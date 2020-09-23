Новый фейк Минобороны РФ: повторили через год репортаж о стрельбах, выдавая его за "отработку новой тактики". ВИДЕО

Российское Минобороны выдало прошлогодние учения артиллеристов за отработку новых тактик ведения огня из крупнокалиберных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с отработкой новой тактики опубликована 17 сентября 2020 года.

Видеозапись с проведения учений опубликовано на youtube-странице телеканала "Звезда" 6 сентября 2019 года.





Видеозаписи практически идентичны и отличаются только длиной видеоряда. Видео от Минобороны длительностью 1 минута 25 секунд, прошлогодняя запись от "Звезды" более длинная - 2 минуты 58 секунд.

