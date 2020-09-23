РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9171 посетитель онлайн
Новости Видео
21 542 68

На день рождения к экс-замглавы СБУ Демчине бывшие и действующие силовики приехали на "левых" номерах и чужих машинах, - СМИ. ВИДЕО

В конце августа в одном из ресторанов Конча-Заспы действующие и бывшие правоохранители собрались на праздновании дня рождения Павла Демчины - бывшего замглавы СБУ и руководителя "Департамента К".

Это зафиксировали журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в день рождения Демчины многие гости приехали на авто с неучтенными номерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труба - Баканову: Демчина расставил своих начальников по Украине, менять нужно всех. На данный момент имеем ОПГ. АУДИО

Например, бывший глава СБУ Василий Грицак на Land Cruiser. Журналисты указывают, что после увольнения он на такие номера права не имеет.

Еще один сотрудник СБУ Дмитрий Демьяненко приехал поздравить Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, используя все те же номера под прикрытием. Известно, что это авто зарегистрировано на жену силовика, поэтому его вряд ли можно назвать рабочим транспортом, который может использовать специализированные номера.

Бывший генпрокурор Виталий Ярема вместе с заместителем Анатолием Даниленко и бизнес-партнером семьи Даниленко Геннадием Ильиным прибыли на Toyota Sienna и Lexus LX 450D. Lexus зарегистрирован на ООО "Эмпориум пропертиз", чьи бенефициары спрятаны на Виргинских островах. Эта фирма скандально известна из-за застройки Сенного рынка. Второе авто, Sienna, числится за полуприцепом-цистерной, хотя физически номера висят на легковушке.

В то же время бывший заместитель Демчины Иван Дралюк приехал на Hyundai Santa Fe, который записан на тещу. А недавний заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук приехал на Mercedes-Benz GLS 350, записанном на компанию ООО "Финансово Правовой Союз", где согласно последней декларации Сторожука, работает его жена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проверяет на коррупцию 28 СБУшников, в том числе руководство двух главков СБУ и трех заместителей Грицака. СПИСОК

Экс-глава столичного управления СБУ Олег Валендюк приехал на Audi Q7, оформленном на некоего Тараса Дуду. Однако, ни эта машина, ни этот человек в декларациях Валендюка во времена его работы в органах не упоминались.

Также на дне рождения Демчины присутствовал бывший глава Нацполиции и действующий советник министра внутренних дел Сергей Князев. Он приехал на Touareg, принадлежащий компании "Атлант Инвестстрой", который находится в составе группы "Атлант". Здесь, по словам Князева, работают его бывшая жена и дети. Раньше, когда у жены Князева нашли много имущества, экс-глава Нацполиции открещивался от нее.

Кроме того, поздравляли Демчину руководитель столичной Нацполиции Андрей Крищенко, политик Артур Палатный, экс-министр обороны Степан Полторак и бывший заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Напомним, первый заместитель председателя - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

Читайте также: Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию

19 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил его своим указом.

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Смотрите также: Судебное решение о "реальном семейном положении" Демчины вынесено на основании показаний родственников, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ

Автор: 

день рождения (396) СБУ (20313) Ярема Виталий (353) Грицак Василий (423) Сторожук Дмитрий (21) Демчина Павел (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Налоги? Какие налоги?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:24 Ответить
+13
а сбу уже нет, есть бандиты в погонах, зарабатывающие крышеванием, наркотой, разбоем, корупцией
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
+13
Прихильники Сивочолого Гетьмана і адепти ЗЕдибіла, замиріться! Погодьтесь нарешті, що ВОНИ - суть одного і того ж: СИСТЕМИ, яку збудував Папа-Кучма!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо вы живете!!!! Молодцы!!! Рад за вас!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:23 Ответить
Налоги? Какие налоги?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:24 Ответить
Красиво жить не запретишь (с)
показать весь комментарий
23.09.2020 12:24 Ответить
"Мафия не тонет"-Розарио Агро
показать весь комментарий
23.09.2020 12:26 Ответить
Хм! А при кому, скажіть будь ласка, вони все це придбали?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:29 Ответить
при тобі
показать весь комментарий
23.09.2020 12:36 Ответить
Не бреши, бо я не був і не є президент! А от ти можеш хоча б пів години не брехати?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
при чому тут президент ?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:00 Ответить
Пропустив прийом пігулок?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:33 Ответить
та звідки я знаю, пропустив ти чи не пропустив ?

ти у свого лікаря питай
показать весь комментарий
23.09.2020 14:26 Ответить
Якщо ти не памʼятаєш, приймав ти пігулки, чи ні, то це- склероз!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:33 Ответить
повністю з тобою погоджуюсь .

ти записуй і не пропускай більше
показать весь комментарий
23.09.2020 14:41 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 14:19 Ответить
ну приїхали на лівих номерах, так це ж - сбушники, секретні агенти. Хоча які вони в сором секретні, коли їх бігуси усіх знають
показать весь комментарий
23.09.2020 12:29 Ответить
........ Вся Королевская Срань!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:40 Ответить
Президентская!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 15:03 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 12:43 Ответить
а сбу уже нет, есть бандиты в погонах, зарабатывающие крышеванием, наркотой, разбоем, корупцией
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
Потому, что они БАНДА!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:46 Ответить
Ребята у нас есть ПРЕЗИДЕНТ? Он это видит? Есть службы!Если эти мордовороты на видео хозяева жизни в Украине и никто ничего сделать не может - нахрена мне это смотреть?
ЗАЧЕМ? ИДИТЕ ВСЕ НА х...ер!!! У меня своя жизнь!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:48 Ответить
Глупый андрейко, ну при чем тут президент?
(У меня полтора года его нету, у тебя видимо есть)
Закон должен работать, закон.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:57 Ответить
Прихильники Сивочолого Гетьмана і адепти ЗЕдибіла, замиріться! Погодьтесь нарешті, що ВОНИ - суть одного і того ж: СИСТЕМИ, яку збудував Папа-Кучма!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:51 Ответить
Ага, він просто здає Україну, та й усе
показать весь комментарий
23.09.2020 13:34 Ответить
вот они хозяева жизни....а По и Зе посмеиваются над здешними адептами, ну и мертведчук тоже посмеивается, как холопы за чубы друг друга...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:51 Ответить
При Пороху такої ганьби не було!
показать весь комментарий
23.09.2020 16:45 Ответить
При Пороху х*йнi також вистачало, Медведчук почував себе без проблем. Проте була надiя. А з цими покидьками її немає.
показать весь комментарий
23.09.2020 18:48 Ответить
показать весь комментарий
24.09.2020 09:02 Ответить
обосраному бигусу все попередники жизни не дають. Щас то все хорошо)
показать весь комментарий
23.09.2020 12:52 Ответить
Сходняк !
показать весь комментарий
23.09.2020 13:02 Ответить
Почти как на инаугурации Луки.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:13 Ответить
Барыжный отстой ностальгировал о былой жизни. Почти три десятилетия власть в стране можно охарактеризовать тремя словами: шайка-банда-система.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:03 Ответить
Какие вам нахрен реформи еще нужни?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:05 Ответить
Країні потрібен Свій Піночет!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:17 Ответить
Где же его взять? Вся страна Пальчевским обклеена...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:21 Ответить
Ну да а из жопы пальчевского торчит пабат со столаром)
показать весь комментарий
23.09.2020 13:25 Ответить
Степан Срака (у захваті). Яки люди! Гаврюша, які люди! А ми цілу жизнь їб...сь як кроти, як та мушка ми літаєм.
©
показать весь комментарий
23.09.2020 13:22 Ответить
З гідністю приїхали!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:24 Ответить
А чому шоколадного Пецю подільники не покликами?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:29 Ответить
Обратите внимание, ни одного лица, сплошные хари и рыла, можно не спрашивать ксиву, смело закидывать в автозаки и прямо в крематорий, представьте, насколько чище в Украине стал бы воздух.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:35 Ответить
На день народження до ексзаступника голови СБУ Демчини колишні і чинні силовики приїхали на "лівих" номерах і чужих машинах, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7090
показать весь комментарий
23.09.2020 13:39 Ответить
Оце шабунін у всій красі. Чого зараз скавчиш? Чого жалієшся, що в Порошенка, бачте, рівень вищий? Тобі і нижчий підійде, підлота.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:07 Ответить
Нічого дивного. У ворів в законі завжди так було. Вони зараз по сумісності "працюють" на найвищих державних посадах...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:41 Ответить
Каста неприкасаемых воров и будущих предателей.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:43 Ответить
А чому будущих. Вони свій народ вже давно продали ще й пограбували.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:45 Ответить
Реформа № 109 у дії...

Щось прахоботи кудись щезли...Мабуть перерва...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:57 Ответить
"записанном на компанию ..."
Ясный день - взятка!
показать весь комментарий
23.09.2020 13:58 Ответить
Интересно, и при ком это они так разбогатели? Ах, да, при Петре первом... Так рьяно боролись с коррупцией, что не посадили ни одного топ-чиновника даже с влады Овоща первого... Нынешнее чмо тоже врядли их посадит...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:59 Ответить
Ну с этими все ясно. А альтернатива этому ***.ству есть?
показать весь комментарий
24.09.2020 09:12 Ответить
Ну что, Зеленский, победил коррупцию?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:05 Ответить
как страна еще держится?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:21 Ответить
хіба можна повірити шо в цій країні війна.страшно
показать весь комментарий
23.09.2020 15:23 Ответить
А де захисники Порошенка?
Чому ці кубла совків-дармоїдів ( СБУ, МВС, Прокуратура, Податкова і т.д.)
ВДРУГЕ, були готові, що їх всіх від.издять і виженуть НАЗАВЖДИ з посад - продовжили "працювати"?
Чи по вашому, Зеленському ( і всім іншим, хто після нього) це зробити буде легше?!
Все на що вистачило "правєдного гніва *****, це гавкнути на Новінського - су ка православная. От і вся Педрова "боротьба за Україну".
показать весь комментарий
23.09.2020 16:54 Ответить
Яка срань керує Україною! Щоб вони повиздихали, ненажерливі "хазяї" та оборотні! Дякую чесним журналістам за інфу - може до виборів хтось ще з українців прозріє!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:08 Ответить
как сказал Аль Пачино (...про Зеленского ) - " Власть утомляет тех, у кого её нет..."
показать весь комментарий
23.09.2020 18:40 Ответить
Порошенко там був? То чого ви до нього чіпляєтесъ? Він може заборонити їм когось поздоровляти? Бо нема ще до чого причепитись?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:12 Ответить
силюкАм закон не писан
показать весь комментарий
23.09.2020 19:32 Ответить
Вот когда это кодло козырное сядет с конфискацией, вот тогда я пойму, что началась борьба с коррупцией. А так - это замыливание Запада для получения траншей МВФ. Отдавать то не им.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:15 Ответить
они в своей жизни копейки не дали своей....только брать приучены.)))
показать весь комментарий
23.09.2020 23:58 Ответить
НАВОРОВАЛИ ДУРАЧЬЁ !!! А ЧТО КОГДА ИХ НЕ СТАНЕТ БУДЕТ С ИХ ДЕТЬМИ НЕ ЗНАЮТ !)
показать весь комментарий
24.09.2020 04:56 Ответить
А что петралексееч в рот воды набрал?
показать весь комментарий
24.09.2020 09:08 Ответить
Не бачу проблем і підстав для такого розголосу. Ну їздять колишні працівники спецслужб на авто, що з того?
показать весь комментарий
24.09.2020 09:52 Ответить
 
 