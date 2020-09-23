Проект "Без цензуры": Обладатель ЗЕ-пробирки. Есть ли у Пальчевского и ОПЗЖ компромат на Зеленского? ВИДЕО
Продолжаем истории о звездах нынешней кампании на местных выборах. В фокусе - Андрей Пальчевский и собранный им политический балласт. А еще - пробирки с кровью Зеленского, которые, как оказалось, до сих пор лежат в лаборатории того же Пальчевского.
Обо всем этом подробнее - в свежем выпуске от Марины Данилюк-Ярмолаевой.
Казалось бы, при чем здесь кровь Зеленского, которая была сдана больше года назад? Но не так давно Андрей Пальчевский на Newsone торжественно объявил, что президентская кровь до сих пор лежит в его лаборатории и при необходимости ее можно запросто достать.
Можно ли считать это предупреждением или даже легким шантажом? И какие "плюшки" получают владельцы такого компромата на президента?
Следующий вопрос - не менее важный. Кто ведет на выборы совсем бедную (согласно финансовым отчетам) партию Пальчевского? За чьи деньги оплачивают многочисленные борды, которыми увешана уже вся страна?
И как условный "Джеймс Бонд" для домохозяек откровенно озвучивает планы россиян в отношении Украины?
и анализ крови шмаркле не опубликовали - а придержали до нужного момента, вместе с самой пробиркой))
он таки ЛОХ-42.. что побежал в зашкваренный евромед, а не в ВАДА)
п.с. сдал бы шмаркля анализ по-настоящему - и жил бы сейчас спокойно, играл на пианино и истерил о "происках бОрыг" - а не ссался бы от офицеров ВСУ и "друзей" - от пальчевского до бени.
Когда 73% голосовали за Зеленского, они прекрасно знали, что он наркоман.
Но им это было пофиг.
Причины раскрывать не буду.
а ты, тормоз, спустя полтора года не можешь разглядеть
и до Нового 2019 года мне на это закомплексованное чмо с искусственно поставленным голосом было абсолютно насрать
я сомневаюсь, что у тебя такая стоит.
поэтому источник запаха поищи подле себя
ЗЕ-НАРКОМАН!!!
Во-первых: посмеемся вместе;
во-вторых: одним зелёным позором больше, одним меньше -- нам уже не привыкать. См. п.1.
Знайомтесь , новопризначений суддя Окружного адміністративного суду Києва , Гарник Кирило Юрійович ,, колишній учасник "Фабрики зірок"...
Тепер адміністративний суд Києва , в надьожних руках . .
..
Мінські домовленості, які колишній член партії кума путіна - Медведчука СДПУ(о) Петро Порошенко, згадавши, як подібне вони з Ющенком пропонували Молдові, були таки ним же запропоновані в Україні. І хоча розслідування програми «Схеми» ще наприкінці листопада 2018 року показало, що Порошенко і Медведчук - спільники і що, незважаючи на те, що саме Медведчук стояв у витоків російського сепаратизму у Донецькій і Луганській областях, сам Порошенко, що в президентстві сповідував націоналізм та «армія, мова, віра» не цурався зв'язків з колишнім головою партії, з якої і прийшов у політику. І хоча Медведчук потрапив під санкції США, в Україні йому не лише нічого не загрожувало, а, навпаки, Порошенко надав йому можливість узурповувати інформаційний простір. І саме при Порошенкові він став «неформальним» послом російської федерації, тоді як повинен був втрапити за грати, а українське СБУ, використовуючи ті санкції США, могло припинити його діяльність. Але - не припиняла.
Однак, як вже у 2020 році розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, кума російського президента Віктора Медведчука до переговорів у мінському форматі долучив колишній президент Петро Порошенко. Навіщо? Як нині вже можна зробити висновки, Порошенко, як до нього Кучма з Симоненком, вирішив зробити протистояння «гарний - поганий», адже розумів, що Медведчука він не пропустить, але от на фоні Бойка - виграє, а проросійська риторика, яка не сприймалась, та й не сприймається більшістю українців, дозволить йому об'єднати навколо себе проукраїнського виборця, тим паче, що тодішні соціологічні опитування доводили, що Порошенко виграє у проросійського ставленика на усіх фронтах.
Проте, сталося те, чого Порошенко - не передбачив: він програв президентські вибори, і не тому, кого звик і хотів бачити у спарингу.
Звісно, якби Зеленський, котрий виграв вибори у Порошенка, та з самого початку говорив про те, що працюватиме на росію, і що його мета - капітуляція країни перед агресором (ну, так як це завжди робив Медведчук), він би не втрапив і до першого туру виборів. Але Зеленський банально обдурив громадян, постійно мовчав під час президентської кампанії відносно ставлення до війни та росії, нашпигуючи суспільство відосіками та роликами з серіалу «Слуга народу», в якому він зіграв Голобородька, в образ якого режисери вклали реальний запит суспільства на повалення кримінально-комуністичного устрою, котрий вже понад 28 років існує в Україні.
Можна навіть припустити, що олігархи, розуміючи провал Порошенко, запустили «проект Голобородько», як заздалегідь продуману політтехнологію для обману суспільства, оскільки у другий тур разом з Порошенко могла пройти Тимошенко, а її кандидатура давно не влаштовує олігархічне коло. Тож в першому турі її вибивав Порошенко через технічних кандидатів, Юрія Тимошенко, на відміну номеру у бюлетені, на поставлений і розкручений проект «Голобородько», оскільки Медведчуківський Бойко, на якого з самого початку (думаючи про майбутні вибори) поставив Порошенко - не проходив нікуди. І ось тут і на виручку кримінально-олігархічно-комуністичному режиму і прийшов проект «Голобородько».
І, як вже за рік президентства Зеленського зрозуміло, сам Зеленський дуже далекий від образу, який продали українцям. Але - дуже близький до проросійських поглядів, а тому, під лозунгом поновити мир в Україні, розпочав капітуляцію країни перед агресором.
Будь-яка нормальна і психічно здорова людина усвідомлює: не можна зупинити те, чого ти - не розпочинав і на що не можеш вплинути, якщо лишень не змусиш виконати по-своєму, або, навпаки, не будеш виконувати вимоги того, хто той безлад запустив.
Тож поведінка Зеленського у питаннях війни, котру розв'язала проти України російська федерація, все більше нагадує поведінку зрадника, котрий працює на країну-агресора.
Поведінка Зеленського та його команди і, зокрема, Єрмака, котрий по статусу не має права брати участі ні в яких міжнародних переговорах, а по факту здає інтереси України, аби вона перетворювалась на колонію росії, коли всі важливі питання для країни повинні вирішуватись у кремлі, а місцях ставленики цього кремля просто б займались узаконеним розбоєм, обкладаючи людей поборами.
І саме такий план почав втілювати Зеленський, вже не прикидаючись Голобородьком.
Поява у мінській групі Кравчука та Фокіна, котрі почали працювати в напрямку здачі інтересів України, що розпочали робити заяви в інтересах росії, почало збурювати суспільство. Як і незрозумілі переговори Єрмака, котрий не має ані прав, ані повноважень провадити подібну діяльність і що відповідні структури повинні давно були відкрити кримінальні провадження за ст.19 КУ та ст.365 ККУ через те, що він перебрав на себе питання зовнішньої політики, які є у компетенції лише президента і міністра закордонних справ.
Але Фокін з Кравчуком продовжували і продовжують свою ганебну діяльність і роблять спроби дуже швидко проштовхнути все, що нав'язує як капітуляцію незалежності України країна агресор - росія. І вже Фокіна, котрий завжди мав і має проросійські погляди, і для якого кремль - справжній господар, заявив, що треба надати особливий статус усій території Донбасу, а не лише ОРДЛО, а також не виключив можливості амністії бойовиків. А згодом, через пару днів, вже почав наполягати на тому, що амністія - необхідна. Кравчук, щоправда, вирішив, на всяк випадок, поміж крапельок, як і любить це робити комуністичний ідеолог, наголосив, що заява Фокіна є його особистою думкою і що Фокін не радився та не обговорював її з делегацією. Але обидва ставленики кремля - і Фокін і Кравчук не лише підігрують наративам російської пропаганди, а ще й озвучують, що Україні треба реалізувати те, що бажає путін.
А паралельно й інші заслані козачки, що працюють в інтересах росії, провадять і свою діяльність. Тож не дивно, що одразу ж після заяв Фокіна Міністр оборони Таран видає наказ № 330, яким зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах! Як повідомив журналіст Бутусов, «Міноборони наказало штрафувати солдат ВСУ за вогонь у відповідь по російських військах і штрафувати командирів за «невиправдані бойові втрати», а сам захист Батьківщини офіційно прирівняна до адміністративного правопорушення». Чи можна такі кроки, які так гарно доповнюють один одного, назвати збігами?
Щоправда, після розголосу про наказ № 330 Міністерство оборони заявило, що висновки робити передчасно і що міністром оборони до цього наказу було висловлено застереження. Проте, і це - факт, наказ було завізовано міністром, а отже і його заступниками та іншими відповідальними особами. То міністр оборони хоче сказати суспільству, що підписує накази, не читаючи їх? А його заступники? Теж не читають? Чи все ж заслані козачки роблять маленькі кроки задля знищення української армії і її суттєвого послаблення, а коли їх ловлять за руку, прикидаються дурниками?
Насправді позиція усіх засланих консерв - розвалювати Україну зсередини, працювати на користь російської федерації і потихеньку захоплювати владу: хоч через фальсифікації, хоч через підкуп, хоч через протягання потрібних законодавчих актів, коли під гаслом про європейське законодавство, українське законодавство гармонізують під російське і при цьому знову ж прикидаються дурниками, неначе люди не можуть відслідковувати те, як в України протягують російські правила. Одна з небагатьох норм - остання про яку стало відомо, це - законопроект №4004, який покликаний перетворити нашу країну в точну копію росії. І таких законопроектів і вже проголосованих цим скаженим принтером законопроектів - безліч. І всі їх Зеленський, як слухняний хлопчик, - підписує.
Звісно, деякі говорять, що, можливо, він у чомусь не розбирається. Але, якби сильно хотів розібратись, читав би висновки юридичного відділу ВР, котрі дуже часто - негативні до більшості законопроектів. Але йому - байдуже. І вже не складається враження, а є підстави вважати, що Зеленський працює на розвал України, і що вся його діяльність направлена на виконання покрокового плану капітуляції України.
Оксана КОТОМКІНА, https://k-z.com.ua/ «Конфлікти і закони»
Фото facebook.com/rok.org.ua
ненавистный ей Порошенко свергнут полтора года ому назад, как она и мечтала.
вместо плохого Порошенко избран прекрасный во всех отношениях Зеленский, как она и хотела.
на кого она жалуется ?
на себя ?
а кстати, потужный сдавал анализы в VADA.
Результатов не сообщили. Хехе.
а тебе домой разве отчёт не прислали ?
