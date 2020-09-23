Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны. ВИДЕО
По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, в утром, в районе населенного пункта Водяное был замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.
Украинские защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
Топ комментарии
+13 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.09.2020 14:30 Ответить Ссылка
+11 Роман с камнем
показать весь комментарий23.09.2020 14:46 Ответить Ссылка
+6 Nickol Nickols
показать весь комментарий23.09.2020 14:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Извините, я давно учился, и тогда в книжках-газетах писали: "...подавили огневую точку противника..." -- у меня это шаблон и застрял в голове.
Подавили точку не означає що, там всіх вбили та захопили її. Це, означає що, була призупинена її активна діяльність.
"І без цього внеску ми б все рівно перемогли, але було б набагато важче", - додав він із надривом.
Такі слова президента викликали обурення у колі волонтерів, які доставляють на фронт різноманітну допомогу.
А потому что армии действительно не было.
"Запарєбрік", ти спочатку дай ладу сої у своїй голові, а потім вже лізь на Цензор повітря псувати!
Армия - соединение значительной массы вооружённых сил на одном театре войны, чаще всего под началом одного лица, для достижения определённой цели.
Боеспособные части ВСУ под своим командованием, сводные отряды милиции под своим командованием и добробаты непонятно под чьим командованием, армией, назвать крайне тяжело. Теперь вопрос, напряги дерьмо в бошке, могли ли добробаты, вооруженные легким стрелковым оружием, остановить танки и ББМы? Можно ли считать полноценной армию, когда в арт.бригаде готово к выполнению задач 30% штатного вооружения, а в танковом батальоне на ходу 5 (пять) танков, из которых стрелять могут только 3 (три)?
Ты троленыш сначала дерьмо из черепной коробки вытряхни, а потом уж будешь со взрослыми дядями спорить.