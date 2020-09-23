РУС
Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что он и члены Кабинета Министров остаются под действием ограничения заработной платы в размером не более 5 средних зарплат в Украине.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть: с принятием решения Конституционным судом по заработным платам чиновников и государственных служащих Кабинет Министров и я лично остаемся под действием постановления №304, в которой заработные платы министров ограничены размером не более 5 средних заработных плат в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это принципиальная позиция Кабмина.

Также читайте: Кабмин по-прежнему планирует, что Украина будет сотрудничать с оборонными предприятиями Беларуси

Кабмин (14094) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2817)
Топ комментарии
+10
зе сцкло є сцклоКабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5579
23.09.2020 15:15 Ответить
+8
Какая прелесть. Понимают что офицеры могут и пристрелить.
23.09.2020 15:19 Ответить
+7
А простой учитель получает 4000 $
23.09.2020 15:13 Ответить
да-да... и +40% роста ВВП.. опс, повышение зарплат))
23.09.2020 15:13 Ответить
зе сцкло є сцклоКабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5579
23.09.2020 15:15 Ответить
Какая прелесть. Понимают что офицеры могут и пристрелить.
23.09.2020 15:19 Ответить
5 средних зарплат + надбавки + льготы + оздоровительные + за научные достижение + за знание иностранных языков (руского!!!!), но все равно мало этим зе-мразям
23.09.2020 15:26 Ответить
+ транспорт с личным водителем + бензик на халяву + помощница с 4м размером груди (корабельная сосна в комплекте) + жилье или компенсация на него + бесплатный проезд в общественном транспорте
23.09.2020 15:28 Ответить
Вот тебе и стимул стать премьером
23.09.2020 15:56 Ответить
Всегда нужно стремиться к лучшему
23.09.2020 15:59 Ответить
Ну дык, становись премьером и любая сосна с любым размером-твоя)))Тебя страшит сама идея о том, что придётся встать с боевого дивана?)))
23.09.2020 16:03 Ответить
А простой учитель получает 4000 $
23.09.2020 15:13 Ответить
Евро *****, евро
23.09.2020 15:20 Ответить
Сиротка !!!!
23.09.2020 15:14 Ответить
А впечатление , что под действием тяжелых наркотиков . Только зебилы верят что эти прохвосты живут на зарплату .
23.09.2020 15:14 Ответить
А кто из чиновников за последние 30 лет жил на зарплату?
23.09.2020 15:19 Ответить
Кабмін і я особисто залишаємося під дією обмеження зарплати в розмірі не більш ніж 5 середніх зарплат в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8436
23.09.2020 15:22 Ответить
Уляна Супрун
23.09.2020 16:29 Ответить
Блажен, кто верует. И Святослав Пискун.
24.09.2020 09:34 Ответить
А ты не верь, а почитай на досуге Конституцию, узнаешь много интересного, например, что у нас в стране действует презумпция невиновности.
24.09.2020 13:09 Ответить
Так я и говорю, что Пискун не ворует. Ведь это не доказано. А то, что он - мультимиллионер, который ни разу не занимался бизнесом, ведь нас интересовать не должно. Так же можно сказать и о других чиновниках, которых не посадили. Честнейшие люди. Правда?
24.09.2020 16:28 Ответить
зато управляющие ГП: укрпочта, порты и т.д. ни в чем себе не отказывают... для портового ГП зарплата в 500к грв. начальнику - обычное дело даже в карантин.
23.09.2020 15:15 Ответить
Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6473
23.09.2020 15:16 Ответить
Йа плакаль.
23.09.2020 15:18 Ответить
Зачем этот треп. Он хочет нам рассказать , что занял пост премьер-министра ради зарплаты?
Такую херню даже Жирик не втирает
Кабмін і я особисто залишаємося під дією обмеження зарплати в розмірі не більш ніж 5 середніх зарплат в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2834
23.09.2020 15:24 Ответить
а может так же принципиально перейдете в расчетах со средней на минимальную??
23.09.2020 15:27 Ответить
Они могли бы и приплачивать за то что ходят на работу
23.09.2020 15:30 Ответить
не более 5 средних зарплат в Украине, Шмыгаль.-Бухгалтер милый мой бухгалтер .Вот он какой такой простой/ Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.- «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
23.09.2020 15:32 Ответить
А про премии тихо все забыли!! А они у вас бывают и больше, чем зарплаты, в несколько раз! Падлюки!
23.09.2020 15:32 Ответить
Скандал: Шмыгаль и министры решили втихаря вернуть себе премии Сентябрь 23, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%88%d0%bc%d1%8b%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%82%d0%b8.html#respond Комментарии: 0
Кабмін і я особисто залишаємося під дією обмеження зарплати в розмірі не більш ніж 5 середніх зарплат в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4952В Кабинете Министров Украины разработали проект постановления, который изменит критерии выплаты премий членам правительства и позволит каждый квартал получать по две зарплаты в месяц.
Проект решения чиновники разработали, включили в скрытую повестку, которую рассылают министрам накануне заседания и которая попала в распоряжение https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , но при этом не упомянули на официальном сайте Кабмина.
Кабмин тайно возвращает себе квартальные премии
В Украине согласно постановлению №304 премьер-министр, вице-премьер-министры, министры и их замы имеют право на квартальную премию в размере до 100% оклада только в том случае, если они выполняют задачи Программы деятельности Кабмина.
Эту программу Верховная Рада не согласовала, в результате Кабмин лишили годового иммунитета и квартальных премий. Теперь же под авторством министра юстиции Дениса Малюська разработали проект, который заменяет критерий выплаты премий: вместо Программы деятельности используют План приоритетных действий. Второй документ не нужно утверждать в Раде, он имеет скорее декларативный характер.
Что интересно, План будет считаться выполненным и премию смогут получить, если будет «развиваться рынок труда». Никаких четких критериев развития нет. Следовательно, члены правительства могут рассчитывать на свои премии.

Возможно, такое изменение бы не вызвало особого внимания, если бы не попытки его скрыть. Так, на сайте правительства в повестке дня в вопросе под номером 4.23 был небольшой проект о внешнем контроле за назначением премии главы НАЗК со стороны министра Кабинета Министров.
А в скрытой повестке под этим же номером проект, который вернет премии членам правительства.

Какой в результате документ примут - будет известно уже через несколько часов. В любом случае, проект об изменении критериев выплаты премий уже разработали и зарегистрировали.
Уже после публикации статьи на новость отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. «Заработные платы премьер-министра, министров ограничены 304-м постановлением размером не больше пяти средних заработных плат. Все другие слухи о росте зарплат и каких-то премий, будем считать спекулятивными слухами. Официально уровень заработных плат ограничен пятью средними зарплатами. Прошу всех министров также контролировать», - заявил Шмыгаль.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Нардеп назвал Шмыгаля «недоразумением» и предложил ему возглавить штаб ПЕС во Львове
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8E-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0.html Чубаров объяснил тупому Шмыгалю, из-за чего в оккупированном Крыму возможна гуманитарная катастрофа
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD.html Шмыгаль облажался даже с краткосрочным прогнозом по коронавирусу
О каких премиях идет речь и сколько зарабатывают украинские власть имущие
Заработная плата премьер-министра даже без опыта работы в государственном секторе, но с учетом доплаты за интенсивность труда. доступ к государственной тайне и т.д. составляет около 60 тыс. грн в месяц.
Оклад же меняется зависимо от ситуации в экономике. Он составляет пять средних заработных плат и может находиться около отметки в 50 тыс. грн. Именно на такую премию каждые три месяца и сможет рассчитывать премьер Денис Шмыгаль, когда изменят критерии выплаты вознаграждений.

Кстати, министр, премьер-министр и вице-премьер получают одинаковые оклады, но разные надбавки, в том числе и премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. В среднем министры могут зарабатывать до 80 тыс. грн.
Если в правительстве зарплаты зависят от ситуации в экономике, то Офис президента и сам глава государства имеют фиксированные оклады. У Владимира Зеленского это 28 тыс. грн в месяц плюс премии, а у главы его Офиса Андрея Ермака 18 тыс. грн.

В разы меньше получают рядовые чиновники. Чаще всего это вовсе минимальная зарплата в 5 тыс. грн. К примеру, если вы хотите работать ведущим специалистом отдела льгот, жилищных субсидий и государственных социальных пособий, то претендуете на общий доход в 5000 грн.

Зарплата состоит из: должностного оклада - 4230 грндругих выплат в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О государственной службе», постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2017 №15 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих»
Есть надбавка за опыт работы на государственной службе, она составляет 3% от оклада за каждый год работы, но не более 50%.
Какие еще доплаты предусмотрены законом: за дополнительную нагрузку (выполнение работы вместо временно или постоянно отсутствующего коллеги)за доступ к государственной тайнепремии
К примеру, если ваш должностной оклад - 4230 грн, вы - чиновник первого ранга, имеете опыт работы 20 лет и выполняете работу вместо отсутствующего коллеги, то можете зарабатывать в месяц: 4230 (оклад) + 1000 (надбавка за ранг) + 2500 (за выслугу лет, но не более 50% оклада) + 2500 (половина оклада временно отсутствующего коллеги) + доступ к государственной тайне (максимальный размер 60%) + 3000 грн + 1000 (произвольный размер премии) = 14 770 гривен. Конечно из этой суммы работник еще заплатит налог - 1,5% военного сбора и 18% налога на доходы физических лиц.
С одной стороны украинские чиновники и министры, которые курируют целые отрасли, не могут зарабатывать мало. С другой же, если и принимать решение, например, о выплате премий, то делать это нужно открыто, поясняя мотивы и не скрывая намерения. Иначе же это больше напоминает обман и попытку скрыть от украинцев правду.
23.09.2020 15:43 Ответить
Подскажите, кто (какая ****) установил космические зарплаты министрам, потом их ограничил до 47 тыс. грн, потом отменил это ограничение. Это же узаконенная коррупция, и ГБР с этим ничего сделать не может и не сможет.
показать весь комментарий
Зарплату коболева и ко в студию!
23.09.2020 16:01 Ответить
А з/п Сірожи Лєщєнко і Наєма тобі не цікава?!?
23.09.2020 16:14 Ответить
Зарплата -это есть зарплата, а как насчет премий и планируемого к принятию изменений к п.4 Постановления 304 ?
23.09.2020 16:05 Ответить
Надо проверить все эти ракеты Не исключено что говно продали нам
23.09.2020 16:23 Ответить
бедняга, пусть скинет номер карты
23.09.2020 17:01 Ответить
Кабмін і я особисто залишаємося під дією важких наркотиків
23.09.2020 17:05 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1308700559764004865 5 ч

Ахметов щомісяця підгодовує Офіс президента України на 2 млн. доларів. Це 56,4 млн. на місяць або 676,8 млн. на рік. Це пряма корупція. Але не зважаючи на це, узеленським мало цих коштів і вони вирішили подоїти бюджет та збільшити видатки на ОПУ на 40%. Напевно морда таки лусне.
23.09.2020 17:42 Ответить
Скромняга..
23.09.2020 20:04 Ответить
холопам какого то хрена все считают минимальными зарплатами, а себе средними.
23.09.2020 20:34 Ответить
 
 