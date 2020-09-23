Украинские воины подавили беспилотник наемников РФ, который нарушил договоренности вблизи Водяного, - Минобороны. ВИДЕО

По состоянию на 12:00 текущих суток, противник один раз нарушил договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в утром, в районе населенного пункта Водяное был замечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее применение.

Украинские защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко хочет оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам