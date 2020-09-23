Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны. ВИДЕО
Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская считает, что захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко после инаугурации не стал главой государства, а вышел на пенсию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская сообщила в Telegram.
"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - отметила политик.
Тихановская подчеркнула, что приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.
"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подытожила лидер оппозиции.
Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.
= козырь Пацьке - типо вот, они свергают "власть".
чет я не думаю шо все эти тихановские не под Путиным.
Считайте меня гадким . Да , я готов на гадости ..............
но мы оказались в числе стран , где "цветная "(?) революция не состоялась ."
Светлана, люди на площадях которых ты кинула бежав в Литву, а ты ведь их кинула, куда большие лидеры чем ты. По большому счету ты вообще никто. Я скажу более того. Если провести честные выборы в Беларуси, куда бы допустили бы кандидатов без ограничения и не подтасовывали бы результаты, то ты бы проиграла Лукашенко, не потому что он лучше, а потому что ты из себя ничего не представляешь.
А подбивая силовиков не подчинятся приказу, она подставляет их семьи которые могут стать точно такими же, и даже намного большими заложниками чем ее собственная. Все таки если бы ее мужа там убили или покалечили в тюрьме, то Европа высказала бы глубокую озабоченность, а если в тюрьму попадет хоть сто хоть тысяча омоновецев "петренко" или их семей, то никто об этом не узнает
Посмотрите как действовала Юля в аналогичной ситуации в 2004 году - она таки заставила сделать параллельный подсчет голосов и доказала победу Ющенко. Что сделала Тихановская? Да ничего. Дает тупые интервью, на простой вопрос за Крым начинает юлить.
"киздеть не мешки ворочать" (С) она же
Нет? В этом и разница. Говорить можно что угодно и рассказывать на все лады, что Лукашенко ушел на пенсию, но пока его слушают силовики - он рулит. И пока вы в десна будете целовать ОМОН и грозить ему пальцем - он рулит. И пока белорусский народ не поймет, что диктаторы мирно никогда не уходят - он рулит и будет рулить пока его не вынесут и не подвесят за Фаберже.
Кто такая на сегодня Тихановская и где она?
К кому она оппозиционная, к Лукашенко? Так признаете что ли Лукашенко властью? Если Лукашенко утратил легитимность и не является властью, значит его политические оппоненты уже не оппозиционеры, а "признанная народом власть", "признанная Литвой власть", ну или просто - политики.
Коротко і змістовно.
Надзвичайно правильно і надзвичайно важливо - оце:
Цитата:
"накази Лукашенка силовим структурам більше не легітимні і не підлягають виконанню."
Джерело: https://censor.net/ua/v3220885
не тільки якщо їх віддає колишній, але навіть якщо і діючий начальник / керівник / командир.
Цей обов'язок службовців (і взагалі громадян) записаний у конституціях різних країн, в т.ч. у Конституції України.
А крім того, цього вимагає просто здоровий глузд.
(а в наш час інформаційний вплив - це один із найбільш важливих факторів впливу, іноді це вирішальний фактор у певний час і певних ситуаціях)...
Ось підтвердження:
https://censor.net/ua/video_news/3220582/vstaty_na_bik_zakonu_tse_pryame_zaproshennya_do_zrady_lavrov_pro_zaklyk_tihanovskoyi_do_biloruskyh_sylovykiv