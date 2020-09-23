Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что он и члены Кабинета Министров остаются под действием ограничения заработной платы в размером не более 5 средних зарплат в Украине.
Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Хочу подчеркнуть: с принятием решения Конституционным судом по заработным платам чиновников и государственных служащих Кабинет Министров и я лично остаемся под действием постановления №304, в которой заработные платы министров ограничены размером не более 5 средних заработных плат в Украине", - говорится в сообщении.
По словам Шмыгаля, это принципиальная позиция Кабмина.
Топ комментарии
+10 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий23.09.2020 15:15 Ответить Ссылка
+8 Серж Пир
показать весь комментарий23.09.2020 15:19 Ответить Ссылка
+7 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.09.2020 15:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
роста ВВП.. опс, повышение зарплат))
Такую херню даже Жирик не втирает
В Кабинете Министров Украины разработали проект постановления, который изменит критерии выплаты премий членам правительства и позволит каждый квартал получать по две зарплаты в месяц.
Проект решения чиновники разработали, включили в скрытую повестку, которую рассылают министрам накануне заседания и которая попала в распоряжение https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL , но при этом не упомянули на официальном сайте Кабмина.
Кабмин тайно возвращает себе квартальные премии
В Украине согласно постановлению №304 премьер-министр, вице-премьер-министры, министры и их замы имеют право на квартальную премию в размере до 100% оклада только в том случае, если они выполняют задачи Программы деятельности Кабмина.
Эту программу Верховная Рада не согласовала, в результате Кабмин лишили годового иммунитета и квартальных премий. Теперь же под авторством министра юстиции Дениса Малюська разработали проект, который заменяет критерий выплаты премий: вместо Программы деятельности используют План приоритетных действий. Второй документ не нужно утверждать в Раде, он имеет скорее декларативный характер.
Что интересно, План будет считаться выполненным и премию смогут получить, если будет «развиваться рынок труда». Никаких четких критериев развития нет. Следовательно, члены правительства могут рассчитывать на свои премии.
Возможно, такое изменение бы не вызвало особого внимания, если бы не попытки его скрыть. Так, на сайте правительства в повестке дня в вопросе под номером 4.23 был небольшой проект о внешнем контроле за назначением премии главы НАЗК со стороны министра Кабинета Министров.
А в скрытой повестке под этим же номером проект, который вернет премии членам правительства.
Какой в результате документ примут - будет известно уже через несколько часов. В любом случае, проект об изменении критериев выплаты премий уже разработали и зарегистрировали.
Уже после публикации статьи на новость отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. «Заработные платы премьер-министра, министров ограничены 304-м постановлением размером не больше пяти средних заработных плат. Все другие слухи о росте зарплат и каких-то премий, будем считать спекулятивными слухами. Официально уровень заработных плат ограничен пятью средними зарплатами. Прошу всех министров также контролировать», - заявил Шмыгаль.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BF-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Нардеп назвал Шмыгаля «недоразумением» и предложил ему возглавить штаб ПЕС во Львове
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%87%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8E-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0.html Чубаров объяснил тупому Шмыгалю, из-за чего в оккупированном Крыму возможна гуманитарная катастрофа
- https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%88%D0%BC%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD.html Шмыгаль облажался даже с краткосрочным прогнозом по коронавирусу
О каких премиях идет речь и сколько зарабатывают украинские власть имущие
Заработная плата премьер-министра даже без опыта работы в государственном секторе, но с учетом доплаты за интенсивность труда. доступ к государственной тайне и т.д. составляет около 60 тыс. грн в месяц.
Оклад же меняется зависимо от ситуации в экономике. Он составляет пять средних заработных плат и может находиться около отметки в 50 тыс. грн. Именно на такую премию каждые три месяца и сможет рассчитывать премьер Денис Шмыгаль, когда изменят критерии выплаты вознаграждений.
Кстати, министр, премьер-министр и вице-премьер получают одинаковые оклады, но разные надбавки, в том числе и премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. В среднем министры могут зарабатывать до 80 тыс. грн.
Если в правительстве зарплаты зависят от ситуации в экономике, то Офис президента и сам глава государства имеют фиксированные оклады. У Владимира Зеленского это 28 тыс. грн в месяц плюс премии, а у главы его Офиса Андрея Ермака 18 тыс. грн.
В разы меньше получают рядовые чиновники. Чаще всего это вовсе минимальная зарплата в 5 тыс. грн. К примеру, если вы хотите работать ведущим специалистом отдела льгот, жилищных субсидий и государственных социальных пособий, то претендуете на общий доход в 5000 грн.
Зарплата состоит из: должностного оклада - 4230 грндругих выплат в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О государственной службе», постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.2017 №15 «Некоторые вопросы оплаты труда государственных служащих»
Есть надбавка за опыт работы на государственной службе, она составляет 3% от оклада за каждый год работы, но не более 50%.
Какие еще доплаты предусмотрены законом: за дополнительную нагрузку (выполнение работы вместо временно или постоянно отсутствующего коллеги)за доступ к государственной тайнепремии
К примеру, если ваш должностной оклад - 4230 грн, вы - чиновник первого ранга, имеете опыт работы 20 лет и выполняете работу вместо отсутствующего коллеги, то можете зарабатывать в месяц: 4230 (оклад) + 1000 (надбавка за ранг) + 2500 (за выслугу лет, но не более 50% оклада) + 2500 (половина оклада временно отсутствующего коллеги) + доступ к государственной тайне (максимальный размер 60%) + 3000 грн + 1000 (произвольный размер премии) = 14 770 гривен. Конечно из этой суммы работник еще заплатит налог - 1,5% военного сбора и 18% налога на доходы физических лиц.
С одной стороны украинские чиновники и министры, которые курируют целые отрасли, не могут зарабатывать мало. С другой же, если и принимать решение, например, о выплате премий, то делать это нужно открыто, поясняя мотивы и не скрывая намерения. Иначе же это больше напоминает обман и попытку скрыть от украинцев правду.
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·https://twitter.com/jozefkneht1/status/1308700559764004865 5 ч
Ахметов щомісяця підгодовує Офіс президента України на 2 млн. доларів. Це 56,4 млн. на місяць або 676,8 млн. на рік. Це пряма корупція. Але не зважаючи на це, узеленським мало цих коштів і вони вирішили подоїти бюджет та збільшити видатки на ОПУ на 40%. Напевно морда таки лусне.