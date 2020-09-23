Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны. ВИДЕО

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская считает, что захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко после инаугурации не стал главой государства, а вышел на пенсию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская сообщила в Telegram.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - отметила политик.

Тихановская подчеркнула, что приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подытожила лидер оппозиции.

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

