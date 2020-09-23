На день рождения к экс-замглавы СБУ Демчине бывшие и действующие силовики приехали на "левых" номерах и чужих машинах, - СМИ. ВИДЕО

В конце августа в одном из ресторанов Конча-Заспы действующие и бывшие правоохранители собрались на праздновании дня рождения Павла Демчины - бывшего замглавы СБУ и руководителя "Департамента К".

Это зафиксировали журналисты Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в день рождения Демчины многие гости приехали на авто с неучтенными номерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Труба - Баканову: Демчина расставил своих начальников по Украине, менять нужно всех. На данный момент имеем ОПГ. АУДИО

Например, бывший глава СБУ Василий Грицак на Land Cruiser. Журналисты указывают, что после увольнения он на такие номера права не имеет.

Еще один сотрудник СБУ Дмитрий Демьяненко приехал поздравить Демчину на Toyota Land Cruiser Prado, используя все те же номера под прикрытием. Известно, что это авто зарегистрировано на жену силовика, поэтому его вряд ли можно назвать рабочим транспортом, который может использовать специализированные номера.

Бывший генпрокурор Виталий Ярема вместе с заместителем Анатолием Даниленко и бизнес-партнером семьи Даниленко Геннадием Ильиным прибыли на Toyota Sienna и Lexus LX 450D. Lexus зарегистрирован на ООО "Эмпориум пропертиз", чьи бенефициары спрятаны на Виргинских островах. Эта фирма скандально известна из-за застройки Сенного рынка. Второе авто, Sienna, числится за полуприцепом-цистерной, хотя физически номера висят на легковушке.

В то же время бывший заместитель Демчины Иван Дралюк приехал на Hyundai Santa Fe, который записан на тещу. А недавний заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук приехал на Mercedes-Benz GLS 350, записанном на компанию ООО "Финансово Правовой Союз", где согласно последней декларации Сторожука, работает его жена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР проверяет на коррупцию 28 СБУшников, в том числе руководство двух главков СБУ и трех заместителей Грицака. СПИСОК

Экс-глава столичного управления СБУ Олег Валендюк приехал на Audi Q7, оформленном на некоего Тараса Дуду. Однако, ни эта машина, ни этот человек в декларациях Валендюка во времена его работы в органах не упоминались.

Также на дне рождения Демчины присутствовал бывший глава Нацполиции и действующий советник министра внутренних дел Сергей Князев. Он приехал на Touareg, принадлежащий компании "Атлант Инвестстрой", который находится в составе группы "Атлант". Здесь, по словам Князева, работают его бывшая жена и дети. Раньше, когда у жены Князева нашли много имущества, экс-глава Нацполиции открещивался от нее.

Кроме того, поздравляли Демчину руководитель столичной Нацполиции Андрей Крищенко, политик Артур Палатный, экс-министр обороны Степан Полторак и бывший заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Напомним, первый заместитель председателя - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

Читайте также: Суд разрешил Демчине не обнародовать декларацию

19 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил его своим указом.

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Смотрите также: Судебное решение о "реальном семейном положении" Демчины вынесено на основании показаний родственников, - журналистка Моторевская. ДОКУМЕНТ