Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в утром, в районе населенного пункта Водяное был замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Украинские защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам

А ви думаєте що, вони лібералізують обіг вогнепалу для цивільних?
Тільки стріли у якісь однобокі. Там більше політичних маркерів.
і хто ж у них забрав лічноє оружиє?
Что, простите, сделали с беспилотником?
ПОДДАВИЛИ -ПОДТОПИЛИ ПОДБИБНУЛИ
Поставили радіоперешкоди
Спасибо.
Извините, я давно учился, и тогда в книжках-газетах писали: "...подавили огневую точку противника..." -- у меня это шаблон и застрял в голове.
За змістом це, приблизно те саме.
Подавили точку не означає що, там всіх вбили та захопили її. Це, означає що, була призупинена її активна діяльність.
Видимый контакт был? Нэт! А на Нэт и суда НЭТ.
Подавили - это прервали радиоуправление с помощью РЕБ !
премия будет от ПП?
А повинна бути?
подавили, это как? он упал или полетел обратно к оркам? за новой программой.
Вийшов з зони дії РЕБ
Ну, так волонтерів стали ставити раком на блок-постах ще за Порошенко. Якщо я не помиляюсь це, він заявив що обійдеться й без волонтерів та добровольців?
Ну це тідьки "по твоєму", а насправді, при Пороху, волонтерів перестали пускати на передок.
новина для мене.... а що, ще є й інші волонтери окрім волонтерів ЄС?
Бачте, як погано обмежувати кругозір. Ато у вас все зрада і вороги навколо. Так можна багато шкоди наробити на користь справжньому ворогу.
твій лепет про "Ато" нічого мені не пряснив. знаю як Порох за свої кревні закупав в Канаді снайперські вінтовки й антиснайперське спорядження для армії... знаю як фінансував відновлення ППО навколо Києва... хочу почути про волонтерство зелених шмарклей.
Ну, тут і проявляється ваш вузький кругозір. Для вас існує тільки Порошенко і Зеленський. Тому, ви нічого іншого і не бачите.
розшир мій кругозір, назви пару важливих і цікавих прикладів.
Та хоч би й віруючі. Мій товариш регулярно возить допомогу. Крім того, є інші політичні сили крім ваших двох.
віруючі церуви чи мацковської секти? мацковська секта - троянськи кінь на фронті, їх допомога і нах. не потрібна. Капелани нашої церкви дійсно несуть гарну службу в армії і ПЦУ з грекокатоликами займаються продовольчим волонтерством, з цим згода.
Коли я писав віруючі то, мав на увазі людей, які вірять в Бога, а це не тільки ПЦУ, а й протестанти. Вони теж приймають активну участь. Є не мало людей, які поза партійною діяльністю допомагають. Іноді бувають взагалі дикі випадки, коли хотіли нагородити волонтера, який сотні разів своїм бусиком був в самих пекельних точках, а ветерани та інші волонтери з ревнощів чи партійних забаганок чинили тому спротив. Тому і кажу що, треба ширше дивитися.
віруючі, то інша категорія, то такіж як і ми люди, тільки віруючі в Бога.... мова про партії, політичні проекти і їх лідерів до яких прикута увага суспільства, яка з тих партій чи їх лідер хоч близько наволонтерили скільки наволонтерив Порох зі своєю партією?
притула волонтерил... а потом зелеными человечками "пошел по наклонной".
"Я хочу подякувати волонтерам, які в перші години, дні і місяці війни, коли було найважче, віддавали останнє", - сказав Порошенко.
"І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче", - додав він із надривом.
Такі слова президента викликали обурення у колі волонтерів, які доставляють на фронт різноманітну допомогу.
Дякую! Дуже дякую!
То ти є дякула?)))
то є сарказм, свинособако.
Як тебе дивно назвали! А пророхкай що небудь по собачому?
И что он не правильно сказал? Или ты до сих пор веришь, что кацапов остановили добробаты и волонтеры?
Отакої! А чого ж тоді ти зі своєю отарою весь час мугикаєте, що армії не було?
А потому что армии действительно не было. Были разрозненные подразделения с разным (порой очень не высоким) уровнем боевой готовности. Не включай дурака, не старайся показаться тупее чем ты есть на самом деле.
Или ты до сих пор веришь, что кацапов остановили добробаты и волонтеры?

А потому что армии действительно не было.

"Запарєбрік", ти спочатку дай ладу сої у своїй голові, а потім вже лізь на Цензор повітря псувати!
Для дибила, просидевшего всю войну у мамки под юбкой.
Армия - соединение значительной массы вооружённых сил на одном театре войны, чаще всего под началом одного лица, для достижения определённой цели.
Боеспособные части ВСУ под своим командованием, сводные отряды милиции под своим командованием и добробаты непонятно под чьим командованием, армией, назвать крайне тяжело. Теперь вопрос, напряги дерьмо в бошке, могли ли добробаты, вооруженные легким стрелковым оружием, остановить танки и ББМы? Можно ли считать полноценной армию, когда в арт.бригаде готово к выполнению задач 30% штатного вооружения, а в танковом батальоне на ходу 5 (пять) танков, из которых стрелять могут только 3 (три)?
Ты троленыш сначала дерьмо из черепной коробки вытряхни, а потом уж будешь со взрослыми дядями спорить.
он улетел! Но обещал вернуться. (с)
Комісію збірали, сепарню покарали? Наче ж так домовлялись?
