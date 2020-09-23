РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4876 посетителей онлайн
Новости Видео Революция в Беларуси
6 932 46

Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны. ВИДЕО

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская считает, что захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко после инаугурации не стал главой государства, а вышел на пенсию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская сообщила в Telegram.

"Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - отметила политик.

Тихановская подчеркнула, что приказы Лукашенко силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подытожила лидер оппозиции.

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Также читайте: Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика

Автор: 

Беларусь (7971) инаугурация (468) Лукашенко Александр (3640) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народомИсточник: https://censor.net/ru/v3220885

Светлана, люди на площадях которых ты кинула бежав в Литву, а ты ведь их кинула, куда большие лидеры чем ты. По большому счету ты вообще никто. Я скажу более того. Если провести честные выборы в Беларуси, куда бы допустили бы кандидатов без ограничения и не подтасовывали бы результаты, то ты бы проиграла Лукашенко, не потому что он лучше, а потому что ты из себя ничего не представляешь.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:22 Ответить
+9
Появилось фото инаугурации таракана
Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
23.09.2020 16:55 Ответить
+8
Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 4841Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 7765
показать весь комментарий
23.09.2020 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 4841Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 7765
показать весь комментарий
23.09.2020 16:53 Ответить
Появилось фото инаугурации таракана
Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 6056
показать весь комментарий
23.09.2020 16:55 Ответить
Хотеть не вредно, за это надо бороться, а не цветочки омоновцам раздавать с любовью. И мужикам - белорусам надо защищать своих женщин, когда их избивают на протестах. С любовью и мирно власть не получают.
показать весь комментарий
23.09.2020 18:06 Ответить
Полякам и Чехам расскажи . А то они не знали , но добились демократии без майданов и покрышек . У каждого свой путь , но у путинских троллей одна задача создать негативный образ Беларуского сопротивления лукашизму и путинизму .
показать весь комментарий
23.09.2020 18:56 Ответить
в Японии раньше стариков относили на гору и там оставляли умирать…
показать весь комментарий
23.09.2020 16:56 Ответить
Ти теж колись станеш "старым рабочим".
показать весь комментарий
23.09.2020 17:12 Ответить
Они готовы оказать реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим", - подытожила лидер оппозиции. Источник: https://censor.net/ru/v3220885\\\\\\\

= козырь Пацьке - типо вот, они свергают "власть".
чет я не думаю шо все эти тихановские не под Путиным.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:57 Ответить
Dengi miliardami evro mozet vydelit ES ,oni imejet deneg dostatocno i mogli bi pomoc,no konecno ne diktatoru
показать весь комментарий
23.09.2020 17:04 Ответить
Білоруська мова вмирає... Сумно.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:01 Ответить
Тихановская об инаугурации Лукашенко: Сегодня он просто ушел на пенсию, его приказы больше нелегитимны - Цензор.НЕТ 1738
показать весь комментарий
23.09.2020 17:04 Ответить
Страааанная женщина, страанная!!!)
показать весь комментарий
23.09.2020 17:12 Ответить
От "Луки" . ""Считайте меня подлым . Да , я готов на подлости ..............
Считайте меня гадким . Да , я готов на гадости ..............
но мы оказались в числе стран , где "цветная "(?) революция не состоялась ."
показать весь комментарий
23.09.2020 17:17 Ответить
Тіхановська про інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію, його накази більше не легітимні - Цензор.НЕТ 9641
показать весь комментарий
23.09.2020 17:20 Ответить
Что он сделал против закона и конституции, если цик огласил результаты выборов?
показать весь комментарий
23.09.2020 17:24 Ответить
Ты наверное находишься в гуще событий на площади в Минске, и так уверенно навешиваешь ярлыки на незнакомых тебе людей, так проще, пукнул в воду и пусть скубутся друг с другом а мы с дивана понаблюдаем.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:47 Ответить
Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народомИсточник: https://censor.net/ru/v3220885

Светлана, люди на площадях которых ты кинула бежав в Литву, а ты ведь их кинула, куда большие лидеры чем ты. По большому счету ты вообще никто. Я скажу более того. Если провести честные выборы в Беларуси, куда бы допустили бы кандидатов без ограничения и не подтасовывали бы результаты, то ты бы проиграла Лукашенко, не потому что он лучше, а потому что ты из себя ничего не представляешь.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:22 Ответить
Во первых она не бежала , а была ВЫВЕЗЕНА кгбшниками насильно , после угроз кастрировать мужа в тюрьме и оатавить детей сиротами . Разницу , путинский , улавливаешь ? Во вторых на свободе в Европе от Светланы больше пользы чем от сидения в Лукашенковской тюрьме . Там она создает базу для помощи беларускому освободительному движению . Вот это и раздражает путинских троллей как ты .
показать весь комментарий
23.09.2020 19:00 Ответить
Политика это риск. Если она начала борьбу по ее мнению в не правовом государстве не подумав о потенциальных заложниках, то как политик она очень не дальновидна.
А подбивая силовиков не подчинятся приказу, она подставляет их семьи которые могут стать точно такими же, и даже намного большими заложниками чем ее собственная. Все таки если бы ее мужа там убили или покалечили в тюрьме, то Европа высказала бы глубокую озабоченность, а если в тюрьму попадет хоть сто хоть тысяча омоновецев "петренко" или их семей, то никто об этом не узнает
показать весь комментарий
23.09.2020 19:24 Ответить
Политика это не риск , а исскуство возможного и пока Светлана действует очень разумно и последовательно . Она призывает омоновцев не использовать насилие против мирных протестов , и обьясняет им что преступные приказы нелигитимного лукашенко не должны исполняться .
показать весь комментарий
23.09.2020 19:41 Ответить
ну что именно разумного она делает? Призывает омон уволиться? Ну ок, Тихановскую ЕС как то накормит, а кто будет кормить семьи ОМОНа? А ведь она не может не знать что экономическая состовляющая это наименьшая из бед что может приключиться с этим омоном. И так, на всякий случай я не поклонник ни Лукашенко, ни ОМОНа.
Посмотрите как действовала Юля в аналогичной ситуации в 2004 году - она таки заставила сделать параллельный подсчет голосов и доказала победу Ющенко. Что сделала Тихановская? Да ничего. Дает тупые интервью, на простой вопрос за Крым начинает юлить.
показать весь комментарий
23.09.2020 19:58 Ответить
https://belarus.d3.ru/52-obamy-i-80-lukashenko-2043297/ 52% Обамы и 80% Лукашенко

Тіхановська про інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію, його накази більше не легітимні - Цензор.НЕТ 3822
показать весь комментарий
23.09.2020 17:24 Ответить
"сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет" (С) народная мудрость

"киздеть не мешки ворочать" (С) она же
показать весь комментарий
23.09.2020 17:25 Ответить
Это все хорошо, конечно, но Тихановская не хочет приехать в Беларусь, раз Лукашенко там больше никто и его приказы нелегитимны?
Нет? В этом и разница. Говорить можно что угодно и рассказывать на все лады, что Лукашенко ушел на пенсию, но пока его слушают силовики - он рулит. И пока вы в десна будете целовать ОМОН и грозить ему пальцем - он рулит. И пока белорусский народ не поймет, что диктаторы мирно никогда не уходят - он рулит и будет рулить пока его не вынесут и не подвесят за Фаберже.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:27 Ответить
Шарий в юбке.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:28 Ответить
Вы еще собираетесь ему платить персональную пенсию?
показать весь комментарий
23.09.2020 17:38 Ответить
Блин, только вчера - из кухарок в политику... А сколько уже пафоса!
показать весь комментарий
23.09.2020 17:52 Ответить
Якась придуркувата баба
показать весь комментарий
23.09.2020 17:58 Ответить
Лука в Беларуси, под Лукой весь госаппарат и силовой блок.

Кто такая на сегодня Тихановская и где она?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:07 Ответить
Все , як у Чаушеску . Був в Румунії , мав владу і весь силовий блок .😁👍
показать весь комментарий
23.09.2020 18:49 Ответить
Армія присягнула народу і головнокомандувачу . Лукашенку , який пробує захопити владу в Білорусі , вбиває і калічить громадян - ніхто не присягав , бо він політичний злочинець і терорист .
показать весь комментарий
23.09.2020 18:46 Ответить
А хто там говнокомандувач?
показать весь комментарий
23.09.2020 19:07 Ответить
а выглядит так, словно этот "пенсионер" поставил вас всех раком и задумчиво смотрит на дубинки мусоров: смазывать вазелином или все же без вазелина?
показать весь комментарий
23.09.2020 20:44 Ответить
У белоруссов получится, но их путь очень долгий.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:06 Ответить
В Беларуси нет ни одного серьезного и достойного кандидата на пост Президента страны. И не будет никогда, - лаптежники картопляные останутся лаптежниками картопляными ещё на пару веков.
показать весь комментарий
23.09.2020 21:55 Ответить
Смотрю теперь на Тихановскую, как кремлядь на Мазепу... И зачем тока она ляпнула, шо к кремляди у нее нет никаких чувств(негативных). Каароче, бульбо-шлепер , а не Тихановская... Братушки, вам на роду как шо-та пороблено, как и нам.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:25 Ответить
Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановскаяhttps://censor.net/ru/v3220885


К кому она оппозиционная, к Лукашенко? Так признаете что ли Лукашенко властью? Если Лукашенко утратил легитимность и не является властью, значит его политические оппоненты уже не оппозиционеры, а "признанная народом власть", "признанная Литвой власть", ну или просто - политики.
показать весь комментарий
24.09.2020 01:37 Ответить
Дуже добра, дуже правильна промова Тіхановської, про яку сказано у цій статті.
Коротко і змістовно.

Надзвичайно правильно і надзвичайно важливо - оце:
Цитата:

"накази Лукашенка силовим структурам більше не легітимні і не підлягають виконанню."

Джерело: https://censor.net/ua/v3220885
показать весь комментарий
24.09.2020 02:06 Ответить
До речі, злочинні накази потрібно не виконувати, а протидіяти їм
не тільки якщо їх віддає колишній, але навіть якщо і діючий начальник / керівник / командир.

Цей обов'язок службовців (і взагалі громадян) записаний у конституціях різних країн, в т.ч. у Конституції України.
А крім того, цього вимагає просто здоровий глузд.
показать весь комментарий
24.09.2020 02:11 Ответить
А от і підтвердження того факту, що Тіхановська робить дуже правильні і дуже важливі заяви

(а в наш час інформаційний вплив - це один із найбільш важливих факторів впливу, іноді це вирішальний фактор у певний час і певних ситуаціях)...

Ось підтвердження:
https://censor.net/ua/video_news/3220582/vstaty_na_bik_zakonu_tse_pryame_zaproshennya_do_zrady_lavrov_pro_zaklyk_tihanovskoyi_do_biloruskyh_sylovykiv
показать весь комментарий
24.09.2020 02:20 Ответить
всё верно сказала.
показать весь комментарий
24.09.2020 02:34 Ответить
А может нам Тихановскую в Украину пригласить и поставить Президентом!? Умнейшая женщина
показать весь комментарий
24.09.2020 09:34 Ответить
Мадам говорящая "кастрюля". За такой пойдёт только самоубийца. Неужели в Беларуси закончились шизофреники?
показать весь комментарий
24.09.2020 10:14 Ответить
 
 