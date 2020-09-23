РУС
Проект "Без цензуры": Обладатель ЗЕ-пробирки. Есть ли у Пальчевского и ОПЗЖ компромат на Зеленского? ВИДЕО

Продолжаем истории о звездах нынешней кампании на местных выборах. В фокусе - Андрей Пальчевский и собранный им политический балласт. А еще - пробирки с кровью Зеленского, которые, как оказалось, до сих пор лежат в лаборатории того же Пальчевского.

Обо всем этом подробнее - в свежем выпуске от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Казалось бы, при чем здесь кровь Зеленского, которая была сдана больше года назад? Но не так давно Андрей Пальчевский на Newsone торжественно объявил, что президентская кровь до сих пор лежит в его лаборатории и при необходимости ее можно запросто достать.

Можно ли считать это предупреждением или даже легким шантажом? И какие "плюшки" получают владельцы такого компромата на президента?

Следующий вопрос - не менее важный. Кто ведет на выборы совсем бедную (согласно финансовым отчетам) партию Пальчевского? За чьи деньги оплачивают многочисленные борды, которыми увешана уже вся страна?

И как условный "Джеймс Бонд" для домохозяек откровенно озвучивает планы россиян в отношении Украины?

Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на обновления, ведь здесь, как всегда, ничего личного - только факты!

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Зеленский Владимир (21616) кровь (62) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Оппозиционная платформа - За жизнь (456) Пальчевский Андрей (36)
Проект "Без цензуры": Обладатель ЗЕ-пробирки. Есть ли у Пальчевского и ОПЗЖ компромат на Зеленского? - Цензор.НЕТ 9468
23.09.2020 16:03 Ответить
Глупости.
Когда 73% голосовали за Зеленского, они прекрасно знали, что он наркоман.
Но им это было пофиг.
Причины раскрывать не буду.
23.09.2020 16:03 Ответить
то намек - что "ошибка с прошлой датой" - была не ошибкой))
и анализ крови шмаркле не опубликовали - а придержали до нужного момента, вместе с самой пробиркой))
он таки ЛОХ-42.. что побежал в зашкваренный евромед, а не в ВАДА)

п.с. сдал бы шмаркля анализ по-настоящему - и жил бы сейчас спокойно, играл на пианино и истерил о "происках бОрыг" - а не ссался бы от офицеров ВСУ и "друзей" - от пальчевского до бени.
23.09.2020 16:09 Ответить
Зачем так жестко троллить-то на счет пробирки? А компромат на зелю в кремле лежит у ху#ла в тумбочке
23.09.2020 16:00 Ответить
23.09.2020 16:09 Ответить
Так ведь и вправду! Обделался бы один раз- наоборот "имидж"бы в глазах определенного лохтората улуччил! Народ на шоу с "героем" ломился бы.
23.09.2020 16:30 Ответить
23.09.2020 16:03 Ответить
Гепа на Задорнова похож.
23.09.2020 16:12 Ответить
Такой же мертвый?
23.09.2020 16:18 Ответить
Такій же радісний
23.09.2020 21:00 Ответить
Или пачаму срули ва главе Украины.
24.09.2020 10:19 Ответить
23.09.2020 16:03 Ответить
да им хоть наркоман хоть голубятник , - всеравно " все свинарчуки сожрали с потрохом "
23.09.2020 16:10 Ответить
Посмотрел пару раз эту парочку. Не умеют хайповать, учится им ещё и учиться...Через годик оценю выросли ли они в проф.плане, а пока это так, ниачьом...
23.09.2020 16:05 Ответить
а на Зеленского через годик уже посмотрел ?
показать весь комментарий
Второй год смотрим все вместе-и вы, и мы.
24.09.2020 15:20 Ответить
вот только я увидел это всё эщё до выборов,

а ты, тормоз, спустя полтора года не можешь разглядеть
24.09.2020 15:32 Ответить
Да ты родился с надписью на лбу: Зеленский-зраднык)))Ну, продолжай его потихоньку ненавидеть, меня эти эмоции беспокоят примерно так же, как укусы клопа волнуют чучело бегемота. Вас тут таких много сюда нагнали))
24.09.2020 15:37 Ответить
я родился тогда, когда у папеньки Зеленского ещё писюн торчать не научился

и до Нового 2019 года мне на это закомплексованное чмо с искусственно поставленным голосом было абсолютно насрать
24.09.2020 15:53 Ответить
Ну и прелесть же вы, княжна! © )))))
24.09.2020 16:07 Ответить
Шо, вампиры?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:11 Ответить
І з'їв їх
23.09.2020 21:01 Ответить
Обычный нарцисс. Самовлюблён до истеричности. Рисуется постоянно. Видно по движениям, фразам, ужимкам, провокатор по сути, меняет мораль и ценности моральные на ходу. Азартен но дёшево, для домино сойдёт. В карты хрен сядет играть---скупой. Сынок высокопоставленого советского работника МИД. Тот работал даже советником на Кубе у Феди Кострова. Такие реальностей той жизни не знали. Семьи таких ели пили харчи не совковые, учились в элитных вузах, жилья для родни нахватывали валом. Этот ален бзделон подержаный, скорее позор города Киева! Я бы обоссал с высоты.
23.09.2020 16:16 Ответить
литра полтора бояры усвоил в грунт ?
показать весь комментарий
трезвеешь, речь связнее
24.09.2020 19:25 Ответить
гарнитура к компу, передающая запахи, стоит не меньше полляма зелени.

я сомневаюсь, что у тебя такая стоит.

поэтому источник запаха поищи подле себя
24.09.2020 20:58 Ответить
я так понимаю, край у тебя грибной )))
24.09.2020 21:19 Ответить
23.09.2020 16:17 Ответить
А як всі кричали за Порошенко алкоголіка? Чуть не кожна скотина була біля нього і чула від нього перегар. Ну що, тварини, не чути сморіду коноплі, чи коксу від найсвітлішого? Чи він виділяється розумом і патриотизмом і нічого олігархам не віддв? Дав вам все, що ви бажали, чи ви вже про політику ні слова?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:28 Ответить
23.09.2020 16:30 Ответить
Сцикло на сцяках підловили.
23.09.2020 21:02 Ответить
это пальцем в вову.....
показать весь комментарий
Разве можно шантажировать тем, что всем известно?
ЗЕ-НАРКОМАН!!!
23.09.2020 16:23 Ответить
Можно -- курит, нюхает или сидит на игле.
23.09.2020 16:27 Ответить
На самом деле Пальчевський всё что он сделает с этой пробиркой, будет на пользу Украина поверьте мне.
23.09.2020 16:28 Ответить
У Пальчевського є важлива інфа і Зеленському варто було б дослухатися до нього!
23.09.2020 16:29 Ответить
Если честно, то та инфа что есть она может сыграть очень важную роль дальше смотря что там уже будет.
23.09.2020 16:31 Ответить
для пользы страны Пальчевський может расскрыть ту информацию
23.09.2020 16:33 Ответить
Дуже цікаво що там є у Пальчевського у нього реально багато важливої інфи, та я думаю щоб не зробив Андрій Пальчевський він зробить все правильно))
23.09.2020 16:32 Ответить
Нарики, они такие....
23.09.2020 16:35 Ответить
23.09.2020 16:47 Ответить
Навіщо знущатись, потопити зразу зеП'яточку, пардон, П'яточка.
23.09.2020 21:06 Ответить
Да пусть бы уже тот пальчевский обнародовал что у него есть на того зеленского!
Во-первых: посмеемся вместе;
во-вторых: одним зелёным позором больше, одним меньше -- нам уже не привыкать. См. п.1.
23.09.2020 17:06 Ответить
Ту пробірку з біоматеріалом агент пальчевський може засунути собі в дупу. Якщо його лабораторія зараз щось там і знайшла б, то, по-перше, їм потрібно буде відмовитися від своїх результатів півторарічної давнини, а, по-друге, довести, що те "щось" не додали у зразок вже зараз чи кілька місяців тому. Не вірю я, що Клоун вживає наркотики, навіть при всьому моєму негативному відношенні до нього. На те немає жодних ознак. Є багато можливостей отримати інформацію про людину чи вживає вона наркотики і без аналізу її крові. Ніяких підозр Клоуну щодо цього на протязі його президентства ніхто не висував.
23.09.2020 17:10 Ответить
Якраз ознак більше ніж треба...Різка зміна настрою,часом пригнічений,часом надто веселий,постійно п"є воду,інколи навіть говорить із зусиллям і не раз говорить дурниці...Артисти в більшості своїй наркомани,специфіка професіі...А щодо Пальчевського...Коли брались аналізи він ярим прихильником Зєлі...Ні при яких обставинах тоді він не опублікував би негативний для Зєлі результат...Він і не опублікував жодного результату...Зєля просто попісяв,здав кров і на тому всьо сі скінчило...Як і в Пороха,до речі...
23.09.2020 17:34 Ответить
А тим часом , гастролі зеленого цирку в країні ,продовжуються . .
Знайомтесь , новопризначений суддя Окружного адміністративного суду Києва , Гарник Кирило Юрійович ,, колишній учасник "Фабрики зірок"...

Тепер адміністративний суд Києва , в надьожних руках . .
23.09.2020 17:17 Ответить
Покроковий план капітуляції, або як Зеленський здає Україну путіну Опубликовано 19.09.2020 18:42 Автор: Конфликты и законы Просмотров: 2747

Мінські домовленості, які колишній член партії кума путіна - Медведчука СДПУ(о) Петро Порошенко, згадавши, як подібне вони з Ющенком пропонували Молдові, були таки ним же запропоновані в Україні. І хоча розслідування програми «Схеми» ще наприкінці листопада 2018 року показало, що Порошенко і Медведчук - спільники і що, незважаючи на те, що саме Медведчук стояв у витоків російського сепаратизму у Донецькій і Луганській областях, сам Порошенко, що в президентстві сповідував націоналізм та «армія, мова, віра» не цурався зв'язків з колишнім головою партії, з якої і прийшов у політику. І хоча Медведчук потрапив під санкції США, в Україні йому не лише нічого не загрожувало, а, навпаки, Порошенко надав йому можливість узурповувати інформаційний простір. І саме при Порошенкові він став «неформальним» послом російської федерації, тоді як повинен був втрапити за грати, а українське СБУ, використовуючи ті санкції США, могло припинити його діяльність. Але - не припиняла.

Однак, як вже у 2020 році розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, кума російського президента Віктора Медведчука до переговорів у мінському форматі долучив колишній президент Петро Порошенко. Навіщо? Як нині вже можна зробити висновки, Порошенко, як до нього Кучма з Симоненком, вирішив зробити протистояння «гарний - поганий», адже розумів, що Медведчука він не пропустить, але от на фоні Бойка - виграє, а проросійська риторика, яка не сприймалась, та й не сприймається більшістю українців, дозволить йому об'єднати навколо себе проукраїнського виборця, тим паче, що тодішні соціологічні опитування доводили, що Порошенко виграє у проросійського ставленика на усіх фронтах.

Проте, сталося те, чого Порошенко - не передбачив: він програв президентські вибори, і не тому, кого звик і хотів бачити у спарингу.

Звісно, якби Зеленський, котрий виграв вибори у Порошенка, та з самого початку говорив про те, що працюватиме на росію, і що його мета - капітуляція країни перед агресором (ну, так як це завжди робив Медведчук), він би не втрапив і до першого туру виборів. Але Зеленський банально обдурив громадян, постійно мовчав під час президентської кампанії відносно ставлення до війни та росії, нашпигуючи суспільство відосіками та роликами з серіалу «Слуга народу», в якому він зіграв Голобородька, в образ якого режисери вклали реальний запит суспільства на повалення кримінально-комуністичного устрою, котрий вже понад 28 років існує в Україні.

Можна навіть припустити, що олігархи, розуміючи провал Порошенко, запустили «проект Голобородько», як заздалегідь продуману політтехнологію для обману суспільства, оскільки у другий тур разом з Порошенко могла пройти Тимошенко, а її кандидатура давно не влаштовує олігархічне коло. Тож в першому турі її вибивав Порошенко через технічних кандидатів, Юрія Тимошенко, на відміну номеру у бюлетені, на поставлений і розкручений проект «Голобородько», оскільки Медведчуківський Бойко, на якого з самого початку (думаючи про майбутні вибори) поставив Порошенко - не проходив нікуди. І ось тут і на виручку кримінально-олігархічно-комуністичному режиму і прийшов проект «Голобородько».

І, як вже за рік президентства Зеленського зрозуміло, сам Зеленський дуже далекий від образу, який продали українцям. Але - дуже близький до проросійських поглядів, а тому, під лозунгом поновити мир в Україні, розпочав капітуляцію країни перед агресором.

Будь-яка нормальна і психічно здорова людина усвідомлює: не можна зупинити те, чого ти - не розпочинав і на що не можеш вплинути, якщо лишень не змусиш виконати по-своєму, або, навпаки, не будеш виконувати вимоги того, хто той безлад запустив.

Тож поведінка Зеленського у питаннях війни, котру розв'язала проти України російська федерація, все більше нагадує поведінку зрадника, котрий працює на країну-агресора.

Поведінка Зеленського та його команди і, зокрема, Єрмака, котрий по статусу не має права брати участі ні в яких міжнародних переговорах, а по факту здає інтереси України, аби вона перетворювалась на колонію росії, коли всі важливі питання для країни повинні вирішуватись у кремлі, а місцях ставленики цього кремля просто б займались узаконеним розбоєм, обкладаючи людей поборами.

І саме такий план почав втілювати Зеленський, вже не прикидаючись Голобородьком.

Поява у мінській групі Кравчука та Фокіна, котрі почали працювати в напрямку здачі інтересів України, що розпочали робити заяви в інтересах росії, почало збурювати суспільство. Як і незрозумілі переговори Єрмака, котрий не має ані прав, ані повноважень провадити подібну діяльність і що відповідні структури повинні давно були відкрити кримінальні провадження за ст.19 КУ та ст.365 ККУ через те, що він перебрав на себе питання зовнішньої політики, які є у компетенції лише президента і міністра закордонних справ.

Але Фокін з Кравчуком продовжували і продовжують свою ганебну діяльність і роблять спроби дуже швидко проштовхнути все, що нав'язує як капітуляцію незалежності України країна агресор - росія. І вже Фокіна, котрий завжди мав і має проросійські погляди, і для якого кремль - справжній господар, заявив, що треба надати особливий статус усій території Донбасу, а не лише ОРДЛО, а також не виключив можливості амністії бойовиків. А згодом, через пару днів, вже почав наполягати на тому, що амністія - необхідна. Кравчук, щоправда, вирішив, на всяк випадок, поміж крапельок, як і любить це робити комуністичний ідеолог, наголосив, що заява Фокіна є його особистою думкою і що Фокін не радився та не обговорював її з делегацією. Але обидва ставленики кремля - і Фокін і Кравчук не лише підігрують наративам російської пропаганди, а ще й озвучують, що Україні треба реалізувати те, що бажає путін.

А паралельно й інші заслані козачки, що працюють в інтересах росії, провадять і свою діяльність. Тож не дивно, що одразу ж після заяв Фокіна Міністр оборони Таран видає наказ № 330, яким зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російських окупантах! Як повідомив журналіст Бутусов, «Міноборони наказало штрафувати солдат ВСУ за вогонь у відповідь по російських військах і штрафувати командирів за «невиправдані бойові втрати», а сам захист Батьківщини офіційно прирівняна до адміністративного правопорушення». Чи можна такі кроки, які так гарно доповнюють один одного, назвати збігами?

Щоправда, після розголосу про наказ № 330 Міністерство оборони заявило, що висновки робити передчасно і що міністром оборони до цього наказу було висловлено застереження. Проте, і це - факт, наказ було завізовано міністром, а отже і його заступниками та іншими відповідальними особами. То міністр оборони хоче сказати суспільству, що підписує накази, не читаючи їх? А його заступники? Теж не читають? Чи все ж заслані козачки роблять маленькі кроки задля знищення української армії і її суттєвого послаблення, а коли їх ловлять за руку, прикидаються дурниками?

Насправді позиція усіх засланих консерв - розвалювати Україну зсередини, працювати на користь російської федерації і потихеньку захоплювати владу: хоч через фальсифікації, хоч через підкуп, хоч через протягання потрібних законодавчих актів, коли під гаслом про європейське законодавство, українське законодавство гармонізують під російське і при цьому знову ж прикидаються дурниками, неначе люди не можуть відслідковувати те, як в України протягують російські правила. Одна з небагатьох норм - остання про яку стало відомо, це - законопроект №4004, який покликаний перетворити нашу країну в точну копію росії. І таких законопроектів і вже проголосованих цим скаженим принтером законопроектів - безліч. І всі їх Зеленський, як слухняний хлопчик, - підписує.

Звісно, деякі говорять, що, можливо, він у чомусь не розбирається. Але, якби сильно хотів розібратись, читав би висновки юридичного відділу ВР, котрі дуже часто - негативні до більшості законопроектів. Але йому - байдуже. І вже не складається враження, а є підстави вважати, що Зеленський працює на розвал України, і що вся його діяльність направлена на виконання покрокового плану капітуляції України.

Оксана КОТОМКІНА, https://k-z.com.ua/ «Конфлікти і закони»
23.09.2020 17:34 Ответить
кто автор статьи ?
24.09.2020 15:23 Ответить
Оксана КОТОМКІНА, https://k-z.com.ua/ «Конфлікти і закони»
Фото facebook.com/rok.org.ua
24.09.2020 16:01 Ответить
И чё она возмущается ?

ненавистный ей Порошенко свергнут полтора года ому назад, как она и мечтала.

вместо плохого Порошенко избран прекрасный во всех отношениях Зеленский, как она и хотела.

на кого она жалуется ?

на себя ?
24.09.2020 16:13 Ответить
Понравилось, когда журналисты поймали это ватное животное с задали ему вопрос о его списках)). Оно выпучило свои глазенки заплывшие, засунуло язык в жопу и пыталось что-то невнятно промычать. Жаль что примчалась какая-то тетка и увела его...
23.09.2020 18:48 Ответить
Для мене загадка, чому персонажів які розмовляють на камеру мовою ворога України не дублюють?!
23.09.2020 19:08 Ответить
Медведчук сам ходячий компромат, "за п'ять копійок в церкві перне", а лям $ свій кістяк посмертно у Кунтскамеру продасть і колегам по ФСБ у спадок Оксанка передаст. Передаст він і є передаст.
23.09.2020 20:56 Ответить
это пальчевский быкует , шобы бубочка не заставил его задекларировать виллу , шо на Майорке, а то суд половину отдаст бывшей жене пальчевского, которая подала иск на раздел имущества, но пальчевский пустил пыль в глаза судьям, шо он, как и Юля, - безхатченко и шо у него на счетах - ни копейки денег, мурло бросило на произвол судьбы жену с четырьмя детками... Так шо нужно еще подумать насчет того, мол, у кого и на кого имеется компромат... Каарочи, маразм крепчает, мультики продолжаются.
24.09.2020 03:09 Ответить
24.09.2020 06:15 Ответить
фигня, ничего там нет.
а кстати, потужный сдавал анализы в VADA.
Результатов не сообщили. Хехе.
24.09.2020 07:24 Ответить
Уже через 15 минут объявили результаты первого экспресс-анализа. "Наркотических веществ обнаружено не было", - сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

а тебе домой разве отчёт не прислали ?
24.09.2020 15:31 Ответить
я понял, VADA - это Киевская городская наркологическая клиническая больница "Социотерапия"
а тебе домой разве отчёт не прислали ?
24.09.2020 21:51 Ответить
навіщо пробірки ...досить перегланути кілька його виступів наркологу ... і все ...
24.09.2020 15:52 Ответить
 
 