Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что он и члены Кабинета Министров остаются под действием ограничения заработной платы в размером не более 5 средних зарплат в Украине.

Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть: с принятием решения Конституционным судом по заработным платам чиновников и государственных служащих Кабинет Министров и я лично остаемся под действием постановления №304, в которой заработные платы министров ограничены размером не более 5 средних заработных плат в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, это принципиальная позиция Кабмина.

