняя запись от "Звезды" более длинная - 2 минуты 58 секунд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым

Автор: 

россия (96899) военные учения (3475) Минобороны рф (943) фейк (691)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Кацапи..
Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики" - Цензор.НЕТ 2056
показать весь комментарий
23.09.2020 10:20 Ответить
+18
У нас також навчилися видавати вчорашні будівництва за нові, а совкових пенсіонерів за нові обличчя.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:28 Ответить
+11
Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 2327

Срілялі.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи..
Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики" - Цензор.НЕТ 2056
показать весь комментарий
23.09.2020 10:20 Ответить
Рашн швайне, йа йа!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:09 Ответить
Да ладно! Они могли и битву под Аустерлицем показать...
показать весь комментарий
23.09.2020 16:08 Ответить
Спасибо, эта новость очень важна для нас.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:22 Ответить
За себя росписывайся
показать весь комментарий
23.09.2020 10:25 Ответить
только кацапье тупое привыкло МЫкать... полная деградация личности
показать весь комментарий
23.09.2020 10:31 Ответить
По сути бесконечных рюзьге фейков есть, что сказать, лапоть?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:30 Ответить
О доблести, чести и правде в фашистском министерстве обороны нападения - не, не слышали.. Позорно прятать шевроны, подло прятаться за женщинами и детьми... не, мы точно не братья
показать весь комментарий
23.09.2020 10:26 Ответить
кацапня без пиндежа не бывает
показать весь комментарий
23.09.2020 10:26 Ответить
нехай ваті ще раз покажуть мультик про вундервафлю з непередбачуваною траекторією
вони від цього скінчають прямо у труси
показать весь комментарий
23.09.2020 10:28 Ответить
У нас також навчилися видавати вчорашні будівництва за нові, а совкових пенсіонерів за нові обличчя.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:28 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 10:29 Ответить
так вроде ж сами натыцали? - пора бы и удивлялово захлопнуть.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:31 Ответить
Ну так -- какой ученик, такие и дела.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:53 Ответить
Варварам соврать , как два пальца ....... ! 😂😂😂
показать весь комментарий
23.09.2020 10:30 Ответить
Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 3862
показать весь комментарий
23.09.2020 10:34 Ответить
бле быть ?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:40 Ответить
Гаубиці прямою наводкою - це революційна тактика, шоб обдурити кривизну землі.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:35 Ответить
Вчергове обісралися кацапи.Але я вже цьому й не дивуюся)))
показать весь комментарий
23.09.2020 10:45 Ответить
Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 2327

Срілялі.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:04 Ответить
в Астраханской области РФ российские военные случайным попаданием из ПТУР "Конкурс" уничтожили собственный танк Т-90А.

Новий фейк Міноборони РФ: повторили через рік репортаж про стрільби, видаючи його за "відпрацювання нової тактики" - Цензор.НЕТ 7106

...
показать весь комментарий
23.09.2020 12:00 Ответить
Это говорит о том, что пропогандоны на самом деле понимают, что их материалы никто не смотрит
показать весь комментарий
23.09.2020 12:42 Ответить
А вы уверены, что прошлогодняя запись не была ФЭЙКОМ?!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:56 Ответить
быдло ватное схавает
показать весь комментарий
23.09.2020 14:56 Ответить
почему фейк?, пусть писаются!)))
показать весь комментарий
23.09.2020 15:34 Ответить
 
 