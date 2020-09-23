Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики". ВИДЕО
Российское Минобороны выдало прошлогодние учения артиллеристов за отработку новых тактик ведения огня из крупнокалиберных систем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с отработкой новой тактики опубликована 17 сентября 2020 года.
Видеозапись с проведения учений опубликовано на youtube-странице телеканала "Звезда" 6 сентября 2019 года.
Видеозаписи практически идентичны и отличаются только длиной видеоряда. Видео от Минобороны длительностью 1 минута 25 секунд, прошлогодняя запись от "Звезды" более длинная - 2 минуты 58 секунд.
Топ комментарии
+40 Валерій Atman
показать весь комментарий23.09.2020 10:20 Ответить Ссылка
+18 S. Fogger
показать весь комментарий23.09.2020 10:28 Ответить Ссылка
+11 5 копійок
показать весь комментарий23.09.2020 11:04 Ответить Ссылка
оборонынападения - не, не слышали.. Позорно прятать шевроны, подло прятаться за женщинами и детьми... не, мы точно не братья
вони від цього скінчають прямо у труси
Срілялі.
