Проект "Без цензуры": Обладатель ЗЕ-пробирки. Есть ли у Пальчевского и ОПЗЖ компромат на Зеленского? ВИДЕО

Продолжаем истории о звездах нынешней кампании на местных выборах. В фокусе - Андрей Пальчевский и собранный им политический балласт. А еще - пробирки с кровью Зеленского, которые, как оказалось, до сих пор лежат в лаборатории того же Пальчевского.

Обо всем этом подробнее - в свежем выпуске от Марины Данилюк-Ярмолаевой.

Казалось бы, при чем здесь кровь Зеленского, которая была сдана больше года назад? Но не так давно Андрей Пальчевский на Newsone торжественно объявил, что президентская кровь до сих пор лежит в его лаборатории и при необходимости ее можно запросто достать.

Можно ли считать это предупреждением или даже легким шантажом? И какие "плюшки" получают владельцы такого компромата на президента?

Следующий вопрос - не менее важный. Кто ведет на выборы совсем бедную (согласно финансовым отчетам) партию Пальчевского? За чьи деньги оплачивают многочисленные борды, которыми увешана уже вся страна?

И как условный "Джеймс Бонд" для домохозяек откровенно озвучивает планы россиян в отношении Украины?

